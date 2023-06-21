Развитие отечественных БПЛА на фоне Спецоперации

"Орлан-10" - один из основных БПЛА российской армии. Фото Минобороны РФ
Специальная военная операция в полной мере продемонстрировала потенциал и ценность беспилотных летательных аппаратов разных классов. На вооружении российской армии состоят разнообразные системы такого рода, при помощи которых она решает широкий круг задач. При этом обеспечивается не только успешное ведение боевых действий, но и накапливается ценный опыт. Кроме того, создаются основы для дальнейшего развития сферы БПЛА.
Проверенная техника
Современные отечественные БПЛА впервые начали массово применяться в условиях реальной военной операции в 2015 г., в Сирии. Тогда для наблюдения, разведки, целеуказания и корректировки огня использовались аппараты «Орлан», «Элерон», «Форпост» и т.д. Кроме того, в рамках сирийской операции проводились войсковые испытания целого ряда совершенно новых образцов, таких как барражирующий боеприпас «Ланцет» или тяжелый разведывательно-ударный «Иноходец».
В ходе сирийской операции наша армия накопила большой опыт эксплуатации беспилотных комплексов. Кроме того, отработали вопросы взаимодействия БПЛА с другими силами и средствами войск при решении ряда основных задач. К началу Спецоперации по защите Донбасса «Орланы» и другая техника получила широкое распространение в соответствии с действующими нормативами.
Операторы "Орланов" за работой. Фото Минобороны РФ
Начиная с 24 февраля, российские БПЛА имевшихся типов практически постоянно дежурят в воздушном пространстве над зоной боевых действий и решают все предполагаемые задачи. В первую очередь, «Орланы» и т.п. используются в качестве средства разведки и корректировки огня. Они работают в интересах ракетных войск и артиллерии, обслуживают стрелковые подразделения и т.д. Результаты применения таких средств разведки и их пользу при достижении общих целей переоценить трудно.
Начиная с прошлой весны, в Спецоперации участвуют разведывательно-ударные «Иноходцы». Несколько раз сообщалось, что такая техника осуществляет поиск и поражение различных наземных объектов противника. При этом использовались новые средства поражения, в т.ч. те, о которых не сообщалось ранее. По разным данным, такие БПЛА до сих пор работают в зоне боевых действий и вносят свой вклад в общее дело демилитаризации противника.
Широко применяются барражирующие боеприпасы основных типов и модификаций, такие как «Ланцеты». При этом рост темпов производства позволяет увеличить интенсивность их применения. Фото и видео из зоны боевых действий, поступившие в последние месяцы, позволяют считать беспилотники-камикадзе одним из основных средств для поражения техники и иных объектов противника.
Тяжелый "Иноходец" с ракетным вооружением. Фото Минобороны РФ
В легком классе
Уже в ходе Спецоперации российская армия и другие формирования, позже влившиеся в ее состав, получили широкий круг новых БПЛА разных классов. Часть такой техники дополнила имеющийся беспилотный парк, а другие образцы создали новые ниши и заняли их. В результате возможности нашей армии по разведке и нанесению ударов заметно выросли.
В первую очередь, обратили на себя внимание легкие коммерческие БПЛА, попавшие в армию и другие формирования благодаря энтузиастам и активистам. Несмотря на ограниченные характеристики и определенную сложность эксплуатации во фронтовых условиях, такие беспилотники зарекомендовали себя в качестве удобного и эффективного средства воздушной разведки в тактическом звене. Помощь тыла и граждан, а также меры со стороны Минобороны, позволили достаточно быстро нарастить насыщенность войск подобной техникой.
Изначально малые БПЛА использовались только как носители оптики. Однако уже в первые месяцы Спецоперации их «научили» нести и применять легкие средства поражения – разнообразные гранаты, мины и т.д. С ними использовались системы подвески кустарной сборки, а затем дошло и до промышленного производства.
Поражение наземной цели "Иноходцем". Фото Минобороны РФ
Ниша легких БПЛА сначала заполнялась за счет закупок доступных на рынке образцов иностранного производства. К настоящему времени в этом классе появились и отечественные разработки. Регулярно сообщается о передаче такой техники в войска, как для испытаний, так и по результатам серийного производства. Кроме того, постоянно появляются новые образцы такого класса.
Своего рода ответвлением от класса малых БПЛА являются т.н. FPV-беспилотники – аппараты, несущие камеру с видом от первого лица и определенную полезную нагрузку. В основном их используют как легкие и маневренные барражирующие боеприпасы для поражения разных целей, в т.ч. скрытых. Как и в случае с другими классами, такую технику собирают с нуля или переделывают из доступных образцов. На фронте уже присутствует несколько моделей FPV-аппаратов, включая новые образцы отечественной разработки.
