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Классы немецких танков: расставляем точки над «ü»

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Классы немецких танков: расставляем точки над «ü»

В предыдущей статье мы начали разбирать обозначения немецкой бронетехники. Оказалось, что общей классификации у немцев попросту не было. Например, разведывательные бронеавтомобили делились на лёгкие и тяжёлые, у полугусеничных тягачей было три класса – лёгкие, средние и тяжёлые. Немецкие танки, за редчайшими исключениями, не классифицировались по весу вообще. Поэтому споры о том, считался ли Pz.Kpfw.IV у немцев средним танком или тяжёлым, не имеют смысла.


Однако возник другой вопрос: какая у немцев была танковая классификация? И была ли она у них вообще? В этой статье мы рассмотрим логику названий немецких танков, включая обозначения опытных образцов и производственных серий. Кроме того, мы уделим внимание немецким обозначениям зарубежных танков, особенно чешских.

Для тех, кто не знает немецкого языка:
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Под римскими цифрами


Изначально у немецких танков не было какой-либо специальной системы обозначений. Например, будущий Pz.Kpfw.I назывался M.G. Panzerwagen, что буквально переводится как пулемётный танк. Будущий Pz.Kpfw.III обозначался 3.7 cm Geschütz-Panzerwagen – дословно пушечный танк калибра 37 мм.

3 апреля 1936 года в справочнике «Главный армейский бюллетень» было опубликовано сообщение о новых официальных обозначениях немецких танков. Теперь они назывались так: Panzerkampfwagen III (3.7 cm). С этого момента появились привычные обозначения Pz.Kpfw.I–IV.

В полных названиях немецких танков указывался тип вооружения (пулемётное или пушечное с указанием калибра), а также некое число. Что оно означает? Обычно названия вроде Pz.Kpfw.I Ausf.B понимают так: Pz.Kpfw.I – обозначение танка, а Ausf.B – его модификация. Однако такое понимание ошибочно. Pz.Kpfw.I Ausf.C – это не следующая модификация базовой модели, а совершенно новый танк. Pz.Kpfw.I Ausf.F также является самостоятельной конструкцией.

Итак, за одним обозначением Pz.Kpfw.I мы насчитали три разных танка, у каждого из которых есть модификации.






Сверху вниз: Pz.Kpfw.I Ausf.B, Pz.Kpfw.I Ausf.C, Pz.Kpfw.I Ausf.F. Под схожими обозначениями скрываются совершенно разные по конструкции танки. Источник: Panzer Tracts

Аналогично обстоят дела и с другими танками. Pz.Kpfw.II Ausf.C, Ausf.D, Ausf.G и Ausf.J – это четыре разных танка с башнями трёх типов. Pz.Kpfw.III Ausf.E никак нельзя назвать модификацией Ausf.D, у него совершенно новое шасси. Pz.Kpfw.V назывались обе «Пантеры», MAN и Daimler-Benz. Pz.Kpfw.VI (7.5 cm), Tiger H1 и Tiger (P) – совершенно разные танки под общим обозначением Pz.Kpfw.VI. И так далее.

Римская цифра после Pz.Kpfw. обозначала не конкретную модель танка, а его класс. Приписка Ausführung обозначала модели танков одного класса и их модификации. Это и есть своеобразная классификация немецких танков, которую умудряются не замечать.

Такая неожиданная трактовка основана исключительно на логике немецких обозначений. Едва ли немцы изначально задумали некую систему. Скорее, они составили требования к танкам нескольких классов, учитывая их задачи, вооружение и состав экипажа. А дальше система из множества классов сформировалась сама собой. Логика немцев проста: если новый танк создавался на замену старого и относился к тому же классу, он получал аналогичное название, даже если у него была совершенно другая конструкция.

Pz.Kpfw.I Ausf.C создавался на замену старых Pz.Kpfw.I Ausf.A и B, поэтому он получил следующую букву. Tiger H1 и Tiger (P) создавались в рамках одного класса по одному заданию, поэтому оба они называлась Pz.Kpfw.VI. Иногда применялись обозначения вроде Pz.Kpfw.II neuer Art (сокращённо n.A.) – буквально Pz.Kpfw.II нового типа. Таким образом немцы и развили свою систему.

