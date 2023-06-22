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«Теперь ты женатый». Абсолютно асоциальный тип

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«Теперь ты женатый». Абсолютно асоциальный тип



Эпизод II новой сказки с продолжением


Часть юмористическая, добрая, невероятная


Все герои, времена и местность вымышлены. Автор ни за что не отвечает, это просто его старческие маразматические воспоминания.

...Сидим глубокой ночью в своей комнате в общаге, никого не трогаем, чиним компьютеры. Тут вваливается тело Илюхи-«алкоголика», наводится на меня и изрекает:

– А давай!.. Это... Допьем весь спирт, что у тебя остался! Ик...

Я машинально про себя считаю:

– 3 литра в большом холодильнике;

– 2 литра в маленьком холодильнике;

– 5 литров под кроватью;

– литр стоит на столе...

– Не! – говорю, – столько мы не выпьем!

И тут до меня доходит весь цимус ситуации... И я чуть под столом от смеха не умер тогда...

«Да так, писарем в штабе отсиделся»



Илюша до третьего курса не пил, от слова совсем! Ни разу в жизни! Но когда в начале третьего курса «награда нашла своего героя» и ему на военной кафедре представитель военкомата вручил медаль «За отвагу» – тут отмазаться от обмытия у него не получилось, и он выпил символический стакан водки, в котором лежала его медаль.

Он-то нам вообще ни гугу о службе в армии не говорил своей. Другое дело – мы, тут такие осетра водились – закачаешься! И чем дальше по времени от дембеля, тем стада осетров были тучнее, а сами осетры были крупнее.

Единственно, что знали – был «за ленточкой», и перед дембелем на кабульском рынке вместо жвачки и джинс прикупил себе игровой компьютер, с магнитофоном «Сони» и десятком кассет с программами. Инструкция к компу прилагалась, здоровенная такая, с описанием и железа, и программ. Правда, на вражеском английском языке – но его Илья знал с детства едва ли не лучше, чем родной русский.

Пить – даже в обычном смысле – Илья после этого не начал, но за ним наглухо и намертво закрепилась кликуха «Алкоголик». Ему достаточно было выпить ну вот реально 50 грамм крепкого алкоголя – и пока в зюзю не напьется, не остановится. Обходил все этажи в нашей общаге и пытался падать на хвост к любой компании, которая чего-то да праздновала.

Один раз совсем прикол получился.

День, 3–4 часа дня пополудни, обошел всех с 9 этажа и ниже, где смог – «причастился» – но не хватало. Добрел до третьего этажа, там что случилось (были разные версии событий) – в открытое окошко именинник выбросил непочатую бутылку водки «Посольской», а Илюха возьми да сигани за ней!

У всех шок...

Один парень пытается сигануть с третьего этажа за Илюшей... Его вся толпа оттаскивает под звуки марша:

– Тебе туда нельзя!

– С какого бодуна?!

– Ты же именинник!

– Но это же была последняя бутылка водки!

Выглядывают в окно – а под окном уже и не Ильи, и не бутылки «Посольской» нет... Пьяный Илья, конечно, тогда был, пьяный, но мгновенно понял – ежели догонят – то отберут, и он от греха подальше поперся в соседнюю общагу, во избежание и дабы, так сказать...

Ну и вишенка на торте – Илюха так пил ну максимум 3–4 раза в год – а так даже на НГ и свой ДР трезвым был! Он алкоголь, мягко так скажем, ненавидел и был записным трезвенником и язвенником.

«Абсолютно асоциальный тип...»


Илья в бытовой жизни был ну вот абсолютно не привередливым, от слова совсем! Продаются в свободной продаже, предположим, новые джинсы – купит себе. Не продаются – ну да и ладно, и в старых рваных будет рассекать. На всякие развлечения тратил ну вот реально копейки – все остальное уходило на компьютерные приблуды.

Когда появлялся на рынке новый процессор с новой операционной системой... Сначала он изучал документированные функции, потом методом «научного тыка» делал две вещи:

– писал программу, чтобы она на экране компа писала «Хелло, word!» – при этом не используя ни одной документированной команды процессора, в кодах писал.

– Потом писал программу, которая наглухо «вешала» новую операционную систему, даже так, что иногда приходилось вытаскивать из материнской платы батарейку и ждать, пока остаточное елистричество на плате не закончится – иначе комп просто не запускался.

Как-то раз на четвертом курсе нам поступил заказ на очень сильно-сильно крутую программу. В моем понимании – за месяц я бы ее написал и сам лично – это если бы ничем другим не занимался. И деньги посулили хорошие.

Мы, наша компания, были сильно заняты, прога по времени особо не горела, я обозначил срок три месяца, цену назначил несусветную – но заказчик согласился и даже предоплату внес.

Я к Илье обратился – спрашиваю, за два месяца-то напишешь? Да не вопрос, он говорит, ударили по рукам, я ему предоплату внес...

Замотался я тогда, закрутился, и только вечером через два месяца перед официальной сдачей работы Ильей мягко так намекнул, что завтра срок сдачи работы, и готова ли сама работа или нет?

