Госсекретарь США анонсировал утверждение нового пакета военной помощи Украине

Во время визита в столицу Великобритании Лондон государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил о новом пакете военной помощи Украине. По утверждению Блинкена, о содержании пакета он объявит завтра, когда будет выступать на специальной конференции по вопросам восстановления Украины.Собственно, пакет помощи Блинкен анонсировал сегодня, выступая на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Великобритании Джеймсом Клеверли. Шеф Государственного департамента США сослался на заявление президента Джо Байдена, который пообещал поддерживать Украину «столько, сколько потребуется».Правда, в самих США уже нарастает критическое отношение к столь щедрым финансовым и военным траншам для Украины. Против бесконтрольной военной помощи Киеву выступают многие видные политики из Республиканской партии США, включая экс-президента Дональда Трампа и губернатора штата Флорида Рона Десантиса, а также предпринимателя Вивека Рамасвами, который тоже собирается участвовать в предстоящих президентских выборах.С другой стороны, как показывает отсутствие успехов ВСУ на Запорожском направлении и большие проблемы после российских ракетных ударов по Киеву, когда были поражены пусковые установки ЗРК Patriot, американская военная техника не является «панацеей» для Украины.Понимание этого уже пришло ко многим западным аналитикам, которые пишут, что и США с НАТО, и Украина слишком переоценили западную военную технику, сделав на нее ключевую ставку перед анонсированным контрнаступлением украинских войск.