«Буданов – не муляж»: представитель МИД Украины опубликовала фото с главой украинской разведки

Не муляж, все участники встречи живы и здоровы



Представитель МИД Украины – заместитель министра иностранных дел Эмине Джапарова – опубликовала фото с главой украинской разведки Кириллом Будановым. На фотографиях также присутствовал посол Японии на Украине Мацуда Кунинори.Джапарова выложила фотографии и свой комментарий к ним на своей странице в социальной сети.Она отметила, что все герои ее публикации во время встречи бурно обменивались мнениями и строили планы. Чиновница также заявила, что Буданов – не муляж, а вполне живой, намекая на распространившуюся информацию о его гибели.- написала замминистра.Комментаторы обратили внимание на несколько изменившуюся внешность и прическу главного украинского разведчика. Особо «патриотично» настроенные граждане упрекнули участников встречи в том, что они выбрали местом для нее киевский ресторан с «пророссийским» названием «Царское Село», расположенный неподалеку от Киево-Печерской Лавры.Ранее в ряде СМИ появились сообщения, что Буданов либо погиб во время ракетного удара ВС России по штаб-квартире ГУР Минобороны Украины, либо после тяжелого ранения вывезен на лечение в Германию. Украинские официальные структуры некоторое время ни опровергали, ни подтверждали данную информацию. И это способствовало дальнейшему распространению слухов о его гибели.Но вчера глава ГУР лично заявил о том, что он жив, и даже пошутил по поводу создания на Украине «спецподразделения бессмертных командующих».А сегодня в эфире телемарафона Буданов обвинил российских военных в том, что они якобы заминировали Запорожскую АЭС, в том числе пруд-охладитель.