Классы немецких танков: расставляем точки над «ü»

Как и в прошлый раз, нам придётся иметь дело со множеством немецких слов. Они кажутся сложными лишь на первый взгляд. Немецкая орфография консервативная, но она гораздо проще английской или французской. Зная простые правила, можно правильно прочитать почти все немецкие слова. Приведём самые важные: z и tz читаются как [ц], ch – [х], sch – [ш], tsch – [ч], v – [ф], ei – [ай], ie – [и:], eu – [ой]. S перед гласными читается как [з], а h после гласных не читается. Существительные пишутся с большой буквы, точка после числа означает порядковое числительное: 1. Serie [зэри] – первая серия. Этого вполне хватит для чтения многих слов.

Под римскими цифрами











Сверху вниз: Pz.Kpfw.I Ausf.B, Pz.Kpfw.I Ausf.C, Pz.Kpfw.I Ausf.F. Под схожими обозначениями скрываются совершенно разные по конструкции танки. Источник: Panzer Tracts

Немецкий зверинец



Весной 1942 года немцы увлеклись звериными названиями. Обозначение Pz.Kpfw.VII Löwe было утверждено в апреле, поэтому в мартовский документ его вписали позже. Источник: BAMA

Кодовые обозначения



Сохранившийся черновик таблицы с характеристиками ходовых частей танков, который прилагался к анализу износа резиновых бандажей опорных катков. Обратите внимание: кодовые обозначения используются не только для опытных, но и для серийных танков. Например, за 7/BW скрывается Pz.Kpfw.IV Ausf.F. Источник: BAMA

Vollketten и Halbketten



Документ о ходе испытаний «Тигра» с экспериментальной коробкой передач ZF 12 E 170. Один и тот же танк называется то VK 45.01 (H), то Pz.Kpfw.VI. Источник: BAMA



Опытный образец HKp 6.03 с несущим бронекорпусом. Источник: Panzer Tracts

Е-серия



Фрагмент чертежа подвески E 50 и E 75. Обратите внимание, что перспективные танки названы Panther и Tiger. Фотография Харольда Биондо, NARA

Производственные серии



Pz.Kpfw.III с 50-мм пушкой, усиленной бронёй и окнами вентиляции тормозов. Хотя он выглядит как поздние Ausf.F или Ausf.G, на самом деле это ранний Ausf.E после модернизации. Его выдаёт номер 60469 на лобовом листе корпуса. Источник: Panzer Tracts

Всего лишь переименования



Британцы узнали о переименовании «Тигра» ещё во время войны. Источник: Tiger! The Tiger tank – a British View – Stationery Office Books, 1986



Перевод захваченного приказа о переименовании немецкой бронетехники. Источник: yuripasholok.livejournal.com

Обозначения иностранных танков



Пример страницы Kennblätter fremden Geräts с югославской танкеткой T-32 (Š-I-D) чешского производства. Источник: wikipedia.org

Исключение из правил





Чертежи и макет лёгкого танка Typ 245, изначальный вариант с башней. Источник: NARA





Вот так выглядит настоящий немецкий тяжёлый танк: Schwerer kleiner Panzerkampfwagen со 105-мм гаубицей в рубке и 30-мм автопушкой в башенке. Источник: BAMA

Подводя итоги

Источники:

* Bundesarchiv-Militärarchiv.

* NARA (фотографии Харольда Биондо).

* Panzer Tracts.

* Подробнее об эволюции обозначений танков см. Panzer Tracts № 3–2.