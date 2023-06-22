«Теперь ты женатый». Абсолютно асоциальный тип

Эпизод II новой сказки с продолжением
Часть юмористическая, добрая, невероятная
Все герои, времена и местность вымышлены. Автор ни за что не отвечает, это просто его старческие маразматические воспоминания.
...Сидим глубокой ночью в своей комнате в общаге, никого не трогаем, чиним компьютеры. Тут вваливается тело Илюхи-«алкоголика», наводится на меня и изрекает:
– А давай!.. Это... Допьем весь спирт, что у тебя остался! Ик...
Я машинально про себя считаю:
– 3 литра в большом холодильнике;
– 2 литра в маленьком холодильнике;
– 5 литров под кроватью;
– литр стоит на столе...
– Не! – говорю, – столько мы не выпьем!
И тут до меня доходит весь цимус ситуации... И я чуть под столом от смеха не умер тогда...
«Да так, писарем в штабе отсиделся»
Илюша до третьего курса не пил, от слова совсем! Ни разу в жизни! Но когда в начале третьего курса «награда нашла своего героя» и ему на военной кафедре представитель военкомата вручил медаль «За отвагу» – тут отмазаться от обмытия у него не получилось, и он выпил символический стакан водки, в котором лежала его медаль.
Он-то нам вообще ни гугу о службе в армии не говорил своей. Другое дело – мы, тут такие осетра водились – закачаешься! И чем дальше по времени от дембеля, тем стада осетров были тучнее, а сами осетры были крупнее.
Единственно, что знали – был «за ленточкой», и перед дембелем на кабульском рынке вместо жвачки и джинс прикупил себе игровой компьютер, с магнитофоном «Сони» и десятком кассет с программами. Инструкция к компу прилагалась, здоровенная такая, с описанием и железа, и программ. Правда, на вражеском английском языке – но его Илья знал с детства едва ли не лучше, чем родной русский.
Пить – даже в обычном смысле – Илья после этого не начал, но за ним наглухо и намертво закрепилась кликуха «Алкоголик». Ему достаточно было выпить ну вот реально 50 грамм крепкого алкоголя – и пока в зюзю не напьется, не остановится. Обходил все этажи в нашей общаге и пытался падать на хвост к любой компании, которая чего-то да праздновала.
Один раз совсем прикол получился.
День, 3–4 часа дня пополудни, обошел всех с 9 этажа и ниже, где смог – «причастился» – но не хватало. Добрел до третьего этажа, там что случилось (были разные версии событий) – в открытое окошко именинник выбросил непочатую бутылку водки «Посольской», а Илюха возьми да сигани за ней!
У всех шок...
Один парень пытается сигануть с третьего этажа за Илюшей... Его вся толпа оттаскивает под звуки марша:
– Тебе туда нельзя!
– С какого бодуна?!
– Ты же именинник!
– Но это же была последняя бутылка водки!
Выглядывают в окно – а под окном уже и не Ильи, и не бутылки «Посольской» нет... Пьяный Илья, конечно, тогда был, пьяный, но мгновенно понял – ежели догонят – то отберут, и он от греха подальше поперся в соседнюю общагу, во избежание и дабы, так сказать...
Ну и вишенка на торте – Илюха так пил ну максимум 3–4 раза в год – а так даже на НГ и свой ДР трезвым был! Он алкоголь, мягко так скажем, ненавидел и был записным трезвенником и язвенником.
«Абсолютно асоциальный тип...»
Илья в бытовой жизни был ну вот абсолютно не привередливым, от слова совсем! Продаются в свободной продаже, предположим, новые джинсы – купит себе. Не продаются – ну да и ладно, и в старых рваных будет рассекать. На всякие развлечения тратил ну вот реально копейки – все остальное уходило на компьютерные приблуды.
Когда появлялся на рынке новый процессор с новой операционной системой... Сначала он изучал документированные функции, потом методом «научного тыка» делал две вещи:
– писал программу, чтобы она на экране компа писала «Хелло, word!» – при этом не используя ни одной документированной команды процессора, в кодах писал.
– Потом писал программу, которая наглухо «вешала» новую операционную систему, даже так, что иногда приходилось вытаскивать из материнской платы батарейку и ждать, пока остаточное елистричество на плате не закончится – иначе комп просто не запускался.
Как-то раз на четвертом курсе нам поступил заказ на очень сильно-сильно крутую программу. В моем понимании – за месяц я бы ее написал и сам лично – это если бы ничем другим не занимался. И деньги посулили хорошие.
Мы, наша компания, были сильно заняты, прога по времени особо не горела, я обозначил срок три месяца, цену назначил несусветную – но заказчик согласился и даже предоплату внес.
Я к Илье обратился – спрашиваю, за два месяца-то напишешь? Да не вопрос, он говорит, ударили по рукам, я ему предоплату внес...
Замотался я тогда, закрутился, и только вечером через два месяца перед официальной сдачей работы Ильей мягко так намекнул, что завтра срок сдачи работы, и готова ли сама работа или нет?
