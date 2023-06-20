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Президент Чехии исключил вероятность вооруженного конфликта Запада с Китаем в ближайшее время

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Президент Чехии исключил вероятность вооруженного конфликта Запада с Китаем в ближайшее время

В ближайшей временной перспективе вряд ли произойдет вооруженный конфликт между странами Запада и Китаем. Об этом заявил президент Чехии Петр Павел, который выступил на конференции «Наша безопасность – не данность».


Петр Павел подчеркнул, что, хотя конфликт пока не предвидится, это не означает, что можно повторять некие «ошибки прошлого». Вероятно, он намекнул на украинский конфликт, призывая Запад быть готовым к любому развитию событий. То есть, чешский президент не верит, что Китай в скором будущем вступит в прямое вооруженное противостояние с Западом из-за Тайваня или по иной причине, но призывает сохранять бдительность на фоне текущей ситуации в мировой политике.

Чешский лидер отметил, что сейчас Западу вряд ли стоит бояться Россию, поскольку западные страны имеют развитые экономики, вооруженные силы и некие «ценности», которые, по его мнению, в выгодную сторону отличают западные государства от России. Но Западу может угрожать усталость населения от длительного конфликта на Украине. Павел заявил, что Россия может делать ставку именно на изматывание Запада, чтобы породить разобщенность населения западных стран.

По утверждению чешского президента, со временем любой конфликт притупляется и отходит на второй план. Так может произойти и в случае украинского конфликта. При этом Павел не преминул обратить внимание на якобы очень масштабную помощь Украине со стороны Чехии, несмотря на проблемы в экономике, с которыми сталкивается само чешское государство. Президент Чехии подчеркнул, что Прага регулярно помогает Украине и в гуманитарном, и в военном отношениях.
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12 комментариев
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  1. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 19:44
    0
    Интересно как войска Чехии будут участвовать в войне с КНР за Тайвань?
    1. wanna
      wanna Сегодня, 19:51
      0
      Они построят внутренний флот на реке Влтава. Перевезут по железной дороге к Тайваньскому проливу в случае войны на Тайване.
      1. Shurik70
        Shurik70 Сегодня, 19:55
        0
        Нет, они распродадут "налево" очередной склад боеприпасов, подорвут что осталось, а в подрыве обвинят Китай.
        Опыт есть.
        Начнут сокращать китайское посольство.
        Ну и будут поддерживать любые санкции, которые США введут.
        На этом их участие и ограничится.
    2. Silver99
      Silver99 Сегодня, 19:59
      0
      Никак не могу найти ответа с правовой стороны почему НАТО нарушив все свои уставы так яростно кинулась воевать против России на Украине силами селян ? Что это ? Проба сил ? Да нет, НАТО себя переоценивает, 30-ть стран собрать в единый кулак и вывести из теплых казарм на войну не получится, в Европе нет военной силы которая может противостоять России. Нет военной промышленности, они сильно ожирели в своей спокойной роскоши.
  2. wanna
    wanna Сегодня, 19:44
    +1
    Дипломатическая позиция Павла в отношении России и Китая соответствовала позиции чешского кабинета министров и парламента, а правительство Китайской Народной Республики он рассматривал как угрозу безопасности[23]. Во время российско-украинской войны он не считал поведение правительства КНР поведением конструктивного мирного игрока, поскольку оно не назвало войну России против Украины вторжением и не потребовало вывода российских войск. Он твердо верил, что ЕС и другие демократические страны должны занять единую и сплоченную позицию по отношению к Китаю, так как правительство КНР будет использовать двусторонние контакты как возможность разделить европейские страны или отделить Европу от США[24].

    Павел поддержал отношения между Чешской Республикой и Тайванем, заявив, что политика "одного Китая" должна быть дополнена принципом "двух систем", отметив, что "если у нас есть особые отношения с Тайванем, то это другая система, и в этом нет ничего плохого". Также было отмечено, что "поддержание активных коммерческих и технических отношений с Тайванем абсолютно в наших интересах." [25] Сразу после своего избрания, 30 января 2023 года, он провел почти 15-минутный телефонный разговор с президентом Китайской Республики Цай Ин-вэнь [26], а после разговора написал в Твиттере, что надеется в будущем лично встретиться с Цай [27], что вызвало серьезную озабоченность со стороны правительства Китайской Народной Республики. [28]

    Павел и министр иностранных дел Тайваня У Чиу-суп выступили на одной сцене на Европейском саммите ценностей 14 июня 2023 года, во время которого Павел призвал страны объединиться в поддержку Тайваня. Это был первый случай, когда европейский лидер неконфедеративной страны разделил сцену с министром иностранных дел Тайваня и присутствовал на публичном мероприятии. [29]
  3. михаилл
    михаилл Сегодня, 19:48
    0
    Китаю будут противостоять США с тихоокеанскими сателлитами, а Европе Тайваня будет слишком много. Европа старенькая, она устает быстро.
  4. Копчёный
    Копчёный Сегодня, 19:50
    0
    Пока в США не достроят у себя мощности по производству полупроводников, чтобы покрыть более менее свои потребности, войны за Тайвань ака с Китаем, не будет. Вроде давно уже всем всё понятно.
    1. incoggnoto
      incoggnoto Сегодня, 19:57
      0
      не думаю что Китай будет подстраиваться под штаты, Китай в любую минуту может попытаться решить проблему Тайваня силой, он ждет и смотрит.. я думаю если будет возможность то Китай ей воспользуется
  5. Sith
    Sith Сегодня, 19:57
    0
    Мы видели больше чем много ... то британские учёные ... то американский институт изучения войны ... и вот ... теперь вангует президент страны делающей пиво!
  6. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 20:22
    0
    Пока чехи идут до Китая с Запада на Восток, из Китая вполне могут добраться до Чехии много раньше, двигаясь так же, с Запада на Восток.
  7. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 20:27
    0
    "...Никто ее властен над судьбою..."
  8. Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич Сегодня, 20:35
    0
    Откуда этот чех, со своим лилипутским государством , может знать и давать прогнозы по таким важным политическим вопросам? Он болен синдромом Наполеона. Его страну на карте не видно,но он " предсказывает") Смешно.