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«Ну, пусть воюют»: глава МИД России прокомментировал нежелание НАТО замораживать украинский конфликт

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«Ну, пусть воюют»: глава МИД России прокомментировал нежелание НАТО замораживать украинский конфликт

Глава Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявлял, что заморозка конфликта на Украине неприемлема. И если эта организация против остановки боевых действий, значит, хочет воевать.

Так глава МИД России Сергей Лавров на встрече с журналистами по окончании заседания министров иностранных дел стран, входящих в ОДКБ, прокомментировал нежелание НАТО замораживать украинский конфликт.

Он также отметил, что РФ готова к любому развитию событий, даже к прямому столкновению с альянсом. И если на Западе кому-то хочется воевать, то пускай воюют.

Они хотят воевать. Ну, пусть воюют!

- заявил дипломат, отметив, что Россия готова к такому повороту.

Мы давно уже поняли цели НАТО в ситуации вокруг Украины

- утверждает министр.

По его словам, эти планы западных стран в отношении России возникли в ходе госпереворота в Киеве в 2014 году, за несколько лет окончательно сформировались, а теперь началась их реализация.

При этом Лавров отметил, что некоторые политики и эксперты в Европе и Америке начали «трезветь», более реалистично оценивая происходящие в мире события. Но другие проявляют лицемерие, утверждая, что Запад не участвует в украинском конфликте, хотя это далеко не так. Они не только поддерживают украинскую армию, но и фактически сами прямо или косвенно участвуют в военных действиях на ее стороне. Представители НАТО не скрывают, что без накачки ВСУ западным оружием, разведданными, без предоставления им целеуказаний конфликт на Украине давно бы завершился.

Это их выбор

- отметил Лавров.
Использованы фотографии:
МИД РФ
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8 комментариев
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  1. Теренин
    Теренин Сегодня, 18:37
    0
    При этом Лавров отметил, что некоторые политики и эксперты в Европе и Америке начали «трезветь»,
    Ещё вопрос, в каком состоянии западные политики выгоднее России...
  2. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 18:37
    +1
    Всё приехали , наш МИД в лице Лаврова ясно высказал свою позицию.Решение принимает Верховный .Ждём 19 июля выгрузку пакетов РСЗО на порт Одесса.
  3. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 18:41
    +2
    Запад пока в плюсах, поэтому Киев будет получать всё что попросит. Тут либо Запад нас, либо мы Запад, Украина всего лишь территория и солдаты.
  4. Станислав Быков
    Станислав Быков Сегодня, 18:43
    -1
    Он также отметил, что РФ готова к любому развитию событий, даже к прямому столкновению с альянсом. И если на Западе кому-то хочется воевать, то пускай воюют.

    Запад и хотел бы повоевать,да только умирать им страшно,вот и юзают укрорейх
  5. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 18:43
    +2
    Маленький нюанс.А нам разве устроит заморозка конфликта?Нет.Ну,может быть Лавров думает иначе
    1. marchcat
      marchcat Сегодня, 18:55
      0
      А со слов Володина нам и предатели, сбежавшие из России, зачем то нужны. Так, что о чем "они" все, только "им" известно.
  6. pexotinec
    pexotinec Сегодня, 18:53
    0
    Как всегда прав. Вот ещё бы озабоченность по меньше высказывали, а делали дело.
  7. фа2998
    фа2998 Сегодня, 18:54
    0
    Вот НАТО как раз не воюет! Не погибают солдаты НАТО.Воюет Россия,и несет потери.
    А военная помощь давно существует.И нам помогали,и мы помогали,и они помогали против нас-это не война,это политика. hi