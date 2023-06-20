Военное обозрение
Войти Регистрация

Непальское издание написало об участии наемников-гуркхов в украинском конфликте не только на стороне ВСУ, но и якобы на стороне России

19
Непальское издание написало об участии наемников-гуркхов в украинском конфликте не только на стороне ВСУ, но и якобы на стороне России

На Украине участвуют в боевых действиях знаменитые наемники из Непала – гуркхи. Об этом пишет непальское издание The Diplomat, ссылаясь на собственные источники.


История гуркхского наемничества уходит своими корнями в колониальную эпоху, когда власти Британской Индии начали набирать воинственных горцев Непала в армию и формировать из них целые отдельные подразделения. До сих пор подразделения гуркхов есть в составе армий Индии и Великобритании, полиции Сингапура и охраны султана Брунея.

Теперь гуркхи якобы принимают участие в украинском вооруженном конфликте. Но если участие гуркхов в боевых действиях на стороне ВСУ было бы вполне ожидаемым, учитывая, что десятки тысяч гуркхов прошли через службу в британской армии, то сообщение о том, что гуркхи якобы могут воевать и на российской стороне, удивляет.

По данным непальской прессы, некоторые гуркхи специально уволились с военной службы в составе непальской армии, чтобы принять участие в боевых действиях. Издание утверждает, что русский язык для участия в конфликте знать необязательно, вполне достаточно английского языка, а все гуркхи им владеют на относительно неплохом уровне.

Отметим, что ни Министерство обороны Российской Федерации, ни власти Непала участия гуркхов, как и в целом непальских граждан, в специальной военной операции официально никогда не признавали и не афишировали, поэтому мы можем лишь представить здесь версию непальской прессы, которая не подтверждена иными источниками.
Использованы фотографии:
Wikipedia / LANCE CPL. C.D. CLARK
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
19 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Лешак
    Лешак Сегодня, 17:51
    +6
    А это точно настоящие непальцы зачатые непальцем и непалкой? feel
    1. Borik
      Borik Сегодня, 18:00
      +1
      Непальцы из Непальской армии И Непальцы кто служил в английской, решили выявить у кого причиндалы стальные, для этого выбрали украинские поля. Слабо в это верится
      1. Ропот 55
        Ропот 55 Сегодня, 18:30
        0
        Borik hi, согласен что - то, кто-то свистит бессовестно.
  2. Станислав Быков
    Станислав Быков Сегодня, 17:53
    +3
    Урки так урки,за нас-хорошо,за укров-добро пожаловать в ад
    1. мордвин 3
      мордвин 3 Сегодня, 17:57
      +1
      Цитата: Станислав Быков
      Урки так урки

      Это не урки. Хай-хай, гуркали... И кривыми кукрями они махают.
  3. Чёрный
    Чёрный Сегодня, 17:53
    +3
    Скорее всего полная туфта....говорить о массовом появлении гуркхов в зоне СВО, как с нашей стороны, так и со стороны укровермахта, думаю преждевременно.Хотя единичные случаи возможны, но это не показатель.
  4. rocket757
    rocket757 Сегодня, 17:53
    +5
    Непальское издание написало об участии наемников-гуркхов в украинском конфликте не только на стороне ВСУ, но и якобы на стороне России
    . Англичане гордились своими гурхами, типа бесстрашные, непобедимые воины, ага... так русские матросы быстро объяснили и тем, и другие, где и как они их вертели!
    В общем, обычные наёмники, как то так.
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 18:33
      0
      rocket757 hi ну почему, для своего театра военных действий действительно подходящие бойцы, выносливы, неприхотливы, служат верно, а главный плюс в глазах тех же англичан их не ЖАЛКО.
  5. Pavel57
    Pavel57 Сегодня, 17:53
    +3
    "Сейчас не время для забав, стреляй мой маленький зуав" (с)
  6. Копчёный
    Копчёный Сегодня, 17:54
    +2
    И две роты сенегальцев. Видели их квартирмейстеров.
    1. fiv
      fiv Сегодня, 18:38
      0
      И сборная камеруна, видели их массажиста с тренером
      1. hhurik
        hhurik Сегодня, 18:44
        0
        Такие, не? Только не загорелые исчо.
        1. мордвин 3
          мордвин 3 Сегодня, 18:59
          0
          Цитата: hhurik
          Такие, не? Только не загорелые исчо.

          Как вам погоняло начальника контрразведки батьки Махно. как то так вопросы возникают.
  7. BARKAS
    BARKAS Сегодня, 17:59
    +2
    Давно нигде не наемничали вот Непальская пресса и решила напомнить гуркхам их славное прошлое.
  8. fiv
    fiv Сегодня, 18:08
    +2
    Прослышали о подвигах своих единоверцев - бурят, решили тоже поучаствовать на светлой стороне. Если решили, конечно. Что может быть общего у буддиста с бандеровцем? Хотя с нагличанами прекрасно им служится
  9. Сергей Аверченков
    Сергей Аверченков Сегодня, 18:27
    +1
    Какая глупость... то есть кукри стали влиять на развитие украино-российского конфликта? Идиотизм.
  10. Roma-1977
    Roma-1977 Сегодня, 18:30
    +1
    Однажды один китаец спросил другого: "И не надоело тебе, Мойша, щуриться?" (с)
  11. alystan
    alystan Сегодня, 18:35
    0
    До сих пор подразделения гуркхов есть в составе армий Индии и Великобритании, полиции Сингапура и охраны султана Брунея.

    Очень странно, что Зелебобика еще не охраняют доблестные швейцарцы, наподобие пехотной когорты священной охраны Папы Римского, сплошь состоящей из бравых швейцарцев.

  12. Konnick
    Konnick Сегодня, 18:38
    0
    Ну давайте горячие непальские парни, подеритесь... good