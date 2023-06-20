Глава офиса Зеленского Ермак упрекнул Израиль в «нейтралитете» заявив, что Иран якобы выступает на стороне России

В Киеве призвали Израиль оказать поддержку Украине в конфликте с Россией, с соответствующим заявлением выступил глава офиса Зеленского Ермак, упрекнувший израильское правительство в нейтральной позиции.
Представители киевского режима призывают израильские власти забыть о нейтралитете и наконец-то сделать "правильный" выбор стороны конфликта, т.е. Украины. По словам Ермака, Тель-Авив должен оказывать больше помощи Украине, в том числе и поставкой вооружений. Не забыл представитель Киева напомнить о том, что Россию якобы поддерживает Иран, поэтому Израилю сам бог велел выступить на стороне Зеленского.
Для Биньямина Нетаньяху пришло время посетить Украину, чтобы поддержать нас и заявить о своей поддержке. Израиль может помочь нам в защите от иранских беспилотников... Почему Израиль сохраняет нейтралитет в войне? Иран причастен к убийствам, которые каждый день происходят на Украине
- заявил Ермак в беседе с израильской прессой.
Израиль с самого начала выбрал нейтральную позицию, осудив российскую спецоперацию, но дальше этого не пошел. В то же время правительство страны отказывается поставлять на Украину вооружения, несмотря на давление США и неоднократные просьбы, звучащие из Киева. Зеленский несколько раз пытался уговорить Тель-Авив на поставку оружия, заявляя, что еврей еврею всегда поможет, но и у него не получилось.
Кстати, Минобороны Израиля опровергло публикации некоторых СМИ, что предназначенные к продаже танки Меркава отправятся на Украину. Тель-Авив вообще не рассматривает Киев в качестве потенциального покупателя.