Если бы советские танки назывались по немецкому образцу, то КВ-1С обозначался бы как КВ мод.Б, а ИС-1 стал бы КВ мод.В, и так далее. Другой пример – оба перспективных танка завода № 174 и Кировского завода назывались Т-50. По советским меркам это исключение, для немцев же подобный подход был скорее правилом.

Немецкий зверинец


Многие немецкие танки и самоходные орудия известны под звериными названиями. Идея таких обозначений возникла в 1941 году при разработке VK 45.01 (P). Возможно, инженерам фирмы Porsche не понравилась путаница в обозначениях Управления вооружений, поскольку VK 30.01 (P) на позднем этапе тоже назывался VK 45.01 (P). Бывший VK 30.01 (P) назвали «Леопардом», а более тяжёлый VK 45.01 (P) стал «Тигром». Вскоре это название перешло и на Pz.Kpfw.VI фирмы Henschel.


Весной 1942 года немцы увлеклись звериными названиями. Обозначение Pz.Kpfw.VII Löwe было утверждено в апреле, поэтому в мартовский документ его вписали позже. Источник: BAMA

С 1942 года звериные названия постепенно вытесняли старую систему обозначений. Поначалу они употреблялись как псевдонимы: Pz.Kpfw.VI Ausf.H1 и Tiger H1. Однако на «Пантерах» приписка Ausführung использовалась только с обозначением Pz.Kpfw.Panther, но не с Pz.Kpfw.V. Позже немцы стали отказываться от римских цифр. Pz.Kpfw.VI Ausf.H1 был переименован в Pz.Kpfw.Tiger Ausf.E, а на «Пантерах» обозначение Pz.Kpfw.V ушло в прошлое.

Новые проекты перестали обозначаться римскими цифрами. Например, Panther II никогда не назывался Pz.Kpfw.V. Аналогично Tiger II официально обозначался как Pz.Kpfw.Tiger Ausf.B. Будущий Maus создавался как конкурент Pz.Kpfw.VII Löwe, но в итоге получил название Pz.Kpfw.Maus без римской цифры. Часто встречающееся обозначение Pz.Kpfw.VIII лишено логики и попросту выдумано, немцы никогда его не использовали. Названия вроде Pz.Kpfw.VI Ausf.E и Pz.Kpfw.VI Ausf.B тоже стали популярны после войны.

Как и старые названия с римскими цифрами, звериные названия обозначали классы танков, а не конкретные модели. Tiger B никак нельзя назвать переделкой Tiger E. На чертеже подвески Adlerwerke проекты E 50 и E 75 назывались Panther и Tiger. Хотя внешне Panther II напоминал Panther I, технически это был совершенно новый танк. Кроме двигателя и коробки передач, у них не было взаимозаменяемых частей, отличался даже угол наклона верхней лобовой плиты.

В общем, за схожими обозначениями могут скрываться разные по конструкции танки. Этой традиции немцы следуют до сих пор: основной танк Leopard 2 не является модификацией Leopard 1.

Кодовые обозначения


Помимо названий с римскими цифрами, немцы применяли кодовые обозначения. Например, Pz.Kpfw.I фирмы Krupp назывался Landwirtschaftliche Schlepper (сокращённо La.S.) – сельскохозяйственный трактор. Ранние Pz.Kpfw.II назывались La.S.100 – трактор со 100-сильным двигателем. Новая модель получила обозначение La.S.138, поскольку была разработана в 1938 году. В серию она пошла как Ausf.D и Ausf.E.

Ранние обозначения скрывали назначение машины, поскольку немцы начинали работы в тайне. Позже они стали использовать двухбуквенные обозначения, которые отражали роль танка. Pz.Kpfw.III назывался Zugführerswagen (Z.W.) – танк командира взвода. Новая модель с торсионной подвеской (Ausf.E-G) получила название Z.W.38 по году разработки. Pz.Kpfw.IV назывался Begleitwagen (B.W.) – танк сопровождения и огневой поддержки. Ранний Pz.Kpfw.VI сменил несколько обозначений: B.W. verstärkt (усиленный B.W.), I.W. (Infanteriewagen, танк поддержки пехоты), D.W. (Durchbruchswagen, танк прорыва).


