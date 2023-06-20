Население Германии впервые за тридцать лет выросло на 1,3 процента из-за украинских беженцев

В 2022 году население Германии увеличилось на 1 миллион человек, то есть на 1,3 процента. Об этом сообщает информационное агентство Bloomberg.По утверждению источника, главной причиной столь внушительного увеличения численности населения Германии является приток украинских беженцев. Но много в стране и выходцев из других государств.Федеральное статистическое ведомство Германии отмечает, что к концу 2022 года в стране проживали 84,4 млн человек, включая 12,3 млн иностранных граждан. Доля иностранцев в последнее время увеличилась с 13,1% до 14,6% от общей численности населения страны.Большинство иностранцев, проживающих в Германии, являются гражданами Турции, Украины и Сирии. Примечательно, что вплоть до последнего времени крупнейшей группой мигрантов были выходцы из Турции. Они и сейчас лидируют. У 1,34 млн жителей Германии есть турецкое гражданство. Но украинские беженцы их активно догоняют. Сейчас в стране проживает более 1,05 млн человек с украинским гражданством. Наконец, граждан Сирии в Германии насчитывается 883 тысячи человек.Интересно, что население Германии стало еще и чуть моложе. Так, доля жителей страны в возрасте до 20 лет увеличилась на 2,8%, то есть на 427 тысяч человек – тоже за счет иностранцев.С другой стороны, приток иностранных мигрантов Германии выгоден, так как коренное население этой европейской страны неуклонно стареет и уже в следующем десятилетии ФРГ столкнется с серьезными демографическими проблемами. Поэтому если переселенцы из других стран останутся в Германии навсегда, это будет способствовать лишь улучшению демографической ситуации, появлению дополнительных трудовых ресурсов.