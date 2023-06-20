Непальское издание написало об участии наемников-гуркхов в украинском конфликте не только на стороне ВСУ, но и якобы на стороне России

На Украине участвуют в боевых действиях знаменитые наемники из Непала – гуркхи. Об этом пишет непальское издание The Diplomat, ссылаясь на собственные источники.
История гуркхского наемничества уходит своими корнями в колониальную эпоху, когда власти Британской Индии начали набирать воинственных горцев Непала в армию и формировать из них целые отдельные подразделения. До сих пор подразделения гуркхов есть в составе армий Индии и Великобритании, полиции Сингапура и охраны султана Брунея.
Теперь гуркхи якобы принимают участие в украинском вооруженном конфликте. Но если участие гуркхов в боевых действиях на стороне ВСУ было бы вполне ожидаемым, учитывая, что десятки тысяч гуркхов прошли через службу в британской армии, то сообщение о том, что гуркхи якобы могут воевать и на российской стороне, удивляет.
По данным непальской прессы, некоторые гуркхи специально уволились с военной службы в составе непальской армии, чтобы принять участие в боевых действиях. Издание утверждает, что русский язык для участия в конфликте знать необязательно, вполне достаточно английского языка, а все гуркхи им владеют на относительно неплохом уровне.
Отметим, что ни Министерство обороны Российской Федерации, ни власти Непала участия гуркхов, как и в целом непальских граждан, в специальной военной операции официально никогда не признавали и не афишировали, поэтому мы можем лишь представить здесь версию непальской прессы, которая не подтверждена иными источниками.