Сохранившийся черновик таблицы с характеристиками ходовых частей танков, который прилагался к анализу износа резиновых бандажей опорных катков. Обратите внимание: кодовые обозначения используются не только для опытных, но и для серийных танков. Например, за 7/BW скрывается Pz.Kpfw.IV Ausf.F. Источник: BAMA

В отличие от советских обозначений «Объект xxx», немецкие кодовые обозначения применялись как для опытных, так и для серийных машин.

Во-первых, ими удобно называть основные модели танков. Например, Z.W.38 – шасси с торсионной подвеской и 10-скоростной коробкой передач, а Z.W.39 – его переделка под 6-скоростную коробку передач. Это гораздо короче, чем каждый раз перечислять Pz.Kpfw.III Ausf.E/F/G и Ausf.H-N.

Во-вторых, кодовые обозначения применялись на ранних этапах создания танка, до того, как он получит обозначение Ausführung. Если танк оставался опытным, у него могло и не быть других названий. Например, Z.W.41 и B.W.40 не пошли в серийное производство и не получили каких-либо обозначений Ausführung.

В-третьих, кодовые обозначения использовались в названиях производственных серий. Этот вопрос мы разберём отдельно.

Vollketten и Halbketten


В 1937 году немцы начали переход к новым кодовым обозначениям, которые отражали весовой класс и номер модели. Возможно, им не понравилась череда переименований Pz.Kpfw.VI (7.5 cm), связанная с пересмотром его задач на поле боя. К тому же количество двухбуквенных обозначений ограничено алфавитом.

Новые обозначения сложились далеко не сразу, что хорошо видно по истории названий Pz.Kpfw.I Ausf.C. Изначально танк назывался VK 3 t, то есть гусеничная машина (Vollketten) весом 3 тонны. Позже немцы убрали приписки t или to, поэтому потолстевший танк назывался VK 6. Когда возникли варианты конструкции, их стали обозначать номерами. Так появились названия VK 6.01 и VK 6.02. Наконец, чтобы различать проекты разных фирм, немцы стали добавлять приписку с сокращённым названием фирмы, например, VK 30.01 (H) и VK 45.02 (P).

Обозначения VK применялись аналогично старым двухбуквенным символам. Кодовые названия Pz.Kpfw.III и IV продолжили использовать всю войну, а D.W. решили переименовать. D.W. neue Konstruktion (новой конструкции) стал VK 30.01 (H), а D.W. (10 cm), танк прорыва со 105-мм орудием, переименовали в VK 36.01. Это переименование породило целый миф. Не понимая, о чём речь, некоторые горе-исследователи рассматривают VK 30.01 (H) как отдельный новый танк, созданный после D.W.1 и D.W.2, хотя это всего лишь его дальнейшее развитие. Если бы не переименование, немцы бы назвали очередную модель D.W.3.


Документ о ходе испытаний «Тигра» с экспериментальной коробкой передач ZF 12 E 170. Один и тот же танк называется то VK 45.01 (H), то Pz.Kpfw.VI. Источник: BAMA

С обозначениями VK связан ещё один миф, будто они применялись для опытных образцов, а Pz.Kpfw. – для принятых на вооружение серийных танков. При этом VK расшифровывается как Versuchskonstruktion – опытная конструкция. Этот миф легко опровергнуть.

Документы показывают, что немцы применяли оба типа обозначений параллельно. Хороший пример – уникальный Tiger H1 с экспериментальной коробкой передач ZF 12 E 170. В разных документах его называли Pz.Kpfw.VI, Tiger H1 и VK 45.01 (H), причём указывался один и тот же номер шасси. VK 30.01 (H) и VK 36.01 остались опытными образцами, но получили обозначения Pz.Kpfw.VI (7.5 cm) и Pz.Kpfw.VI (7.5 cm) Ausf.B.

