Немецкий военный эксперт пишет о «неожиданном наступлении» ВС РФ на Луганском направлении

На такое мало кто рассчитывал. Потому что считалось, что россияне находятся под давлением на юге, переместили туда свои резервы и не используют их для другого наступления

В настоящее время Вооруженные силы Российской Федерации развернули, и довольно неожиданно для украинских формирований, наступательные действия на Луганском фронте. Об этом сообщает немецкий военный эксперт Юлиан Рёпке в издании Bild.Как отметил аналитик, подразделения российских войск перешли в наступление сразу на нескольких участках. Так, они прорываются из-под Кременной на Лиман и из-под Сватово на Купянск.- пишет немецкий аналитик.Но, как мы видим, сил и средств у наших войск достаточно не только для успешного отражения контрнаступления ВСУ на Запорожском, Артемовском и Южно-Донецком направлениях, но и для собственных наступательных действий в районе Красного Лимана и Купянска. Украинское командование весьма встревожено данным фактом. Например, вчера заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявляла, что ВС РФ пытаются перехватить инициативу и наступают на Купянском и Лиманском направлениях.Купянское наступление может серьезно угрожать Харькову, где сконцентрированы резервные силы ВСУ. В то же время, ресурсы украинских формирований расходуются на Запорожском и Южно-Донецком направлениях, а до этого были серьезно «потрепаны» в Артемовске, и отражать натиск российских войск на Купянском направлении им становится все сложнее.