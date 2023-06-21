Модернизированный танк TİYK-М60А3 для турецкой армии

Первый опытный танк TİYK-М60А3. Часть оснащения пока отсутствует
Сухопутные войска Турции собираются модернизировать имеющийся у них танковый парк. Разрабатываются несколько проектов обновления бронемашин разных типов, состоящих на вооружении. В частности, танки M60A3 будут перестраиваться по новому проекту TİYK-М60А3. Он уже дошел до стадии строительства опытного образца, и вскоре должны стартовать испытания.
В процессе модернизации
Танковый парк сухопутных войск Турции имеет значительные размеры, но не отличается новизной. Его основой в количественном отношении до сих пор остаются танки M60 американской разработки в нескольких модификациях – более 750-770 ед. В строю и на хранении остается почти такое же количество еще более старых M48. Значительную долю парка составляют немецкие «Леопарды» - порядка 340-350 машин первой и второй моделей. Производство собственного ОБТ Altay до сих пор буксует и не вышло на желаемые темпы.
Для поддержания характеристик и возможностей техники на требуемом уровне, турецкая армия регулярно разрабатывает и внедряет проекты ее модернизации. Несколько лет назад запустили очередную программу такого рода под названием Tanklara İlave Yetenek Kazandırılması («Улучшение возможностей танков»). В рамках TİYK планируется разработать проекты модернизации машин M60T, M60A3 и Leopard 2A4.
Разработку модернизированной версии танка M60A3 под обозначением TİYK-М60А3 поручили компании Roketsan. В прошлом году она выполнила проектные работы, а также представила некоторые материалы по своему проекту. В начале этого года впервые показали готовое боевое отделение для первого танка.
Несколько дней назад стало известно, что «Рокетсан» завершила изготовление первого опытного ОБТ TİYK-М60А3 и уже передала его заказчику. Машину на трейлере-танковозе перевезли на один из турецких полигонов, где пройдут ее испытания. Специалисты сухопутных войск проверят соответствие тактико-технических характеристик заданию на проект, а также изучат работу новых агрегатов.
Следует отметить, что первый опытный танк пока не получил все необходимое оснащение. В частности, на нем отсутствуют панорамные прицелы и боевой модуль с пулеметом, присутствовавшие в демонстрационных графических материалах. Вероятно, по мере продолжения испытаний машину будут дорабатывать и оснащать необходимыми приборами.
Как скоро завершатся испытания, и какими будут их результаты, неизвестно. При положительном исходе, проект TİYK-М60А3 получит рекомендацию к серийному производству. В этом случае компания-разработчик получит новый контракт, по которому начнет массово производить новые агрегаты и обновлять танки.
Точные планы армии в контексте программы TİYK пока остаются неизвестными. Согласно доступным данным, у нее есть ок. 600 танков M60A3. Сколько из них могут перестроить по новому проекту, пока не сообщалось. Вероятно, такие планы составят и/или объявят только после завершения текущих работ по TİYK-М60А3.
Танк с модульной башней
Проект TİYK-М60А3 от Roketsan предусматривает значительное обновление и перестройку базового танка. Предлагается сохранить шасси, но заменить часть его систем и внедрить новые агрегаты. Башня и боевое отделение идут под замену полностью. Вместо них используется новое модульное боевое отделение Modüler Zırhlı Kule в исполнении для M60.
Башня для модернизированного M60A3
По известным данным, башня MZK разрабатывалась в недавнем прошлом по заказу неназванной зарубежной страны. С ее помощью заказчик хотел модернизировать свои ОБТ Т-72. Этот проект не дошел до полноценной реализации, но наработки по нему остались. Теперь компания «Рокетсан» использовала их в рамках отечественной программы TİYK.
В ходе модернизации M60A3 сохраняет имеющийся корпус с гомогенным противоснарядным бронированием. При этом на верхней лобовой детали появляются блоки динамической защиты. Экраны с ДЗ устанавливаются на бортах обитаемого объема корпуса. Моторно-трансмиссионное отделение закрывают решетчатыми экранами. Кроме того, шасси получает вспомогательную силовую установку, новую систему управления и диагностики, улучшенные средства пожаротушения и т.д. Дорабатывается рабочее место водителя; в частности, использована новая оптика.
Силовая установка, ходовая часть и т.д. соответствуют исходной комплектации M60A3. При этом нагрузка на них остается на прежнем уровне – новое боевое отделение MZK весит 13,5 т против 14 т штатной башни. Как следствие, расчетные характеристики подвижности и проходимости не должны измениться.
