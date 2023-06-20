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Начальник украинской военной разведки Буданов дал первое видеоинтервью после своего «исчезновения» из медийного пространства

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Начальник украинской военной разведки Буданов дал первое видеоинтервью после своего «исчезновения» из медийного пространства

Сегодня в украинских СМИ и социальных сетях появился начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины генерал-майор Кирилл Буданов, который пропал из медиапространства страны 29 мая. Сперва фотографию с ним опубликовала заместитель министра иностранных дел Эмине Джапарова, а затем сам Буданов дал видеоинтервью.


Интересно, что шеф ГУР Минобороны Украины выглядит несколько иначе, чем до 29 мая. Например, он почему-то подстрижен практически налысо, немного пополнел, судя по кадрам.

Когда Буданова попросили прокомментировать информацию, что он был ранен в результате ракетного удара ВС РФ по зданию ГУР в Киеве, главный украинский военный разведчик назвал эти сообщения фейковыми и сказал, что «пусть люди развлекаются».


Но внятного объяснения своему почти месячному отсутствию Буданов не дал. Ранее представитель ГУР заявлял, что Буданов жив, здоров и работает, а также отметил «хороший аппетит» главного украинского военного разведчика. Учитывая некоторые изменения внешности шефа ГУР, не исключено, что он действительно был ранен и проходил лечение в госпитале, из-за чего и был подстрижен очень коротко, чтобы врачи могли проводить медицинские манипуляции.

В целом история с «исчезновением» Буданова напомнила более раннюю аналогичную историю с главкомом ВСУ Валерием Залужным. Генерал тоже «пропадал» из медийного пространства, что стало поводом рассуждать даже о возможной гибели командующего. Затем появились видеокадры с ним, на которых он улыбался и махал рукой.
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32 комментария
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  1. Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич Сегодня, 17:29
    +21
    Все ясно. Удары ВКС способствуют аппетиту и набору веса.)
    1. Чёрный
      Чёрный Сегодня, 17:32
      +13
      Хрюна начали откармливать....это к забою laughing
      Вообще, видок у него как будто задницей на швабру посадили, или в позвоночник вставили огромную спицу. Кисти прям в одной позе и руки какие-то безвольно висящие... чето с ним не то на фото все же winked laughing
  2. Андрей Москвин
    Андрей Москвин Сегодня, 17:31
    +16
    Я не узнаю вас в гриме... Скоро вся верхушка в цифровой формат перейдёт. Марионеткам самое то по сути.
  3. Комментарий был удален.
  4. oleg-nekrasov-19
    oleg-nekrasov-19 Сегодня, 17:33
    +7
    Цитата: oleg-nekrasov-19
    Учитывая некоторые изменения внешности шефа ГУР, не исключено, что он действительно был ранен и проходил лечение в госпитале, из-за чего и был подстрижен очень коротко, чтобы врачи могли проводить медицинские манипуляции.

    в частности Буданову перепрошили флэшку , которая вставляется в заднюю часть черепной коробки
    1. Авиатор_
      Авиатор_ Сегодня, 18:18
      +3
      в частности Буданову перепрошили флэшку , которая вставляется в заднюю часть черепной коробки
      Да нет у него ничего в черепной коробке, там одна кость. А вот в задней его части есть USB порт.
      1. Сергей3
        Сергей3 Сегодня, 18:49
        0
        Да нет у него ничего в черепной коробке, там одна кость.

        Вот тут я вынужден с вами не согласится, там не кость, там сало! laughing
  5. incoggnoto
    incoggnoto Сегодня, 17:34
    +9
    явно он реально по другому выглядит, это может быть последствием попадания под удар, а может быть и двойником.. зеля уже попадался на двойнике..
  6. Andrey “andrewTSO” D
    Andrey “andrewTSO” D Сегодня, 17:38
    +5
    "Улыбаться и махать рукой" вполне может даже человек слегка(!) похожий на обсуждаемый персонаж... Это вообще не показатель!
    И да, на видео также может быть совсем не Буданов...
    Тем более, что придумать не успели "внятную причину" - пичалька )))
  7. Комментарий был удален.
  8. carpenter
    carpenter Сегодня, 17:42
    +5
    Например, он почему-то подстрижен практически налысо, немного пополнел, судя по кадрам.

