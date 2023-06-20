Военкоры: ВС РФ удалось выдавить противника на окраины села Пятихатки на Запорожском направлении

К вечеру 20 июня в населенном пункте Пятихатки на Запорожском направлении продолжались боевые действия. Об этом сообщает Telegram-канал WarGonzo.По утверждению российских военкоров, ВС РФ удалось выдавить противника на окраины села Пятихатки. В населенном пункте сейчас действуют малые группы украинских боевиков, а основная часть сил противника сейчас сосредоточилась в ближайших лесопосадках. Туда же подтягиваются и резервы противника, сообщают российские военные корреспонденты.В районе Орехов – Работино тоже продолжались попытки атак российских позиций со стороны украинских формирований. Однако все атаки противника удалось отбить. Несмотря на артиллерийские удары, в целом обстановка была относительно стабильной и линия фронта, как отмечают военкоры, не изменилась.Российские войска и украинские формирования постоянно обстреливают из артиллерийских орудий позиции друг друга. В Пятихатках украинские формирования обстреливают всю территорию села, включая и места, где находятся сами боевики ВСУ. Российским военным удалось занять высоты вокруг села.Таким образом, украинским формированиям не удается прорвать российскую линию обороны. Потери сил противника растут, что является одной из причин и нарастающей демотивации в рядах украинских формирований. В частности, зафиксирован рост количества случаев сдачи в плен украинских солдат. Например, в Пятихатках сегодня сдалась в плен группа украинских военнослужащих.