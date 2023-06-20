Генсек НАТО признал столкновение ВСУ на Запорожском направлении с хорошо подготовленной российской обороной

На Запорожском направлении контрнаступление ВСУ столкнулось с серьезными препятствиями в виде хорошо организованной российской системы обороны. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, выступая в немецком Фленсбурге.
По утверждению генсека Североатлантического альянса, быстрому продвижению украинских войск препятствуют сильные дожди и активное сопротивление российских сил. Столтенберг подчеркнул, что ВС РФ оборудовали оборонительные рубежи с минными полями и окопами.
Таким образом, Йенс Столтенберг был вынужден подтвердить значительные проблемы украинских формирований на данном фронте. Скрывать откровенную неудачу ВСУ на Запорожском направлении западным покровителям киевского режима становится все сложнее, и сейчас главная задача – объяснить, почему даже несмотря на поставленное Украине западное оружие, ВСУ буксуют и не могут прорвать российскую оборону.
Между тем, многие аналитики уже подчеркивают, что Запад и Украина, во-первых, недооценили российские войска и их потенциал, а во-вторых, напротив, переоценили возможности западной военной техники.
Как оказалось, российская армия подготовилась к отражению контрнаступления очень хорошо, а западные танки и бронемашины не являются неуязвимыми для российских артиллерии и армейской авиации. Теперь генсеку НАТО приходиться оправдываться и объяснять, почему у Киева не получается оттеснить российские войска на Запорожском направлении.