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Военкоры: ВС РФ удалось выдавить противника на окраины села Пятихатки на Запорожском направлении

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Военкоры: ВС РФ удалось выдавить противника на окраины села Пятихатки на Запорожском направлении

К вечеру 20 июня в населенном пункте Пятихатки на Запорожском направлении продолжались боевые действия. Об этом сообщает Telegram-канал WarGonzo.


По утверждению российских военкоров, ВС РФ удалось выдавить противника на окраины села Пятихатки. В населенном пункте сейчас действуют малые группы украинских боевиков, а основная часть сил противника сейчас сосредоточилась в ближайших лесопосадках. Туда же подтягиваются и резервы противника, сообщают российские военные корреспонденты.

В районе Орехов – Работино тоже продолжались попытки атак российских позиций со стороны украинских формирований. Однако все атаки противника удалось отбить. Несмотря на артиллерийские удары, в целом обстановка была относительно стабильной и линия фронта, как отмечают военкоры, не изменилась.


Российские войска и украинские формирования постоянно обстреливают из артиллерийских орудий позиции друг друга. В Пятихатках украинские формирования обстреливают всю территорию села, включая и места, где находятся сами боевики ВСУ. Российским военным удалось занять высоты вокруг села.

Таким образом, украинским формированиям не удается прорвать российскую линию обороны. Потери сил противника растут, что является одной из причин и нарастающей демотивации в рядах украинских формирований. В частности, зафиксирован рост количества случаев сдачи в плен украинских солдат. Например, в Пятихатках сегодня сдалась в плен группа украинских военнослужащих.
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13 комментариев
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  1. Uno
    Uno Сегодня, 19:39
    +5
    Опять? :) Вчера ж уже забирали, что-то военкоры не договаривают
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 19:41
      +1
      Передавали,что высоты в наших руках-вчера.Сегодня-удалось занять.В медиа пространстве неразбериха.Точно знают только те,кто там находится.Похоже идет взаимная мясорубка.
      1. ДымОк_в_дЫмке
        ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 20:11
        +1
        Цитата: dmi.pris1
        Передавали,что высоты в наших руках-вчера.Сегодня-удалось занять.В медиа пространстве неразбериха.Точно знают только те,кто там находится.Похоже идет взаимная мясорубка.

        Да, идёт. ключевое слово выделил.
        За точки обладание которыми ничего не решает, - и смертного боя не бывает.
        Это к тому. что издали ситуацию можно оценить только по косвенным признакам. hi
    2. ПАН51
      ПАН51 Сегодня, 19:50
      +6
      Селу не повезло. Оно в серой зоне и на пути идущих в "наступ" ВСУк, хоть и расположено в низине. Наши отбивают атаку и гонят неприятеля на его прежние позиции, тоже проходя через это же село но не задерживаясь в нем. Вот и получается, что оно переходит из рук в руки, оставаясь при этом ничьим.
    3. Silver99
      Silver99 Сегодня, 19:51
      +2
      Вот далась всем эта Пятихатка am Это что стратегическая цель контрнаступа ? или какой-то важный укрепрайон ВС РФ ? Да нет, это даже не первая линия обороны, к тому же этот курятник расположен в низине между высотами с одной стороны они с другой мы и все пристреляно, обычная серая зона до поры до времени. Нет у ВСУ сил прорвать эшелонированную линию обороны ВС России и выйты к Азовскому морю, а ведь это их задача, все эти хатки пародия и Запад это скоро поймет, деньги налогоплательщиков и вооружение собранное по всему миру для ВСУ ушли в непролазную грязь неньки.
      1. Копчёный
        Копчёный Сегодня, 19:54
        +1
        Ну тут как вышло вроде. Та сторона заявила это как великую победу, с нашей стороны сказали, а вот нет и давай её раскручивать. Уныло конечно, но один народ же.
      2. ДымОк_в_дЫмке
        ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 20:18
        0
        Цитата: Silver99
        Вот далась всем этим Пятихатка

        А вот так получается что далась.
        За пустоту на смерть не бодаются.
        Значит с диванов не всё видно. hi
      3. ВПК-65
        ВПК-65 Сегодня, 20:31
        0
        Вот далась всем эта Пятихатка. Это что стратегическая цель контрнаступа ?
        Военкоры пишут, что вся эта Пятихатка примерно 15-хатка, особо смотреть не на что, но если интересно, вот 1 минутные видео-ролики оттуда:
        https://ok.ru/video/5395183241856
        https://ok.ru/video/5397969832576
    4. Tusv
      Tusv Сегодня, 20:01
      +1
      Цитата: Uno
      Вчера ж уже забирали, что-то военкоры не договаривают

      Уже все рассказали. Серая зона. Отскочили - накрыли артой - зачистили - отскочили
  2. igorbrsv
    igorbrsv Сегодня, 19:59
    -2
    Главное чтоб всу на полпути не соскочили. Нужно им дать вовремя "прорваться" на Мелитополь. И побольше чтоб их в мешок набилось
  3. Хорон
    Хорон Сегодня, 20:10
    0
    Военкоры: ВС РФ удалось выдавить противника на окраины села Пятихатки на Запорожском направлении

    Что, опять? А вчера говорили что укропа там уже нет. Аж два раза. И позавчера, тоже. belay
  4. ratoborets
    ratoborets Сегодня, 20:12
    +3
    Пятихатки и подобные им села на одну-две улицы и пару сот человек (до 2022 года) находятся даже до первой линии обороны. В ближайшие несколько недель подобные села будут "переходить из рук в руки".

    Так что не удивляйтесь, если через несколько дней Пятихатки или подобное отбитое у ВСУ село опять "перейдет в руки ВСУ".
    1. ВСУ наступает по минным полям под ударами арты, захватывает эдакие Пятихатки или другое село.
    2. Упирается в хорошо подготовленную оборону ВС РФ (или даже не успевает до нее дойти), их еще немного разматывают.
    3. ВС РФ отбрасывает ВСУ.
    4. ВС РФ готовится к новой волне наступления. Если надо, производиться дополнительное минирование системами дистанционного минирования как Земледелие.
    5. ВСУ подтягивает резервы и все начинается с начала (смотреть пункт 1).

    Подобные качели с переходом сел из рук в руки могу продолжаться много недель. ВСУ в подобных наскоках несут многократные потери, а резервы "тают", но резервов у них может хватить еще на долго. Пока ВС РФ держит подготовленную линию обороны переживать за это не стоит.
    1. Хорон
      Хорон Сегодня, 20:18
      +1
      В ближайшие несколько недель подобные села будут "переходить из рук в руки".

      В том-то и дело, что новость получается, ради новости.