Немцы не слишком заботились о точности весовых обозначений. Например, VK 30.02 (M) планировался 35-тонным танком, но серийные «Пантеры» весили 44–45 тонн. VK 13.03, известный как Luchs, весил 11,8 тонны. Tiger H1 и Tiger (P) обозначались VK 45.01, хотя немцы с самого начала понимали, что их вес будет выше 50 тонн. Дело в том, что это обозначение досталось «Тиграм» от их предшественника – Pz.Kpfw.Leopard. В ходе разработки его вес превысил 45 тонн, поэтому VK 30.01 (P) был переименован в VK 45.01 (P). В дальнейшем немцы называли VK 45 и другие танки этого класса, включая 68-тонный VK 45.03, известный как Tiger II.


Опытный образец HKp 6.03 с несущим бронекорпусом. Источник: Panzer Tracts

Обозначения VK применялись для гусеничной техники (Vollketten). Полугусеничные машины обозначались Halbketten, сокращённо HK. В 1939 году немцы начали серию проектов HK 6 на смену 1-тонных и 3-тонных полугусеничных тягачей, а также бронетранспортёров Sd.Kfz.250 и Sd.Kfz.251 на их базе. Если раньше бронекорпуса монтировались на рамах, то теперь у бронетранспортёров были несущие бронекорпуса на манер танков. Машины с бронекорпусами обозначались HKp, например, HKp 6.06. Немцы испытали несколько прототипов, но ни один из проектов не пошёл в серийное производство, поэтому обозначения HK и HKp мало кому известны.

Е-серия


Говоря об опытных разработках нельзя не упомянуть Е-серию, давно уже окружённую мифами.

Это была серия проектов, в которых прорабатывались новые идеи, такие как подвеска на тарельчатых пружинах и трансмиссия в едином блоке с бортовыми передачами. Проекты E 10 и E 25 были частично унифицированы, это же касалось E 50 и E 75. По сути, ничего особенного в Е-серии нет. В 1937 году немцы начали серию проектов новых танков с частичной унификацией: Pz.Kpfw.III и Pz.Kpfw.IV планировалось выпускать на едином шасси, двигатель и коробка передач которого также использовались на Pz.Kpfw.VI (7.5 cm). Позже они спроектировали Tiger II и Panther II с частичной унификацией, так что в случае Е-серии мы видим лишь очередное возвращение к давней идее.


Фрагмент чертежа подвески E 50 и E 75. Обратите внимание, что перспективные танки названы Panther и Tiger. Фотография Харольда Биондо, NARA

На Е-серии немцы ввели новые кодовые обозначения. Буква E расшифровывается как Entwicklungsfahrzeug – перспективная разрабатываемая машина. За ней следует условный весовой класс. Его буквальное толкование породило миф о более мощных и тяжёлых танках весом 50 и 75 тонн. Однако на сохранившемся чертеже подвески фирмы Adlerwerke указывались куда более скромные числа: 46 тонн у E 50, 67,5 тонны у E 75 и 74 тонны для гипотетического штурмового орудия на его базе. Иными словами, перед нами аналоги серийных Panther, Tiger II и Jagdtiger. Мы уже упоминали, что в документах Adlerwerke проекты E 50 и E 75 назывались Panther и Tiger. В общем, никакого «чудо-оружия» в рамках Е-серии немцы не создавали.

Производственные серии


Какое-то время немцы обозначали танки не только по классам и модификациям, но и по производственным сериям. Никакой системы в этом не было. У Pz.Kpfw.I и Pz.Kpfw.II серии не отражались на обозначениях Ausführung. Например, Pz.Kpfw.I Ausf.A делились на четыре серии, а Ausf.B на две, поэтому Ausführung в данном случае отражают изменения конструкции.

Чтобы указать серию немцы использовали кодовые обозначения, например, 1.Serie/La.S. – первая серия Pz.Kpfw.I (сокращённо 1./La.S.).

У Pz.Kpfw.III и IV всё было наоборот. Обозначения Ausführung обычно давались в соответствии с производственными сериями и часто не отражали изменения в конструкции. Например, Pz.Kpfw.III Ausf.E, F и G планировались совершенно одинаковыми, разные обозначения у них только из-за разных серий. Дело в том, что новая модель Z.W.38 была заказана сразу в трёх сериях: Ausf.E (4./Z.W.), Ausf.F (5./Z.W.) и Ausf.G (6./Z.W.). Изменения вносились прямо в ходе производства, поэтому ранние Ausf.G от поздних Ausf.F подчас отличить довольно сложно. Мало того, немцы переделывали уже выпущенные танки, устанавливая 50-мм орудия и лобовые экраны.


