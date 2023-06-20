Экс-президент США Трамп заявил, будто бы его разговор с Путиным в свое время отложил спецоперацию на несколько лет

Я имею в виду, я давно с ним не разговаривал, но у меня c ним были очень прочные отношения

Некогда, утверждает бывший президент США Дональд Трамп, он якобы провел длительную беседу с российским лидером Владимиром Путиным, и это позволило отсрочить начало военной операции ВС РФ на Украине на несколько лет. Об этом Трамп заявил в интервью Fox News.Бывший глава Белого дома подчеркнул, что у него «очень хорошие отношения» с Путиным, поэтому он якобы мог бы остановить боевые действия на Украине в течение 24 часов.- отметил Трамп.Экс-президент США, который считается одним из топовых кандидатов от Республиканской партии на предстоящих президентских выборах, давно и активно критикует действия администрации президента Джо Байдена. Интересно, что свою «формулу мира» Трамп не раскрывает, но бывший президент Франции Франсуа Олланд убежден, что в действительности Трамп выступил бы за сохранение российского контроля над всеми новыми территориями.Позиция Трампа по украинскому вопросу такова, что поддержка Киева и противостояние с Россией не являются приоритетными задачами для США на фоне решения внутренних экономических и миграционных проблем, а также оппонирования с Китаем в Азиатско-Тихоокеанском регионе.Такой позиции придерживаются и некоторые другие известные американские политики, например – Рон Десантис, губернатор штата Флорида, который тоже считается одним из ключевых республиканских кандидатов на пост главы Белого дома.