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В «Укроборонпроме» сообщили об «успешном испытании» нового дрона-камикадзе с дальностью применения в одну тысячу километров

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В «Укроборонпроме» сообщили об «успешном испытании» нового дрона-камикадзе с дальностью применения в одну тысячу километров

Украина успешно применила новый секретный беспилотник с дальностью поражения в одну тысячу километров. Такое заявление сделала глава пресс-службы "Укроборонпрома" Наталья Сад.


О разработке нового беспилотника, способного наносить удары на дальности до одной тысячи километров в Киеве заявили еще в прошлом году. БПЛА разрабатывался в качестве ответа на российские дрон-камикадзе типа "Герань" и должен был стать грозой доля российской бронетехники, поскольку нес боевую часть весом в 75 кг при общей массе в 200 кг. Другие параметры не раскрывались, поскольку дрон жутко секретный.

В конце 2022 года "Укроборонпром" сообщил, что испытания беспилотника завершаются и он в ближайшее время начнет поступать в войска. И вот спустя полгода появляется другое сообщение, что дрон якобы испытали, причем успешно. Правда вместо кадров с места его применения или запуска, да и вообще чего-нибудь близкого к БПЛА, пресс-служба украинского концерна публикует фотографию с главком ВСУ Залужным, главой "Укроборонпрома" Гусевым и командующим Воздушных сил ВСУ Олещуком, подписанную "после успешного применения беспилотника на 1000 километров". Отсутствие доказательств этого в концерне объясняют "засекреченностью" нового беспилотника.


Как ране заявлял руководитель проектов концерна "Укроборонпром" Олег Болдырев, у нового "секретного" дрона-камикадзе имеется одна особенность, которой нет ни у российских "Гераней", ни у других беспилотников этого типа - он "возвращаемый" и способен атаковать цели несколько раз. Якобы такую функцию в него заложили разработчики в связи с задачами, поставленными перед ним Залужным еще в августе прошлого года.

Стоит отметить, что о появлении и применении нового дрона-камикадзе не сообщают ни украинские, ни российские ресурсы. Единственное "доказательство" - это снимок с подписью.
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9 комментариев
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  1. Лешак
    Лешак Сегодня, 17:54
    +6
    Камикадзе который возвращается... Это что-то выше моего понимания. Тогда это ударный беспилотные, а ни как не дрон-камикадзе.
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 18:12
      +1
      Наверно что то вроде Харопа.А чё не сказали где применили?Секрет?
      1. Герман 4223
        Герман 4223 Сегодня, 18:23
        0
        Хароп обратно не прилетает. Это барражирующий боеприпас. Тут как я понимаю мини байрактар.
    2. Магос_Адептус_Механикус
      Магос_Адептус_Механикус Сегодня, 18:17
      -2
      А чего вы не понимаете сударь- ударный дрон, что может и нести бомбово-ракетное вооружение, и на всякий случай можно прикрепить боеголовку для роли дрона-камикадзе
    3. Mavrikiy
      Mavrikiy Сегодня, 18:18
      0
      Цитата: Лешак
      Камикадзе который возвращается... Тогда это ударный беспилотные, а ни как не дрон-камикадзе.

      Бумеранг получается. feel
    4. Nikolaevich I
      Nikolaevich I Сегодня, 18:50
      0
      Цитата: Лешак
      Камикадзе который возвращается... Это что-то выше моего понимания

      "Зри в корень!"- говорил умница К.Прутков ! Это не "камикадзе" (хотя в зарубежной печати упоминались : ,,камикадзе,, с возможностью возвращения" ! )...это новая "категория" барражирующих боеприпасов(ББ) ...с возможностью возвращения ! То есть, такие ББ могут использоваться и как "камикадзе",и как ударные дроны с функцией сброса боеголовки(боеприпаса) и возможностью возвращения... (Кстати, "Шахед-136" / "Герань-2" задумывался иранцами именно как таковой БПЛА ! Правда , наибольшее применение "Герань-2" получил ,как "камикадзе" ! )
  2. Mister X
    Mister X Сегодня, 17:55
    0
    Пару часов назад опубликовали такое мнение

  3. Сергей Аверченков
    Сергей Аверченков Сегодня, 18:35
    0
    Они сами приближают свою смерть. Даже если будет дрон с дальностью 1000 км, на это последует ответ, пусть не моментальный (как нам бы этого хотелось), но последует. И как я уже говорил, всё идет к применению ядерного оружия, пока тактического... но поверьте мне, дойдёт и до стратегического. Не верите? Не надо. Но вы вспомните мои слова потом... Я уже давным-давно говорил - будет удар по Москве. Я оказался не прав?
    1. Andriuha077
      Andriuha077 Сегодня, 18:56
      0
      «По итогам 12 месяцев 2022 года количество дорожно-транспортных происшествий на территории Москвы уменьшилось на 9,8% (7 тыс. 683 ДТП). Число погибших и раненых людей снизилось на 16,2% (300 человек) и 9% (8 тыс. 779 человек) соответственно»

      «Фау-2», баллистическая ракета. Количество осуществлённых боевых пусков ракеты составило 3225. Пуск ракет, направленных за семь месяцев для разрушения Лондона, привёл к гибели 2724 человек (в среднем, от каждой ракеты погибал один или два человека) и тяжёлым ранениям 6467 человек.

      «Фау-1», самолет-снаряд. К 29 марта 1945 года 10 492 было запущено по Англии (из них 8 892 с наземных пусковых установок и 1 600 с самолётов); 3200 упали на её территории, из них 2419 достигли Лондона, вызвав потери в 6184 человек убитыми и 17 981 ранеными. Тем самым, на каждую достигшую Лондона ракету приходилось 10 погибших или раненых лондонцев.