Pz.Kpfw.III с 50-мм пушкой, усиленной бронёй и окнами вентиляции тормозов. Хотя он выглядит как поздние Ausf.F или Ausf.G, на самом деле это ранний Ausf.E после модернизации. Его выдаёт номер 60469 на лобовом листе корпуса. Источник: Panzer Tracts

Некоторые изменения внедрялись на определённой серии. Скажем, Z.W.39 с 6-скоростной коробкой передач пошёл в производство с седьмой серии, поэтому мы можем сказать, что Pz.Kpfw.III Ausf.H отличались от Ausf.G (Z.W.38) коробкой передач. Аналогичная ситуация с Pz.Kpfw.IV. Например, ранние Ausf.G (8./B.W.) ничем не отличаются от Ausf.F (7./B.W.), но 50-мм лобовую броню без экранов внедрили конкретно на седьмой серии.

Pz.Kpfw.IV продолжал обозначаться сериями до самого конца войны. Однако на последующих танках уже не указывали серии. У «Тигров» приписка Ausführung означала танки разных фирм: Ausf.H – Henschel, Ausf.P – Porsche. По такой логике «Пантера» фирмы MAN должна обозначаться Ausf.M, а Daimler-Benz – Ausf.D. Однако «Пантера» фирмы MAN по неясным причинам пошла в серию под названием Ausf.D.

Всего лишь переименования


Немцы переименовывали не только самоходные орудия, но и танки, причём не всегда понятно, зачем они этим занимались. Скажем, Tiger H1 был переименован в Tiger E без особых причин. Иногда под Tiger H1 подразумеваются ранние «Тигры», например, в компьютерных играх. Это лишь условность. Главный конструктор танков Henschel Эрвин Адерс после войны отметил, что Tiger H1, Tiger E и VK 45.01 (H) – это одно и то же. Tiger II тоже был переименован. Изначально он назывался VK 45.03 и Tiger III, поскольку уже был проект VK 45.02 (H). Однако первый «второй Тигр» в серию не пошёл, поэтому его обозначение перешло «третьему Тигру».


Британцы узнали о переименовании «Тигра» ещё во время войны. Источник: Tiger! The Tiger tank – a British View – Stationery Office Books, 1986

Перевод захваченного приказа о переименовании немецкой бронетехники. Источник: yuripasholok.livejournal.com

После того, как Pz.Kpfw.IV Ausf.F получил длинноствольную 75-мм пушку Kw.K.40, возникла необходимость отличать танки с новым орудием от «короткоствольных» Ausf.F. Первоначально их называли 7./B.W.-Umbau и Ausf.F-Umbau (приписка переводится как «переделка» или «модификация»), затем Ausf.F2. В итоге танки с Kw.K.40 переименовали в Ausf.G и выделили в восьмую серию (8./B.W.).

Похожая история была у Pz.Kpfw.III после установки 50-мм орудия с длиной ствола в 60 калибров (Kw.K 39 L/60). Весной 1942 года немцы переименовали «длинноствольные» Ausf.J в Ausf.L. В отличие от Pz.Kpfw.IV, они решили продолжать текущую серию, не выделяя новых. Поэтому восьмой серии соответствует четыре обозначения Ausführung.

Обозначения иностранных танков


20 марта 1941 года немцы выпустили буклет D50/12 Kraftfahrzeuge, в котором перечислялись зарубежные танки, самоходные орудия, бронетранспортёры и многие другие машины. Этот буклет был частью обширного справочника Kennblätter fremden Geräts по оснащению армий разных стран.

Все образцы вооружения были пронумерованы. Танкам достались номера серии 700. Например, французский танк S 35 назывался Pz.Kpfw.35 S 739 (f). Однако эти номера никогда не использовались в руководствах по ремонту или военных отчётах. Кроме того, они не были уникальными. Например, номеру 747 соответствовали американский M3 Lee и советский Т-34. Неясно, какой в этих номерах был практический смысл.


