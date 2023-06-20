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Население Германии впервые за тридцать лет выросло на 1,3 процента из-за украинских беженцев

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Население Германии впервые за тридцать лет выросло на 1,3 процента из-за украинских беженцев

В 2022 году население Германии увеличилось на 1 миллион человек, то есть на 1,3 процента. Об этом сообщает информационное агентство Bloomberg.


По утверждению источника, главной причиной столь внушительного увеличения численности населения Германии является приток украинских беженцев. Но много в стране и выходцев из других государств.

Федеральное статистическое ведомство Германии отмечает, что к концу 2022 года в стране проживали 84,4 млн человек, включая 12,3 млн иностранных граждан. Доля иностранцев в последнее время увеличилась с 13,1% до 14,6% от общей численности населения страны.

Большинство иностранцев, проживающих в Германии, являются гражданами Турции, Украины и Сирии. Примечательно, что вплоть до последнего времени крупнейшей группой мигрантов были выходцы из Турции. Они и сейчас лидируют. У 1,34 млн жителей Германии есть турецкое гражданство. Но украинские беженцы их активно догоняют. Сейчас в стране проживает более 1,05 млн человек с украинским гражданством. Наконец, граждан Сирии в Германии насчитывается 883 тысячи человек.

Интересно, что население Германии стало еще и чуть моложе. Так, доля жителей страны в возрасте до 20 лет увеличилась на 2,8%, то есть на 427 тысяч человек – тоже за счет иностранцев.

С другой стороны, приток иностранных мигрантов Германии выгоден, так как коренное население этой европейской страны неуклонно стареет и уже в следующем десятилетии ФРГ столкнется с серьезными демографическими проблемами. Поэтому если переселенцы из других стран останутся в Германии навсегда, это будет способствовать лишь улучшению демографической ситуации, появлению дополнительных трудовых ресурсов.
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25 комментариев
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  1. wanna
    wanna Сегодня, 20:50
    0
    "Это не беженцы из Сирии, это христиане, они белые".
    1. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 21:28
      0
      Без разницы. В немчурии будут жить уже не немцы
  2. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 20:52
    +5
    Не успели дойче киндер-сюрприз от мадам Меркель с ееным) мультикультуаризьмом переварить, как оба-на Ливерная Колбаса новые проблемы подкинул, счас бюргеры познают прелести украинской наглости, я ещё в 14-15 г. г. таких "беженцев" видел что челюсть отпадала.
  3. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 20:53
    +2
    Ещё бы этих беженцев приучить вставать в 5 утра и весело идти на работу! wassat
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 20:57
      +2
      tralflot1832 hi, мне интересно начнутся ли миграционные войны между первыми волнами "беженцев" и этими?!
      1. Станислав Быков
        Станислав Быков Сегодня, 21:02
        +3
        Скорее немцев выживать начнут,либо религию сменить заставят
      2. tralflot1832
        tralflot1832 Сегодня, 21:08
        +4
        Ропот 55.Криминальная хроника покажет,через год украинцы должны будут выучить русский и немецкий.За мову ,будут морды бить.Ещё в 1994 ,когда я был первый раз в Гамбурге в нём уже было всё поделено.После 20 : 00 Рипербан почему-то становился русскоговорящим.
    2. Вежливый Лось
      Вежливый Лось Сегодня, 21:32
      +2
      Цитата: tralflot1832
      Ещё бы этих беженцев приучить вставать в 5 утра и весело идти на работу!

      Сначала их придется переодеть.
      1. ВПК-65
        ВПК-65 Сегодня, 21:38
        +1
        Цитата: Вежливый Лось
        Сначала их придется переодеть.
        К такой "спецовке" и развозка соответствующая требуется - "Газенваген" ))
        1. Вежливый Лось
          Вежливый Лось Сегодня, 21:59
          0
          Цитата: ВПК-65
          К такой "спецовке" и развозка соответствующая требуется - "Газенваген" ))

          Да уж. Без дедовских методов немцам будет не обойтись.
    3. мордвин 3
      мордвин 3 Сегодня, 21:35
      +2
      Цитата: tralflot1832
      Ещё бы этих беженцев приучить вставать в 5 утра и весело идти на работу!

