К вечеру 20 июня в населенном пункте Пятихатки на Запорожском направлении продолжались боевые действия. Об этом сообщает Telegram-канал WarGonzo.
По утверждению российских военкоров, ВС РФ удалось выдавить противника на окраины села Пятихатки. В населенном пункте сейчас действуют малые группы украинских боевиков, а основная часть сил противника сейчас сосредоточилась в ближайших лесопосадках. Туда же подтягиваются и резервы противника, сообщают российские военные корреспонденты.
В районе Орехов – Работино тоже продолжались попытки атак российских позиций со стороны украинских формирований. Однако все атаки противника удалось отбить. Несмотря на артиллерийские удары, в целом обстановка была относительно стабильной и линия фронта, как отмечают военкоры, не изменилась.
Российские войска и украинские формирования постоянно обстреливают из артиллерийских орудий позиции друг друга. В Пятихатках украинские формирования обстреливают всю территорию села, включая и места, где находятся сами боевики ВСУ. Российским военным удалось занять высоты вокруг села.
Таким образом, украинским формированиям не удается прорвать российскую линию обороны. Потери сил противника растут, что является одной из причин и нарастающей демотивации в рядах украинских формирований. В частности, зафиксирован рост количества случаев сдачи в плен украинских солдат. Например, в Пятихатках сегодня сдалась в плен группа украинских военнослужащих.