На большой дальности
Пожалуй, главной новинкой прошлого года стали ударные БПЛА большой дальности «Герань-2». О существовании этой техники стало известно только после первых эпизодов ее боевого применения по украинским объектам. Насколько известно, российская промышленность наладила массовое производство таких беспилотников, и они регулярно применяются для поражения назначенных целей.
Известный эпизод поражения танка Leopard 2 барражирующим боеприпасом "Ланцет". Вид с камеры беспилотника. Фото Telegram / "Архангел спецназа"
«Герань-2» относится к классу тяжелых БПЛА, пока не получившему особого распространения в нашей армии. Это аппарат массой в несколько сотен килограммов с размахом крыла в метры. Со скоростью не более 200-250 км/ч он способен пролететь до 1-2 тыс. км и поразить точечную цель.
С точки зрения функций, «Герань-2» является своеобразным аналогом крылатых ракет. При этом использование технологий и компонентов из сферы БПЛА позволило резко упростить конструкцию и уменьшить ее стоимость без серьезных ограничений и потерь в характеристиках. Кроме того, на практике выяснилось, что аппарат такого рода является достаточно сложной целью для ПВО противника.
Беспилотное будущее
БПЛА разных классов и типов давно и прочно заняли свое место в российской армии и регулярно показывают свои возможности. Необходимость такой техники уже не вызывает сомнений. В то же время, темой для споров пока могут быть пути дальнейшего развития беспилотных авиационных комплексов. Но в текущих процессах разного рода можно найти намеки на события будущего.
Полет к цели, вид с борта FPV-беспилотника. Фото Telegram / "БОБР"
В первую очередь, следует ожидать, что российская промышленность продолжит выпуск актуальных моделей БПЛА, а также будет разрабатывать новые образцы. Основную работу в этих направлениях сделают крупные и известные производители, но на сцену выйдут и малые предприятия. Уже сейчас они пытаются покрыть часть потребностей армии и показывают неплохие для своего масштаба результаты. Вероятно, мелкие компании-разработчики наиболее удачных конструкций в будущем смогут стать крупнее и нарастить производство.
К настоящему времени отечественная промышленность предложила проекты БПЛА всех основных классов и категорий. Тем не менее, не во всех нишах пока присутствует массовый выпуск техники. К примеру, немногочисленными остаются тяжелые беспилотники, а выпуск FPV-аппаратов только набирает необходимые темпы. Следует ожидать, что во все новых и важных категориях удастся выйти на требуемый уровень производства.
Параллельно предприятия будут продолжать разработку перспективных образцов, как уже известных, так и совершенно новых. До серии доведут «Орион», «Охотник» и другие изделия, пока засекреченные. Вероятно, эти процессы не станут скрывать, и промышленность будет регулярно сообщать о своих успехах.
"Герань-2" летит к своей цели. Фото AFP
Необходимо отметить, что перспективы беспилотной техники в нашей армии зависят не только от разработки и выпуска конкретных образцов. Большое значение имеет накопление, систематизация и изучение опыта применения БПЛА в условиях реального конфликта. Беспилотникам и их операторам приходится работать в сложных условиях с активным противодействием со стороны противника, имеющего различные иностранные средства.
Подобный опыт будет полезен как при организации эксплуатации и применении беспилотных комплексов, так и при создании новых проектов. Разработчики и операторы теперь знают, какими возможностями обладает противник и как может мешать их работе. Кроме того, появляется возможность спрогнозировать дальнейшее развитие его систем и средств.
Результаты и перспективы
Очевидно, что текущая Спецоперация имеет большое значение не только для национальной безопасности, но и для развития вооруженных сил, в т.ч. направления беспилотных авиационных комплексов. С ее помощью проходят проверку все существующие и новые образцы БПЛА, способные решать разные задачи. При этом подобные испытания идут в условиях реального конфликта, что способствует выявлению сильных и слабых сторон.
На ранних стадиях операции российская армия использовала практически все типы имеющихся БПЛА для решения широкого круга задач. В дальнейшем парк беспилотных комплексов начал расти, как в количественном, так и в качественном отношении. Более того, появилась и поступила в эксплуатацию техника новых классов. Есть все основания полагать, что на этом развитие беспилотников наших вооруженных сил не остановится. Следующие нововведения можно ожидать в самое ближайшее время – и их появление точно не обрадует противника.