«Ну, пусть воюют»: глава МИД России прокомментировал нежелание НАТО замораживать украинский конфликт

Глава Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявлял, что заморозка конфликта на Украине неприемлема. И если эта организация против остановки боевых действий, значит, хочет воевать.
Так глава МИД России Сергей Лавров на встрече с журналистами по окончании заседания министров иностранных дел стран, входящих в ОДКБ, прокомментировал нежелание НАТО замораживать украинский конфликт.
Он также отметил, что РФ готова к любому развитию событий, даже к прямому столкновению с альянсом. И если на Западе кому-то хочется воевать, то пускай воюют.
Они хотят воевать. Ну, пусть воюют!
- заявил дипломат, отметив, что Россия готова к такому повороту.
Мы давно уже поняли цели НАТО в ситуации вокруг Украины
- утверждает министр.
По его словам, эти планы западных стран в отношении России возникли в ходе госпереворота в Киеве в 2014 году, за несколько лет окончательно сформировались, а теперь началась их реализация.
При этом Лавров отметил, что некоторые политики и эксперты в Европе и Америке начали «трезветь», более реалистично оценивая происходящие в мире события. Но другие проявляют лицемерие, утверждая, что Запад не участвует в украинском конфликте, хотя это далеко не так. Они не только поддерживают украинскую армию, но и фактически сами прямо или косвенно участвуют в военных действиях на ее стороне. Представители НАТО не скрывают, что без накачки ВСУ западным оружием, разведданными, без предоставления им целеуказаний конфликт на Украине давно бы завершился.
Это их выбор
- отметил Лавров.