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Украинский военнопленный: ВСУ бросают в бой абсолютно неподготовленное пополнение

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Украинский военнопленный: ВСУ бросают в бой абсолютно неподготовленное пополнение

Вооруженные силы Украины сталкиваются со множеством проблем – от больших безвозвратных потерь и дефицита кадров до плохого снабжения и общей усталости личного состава. Об этом рассказывают во время общения с российскими военными корреспондентами украинские военнопленные.


Отметим, что в последнее время все большее количество украинских военных попадают в российский плен. Бывшие солдаты и младшие офицеры ВСУ рассказывают о бессмысленности боевых действий против России и жалуются на общую усталость от происходящего в рядах ВСУ.

По утверждению одного из военнопленных, сейчас ВСУ бросают в бой абсолютно неподготовленное пополнение. Среди новобранцев много людей, которые вообще никогда не служили в армии, не имеют никакой военной подготовки. Например, один из военнопленных был схвачен работниками военкомата (территориального центра комплектования ВСУ) и мобилизован, хотя не имел опыта военной службы.


Попадая в плен, украинские военные понимают, что отношение к ним со стороны российских солдат и офицеров гуманное. Все военнопленные отмечают наличие и качественного питания, и медицинской помощи. Чем больше подобной информации распространяется среди солдат ВСУ, тем выше среди них количество людей, выбирающих сдачу в плен, а не бесславную гибель во славу интересов заокеанских покровителей киевского режима.

Потери ВСУ и количество сдавшихся в плен особенно выросли сейчас из-за контрнаступления на Запорожском и Южно-Донецком направлениях, где украинским формированиям отнюдь не сопутствует удача.
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3 комментария
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  1. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 18:48
    +2
    Если этот (цензура) не свистит то хорошо, с каждым новым призовом качество ВСУ должно по логике падать, плюс раненые и калечные несут на гражданку правдивую информацию которая вряд ли добавит интузиазму)))
  2. Станислав Быков
    Станислав Быков Сегодня, 18:51
    0
    ВСУ рассказывают о бессмысленности боевых действий против России и жалуются на общую усталость от происходящего в рядах ВСУ.

    Все умнеют когда в плен попадают.Что же вы стрелять то на фронт поперлись?Лучше бы в тюрьме отсидели,или по заградотрядам огонь открыли,одни и те же песни каждый раз
  3. opuonmed
    opuonmed Сегодня, 18:58
    0
    ну и хорошо что не подготовлены для РФ !!!!!!!! а подготовленые ведать чего то ждут !