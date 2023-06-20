Военное обозрение
Войти Регистрация

Экс-президент США Трамп заявил, будто бы его разговор с Путиным в свое время отложил спецоперацию на несколько лет

7
Экс-президент США Трамп заявил, будто бы его разговор с Путиным в свое время отложил спецоперацию на несколько лет

Некогда, утверждает бывший президент США Дональд Трамп, он якобы провел длительную беседу с российским лидером Владимиром Путиным, и это позволило отсрочить начало военной операции ВС РФ на Украине на несколько лет. Об этом Трамп заявил в интервью Fox News.


Бывший глава Белого дома подчеркнул, что у него «очень хорошие отношения» с Путиным, поэтому он якобы мог бы остановить боевые действия на Украине в течение 24 часов.

Я имею в виду, я давно с ним не разговаривал, но у меня c ним были очень прочные отношения

- отметил Трамп.

Экс-президент США, который считается одним из топовых кандидатов от Республиканской партии на предстоящих президентских выборах, давно и активно критикует действия администрации президента Джо Байдена. Интересно, что свою «формулу мира» Трамп не раскрывает, но бывший президент Франции Франсуа Олланд убежден, что в действительности Трамп выступил бы за сохранение российского контроля над всеми новыми территориями.

Позиция Трампа по украинскому вопросу такова, что поддержка Киева и противостояние с Россией не являются приоритетными задачами для США на фоне решения внутренних экономических и миграционных проблем, а также оппонирования с Китаем в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Такой позиции придерживаются и некоторые другие известные американские политики, например – Рон Десантис, губернатор штата Флорида, который тоже считается одним из ключевых республиканских кандидатов на пост главы Белого дома.
Использованы фотографии:
Wikipedia / The White House
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
7 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Станислав Быков
    Станислав Быков Сегодня, 18:34
    +1
    А почему отсрочить,а не исключить вообще?Достаточно было надавить на киевских олигархов и чинуш,а не вводить санкции против России.Балабол
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 18:40
      +3
      Трамп выступил бы за сохранение российского контроля над всеми новыми территориями.
      Все вы так перед выборами. Гни.да Зеленский какие, песни про быстрое окончание войны пел.
      1. Тарелка
        Тарелка Сегодня, 18:50
        0
        А какой смысл петь про окончание войны, если это не является искренним намерением? Американцам-то наплевать на СВО: им от неё ничего плохого не нет.
  2. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 18:37
    0
    Сейчас он может заявлять что угодно, лицо он частное, проверить не возможно а нашему президенту не досуг подтвердить или опровергнуть, если только Песков прокомментирует.
  3. ximkim
    ximkim Сегодня, 18:41
    0
    Как же в кресло то хочется.
    Если Трамп и выйграет, то поддержка Украины будет в новых красках.
  4. fiv
    fiv Сегодня, 18:42
    0
    Не любит прихвастнуть, пули как пулемет отливает. Хотя обморок тоже мастак сморозить ерунды. Короче, бесконечный цирковой фестиваль
  5. ximkim
    ximkim Сегодня, 18:47
    0
    Если Трамп выйграет , то будет один большой плюс.
    Он докажет урапатриотам - что все беды Россия сама себе устраивает (то бишь глава государства) , а не американцы.