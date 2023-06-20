Начальник украинской военной разведки Буданов дал первое видеоинтервью после своего «исчезновения» из медийного пространства

Сегодня в украинских СМИ и социальных сетях появился начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины генерал-майор Кирилл Буданов, который пропал из медиапространства страны 29 мая. Сперва фотографию с ним опубликовала заместитель министра иностранных дел Эмине Джапарова, а затем сам Буданов дал видеоинтервью.
Интересно, что шеф ГУР Минобороны Украины выглядит несколько иначе, чем до 29 мая. Например, он почему-то подстрижен практически налысо, немного пополнел, судя по кадрам.
Когда Буданова попросили прокомментировать информацию, что он был ранен в результате ракетного удара ВС РФ по зданию ГУР в Киеве, главный украинский военный разведчик назвал эти сообщения фейковыми и сказал, что «пусть люди развлекаются».
Но внятного объяснения своему почти месячному отсутствию Буданов не дал. Ранее представитель ГУР заявлял, что Буданов жив, здоров и работает, а также отметил «хороший аппетит» главного украинского военного разведчика. Учитывая некоторые изменения внешности шефа ГУР, не исключено, что он действительно был ранен и проходил лечение в госпитале, из-за чего и был подстрижен очень коротко, чтобы врачи могли проводить медицинские манипуляции.
В целом история с «исчезновением» Буданова напомнила более раннюю аналогичную историю с главкомом ВСУ Валерием Залужным. Генерал тоже «пропадал» из медийного пространства, что стало поводом рассуждать даже о возможной гибели командующего. Затем появились видеокадры с ним, на которых он улыбался и махал рукой.