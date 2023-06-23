Запад теряет страх перед ядерной войной

Псы войны
Сложностей с преодолением красных линий у Запада становится все меньше. Справедливости ради поставки натовских танков, которые выставляли страшной пощечиной России, оказались не столь критичным преступлением. Июньское наступление ВСУ скорее говорит о том, что лучше бы танковые экипажи посадили в машины советского стандартв. Которых, к слову, в Европе, да и по всему миру еще предостаточно. Танки серии Т-72, Т-64 и Т-80 лучше освоены украинцами, неприхотливее и мобильнее.
Пересечение красных линий Кремля поставками западных танков оказалось типичной политической акцией, но кто об этом теперь помнит? Главное, что осталось в головах – Россия никоим образом не ответила на очередной виток вовлечения НАТО в конфликт. Разве что премию за сожженный Leopard назначила в 1 млн рублей. Как будто танк в десять раз лучше и опаснее машин Т-72, Т-62 и Т-80.
Впрочем, это тема отдельного разговора, а сейчас сконцентрируемся на гораздо более глобальных величинах – перспективах третьей мировой войны. В самом тяжком её проявлении – ядерном конфликте.
Почему элиты Запада раз за разом преступают красные линии Кремля, не особенно удручаясь последствиями ядерного возмездия?
Конечно, не для Украины, а для игроков высшей лиги, намеренно повышающих градус противостояния. Простая мысль о том, что НАТО снарядило группировку для летнего наступления, уже должна наводить на размышления об ударе возмездия по Брюсселю и Вашингтону.
В этот же кейс входят обстрелы российского приграничья. Но ядерный апокалипсис не наступает, и на Западе все меньше верят в саму возможность немыслимого. При этом многие считают современные риски мирового апокалипсиса даже выше всем известного Карибского кризиса. Многие, но не все. Тем более на Западе.
В чем причина?
События Карибского кризиса, когда американцы чуть не довели до обмена ядерными ударами с Советским Союзом, строились ветеранами Второй мировой войны.
Джон Кеннеди не просто воевал, но даже успел отметиться небольшим подвигом – спас команду своего торпедного катера. Возможно, эта байка была придумана для героизации образа президента, но Кеннеди действительно служил в годы войны в ВМС и был свидетелем многих событий.
Второй игрок Карибских событий министр обороны Роберт Макнамара на фронтах не бывал, занимался статистикой в бомбардировочной авиации и оставил военную службу в 1946 году в звании полковника. Но и он не понаслышке знал об ужасах войны. В тылу немало свидетельств – кошмары госпиталей, калеки на улицах и свежие воинские захоронения.
Все это можно назвать модным словечком бэкграунд, который и не позволил обитателям Белого дома нажать красную кнопку.
Фронтовики правили и в Советском Союзе – они перенесли в годы войны гораздо больше своих заокеанских коллег и также отлично понимали ужас еще одной мировой бойни. На этот раз ядерной.
Но поколения управленцев в Соединенных Штатах менялись, а с ними испарялись страхи.
Последний воевавший президент США Джордж Буш-старший развязал войну еще вдалеке и напрямую не угрожал России. Но вот уже сугубо мирный Клинтон бомбит Белград, родившийся в 1946 году Буш-младший вторгается в Ирак и Афганистан, а также раскручивает украинский кейс. Дело продолжает Нобелевский лауреат Обама.
Совершенно аналогичным образом разворачивались события в Европе – чем моложе национальный лидер и чем дальше от 1945 года, тем ярче проявляется антироссийская риторика. Сейчас только русофобские настроения способны привести к ядерному апокалипсису.
Дедушка Байден с командой НАТО открыто поддерживает Украину, находящуюся в стратегической зоне влияния России. Если еще вчера эта поддержка выражалась Javelin и прочей переносной артиллерией, то сейчас наш враг получает на вооружение крылатые ракеты. На такие шаги не осмеливалась ни одна администрация президента США. Страхи перед возмездием не заботят Белый дом.
Отступить или предупредить?
Реальность такова, что Кремлю приходится иметь дело с компанией НАТО, лидеры которой не осознают ужасов мирового конфликта.
Во-первых, Вторую мировую войну они вряд ли даже в документальных хрониках видели. Голливуд постарался и создал образ американца-победителя. И рассказать уже особо некому – последние ветераны войн в Европе и США почти все ушли. Хотя немцам хорошо бы вспомнить лишний раз, что с Гамбургом и Дрезденом сделала союзная авиация.
Во-вторых, отсутствие страха ведет за собой мнимую безнаказанность. Не верят в Вашингтоне и Брюсселе в российскую решимость и потенциал ядерных сил. Приходится наступать, дабы противник немного пришел в себя. Проводить демонстративные испытания оружия массового поражения еще время не пришло, но вот Беларусь теперь с ядерным арсеналом. Пусть не своим и пока только тактическим. Но это первый шаг.
Как справедливо указал президент Путин, дабы «все, кто задумывается о том, чтобы нанести нам стратегическое поражение, не забывали об этом обстоятельстве».
Обстоятельство, на первый взгляд, несущественное. Чего такого угрожающего в размещении ядерного арсенала в Беларуси?
Мы давно с Минском в дружественных отношениях, вдобавок в союзном государстве. На Западе отлично понимают, что теперь российский арсенал еще больше рассредоточен, чем до начала СВО.
Мелочь, а неприятно. Простое физическое приближение ядерных зарядов к границам Евросоюза также не добавляет спокойствия.
Белорусский кейс, к слову, может грамотно использоваться российским руководством. В случае попыток мирного урегулирования конфликта на российских условиях, тактическое ядерное оружие можно использовать в качестве элемента дипломатического торга.
Если совсем углубляться в дебри, то Запад постепенно теряет рычаги воздействия на Россию в этом треке. Ядерное оружие стало важным аргументом в переговорах, которого у Москвы ранее не было. Как и возобновление сотрудничества в рамках договоров СНВ, приостановленное ранее. Кремль порционно выдает себе козыри в затянувшейся партии.
Вопрос в другом – подействуют такие аргументы на поставщиков оружия Киеву? Или придется идти на новые решительные шаги?
Отступать нельзя ни при каких условиях – партия ястребов на Западе тут же почует запах крови с непредсказуемыми последствиями. Ясно одно – с администрацией Джона Кеннеди договориться в рамках существующего кризиса было бы гораздо проще. Его люди, скорее всего, вообще бы не полезли на Украину, а реализовывали бы свои милитаристские амбиции где-нибудь подальше от российских границ.
Память о войне – очень важна, и забывчивые западные «партнеры» совершают большую ошибку, предавая наследие Второй мировой забвению. Новые ядерные реалии не понравятся никому.