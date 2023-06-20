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На Украине приступили к разработке нового лёгкого бронеавтомобиля класса MRAP для ВСУ

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На Украине приступили к разработке нового лёгкого бронеавтомобиля класса MRAP для ВСУ

Планируемый вид будущего бронеавтомобиля



Украинская армия в ближайшей перспективе может получить на вооружение новый бронеавтомобиль украинского производства, разработкой бронемашины занялось Киевское конструкторско-производственное предприятие "Ингуар" на средства украинского бизнесмена из IT-сферы.

Компания намерена разработать легкий бронеавтомобиль класса MRAP для Сухопутных войск ВСУ, спецназа и разведки, прототип должен быть готов уже к концу этого года. По словам представителя компании, проектирование нового броневика фактически началось еще в 2020 году, в настоящее время оно выходит на финишную прямую, поэтому и такие сроки.

На первом этапе планируется создать прототип бронеавтомобиля, на это отводится полгода и 20 млн. гривен. Сборку будут вести на мощностях предприятия. В дальнейшем себестоимость броневика должна упасть до 10 млн. О планах про серийное производство и возможные поставки броневиков в ВСУ пока ничего не говорится.



Планируется, что на базе бронеавтомобиля будет разработано целое семейство бронемашин с колесными формулами 4Х4 и 6Х6. Первые будут предназначены для перевозки личного состава, вторые планируется использовать в качестве платформ для размещения различного вооружения. И, конечно, самое главное - бронеавтомобиль будет соответствовать всем стандартам НАТО.

Подчеркивается, что компания самостоятельно разработала шасси и бронекапсулу для нового автомобиля, а не закупала уже готовые.

Мы отличаемся от большинства своих конкурентов тем, что не покупаем готовую машину и переоборудуем ее, а тем, что покупаем отдельные запчасти и собираем свое собственное авто

- заявил представитель "Ингуара".
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7 комментариев
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  1. Silver99
    Silver99 Сегодня, 20:02
    0
    Где комплектующие брать будут ? или на подаренный хлам из Европы прилепят кроватные сетки и выдадут за новую разработку ? И через сколько времени на линию сборки прилетит "мопед" ?
  2. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 20:03
    +1
    Никчемные мрии.Это труд,деньги..А на халяву можно получить с запада.Правда ,это-мышеловка.И она взведена
  3. incoggnoto
    incoggnoto Сегодня, 20:05
    +2
    да они просто хотят попилить денюжку, у них несколько типов подобных проектов.. и пока до массовости не один не дошел
  4. Лешак
    Лешак Сегодня, 20:05
    +1
    Сборку будут вести на мощностях предприятия.

    Думаю, предприятие "Ингуар" скоро существовать перестанет. Что-то по нему прилетит и возможно не один раз. hi
    1. ORE
      ORE Сегодня, 20:07
      -1
      Это ответ на заявление ВВП на форуме. Они не че не производят , им все поставляет запад.))
  5. fiv
    fiv Сегодня, 20:07
    +2
    Труповозку лучше новую пусть проектируют. По стандартам нато. И нату пригодится. А то больно вдохновленные они там, в латвиях с голландиями нынче. К кровавому дождю, однако.
    1. ДымОк_в_дЫмке
      ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 20:39
      0
      Цитата: fiv
      Труповозку лучше новую пусть проектируют. По стандартам нато. И нату пригодится.

      Их больше не труповокзи интересуют но мобильные "госпитали" для изъятия транспартопригодных органов и мобильные крематории для сокрытия деятельности чёрных трансплантологов. hi