Илюха на голубом глазу мне отвечает, осталось только «наждачкой-нулевкой» обработать, и завтра он сдаст свою работу под ключ, в состоянии «лучшее не бывает»...

Я лёг спать...

Дальше было следующее...

«Ой, где был я вчера – не найду днем с огнем, только помню, что стены с обоями...»


Со слов пацанов из его комнаты.

В полночь вбегает в комнату Илюха с бешеными глазами и начинает всю комнату вверх дном на уши ставить, в поисках технического задания на программу. Через час, когда от былого порядка в комнате не осталось и следа – вся комната начинает участвовать в поисках трех листочков с техническим заданием. На вопрос:

– Ну хоть что там было написано?

Следует ответ:

– А я откуда знаю?! Я же его не читал, только помню – «ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ» набрано большими буквами!

К трем часам ночи техзадание общими усилиями всей комнаты нашли-таки – чуть ли не в мусорке – и Илья приступил к таинству написания кодов...

На следующий день после института вечером я возвращаюсь, меня уже поджидает Илья с дискетой. Я беру тайм-аут на проверку. Два часа плюс-минус гоняю прогу в хвост и в гриву – все работает, даже идеально работает! Еще через день отдаю работу заказчику – фигли еще месяц ждать, если работа-то готова уже?

Работа заказчику нравится, полностью честно расплачивается, и мало того, еще и премию выписывает – не оговоренную – за сдачу работы на месяц раньше срока. И предлагает усугубить наши отношения новым заказом, вносит предоплату, и я, весь радостный такой, расплачиваюсь с Ильей и...

Нет повести печальнее на свете...


Получив на руки деньги... не, не так – деньжищи – за свою работу, Илюха так прикинул, что на пару лет может смело «уйти в астрал» и заниматься лишь только теми вещами, которые его вдохновляют, по программированию и по жизни...

Три дня моих уговоров заняться написанием нового комплекса программ закончились тем, что мы договорились, что как только у Ильи закончатся деньги – так сразу пусть он ко мне обращается, и я, может быть, найду ему пару-тройку халтур для «поддержания его штанов».

Дальше начался «мозговой штурм» в комнате у Сергея для женатиков.

Предлагались самые различные варианты, даже фантастические, пока Аня, жена Сергея, не задала самый главный вопрос, какой её лично интересовал – а сколько получит именно её муж, как участник нашей тусовки, если Илья все-таки напишет программу новую?

Озвученная сумма ее впечатлила до глубины души, и она предложила гениальнейший план (как нам тогда виделось) – по заманиванию Ильи в сети амура...

Чтобы уважаемые читатели понимали суть дальнейших событий – на кону стоял не просто вопрос, напишет Илья или нет новую программу – это было бы началом таких перспектив для нашей компании, что аж прямо дух захватывало! И надо было всего лишь придумать план, чтобы Илье постоянно не хватало денег, и он начал работать на нас с полной отдачей!

В группе у Ани училась «девочка-припевочка» Иринка – отец академик медицинских наук, лауреат всего, чего только можно, мама – домохозяйка. Отец гнобил Ирину и заставлял её учиться на врача, мать её баловала. Иришка была прожигательницей своей жизни, купить в «Березке» на один вечер модное платье на разовую вечеринку, а потом про него забыть – в этом она была вся.

Аня договорилась о встрече с Ириной, Ире был предложен такой план:

– Аня знакомит Иру на дне рождения с Ильей.

– Ира берет на себя обязанности, чтобы Илья начал за ней ухаживать и тратить на нее деньги.

– За каждый подтвержденный рубль, что потратил Илья на Иру – мы ей доплачиваем 1 рупь из своего кармана.

– Срок: 2 месяца.

– Сумма на кону – ей полгода можно будет потом жить в свое удовольствие, не обращая внимания даже на «мелкие подачки» со стороны родителей

Ударили по рукам, и «процесс пошел».

«Уговор дороже денег»


По идее и по нашему гениальному плану, Ира должна была играть роль «дурочки-блондиночки» и интересоваться компьютерами.

Но всё пошло не по плану буквально с первого сеанса обучения её магии программирования. Мы с Сергеем (перед ДР) пытаемся в каморке для женатиков объяснить Ирке разницу между битами и байтами...

А там лежал еще в заводской упаковке еще не распечатанный комп под названием «Байт»... Она смотрит на него и спрашивает:

– Байт – это то, что в коробке?!

Мы дружно закатываем глаза к небу и пытаемся снова донести до неё аз, буки и веди программирования...

– Сколько байт стоит?

– 1 000 рублей, конкретно этот комп, но это просто название компа!

Ира «отслюнявливает» тысячу нам и забирает комп (блин! чужой формально! мы уже за него деньги получили в предоплату) и говорит:

– Дальше я сама, мне эти ваши байты и биты глубоко до лампочки!

На день варенья Илюхи она зашла сразу с козырей...