Пример страницы Kennblätter fremden Geräts с югославской танкеткой T-32 (Š-I-D) чешского производства. Источник: wikipedia.org

Что касается классификаций разных стран, здесь у немцев не было единого подхода. Например, французы называли R 35 лёгким танком (char léger), а S 35 кавалерийским (char de cavalerie). Однако в справочнике эти классы опускались. В войсках французские танки также называли без классов, по году принятия на вооружение или по фирме-производителю: Pz.Kpfw.35 S или Pz.Kpfw.Somua. Аналогично перечислялись итальянские образцы бронетехники.

Зато британские и советские танки назывались с учётом их классов. Скажем, пехотная Matilda II обозначалась как Infanterie Panzerkampfwagen Mk II 748 (e), а КВ-1 назывался Schwerer Panzerkampfwagen 753 (r). В войсках немцы обычно называли их просто KW I.

Особая ситуация возникла с чешскими танками.

Накануне войны немцы сорвали план производства Pz.Kpfw III Z.W.38, так что им остро не хватало пушечных танков. Чешские лёгкие танки вооружались 37-мм пушками, поэтому немцы увидели в них аналоги Pz.Kpfw.III. Первое время LT vz.35 нередко обозначался как Pz.Kpfw.III(t), Pz.Kpfw.III (Skoda) или Pz.Kpfw.Skoda. Например, 1 сентября 1939 года в 1-й лёгкой дивизии числилось 112 Pz.Kpfw.III(t). Что касается LT vz.38, то немцы одно время называли их tschechische Pz.Kpfw.III – буквально чешский Pz.Kpfw.III. Привычные обозначения Pz.Kpfw.35(t) и Pz.Kpfw.38(t) появились только 16 января 1940 года.

Исключение из правил


Как уже говорилось, немцы обычно не классифицировали свои танки по весу. Однако из этого правила есть интересное исключение.

В 1943 году фирмы Porsche и Rheinmetall начали серию проектов многоцелевых танков. Porsche отвечал за шасси, Rheinmetall – за вооружение. Эти проекты создавались по новым идеям и во многом отличались от существующих танков. В то время немцы планировали прекратить производство Pz.Kpfw.III и Pz.Kpfw.IV, а также машин на их базе. Однако «Пантеры» и «Тигры» были слишком тяжёлыми и дорогими, чтобы строить на их базе лёгкие массовые машины. Поэтому фирма Porsche предложила две линейки проектов: лёгкий многоцелевой танк для разведки и противовоздушной обороны, а также тяжёлый танк, играющий роль штурмовых орудий.



Чертежи и макет лёгкого танка Typ 245, изначальный вариант с башней. Источник: NARA

«Лёгкая» линейка включала три концептуальных проекта:

* Typ 245-010 или Leichter Panzerkampfwagen mit 5.5 cm vollautomatischer Waffe – лёгкий танк с 55-мм автоматической пушкой. Это был трёхместный танк с башней весом 18 тонн.

* Typ 245-011 или Aufklärungs-Panzer mit 5.5 cm vollautomatischer Waffe – разведывательный танк с 55-мм автоматической пушкой. Трёхместный танк без башни весом 15 тонн.

* Leichter Panzerkampfwagen zur Verwendung gegen Erd und Luftziele mit 5.5. cm vollautomatischer Waffe – лёгкий танк против наземных и воздушных целей с 55-мм автоматической пушкой. Другие названия этого проекта неизвестны.

Параллельно велась работа по линейке проектов Schwerer kleiner Panzerkampfwagen – «тяжёлых малых танков». По сути это были штурмовые орудия весом 25–27 тонн. Основное вооружение из 105-мм гаубицы или пусковой установки PAW 1000 (10H64) устанавливалось в корпусе, 30-мм автопушка MK 108 находилась в башенке.



Вот так выглядит настоящий немецкий тяжёлый танк: Schwerer kleiner Panzerkampfwagen со 105-мм гаубицей в рубке и 30-мм автопушкой в башенке. Источник: BAMA

Проекты Porsche и Rheinmetall разительно отличаются от типичных немецких танков. В первую очередь они интересны технически: двигатели воздушного охлаждения поперечного размещения, гидромеханическая трансмиссия Voith одним блоком, литые корпуса, задние ведущие колёса, автоматизация заряжания и так далее. Их обозначения тоже крайне необычны. Все проекты названы танками, даже штурмовые орудия и зенитные установки. Кроме того, перед нами редчайший случай, когда немцы присвоили своим танкам весовые классы, причём танки делились на лёгкие и тяжёлые.

