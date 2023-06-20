Военное обозрение
Войти Регистрация

Немецкий военный эксперт пишет о «неожиданном наступлении» ВС РФ на Луганском направлении

6
Немецкий военный эксперт пишет о «неожиданном наступлении» ВС РФ на Луганском направлении

В настоящее время Вооруженные силы Российской Федерации развернули, и довольно неожиданно для украинских формирований, наступательные действия на Луганском фронте. Об этом сообщает немецкий военный эксперт Юлиан Рёпке в издании Bild.


Как отметил аналитик, подразделения российских войск перешли в наступление сразу на нескольких участках. Так, они прорываются из-под Кременной на Лиман и из-под Сватово на Купянск.

На такое мало кто рассчитывал. Потому что считалось, что россияне находятся под давлением на юге, переместили туда свои резервы и не используют их для другого наступления

- пишет немецкий аналитик.


Но, как мы видим, сил и средств у наших войск достаточно не только для успешного отражения контрнаступления ВСУ на Запорожском, Артемовском и Южно-Донецком направлениях, но и для собственных наступательных действий в районе Красного Лимана и Купянска. Украинское командование весьма встревожено данным фактом. Например, вчера заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявляла, что ВС РФ пытаются перехватить инициативу и наступают на Купянском и Лиманском направлениях.

Купянское наступление может серьезно угрожать Харькову, где сконцентрированы резервные силы ВСУ. В то же время, ресурсы украинских формирований расходуются на Запорожском и Южно-Донецком направлениях, а до этого были серьезно «потрепаны» в Артемовске, и отражать натиск российских войск на Купянском направлении им становится все сложнее.
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
6 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. isv000
    isv000 Сегодня, 16:44
    0
    Я вот нимало не удивлюсь, если фриц напишет про наше наступление на Курганском направлении. С географией у них туго при таких масштабах...
  2. Pharmacist
    Pharmacist Сегодня, 16:46
    +6
    Я уж думаю, что вброс информации о подготовке Вагнера к штурму Харькова не такая уж и фантазия. Даже если этого не случится, то сам факт вероятности этого события хорошо понервирует нацистов.
    1. Старый сержант
      Старый сержант Сегодня, 16:58
      +1
      Цитата: Pharmacist
      подготовке Вагнера к штурму Харькова

      Штурма Харькова не будет.
  3. Станислав Быков
    Станислав Быков Сегодня, 16:48
    +4
    Надеюсь скоро еще "Вагнер" вернется,свинопасам вообще тогда весело будет...
  4. Mouse
    Mouse Сегодня, 16:48
    +4
    Вы, нас не ждали, а мы приперлись... smile
    да знаю, знаю.... текст моего комментария слишком короткий... laughing
  5. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 16:56
    +1
    Вчера Соловьёв сказал, что ВФУ сконцентрированы на юге и не пора ли ударить на северо-востоке. Он что-то знал?