Притащила с собой инструкцию от «Байта» и, невинно похлопав ресницами, после тостов в его честь поинтересовалась, не будет ли так любезен многоуважаемый джин подключить бит к байту?


У джина мгновенно охотничья стойка, не хуже, чем у спаниеля...

И дальше недели три эдак было:

– А почему нет дисковода? Кстати, а что такое дисковод?

– А почему дискеты такие черные... Не подходят к цвету моих ногтей... Надо бы черный лак прикупить для ногтей...

Но недели эдак через три Ира заявилась к нам и даже попыталась вернуть нам задаток – ибо, мол, её совесть не позволяет разорять доверчивого мальчишку. Но мы ей так жестко заявили: «Уговор дороже денег!»

И делай, что хочешь, но чтобы деньги у него закончились!


Ира выкрутилась...

Сначала устроила ему грандиозный скандал, что он – не мужчина ее мечты... А потом, не отходя от кассы, познакомила с Юлей... Юле напела в уши, что Илья тайно в нее влюблен по уши...

Илье рассказала слезливую, но настоящую историю про отца Юльки... Отец был охотником, его задрал медведь, чудом выжил, но остался калекой на всю жизнь...

Единственный вариант был – клиника Илизарова... Но бесплатные очереди на операции уже были расписаны на век вперед, а платные – там такой ценник закатывали, ну просто неподъемный для девчонки из глухого сибирского села. Юлька-то и в мединститут пошла учиться, чтобы выучиться на доктора и попытаться как-то восстановить здоровье своему отцу...

...Илья пропал так на недели 2–3 во время учебы. Когда вернулся, сам пришел ко мне и спросил, а та работа еще в силе? Ну я так покочевряжился для виду – но принял на работу.

Уважаемые читатели, поймите меня правильно, ну не мог же я упасть ему в ноги и начать целовать его рваные кеды, громко вопя на всю общагу: «Спаситель ты наш!» Я с чувством собственного достоинства, ему просто молча кивнул, и мы ударили по рукам.

Илья за полтора года выполнил фронт работ за будущую пятилетку, купил кооператив в Подмосковье, отцу Юльки восстановили здоровье в клинике Илизарова, и гуляли мы их свадьбу уже в их новой трехкомнатной квартире...

Об остальных приключениях героев моих сказок – читайте в новых сериях.

P. S.


По непроверенным слухам из достоверных источников, когда мы гуляли свадьбу Илюши и Юльки, она там от родителей Ильи узнала, что когда Илья дембельнулся и они весело праздновали его дембель всей родней, пришел почтальон и принес похоронку на Илью.

Но это были слухи, отец Ильи просто перепил и переплясал на свадьбе своей новоприобретенной любимой дочи, и мало ли чего он там ей рассказал по пьяни...

P. P. S.


Тэк-с, зачем надо было 40 литров спирта в производственных целях – не расписал в сказке – начал исправляться – баг, признаю – расписываю...

В соседней общаге одному парню по случаю покраски производственных помещений завода «Кристалл» «обломилось» 50 литров чистейшего спирта класса «Экстра». А у нас так совпало по времени, что один очень крутой и фильдеперсовый компьютер заказчик не выкупил – и мы разместили объявления везде, где только смогли – ну очень сильно деньги нужны были, причем – очень-очень срочно! Цену указали даже (раз для «своих») на процентов так 10–15 ниже, чем для «чужих» – но все равно раза в три так выше, чем по себестоимости.

Ну вот реально часа не проходит – заявляется к нам парень и предлагает бартер – мы ему компьютер – он нам 40 литров спирта.

Дальше следует картина маслом Репина – «взаимовыгодная сделка – это когда обе стороны после ее совершения расходятся в полной уверенности, что каждый обманул другого!»

После честного обмена – гудели две общаги! Мы радовались, как дети, что провели вокруг пальца доверчивого вьюношу, ибо спирт тогда нельзя было купить в свободной продаже ни за какие деньги!

А в другой общаге обмывали компьютер, что достался им на халяву за просто так!

Каждой из сторон сделки было, конечно, в душе жалко другую, и где-то даже стыдно, но прибыль от сделки перевешивала все наши совместные моральные страдания.

Из 40 литров спирта мы выпили всего лишь, наверное, 10 за полгода – остального спирта нам хватило на аж целый год для производства компьютерной техники. Мы растворяли канифоль в спирте, покрывали платы перед пайкой, потом спиртом и смывали остатки канифоли. Наши платы – самопальные – выглядели как заводской пайки, и не зарастала к нам «народная тропа» из заказчиков. Да чего уж там говорить, по новой технологии мы сумели раза в два эдак увеличить свои мощности с улучшением качества. И деньги к нам потекли рекой...

И да...

На следующий день после честного обмена компа на спирт, совесть меня все-таки заела, и пришел я к ним и от чистой души подарил коробку с дискетами с программами для компьютера. Судя по их настороженным глазам – они-то думали, я пришел расторгать сделку. А когда узнали, что я просто подарок принес им – на радостях мне еще две бутылки по пол-литра спирта подарили, алаверды, так сказать!
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