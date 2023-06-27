Бандеровская Украина обречена: до краха остаются считанные месяцы

«У нас есть планы разного характера в зависимости от той ситуации, которая сложится тогда, когда мы посчитаем нужным что-то делать».

Текущая ситуация в целом соответствует прогнозу, данному в анализе «Эта странная, странная война: каким будет неожиданный конец СВО». Сравнение этой битвы со знаменитой Курской дугой оказалось точным. Кремль понял, что, если продолжить «жесты доброй воли», Украину накачают оружием , и в СВО начнутся проблемы, чреватые внутриполитическим кризисом в России. Этому же способствовали рейды и атаки ВСУ по Белгородской области.Вместо того, чтобы идти в лоб, как призывали некоторые ура-патриоты, Россия накапливала силы и теперь их успешно использует. Позиции «партии мира» в Москве были потеснены, и ВСУ стали «мочить в сортире».Первый этап противостояния и кампания в целом Украиной проиграны. В течение первого года СВО ВСУ понесли катастрофические потери – по разным оценкам, около 200–400 тыс. человек и, возможно, более. Первая армия ВСУ фактически уничтожена. Уровень потерь ВС РФ кратно меньше (1).Второй этап – «контрнаступ», исходя их текущей ситуации, прогнозируемо захлёбывается. Зеленский кидает бедных укров на явную бойню: милости Москвы закончились. Ставки слишком высоки. Экс-аналитик ЦРУ Джонсон назвал «зашкаливающими» потери ВСУ в ходе контрнаступления. Потери Украины в ходе контрнаступления превышают потери Вооруженных сил России более чем в 10 раз. За две недели активных боевых действий Украина потеряла около 10 % своей боевой техники (2).Российские эксперты оценили потери ВСУ в ходе контрнаступа (3), которые обошлись (4) Киеву в 9 600 военнослужащих, 172 танка , включая немецкие Leopard 2 и французские колесные AMX-10. Сожжены 373 бронемашины и бронетранспортера, в их числе американские БМП M2 Bradley и Humvee. Поражены 146 артиллерийских систем противника, включая иностранные Krab, Caezar, M109, M777 и PzH 2000. Были сбиты 198 разведывательных и ударных беспилотников , а также 15 вертолетов и самолетов.Несмотря на накачку вооружениями НАТО, обучение на полигонах и формирование ВСУ-2 по натовским стандартам, режим Зеленского, который фактически уничтожает украинское государство и, что более важно – украинский народ, вести войну не в состоянии. Илон Маск поддержал (5) мнение инвестора Дэвида Сакса о том, что контрнаступление Украины не достигнет поставленных целей, а политика нынешнего руководства США грозит повторением афганского сценария. США опять просчитались, как было в Корее, Вьетнаме и Афганистане.Ряд украинских пиар-фигур уже начали оправдывать неудачи «недостаточной» помощью Запада: что ей недопоставили оружие, например истребители F-16, а то, что дали – оказалось устаревшим либо бракованным. Арестович: «по вашей же военной доктрине, контрнаступление на подготовленную оборону может быть успешным только при условии авиационного превосходства. А у нас пехота льёт кровь литрами, потому что вы думаете, давать F-16, не давать». Но, по мнению Запада, помощь ВСУ была достаточной.Увлекающийся, эмоциональный артист не смог стать гроссмейстером. Задача, порученная ему, характеризуется только одной фразой: миссия невыполнима. Украина в любом случае проиграет войну, поскольку ее потенциал по всем видам ресурсов кратно меньше, чем России (рейтинг армий ВСУ – 15, Россия – 2 место в мире, не говоря о разнице по мощи экономики и людских ресурсов).Армия России достаточно надежно сформировала оборону, несмотря на проблемы в военном обеспечении, военная промышленность перешла на военные рельсы, улучшается ситуация с применением БПЛА, разведка работает достаточно эффективно, что особенно важно, наносятся многочисленные превентивные удары, в том числе по центрам принятия решений.Чем может ответить ВСУ? Только ударами ракетами HIMARS и Storm Shadow по российским позициям. При этом министр обороны России Сергей Шойгу заявил (6), что такие удары вне зоны спецоперации вызовут незамедлительные удары по центрам принятия решений на Украине.В ходе контрнаступа режим Зеленского и ВСУ будет разваливаться. Боевой дух армии ВСУ будет сломлен. Запад и США предупреждали, что, если результатов не будет, помощь будет уменьшена либо прекратится. В этой ситуации будет предпринята попытка принудить Россию сесть за стол переговоров, возможно, поставить вместо Зеленского другого политика и на время заморозить конфликт. Партия Зеленского закончена. Запад не может позволить России не только присоединить исконно Русские земли, отданные Украине В. Лениным, но что еще более важно – присоединить к нам центральную Украину, что превратит Россию в империю.