Илюха на голубом глазу мне отвечает, осталось только «наждачкой-нулевкой» обработать, и завтра он сдаст свою работу под ключ, в состоянии «лучшее не бывает»...
Я лёг спать...
Дальше было следующее...
«Ой, где был я вчера – не найду днем с огнем, только помню, что стены с обоями...»
Со слов пацанов из его комнаты.
В полночь вбегает в комнату Илюха с бешеными глазами и начинает всю комнату вверх дном на уши ставить, в поисках технического задания на программу. Через час, когда от былого порядка в комнате не осталось и следа – вся комната начинает участвовать в поисках трех листочков с техническим заданием. На вопрос:
– Ну хоть что там было написано?
Следует ответ:
– А я откуда знаю?! Я же его не читал, только помню – «ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ» набрано большими буквами!
К трем часам ночи техзадание общими усилиями всей комнаты нашли-таки – чуть ли не в мусорке – и Илья приступил к таинству написания кодов...
На следующий день после института вечером я возвращаюсь, меня уже поджидает Илья с дискетой. Я беру тайм-аут на проверку. Два часа плюс-минус гоняю прогу в хвост и в гриву – все работает, даже идеально работает! Еще через день отдаю работу заказчику – фигли еще месяц ждать, если работа-то готова уже?
Работа заказчику нравится, полностью честно расплачивается, и мало того, еще и премию выписывает – не оговоренную – за сдачу работы на месяц раньше срока. И предлагает усугубить наши отношения новым заказом, вносит предоплату, и я, весь радостный такой, расплачиваюсь с Ильей и...
Нет повести печальнее на свете...
Получив на руки деньги... не, не так – деньжищи – за свою работу, Илюха так прикинул, что на пару лет может смело «уйти в астрал» и заниматься лишь только теми вещами, которые его вдохновляют, по программированию и по жизни...
Три дня моих уговоров заняться написанием нового комплекса программ закончились тем, что мы договорились, что как только у Ильи закончатся деньги – так сразу пусть он ко мне обращается, и я, может быть, найду ему пару-тройку халтур для «поддержания его штанов».
Дальше начался «мозговой штурм» в комнате у Сергея для женатиков.
Предлагались самые различные варианты, даже фантастические, пока Аня, жена Сергея, не задала самый главный вопрос, какой её лично интересовал – а сколько получит именно её муж, как участник нашей тусовки, если Илья все-таки напишет программу новую?
Озвученная сумма ее впечатлила до глубины души, и она предложила гениальнейший план (как нам тогда виделось) – по заманиванию Ильи в сети амура...
Чтобы уважаемые читатели понимали суть дальнейших событий – на кону стоял не просто вопрос, напишет Илья или нет новую программу – это было бы началом таких перспектив для нашей компании, что аж прямо дух захватывало! И надо было всего лишь придумать план, чтобы Илье постоянно не хватало денег, и он начал работать на нас с полной отдачей!
В группе у Ани училась «девочка-припевочка» Иринка – отец академик медицинских наук, лауреат всего, чего только можно, мама – домохозяйка. Отец гнобил Ирину и заставлял её учиться на врача, мать её баловала. Иришка была прожигательницей своей жизни, купить в «Березке» на один вечер модное платье на разовую вечеринку, а потом про него забыть – в этом она была вся.
Аня договорилась о встрече с Ириной, Ире был предложен такой план:
– Аня знакомит Иру на дне рождения с Ильей.
– Ира берет на себя обязанности, чтобы Илья начал за ней ухаживать и тратить на нее деньги.
– За каждый подтвержденный рубль, что потратил Илья на Иру – мы ей доплачиваем 1 рупь из своего кармана.
– Срок: 2 месяца.
– Сумма на кону – ей полгода можно будет потом жить в свое удовольствие, не обращая внимания даже на «мелкие подачки» со стороны родителей
Ударили по рукам, и «процесс пошел».
«Уговор дороже денег»
По идее и по нашему гениальному плану, Ира должна была играть роль «дурочки-блондиночки» и интересоваться компьютерами.
Но всё пошло не по плану буквально с первого сеанса обучения её магии программирования. Мы с Сергеем (перед ДР) пытаемся в каморке для женатиков объяснить Ирке разницу между битами и байтами...
А там лежал еще в заводской упаковке еще не распечатанный комп под названием «Байт»... Она смотрит на него и спрашивает:
– Байт – это то, что в коробке?!
Мы дружно закатываем глаза к небу и пытаемся снова донести до неё аз, буки и веди программирования...
– Сколько байт стоит?
– 1 000 рублей, конкретно этот комп, но это просто название компа!
Ира «отслюнявливает» тысячу нам и забирает комп (блин! чужой формально! мы уже за него деньги получили в предоплату) и говорит:
– Дальше я сама, мне эти ваши байты и биты глубоко до лампочки!
На день варенья Илюхи она зашла сразу с козырей...
Притащила с собой инструкцию от «Байта» и, невинно похлопав ресницами, после тостов в его честь поинтересовалась, не будет ли так любезен многоуважаемый джин подключить бит к байту?
