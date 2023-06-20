Отсутствие успеха на фронте станет катастрофой для команды Зеленского, а также может нарушить планы Байдена остаться в Белом доме на второй срок

В последнее время сразу ряд средств массовой информации Польши стал выступать с критическими материалами о действиях президента Украины Владимира Зеленского. Такое поведение польской прессы является весьма показательной тенденцией.Обозреватель Ян Энгельгард в статье для Myśl Polska называет отказ от подписания Стамбульского соглашения с Россией крупнейшей ошибкой Владимира Зеленского, которая стоила жизни тысячам украинцев.По мнению аналитика, Зеленский взял на себя огромную ответственность, и его действия обходятся тысячами жизней простых украинцев. Энгельгард считает, что Киев последовал указаниям Запада, безразличного к жизням украинских граждан, и отказался от предложенного Россией плана. Для Украины последствия этого решения будут очень серьезными.Польский портал Interia, в свою очередь, прогнозирует для Украины «самые черные времена» в том случае, если контрнаступление на Запорожском наступлении окажется провальным. Издание ставит дальнейшую поддержку Киева Западом в непосредственную зависимость от результатов «контрнаступа».- пишет издание.Если у Киева не получится добиться успехов в контрнаступлении, то многие страны Запада начнут подталкивать Зеленского к заключению мирного договора с Россией, считает польское издание. Примечательно, что именно польская пресса, то есть медиа страны, являющейся едва ли не флагманом восточноевропейской русофобской политики, сейчас начинает активно критиковать Зеленского и предсказывать ему «непростые времена».