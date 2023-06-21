Во Франции раскрыли некоторые подробности разработки нового ударного дрона Aarok

Накануне в Ле-Бурже близ Парижа открылся 54-й по счёту Международный авиакосмический салон – мероприятие, проходящее раз в два года во Франции. Именно на нём и был представлен новый ударный дрон, разработанный малоизвестной французской оборонной компанией Turgis & Gaillard.
Дрон Aarok является средневысотным беспилотником большой продолжительности полёта. Хотя работа над этим БПЛА началась ещё три года назад, его технические характеристики были впервые раскрыты только сейчас. Данный беспилотный летательный аппарат способен нести полезную нагрузку массой до 3 тонн, а продолжительность его полёта может достигать 24 часов. Оснащён этот БЛА авиационным турбовинтовым двигателем, выпускаемым компанией Pratt & Whitney Canada (дочернее подразделение американской военно-промышленной корпорации Pratt & Whitney).
Так, по данным вышеупомянутой военно-промышленной компании, Aarok предназначен для проведения целого ряда операций, включая ударные операции, осуществления разведки с целью нанесения ударов как по наземным, так и по морским целям. Также предназначен для борьбы с подводными лодками противника.
Говоря о размерах нового дрона французского производства, стоит подчеркнуть, что его масса больше, нежели у его основного конкурента – MQ-9 Reaper: 2,5 т (пустой) против 2,2 т. Размах его крыльев – почти 22 метра.
Однако, как полагает представитель американской авиастроительной компании General Atomics Aeronautical Systems Марк Бринкли, ещё рано делать какие-либо выводы относительно боевых возможностей этого беспилотника. По его словам, причина заключается в том, что он ещё не прошёл лётные испытания.
Между тем, руководство Turgis & Gaillard выражает надежду на то, что свой первый полёт данный беспилотный летательный аппарат сможет осуществить уже к концу текущего года.