У джина мгновенно охотничья стойка, не хуже, чем у спаниеля...
И дальше недели три эдак было:
– А почему нет дисковода? Кстати, а что такое дисковод?
– А почему дискеты такие черные... Не подходят к цвету моих ногтей... Надо бы черный лак прикупить для ногтей...
Но недели эдак через три Ира заявилась к нам и даже попыталась вернуть нам задаток – ибо, мол, её совесть не позволяет разорять доверчивого мальчишку. Но мы ей так жестко заявили: «Уговор дороже денег!»
И делай, что хочешь, но чтобы деньги у него закончились!
Ира выкрутилась...
Сначала устроила ему грандиозный скандал, что он – не мужчина ее мечты... А потом, не отходя от кассы, познакомила с Юлей... Юле напела в уши, что Илья тайно в нее влюблен по уши...
Илье рассказала слезливую, но настоящую историю про отца Юльки... Отец был охотником, его задрал медведь, чудом выжил, но остался калекой на всю жизнь...
Единственный вариант был – клиника Илизарова... Но бесплатные очереди на операции уже были расписаны на век вперед, а платные – там такой ценник закатывали, ну просто неподъемный для девчонки из глухого сибирского села. Юлька-то и в мединститут пошла учиться, чтобы выучиться на доктора и попытаться как-то восстановить здоровье своему отцу...
...Илья пропал так на недели 2–3 во время учебы. Когда вернулся, сам пришел ко мне и спросил, а та работа еще в силе? Ну я так покочевряжился для виду – но принял на работу.
Уважаемые читатели, поймите меня правильно, ну не мог же я упасть ему в ноги и начать целовать его рваные кеды, громко вопя на всю общагу: «Спаситель ты наш!» Я с чувством собственного достоинства, ему просто молча кивнул, и мы ударили по рукам.
Илья за полтора года выполнил фронт работ за будущую пятилетку, купил кооператив в Подмосковье, отцу Юльки восстановили здоровье в клинике Илизарова, и гуляли мы их свадьбу уже в их новой трехкомнатной квартире...
Об остальных приключениях героев моих сказок – читайте в новых сериях.
P. S.
По непроверенным слухам из достоверных источников, когда мы гуляли свадьбу Илюши и Юльки, она там от родителей Ильи узнала, что когда Илья дембельнулся и они весело праздновали его дембель всей родней, пришел почтальон и принес похоронку на Илью.
Но это были слухи, отец Ильи просто перепил и переплясал на свадьбе своей новоприобретенной любимой дочи, и мало ли чего он там ей рассказал по пьяни...
P. P. S.
Тэк-с, зачем надо было 40 литров спирта в производственных целях – не расписал в сказке – начал исправляться – баг, признаю – расписываю...
В соседней общаге одному парню по случаю покраски производственных помещений завода «Кристалл» «обломилось» 50 литров чистейшего спирта класса «Экстра». А у нас так совпало по времени, что один очень крутой и фильдеперсовый компьютер заказчик не выкупил – и мы разместили объявления везде, где только смогли – ну очень сильно деньги нужны были, причем – очень-очень срочно! Цену указали даже (раз для «своих») на процентов так 10–15 ниже, чем для «чужих» – но все равно раза в три так выше, чем по себестоимости.
Ну вот реально часа не проходит – заявляется к нам парень и предлагает бартер – мы ему компьютер – он нам 40 литров спирта.
Дальше следует картина маслом Репина – «взаимовыгодная сделка – это когда обе стороны после ее совершения расходятся в полной уверенности, что каждый обманул другого!»
После честного обмена – гудели две общаги! Мы радовались, как дети, что провели вокруг пальца доверчивого вьюношу, ибо спирт тогда нельзя было купить в свободной продаже ни за какие деньги!
А в другой общаге обмывали компьютер, что достался им на халяву за просто так!
Каждой из сторон сделки было, конечно, в душе жалко другую, и где-то даже стыдно, но прибыль от сделки перевешивала все наши совместные моральные страдания.
Из 40 литров спирта мы выпили всего лишь, наверное, 10 за полгода – остального спирта нам хватило на аж целый год для производства компьютерной техники. Мы растворяли канифоль в спирте, покрывали платы перед пайкой, потом спиртом и смывали остатки канифоли. Наши платы – самопальные – выглядели как заводской пайки, и не зарастала к нам «народная тропа» из заказчиков. Да чего уж там говорить, по новой технологии мы сумели раза в два эдак увеличить свои мощности с улучшением качества. И деньги к нам потекли рекой...
И да...
На следующий день после честного обмена компа на спирт, совесть меня все-таки заела, и пришел я к ним и от чистой души подарил коробку с дискетами с программами для компьютера. Судя по их настороженным глазам – они-то думали, я пришел расторгать сделку. А когда узнали, что я просто подарок принес им – на радостях мне еще две бутылки по пол-литра спирта подарили, алаверды, так сказать!