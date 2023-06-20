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Генсек НАТО признал столкновение ВСУ на Запорожском направлении с хорошо подготовленной российской обороной

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Генсек НАТО признал столкновение ВСУ на Запорожском направлении с хорошо подготовленной российской обороной

На Запорожском направлении контрнаступление ВСУ столкнулось с серьезными препятствиями в виде хорошо организованной российской системы обороны. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, выступая в немецком Фленсбурге.


По утверждению генсека Североатлантического альянса, быстрому продвижению украинских войск препятствуют сильные дожди и активное сопротивление российских сил. Столтенберг подчеркнул, что ВС РФ оборудовали оборонительные рубежи с минными полями и окопами.

Таким образом, Йенс Столтенберг был вынужден подтвердить значительные проблемы украинских формирований на данном фронте. Скрывать откровенную неудачу ВСУ на Запорожском направлении западным покровителям киевского режима становится все сложнее, и сейчас главная задача – объяснить, почему даже несмотря на поставленное Украине западное оружие, ВСУ буксуют и не могут прорвать российскую оборону.

Между тем, многие аналитики уже подчеркивают, что Запад и Украина, во-первых, недооценили российские войска и их потенциал, а во-вторых, напротив, переоценили возможности западной военной техники.

Как оказалось, российская армия подготовилась к отражению контрнаступления очень хорошо, а западные танки и бронемашины не являются неуязвимыми для российских артиллерии и армейской авиации. Теперь генсеку НАТО приходиться оправдываться и объяснять, почему у Киева не получается оттеснить российские войска на Запорожском направлении.
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8 комментариев
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  1. Uprun
    Uprun Сегодня, 16:55
    +2
    Слышали уже, под Москвой морозы, в Запорожье дожди....
  2. Pharmacist
    Pharmacist Сегодня, 16:56
    +1
    "...Быстрому продвижению украинских войск препятствуют сильные дожди и активное сопротивление российских сил."

    В основном, конечно, первое! laughing
  3. alexoff
    alexoff Сегодня, 16:59
    0
    А Зеля говорит что контрнаступа нет, это разведка боем
    1. voyaka uh
      voyaka uh Сегодня, 17:05
      0
      Скорее, план стянуть основные военные силы Рос.армии к Запорожью.
  4. kosmozoo
    kosmozoo Сегодня, 16:59
    0
    И не перенеся позора Генсек застрелился, дав четкий сигнал России, что Европпа поддерживает Украину.
  5. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 17:03
    0
    быстрому продвижению украинских войск препятствуют сильные дожди

    Агрессорам в России всегда мешают "генерал Мороз" и "адмирал Дождь".))))
  6. Станислав Быков
    Станислав Быков Сегодня, 17:13
    0
    Между тем, многие аналитики уже подчеркивают, что Запад и Украина, во-первых, недооценили российские войска и их потенциал, а во-вторых, напротив, переоценили возможности западной военной техники.

    Пусть в первую очередь поляки это на ус мотают и даже не думают дергаться со своей "от можа до можа"
  7. Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич Сегодня, 17:16
    0
    Почему у него на фото вид такой,перепуганный?.. Генсек все таки...)