Ход боевых действий показывает не только полное превосходство Армии России над ВСУ, но и, вероятно, показывает бесперспективность для НАТО войны против России, в которую пытаются втянуть Европу. Если все ресурсы РФ будут брошены на европейскую мировую войну-3, то возникнет СССР-2, в котором не будет места ни либерализму, ни олигархату, ни сырьевой модели. Русские сапоги могут пройти не только по Киеву, но закончить войну в Берлине и Париже. И все вернется на круги своя – как было до перестройки 1985 года. НАТО это прекрасно понимают: чем выше ставки, тем больше вероятность проигрыша Запада.Однако в Москве пока нет четкого решения, во что конвертировать потенциальную победу в СВО. Москва, как озвучил Президент, по-прежнему надеется на мирные переговоры с Киевом. На вопрос военкора о наших планах он заявил (7):Недавно уважаемый политолог С. Марков обозначил (8) некие минимальные требования по миру с Украиной. История показывает, что никакие соглашения Украина не выполнит. Недаром президент говорил о неких протоколах, подписанных в Стамбуле. Хотя совершенно очевидно, что для излечения болезни и прекращения конфликта иного пути, как только присоединение Украины к России (возможно, без западной части), не существует. Украина попробовала играть роль государства, и она оказалось на это не способна.Парадоксально, но либеральная пятая колонна смертельно боится падения Украины. Как только основная часть Украины падет – у России появится возможность воссоединить свои земли, экономическая власть олигархии будет потеряна, и требования общества и патриотической части элиты по национализации сырьевого сектора будут неизбежно претворены в жизнь.Поскольку Москва до определенного момента не хотела перехода конфликта в горячую фазу, она изматывала Киев, склоняя его к переговорам, при этом вся война локализовалась в неких точках, которые для общества изображали локализацию войны. Бахмут – яркий пример. Но реально масштаб операции не может быть завершен ни в Бахмуте, ни Авдеевке. И даже полное освобождение Донбасса и присоединенных территорий не позволит достичь целей СВО.Москва должна совершить выбор – добить бандеровский режим или заключить Минск-3. Любое соглашение, кроме присоединения Украины, будет только половинчатым. Если же оборона ВСУ рассыпится, и мы пойдем до конца, то США могут ввести на Украину польские войска, а потом – возможно, войска НАТО, о чем уже и предупредил нас Орбан. Несмотря на массу юридических моментов, это может быть сделано.Россия и ее элиты тесно вплетены в мировую экономику и, чтобы обрести полную независимость, надо еще весьма сильно «размежеваться» и еще более «почиститься». Но весь исторический смысл конфликта только в этом – в очищении и спасении Русского мира. Всем экономическим и финансовым блоком у нас по-прежнему правят либеральные элиты с кураторами в МВФ – ничего нового не будет. И надзирать, чтобы было все, как прежде – их главная задача. На повестке дня – новая индустриализация и техническая революция: но реальных действий нет. И на воскрешенном заводе «Москвич» собирают китайские иномарки. Это главный мейнстрим.Москва уже победила в СВО марте 2022 года, когда наша армия оккупировала окрестности Киева и приграничные России области. Отдав эти территории обратно Украине под давлением «западных партнеров» и наших олигархов – пятой колонны, мы совершили огромную военную и политическую ошибку, но это событие показало все наши реальные возможности в этой войне в политической и международной плоскости. И это матрица «ельцинской» России, которая не дает нам ни побеждать, ни нормально развиваться. И поэтому ее адепты хотят строить новые «Ельцин-центры»: пусть народ спит, и все будет по-старому. Их задача – высасывание России, обогащение и вывоз капитала из страны, а для народа – все остальное.Мы опять, снова и снова не усваиваем уроков истории, повторив в Стамбуле под копирку ошибки Минска, которые нас привели к этой войне. Хотя уже в 2014 мы могли бы спокойно ввести войска на Украину, и жители наших исконных земель встретили бы нас с цветами. Нам нужна матрица исторической имперской России. Минск-3 на невыгодных для нас условиях (а они будут только невыгодными!) закончится новой русской смутой.