Подводя итоги


Невозможно адекватно перевести английский текст, просто механически заменяя каждое слово на русское. В разных языках различные слова, но не менее важно и то, что они по-разному используются. Это касается и разных систем обозначений. На первый взгляд, обозначения Pz.Kpfw.II и Light tank M2 могут показаться почти аналогичными, но за каждым из них скрывается своя логика. Русскоязычные читатели настолько привыкли к логике советских обозначений, что автоматически переносят её и на немецкие названия. И начинаются бессмысленные споры о том, считалась ли «Пантера» средним танком.

Немцы развили свою оригинальную систему обозначений. За редчайшими исключениями они не называли свои танки лёгкими или тяжёлыми. Деления на пехотные и крейсерские танки у них не было вовсе, причём роль спутников пехоты отводилась штурмовым орудиям.

Вместо этого немцы пришли к системе из многих классов, в каждом из которых было несколько моделей танков. Не все из них стали массовыми и хорошо известными, поэтому сложилось ошибочное впечатление, будто римские цифры после Pz.Kpfw. обозначают конкретные танки, а не их классы. Однако достаточно лишь нескольких примеров, чтобы обрушить эту картину.

Что касается Ausführung, то эта приписка может означать:

1) модель танка;
2) модификацию модели;
3) производственную серию;
4) фирму, которая вела проект шасси.

И это не говоря о переименованиях!

Немецкие обозначения могут показаться сложными и непоследовательными. Однако не стоит от них ждать математической точности. История названий отражает развитие немецких танков, а оно проходило совсем непросто. Кроме того, обозначения постепенно менялись, причём старые названия соседствовали с новыми. Поэтому лучший способ разобраться в обозначениях немецкой бронетехники – серьёзно изучать её историю. Тогда названия запоминаются сами собой.Конечно, это не касается названий самоходных орудий. Судя по разнообразию их вариантов, немцы и сами частенько не могли их в точности запомнить, придумывая новые названия на ходу.

Источники:
* Bundesarchiv-Militärarchiv.
* NARA (фотографии Харольда Биондо).
* Panzer Tracts.
* Подробнее об эволюции обозначений танков см. Panzer Tracts № 3–2.
Автор:
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4 комментария
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  1. Bingo
    Bingo Сегодня, 04:26
    0
    назывался M.G. Panzerwagen, что буквально переводится как пулемётный танк

    Угу. автор так просто все объяснил, что я по утряни чуть сам башню не метнул, пытаясь понять, где в слове панцер пулемет... Потом допер. что автор считает, что немецкий знают не все, а вот что МГ - это машингевер, должны скнокать lol
    Без обид. но вы так объяснили, особенно в сноске для не знающих немецкого, что аж котелок закипел и из буденовки пар полез со свистом, пытаясь разобраться в
    точка после числа означает порядковое числительное: 1. Serie [зэри] – первая серия.
    Какая нафиг точка, коль числительные - римские и точка перед, где "1-точка-Serie" вообще есть? Точка-I или ".I" вижу, "1." - не вижу, душите меня пассатижами!
  2. parusnik
    parusnik Сегодня, 05:45
    0
    Классы немецких танков: расставляем точки над «ü»
     Слава, богу, вот и разобрались, а то чёрт знает, что было.
  3. EXPrompt
    EXPrompt Сегодня, 05:46
    0
    Как русский немец в 10поколении не увидел чёткой логики, и немецкой чёткости в классификации БТ..
    Мне показалось, из прочитанного, танкостроительный зуд фюрера был настолько многообразен, что даже немецкой пунктуальности отдела г.Книпкамфа, не хватило на главного бесноватого XXв.
    Даже немецкий орднунг, спасовал перед великим комбинатором(с)
  4. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 05:47
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    Сначала решил, что это краткий пересказ "Чемберлен П., Дойл Х. - Encyclopedia Of German Tanks Of World War two/ Энциклопедия немецких танков второй мировой войны 1933-1945", но потом понял, что это всего лишь компиляция из Википедии.