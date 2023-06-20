Президент Чехии исключил вероятность вооруженного конфликта Запада с Китаем в ближайшее время

В ближайшей временной перспективе вряд ли произойдет вооруженный конфликт между странами Запада и Китаем. Об этом заявил президент Чехии Петр Павел, который выступил на конференции «Наша безопасность – не данность».Петр Павел подчеркнул, что, хотя конфликт пока не предвидится, это не означает, что можно повторять некие «ошибки прошлого». Вероятно, он намекнул на украинский конфликт, призывая Запад быть готовым к любому развитию событий. То есть, чешский президент не верит, что Китай в скором будущем вступит в прямое вооруженное противостояние с Западом из-за Тайваня или по иной причине, но призывает сохранять бдительность на фоне текущей ситуации в мировой политике.Чешский лидер отметил, что сейчас Западу вряд ли стоит бояться Россию, поскольку западные страны имеют развитые экономики, вооруженные силы и некие «ценности», которые, по его мнению, в выгодную сторону отличают западные государства от России. Но Западу может угрожать усталость населения от длительного конфликта на Украине. Павел заявил, что Россия может делать ставку именно на изматывание Запада, чтобы породить разобщенность населения западных стран.По утверждению чешского президента, со временем любой конфликт притупляется и отходит на второй план. Так может произойти и в случае украинского конфликта. При этом Павел не преминул обратить внимание на якобы очень масштабную помощь Украине со стороны Чехии, несмотря на проблемы в экономике, с которыми сталкивается само чешское государство. Президент Чехии подчеркнул, что Прага регулярно помогает Украине и в гуманитарном, и в военном отношениях.