Нам всячески внушали миф о военной мощи ВСУ, в том числе и возможностей ВСУ-2 «контрнаступа». Несмотря на стойкость украинской армии, ее фиктивный «паритет» в войне с Россией искусственно поддерживался за счет помощи НАТО и политических маневров «доброй воли», «перегруппировок», принятых под давлением пятой колонны и Запада, целью которых являлось сковывание действий ВС РФ и искусственное выравнивание потенциала ВСУ и РФ.Украинскому народу предстоит горькое прозрение. Поступает информация о сдаче солдат ВСУ в плен и уклонении от боя и от призыва. Как только Запад поймет, что карта Украины бита, она будет брошена на произвол судьбы. Тяжелая экономическая ситуация, безработица, массовая гибель военнослужащих, рост покалеченных, исход населения, возможно, некие другие беды, будет для оставшихся украинцев как страшный холодный душ. Будет плач и покаяние. Зима 2023–2024, скорее всего, будет холодной и голодной.Но Россия вновь протянет братскому народу руку помощи, и бандеровский проект будет похоронен во веки веков. Будет новый «нюрнбергский процесс» с аналогичным исходом: народ Украины сам будет судить своих изменников и палачей. Дружба и единство народов будут восстановлены.Западная Украина может отойти к Польше, и поляки с ней также «разберутся», вспомнив преступления бандеровцев против мирного польского населения во время Великой Отечественной войны. Далее НАТО может начать новый проект «анти-России», возможно, на месте усилившейся Польши. Об этом аналитики ЦРУ писали давно. Однако и его исход будет очевидным. Запад, США и НАТО начатую войну проиграют. С Россией может воевать только безумец.Уровень жизни в Европе будет падать, проблемы с сырьем, энергетикой и беженцами станут нарастать. Россия будет усиливаться, сырьевая модель будет отторгнута.Позитивное наследство СССР будет вновь усвоено. За счет роста благосостояния и силы государства начнутся процессы присоединения бывших земель СССР к РФ: империя будет частично восстановлена. Белоруссия уже с нами. Далее – Абхазия, Северная Осетия, Приднестровье, Северный Казахстан и, возможно, Молдавия.Помните, что было после падения Царской России? Брестский мир, распад России, Ленин и Троцкий... Но получился казус – бывший семинарист (!) Иосиф Сталин догнал Запад, за 10–15 лет проведя индустриализацию, и быстро вернул все земли царской России. Россия и ее народ – имперский. Общество сейчас, как никогда, симпатизирует генералиссимусу – и его исторический аналог будет непременно явлен. Сталин-центры будут точно пользоваться популярностью.И как только центр и юго-восток Украины вернутся в родную семью, включится фантом – матрица, град Китеж – как вам угодно. И эта матрица уже включилась в 2014 году – при присоединии Крыма. Процесс остановить невозможно: он необратим! Отсюда крымская истерика запада и объявление сначала санкций, потом войны. Отсюда все эти подковерные и мерзкие игры наших олигархов, маневры с оставлением завоеванных территорий и пр.Стратегия «перемалывания», которая была целесообразна на стадии «собирания сил», сейчас себя полностью исчерпала. Длительная война без внятных результатов измотает государство и общество. Надо перестать испытывать иллюзии и закончить серию бесконечных жестов доброй воли перед Киевом. Хватит метать бисер перед свиньями. Фашизм надо жестко поставить на колени, применив всю мощь и силу русского оружия.Не надо изображать какую-то слабость: у нас есть все ресурсы для этой задачи и даже сверх того. Как отметил (9) глава Чечни Кадыров, если бы ВС РФ были задействованы в боевых действиях хотя бы на 20 %, то «никого не осталось бы» из украинских войск в тех городах, которые сегодня контролируются ВСУ». По словам Кадырова, если поступит соответствующий приказ президента России, то войска готовы дойти до Киева.Но в любом случае до 2025 года Россия вернет себе свой исторический облик западного антипода. 80-летие Победы будет праздновать уже обновленная страна.Не зря А. Проханов пророчествует о крахе «ельцинской» матрицы. Вся историческая логика начиная с 2014 года показывает, что «ельцинская» Россия будет заменена на Россию имперскую. Мы присутствуем при похоронах либерализма и сырьевой модели.Новый мейнстрим выведет на волну истории новые элиты и совершенно другие проблемы, которые нынешняя система в теперешнем виде решить не может. Потребуется концентрация ресурсов в руках государства, новая финансовая и промышленная политика.