Боевое отделение MZK выполнено на основе сварного корпуса характерной многогранной формы. Лоб и борта такой башни получают комбинированную защиту. Поверх собственной брони устанавливаются блоки ДЗ и датчики лазерного облучения. В перспективе танк TİYK-M60A3 должен получить активную защиту PULAT. Утверждается, что модульная башня сможет выдержать попадание современной противотанковой ракеты в лоб или гранаты с тандемным зарядом с любого направления, за исключением крыши.
Принципы построения танка TİYK-М60А3
Танк TİYK-M60A3 сохраняет 105-мм нарезное орудие M68 и его установку. Однако орудие теперь дополняется автоматом заряжания. Готовый к применению боекомплект из 18 унитарных выстрелов помещается в изолированной механизированной укладке в корме башни. Вероятно, в других объемах башни или корпуса разместят дополнительные боеприпасы.
В проекте MZK используется современная цифровая система управления огнем турецкой разработки. В ее состав входят панорамные прицелы наводчика и командира с тепловизионным каналом и ряд других необходимых устройств. При помощи СУО также будет контролироваться пулеметный боевой модуль на крыше башни.
Внедрение автомата заряжания позволило отказаться от четвертого члена экипажа. Теперь в башне будут работать только двое танкистов. Третий, механик-водитель, остается на своем месте в корпусе.
С ограниченными затратами
Целью программы TİYK является модернизация танков турецкой армии с получением повышенных характеристик, но без излишних затрат. Проект TİYK-M60A3, по которому уже построена первая опытная бронемашина, полностью соответствует этой концепции. Можно ожидать, что в ходе испытаний прототип подтвердит расчетные характеристики и устроит заказчика. При этом очевидно, что такой проект модернизации имеет как сильные, так и слабые стороны.
Обращает на себя внимание основная идея проекта, связанная с сохранением базового шасси и заменой башни. Несмотря на моральное устаревание, шасси танка M60A3 все еще считается пригодным к эксплуатации, хотя и с оговорками. Вследствие этого его ключевые элементы не заменяются, но предлагается установка дополнительной защиты, новых средств контроля и управления и т.д. Обновление силовой установки при этом не предусматривается. Вероятно, армия опасается повторения проблем проекта «Алтай».
Старый проект: боевое отделение MZK на шасси Т-72. Внизу показана конструкция башни
За счет замены башни на новую модульную MZK планируется получить сразу несколько преимуществ перед штатным M60A3. Так, значительно вырастет уровень защиты от всех основных угроз. Также упрощается размещение рабочих мест и современного оборудования. Кроме того, старая башня не позволяла использовать автомат заряжания и получать известные преимущества. Также следует отметить, что на момент старта программы TİYK проект башни MZK уже был готов, и его разработка с нуля не понадобилась.
При всем этом, модернизированный танк TİYK-M60A3 сохранит несколько важных недостатков. Так, сохраняется гомогенное бронирование корпуса. Толщина деталей до 109 мм, КАЗ и ДЗ вряд ли смогут обеспечить достаточную защиту от современных и перспективных противотанковых средств. Так же морально устарело и вооружение в виде 105-мм нарезной пушки. С ее помощью можно поражать только легкую бронетехнику и устаревшие танки. Современные ОБТ окажутся чрезмерно сложной целью.
Проект TİYK-M60A3 отличается от других вариантов модернизации повышенной сложностью и стоимостью. В первую очередь, это связано с необходимостью замены башни и полной перестройкой боевого отделения. Смогут ли ожидаемые преимущества оправдать повышенную цену проекта, предстоит определить заказчику.
Один из трех
Таким образом, турецкая армия продолжает разработку программы TİYK и уже демонстрирует реальные успехи. Первый из трех запланированных проектов модернизации танков дошел до строительства опытного образца. Танк-прототип TİYK-M60A3 передан на испытания, и в ближайшее время продемонстрирует свои возможности.
По известным данным, компания Roketsan уже близка к завершению разработки аналогичного проекта модернизации ОБТ Leopard 2A4. Кроме того, под контролем армии разрабатывается проект TİYK-M60T. Как скоро их доведут до строительства и испытаний техники, пока не уточняется. Но у сухопутных войск уже есть повод для оптимизма – обновление устаревших машин перестает быть делом неопределенного отдаленного будущего.