    Опух, а не пополнел. ЧМТ - раз стриженый. Но если и жив, то глаза, взгляд, выражение лица овоща. Сравните:


    1. al3x
      al3x Сегодня, 18:27
      +1
      У старой версии челюсть как-будто шире. Может и двойник.
    2. ГГВ
      ГГВ Сегодня, 18:35
      0
      Похож падлюка.может и правда,недобили.только я одно заметил,что после удара по ГУР,прилёта безпилотников в Москву прекратились.совпадение?
      1. Сергей3
        Сергей3 Сегодня, 18:50
        0
        Может и не совпадение, но пары ракет там явно было мало!!
    3. Ильнур
      Ильнур Сегодня, 18:47
      0
      выражение лица овоща

      Я бы сказал, лицо придурковатое, похожая на человека с синдромом дауна...
  9. Сергей Аверченков
    Сергей Аверченков Сегодня, 17:49
    +6
    Если не убили то зря, надо убить. Обязательно.
    1. СергейАлександрович
      СергейАлександрович Сегодня, 17:58
      +4
      Покалечить тоже нормально, иной раз.
      1. Яро Полк
        Яро Полк Сегодня, 18:08
        +3
        Цитата: СергейАлександрович
        Покалечить тоже нормально, иной раз.

  10. fiv
    fiv Сегодня, 17:52
    +3
    Да, до Джоконды ему, как до пэрэмоги бандеркозлизма во все мире. Надеюсь, юстировку кукухи ему сбили надолго. Если это он конечно, а не аватар. Хотя, тогда синий был бы и на ящерице летал
  11. дядя влад
    дядя влад Сегодня, 18:02
    +2
    Да видимо тоже с трепанацией лежал недели 2 ,без сознания .Вот и растолстел от неподвижного образа жизни
  12. Parvis Rasulov
    Parvis Rasulov Сегодня, 18:05
    +3
    Нос у старого Буданова очень сильно отличается от нового у нового кривизна сломанного носа совершенно другая
    1. ГГВ
      ГГВ Сегодня, 18:43
      0
      Точно, пересмотрел,у нового нос покривее будет.вполне возможно,что все же из под завалов переломаного достали.а вот взгляд обдолбыша,хотя и до этого слухи доходили,что он на кокаине
  13. дядя влад
    дядя влад Сегодня, 18:06
    +3
    Задняя часть нижней челюсти не та . Она и давала расширение лица внизу , у этого кадра нижняя челюсть другая. Ну только он попал под ж/б плиту.
  14. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 18:11
    +5
    Живой? Это не его заслуга, а наша недоработка. Ну, что же - работаем дальше.
    1. Александр Кочурков
      Александр Кочурков Сегодня, 18:28
      0
      Хорошо, если живой. Такие персонажи должны гибнуть не под бомбами, а с петлей на шее... или гнить в одиночке до конца дней.
  15. alystan
    alystan Сегодня, 18:12
    +2
    На нижнем фото глаза как у неживого, будто потухшие.
    1. сергей_вакк
      сергей_вакк Сегодня, 18:27
      +1
      А как он интервью в прямом эфире даёт мертвый?
  16. Joker62
    Joker62 Сегодня, 18:25
    +3
    Очень похоже на то, что это фейк. Или просто двойник.
    Т.к. сам Буданов получил тяжелейшую травму головы, и за месяц не возможно восстановить как речь и движение головы.
    Лажа все...
    1. fiv
      fiv Сегодня, 18:32
      0
      Да это его старшая сестра, замужем была на иванофранковщыне, на хуторе в глубинке. Посулили девке грошей, бросила свиней да и приехала заработать чутка. А нос - так с лица буряковку не пить, рука у мужа быстрая оказалась
  17. МоеИмя
    МоеИмя Сегодня, 18:29
    0
    Либо такие фото/ видео были заранее сняты на год вперед. Либо он действительно особо не пострадал. Максимум контузия и легкие ушибы. А жаль. Главного террориста украины надо бы ликвидировать.
  18. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 18:30
    0
    А давно он… того?
    – После танца в Ростове. Когда он со сцены упал. Пришлось в коды переводить в аварийном режиме. Помнишь, операцию делали по шунтированию? Проблем была куча. Когда доцифровывали, все уже в респираторах работали. С тех пор под фанеру и пашем.
    (В.Пелевин. 'Generation П ')
  19. Slon_on
    Slon_on Сегодня, 18:44
    0
    Куколд какой-то.
    Текст Вашего комментария слишком короткий и по мнению администрации сайта не несёт полезной информации.
  20. Рус_80
    Рус_80 Сегодня, 18:45
    0
    Очень похоже на дипфейк. Буданов в цифре. Как будто в фотошопе башку взяли с одного фото и пришпандорили к тулову с другого фото.
  21. nik-mazur
    nik-mazur Сегодня, 18:47
    0
    подстрижен практически налысо, немного пополнел
    Больше на отёчность похоже. Что в сочетании со стрижкой под ноль и с учётом обстоятельств прозрачно намекает на состояние здоровья.