      А к нам идут таджики-узбеки... Что то совсем не весело.
    4. Андрей Николаевич
      Андрей Николаевич Сегодня, 21:43
      0
      Ага,Тралфлот! Щщщасс! Эти " беженцы" ничего делать не умеют и не хотят. Нация паразитов. Привыкли только клянчить. Правда,жкнщинам- проще- что природа дала тем и " работают". Теперь и укро- мужичков немецкие ЛГБТэшники к " делу приспособят". Главное давать им больше сала и горилки.)
      1. tralflot1832
        tralflot1832 Сегодня, 21:57
        0
        Поэтому я и не отметился на Риперрбане,в витрине у неё не написано на лбу ,кто она украинка или немка?! wassat
  4. Станислав Быков
    Станислав Быков Сегодня, 20:56
    +2
    А с ближнего востока сколько?Немецкое кино для взрослых и авто скоро утратят свой знак качества laughing
  5. igorbrsv
    igorbrsv Сегодня, 21:36
    0
    Интеллектуальный уровень в Германии упадёт под плинтус. И будет регрессировать. Только следующие поколения научившиеся не только говорить, но и думать на немецком языке, смогут получить нормальное образование в Германии. На чужом языке образование даётся значительно медленнее и труднее
  6. михаилл
    михаилл Сегодня, 21:41
    0
    Алес капут. Нихт шиссен.
    .................................................................
  7. sdivt
    sdivt Сегодня, 21:48
    0
    А разве люди с гражданством другой страны могут считаться населением?
    Или Германия всем беженцам даёт своё гражданство?
    1. Станислав Быков
      Станислав Быков Сегодня, 21:52
      0
      Гражданство еденицы получают,мигранты за денежными пособиями рвутся ,как беженцы их получают
    2. мордвин 3
      мордвин 3 Сегодня, 22:00
      +1
      Цитата: sdivt
      Или Германия всем беженцам даёт своё гражданство?

      Не дает. Кстати, помню одного мужика, он в Германию уехал в середине 90-х, а недели через две назад вернулся. "Да скучно там и выпить не с кем...."
  8. эльбрус
    эльбрус Сегодня, 21:52
    0
    получается украинские беженцы, если останутся на пмж в германии, станут второй по многочисленности иностранной диаспорой в стране, после турков. соответственно с этим придётся считаться на выборах в ландтаг и бундестаг. а так как большинство беженцев с востока украины русскоязычные и, возможно, всё ещё считают себя русскими на украине, тогда такие партии как афд, которая до сих пор считается про-российской, будут популярнее. хотя и неонацисты всех мастей также за неё.
    1. Станислав Быков
      Станислав Быков Сегодня, 22:01
      0
      Фантазии всё это,кто считал себя русскими на украине в большенстве своем в Россию и уехали.В Германию рвануло рагульё отборное,которое за это и майданило,кто победнее в Польше осел
  9. Ильнур
    Ильнур Сегодня, 22:01
    0
    проживает более 1,05 млн человек с украинским гражданством

    С ними надо быть осторожными, они могут покусать, и они заразные, опасны заражением возможными прыжками на майданах...
  10. oppozite28
    oppozite28 Сегодня, 22:05
    0
    Ну хоть в чём-то г-во Украина помогла Германии. Себастьян Пирейро (тот который торговец чёрным деревом если что) в лице Зеленского старается на славу родной Европе crying
  11. tank_killer156
    tank_killer156 Сегодня, 22:09
    0
    ВЫ о чем,бла бла бла,едут нацики к нацикам,возможен 4 рейх,а почему,может по тому что Шольц освободил немцев от стыда,мы понимаем что это мега опасно,он назвал смехотворным о геноциде Донбасса,мы да не чего,щас Украинский нацизм используется пин до са ми как торан Европы,наши действия - ?
    я просто боюсь приставить,как можно ответить сейчас и как оно должно .правда матка -- хз ,вернее не хз,короче мы должны быть готовы нанести удары по Польше,Румынии,Германии,как прям вот сейчас,почему .помните была Исламизация Европы,пример Турки в Германии.сейчас идет новый БРЕНД.Укронизация англосаксами Европы против России,отсюда и нужно пока они беспомощны ,готовыми быть ударить по ниим.
  12. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 22:21
    -1
    ...приток иностранных мигрантов Германии выгоден...
    ...если переселенцы из других стран останутся в Германии навсегда, это будет способствовать лишь улучшению демографической ситуации, появлению дополнительных трудовых ресурсов.

    Это если "свежая кровь" станет работать.
    А если станет создавать компактно расположенные диаспоры? Давить на коренных немцев в желании заполучить заказы от Земель? Третировать торговцев на рынках небольших городов? Выбивать местный, немецкий, криминал и замещать своими соплеменниками с иными "правилами и понятиями"?
    Хватит ли у немцев сил всех этих понаехавших (с территории Украины в первую очередь) купировать? Или начнётся выдавливание баварских сосисок с пивом в пользу сала с горилкой?