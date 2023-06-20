Украинский военнопленный: ВСУ бросают в бой абсолютно неподготовленное пополнение

Вооруженные силы Украины сталкиваются со множеством проблем – от больших безвозвратных потерь и дефицита кадров до плохого снабжения и общей усталости личного состава. Об этом рассказывают во время общения с российскими военными корреспондентами украинские военнопленные.Отметим, что в последнее время все большее количество украинских военных попадают в российский плен. Бывшие солдаты и младшие офицеры ВСУ рассказывают о бессмысленности боевых действий против России и жалуются на общую усталость от происходящего в рядах ВСУ.По утверждению одного из военнопленных, сейчас ВСУ бросают в бой абсолютно неподготовленное пополнение. Среди новобранцев много людей, которые вообще никогда не служили в армии, не имеют никакой военной подготовки. Например, один из военнопленных был схвачен работниками военкомата (территориального центра комплектования ВСУ) и мобилизован, хотя не имел опыта военной службы.Попадая в плен, украинские военные понимают, что отношение к ним со стороны российских солдат и офицеров гуманное. Все военнопленные отмечают наличие и качественного питания, и медицинской помощи. Чем больше подобной информации распространяется среди солдат ВСУ, тем выше среди них количество людей, выбирающих сдачу в плен, а не бесславную гибель во славу интересов заокеанских покровителей киевского режима.Потери ВСУ и количество сдавшихся в плен особенно выросли сейчас из-за контрнаступления на Запорожском и Южно-Донецком направлениях, где украинским формированиям отнюдь не сопутствует удача.