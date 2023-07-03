Классы немецких танков: расставляем точки над «ü»

В предыдущей статье мы начали разбирать обозначения немецкой бронетехники. Оказалось, что общей классификации у немцев попросту не было. Например, разведывательные бронеавтомобили делились на лёгкие и тяжёлые, у полугусеничных тягачей было три класса – лёгкие, средние и тяжёлые. Немецкие танки, за редчайшими исключениями, не классифицировались по весу вообще. Поэтому споры о том, считался ли Pz.Kpfw.IV у немцев средним танком или тяжёлым, не имеют смысла.
Однако возник другой вопрос: какая у немцев была танковая классификация? И была ли она у них вообще? В этой статье мы рассмотрим логику названий немецких танков, включая обозначения опытных образцов и производственных серий. Кроме того, мы уделим внимание немецким обозначениям зарубежных танков, особенно чешских.
Для тех, кто не знает немецкого языка:
Под римскими цифрами
Изначально у немецких танков не было какой-либо специальной системы обозначений. Например, будущий Pz.Kpfw.I назывался M.G. Panzerwagen, что буквально переводится как пулемётный танк. Будущий Pz.Kpfw.III обозначался 3.7 cm Geschütz-Panzerwagen – дословно пушечный танк калибра 37 мм.
3 апреля 1936 года в справочнике «Главный армейский бюллетень» было опубликовано сообщение о новых официальных обозначениях немецких танков. Теперь они назывались так: Panzerkampfwagen III (3.7 cm). С этого момента появились привычные обозначения Pz.Kpfw.I–IV.
В полных названиях немецких танков указывался тип вооружения (пулемётное или пушечное с указанием калибра), а также некое число. Что оно означает? Обычно названия вроде Pz.Kpfw.I Ausf.B понимают так: Pz.Kpfw.I – обозначение танка, а Ausf.B – его модификация. Однако такое понимание ошибочно. Pz.Kpfw.I Ausf.C – это не следующая модификация базовой модели, а совершенно новый танк. Pz.Kpfw.I Ausf.F также является самостоятельной конструкцией.
Итак, за одним обозначением Pz.Kpfw.I мы насчитали три разных танка, у каждого из которых есть модификации.
Сверху вниз: Pz.Kpfw.I Ausf.B, Pz.Kpfw.I Ausf.C, Pz.Kpfw.I Ausf.F. Под схожими обозначениями скрываются совершенно разные по конструкции танки. Источник: Panzer Tracts
Аналогично обстоят дела и с другими танками. Pz.Kpfw.II Ausf.C, Ausf.D, Ausf.G и Ausf.J – это четыре разных танка с башнями трёх типов. Pz.Kpfw.III Ausf.E никак нельзя назвать модификацией Ausf.D, у него совершенно новое шасси. Pz.Kpfw.V назывались обе «Пантеры», MAN и Daimler-Benz. Pz.Kpfw.VI (7.5 cm), Tiger H1 и Tiger (P) – совершенно разные танки под общим обозначением Pz.Kpfw.VI. И так далее.
Римская цифра после Pz.Kpfw. обозначала не конкретную модель танка, а его класс. Приписка Ausführung обозначала модели танков одного класса и их модификации. Это и есть своеобразная классификация немецких танков, которую умудряются не замечать.
Такая неожиданная трактовка основана исключительно на логике немецких обозначений. Едва ли немцы изначально задумали некую систему. Скорее, они составили требования к танкам нескольких классов, учитывая их задачи, вооружение и состав экипажа. А дальше система из множества классов сформировалась сама собой. Логика немцев проста: если новый танк создавался на замену старого и относился к тому же классу, он получал аналогичное название, даже если у него была совершенно другая конструкция.
Pz.Kpfw.I Ausf.C создавался на замену старых Pz.Kpfw.I Ausf.A и B, поэтому он получил следующую букву. Tiger H1 и Tiger (P) создавались в рамках одного класса по одному заданию, поэтому оба они называлась Pz.Kpfw.VI. Иногда применялись обозначения вроде Pz.Kpfw.II neuer Art (сокращённо n.A.) – буквально Pz.Kpfw.II нового типа. Таким образом немцы и развили свою систему.
Если бы советские танки назывались по немецкому образцу, то КВ-1С обозначался бы как КВ мод.Б, а ИС-1 стал бы КВ мод.В, и так далее. Другой пример – оба перспективных танка завода № 174 и Кировского завода назывались Т-50. По советским меркам это исключение, для немцев же подобный подход был скорее правилом.
Немецкий зверинец
Многие немецкие танки и самоходные орудия известны под звериными названиями. Идея таких обозначений возникла в 1941 году при разработке VK 45.01 (P). Возможно, инженерам фирмы Porsche не понравилась путаница в обозначениях Управления вооружений, поскольку VK 30.01 (P) на позднем этапе тоже назывался VK 45.01 (P). Бывший VK 30.01 (P) назвали «Леопардом», а более тяжёлый VK 45.01 (P) стал «Тигром». Вскоре это название перешло и на Pz.Kpfw.VI фирмы Henschel.
Весной 1942 года немцы увлеклись звериными названиями. Обозначение Pz.Kpfw.VII Löwe было утверждено в апреле, поэтому в мартовский документ его вписали позже. Источник: BAMA
С 1942 года звериные названия постепенно вытесняли старую систему обозначений. Поначалу они употреблялись как псевдонимы: Pz.Kpfw.VI Ausf.H1 и Tiger H1. Однако на «Пантерах» приписка Ausführung использовалась только с обозначением Pz.Kpfw.Panther, но не с Pz.Kpfw.V. Позже немцы стали отказываться от римских цифр. Pz.Kpfw.VI Ausf.H1 был переименован в Pz.Kpfw.Tiger Ausf.E, а на «Пантерах» обозначение Pz.Kpfw.V ушло в прошлое.
Новые проекты перестали обозначаться римскими цифрами. Например, Panther II никогда не назывался Pz.Kpfw.V. Аналогично Tiger II официально обозначался как Pz.Kpfw.Tiger Ausf.B. Будущий Maus создавался как конкурент Pz.Kpfw.VII Löwe, но в итоге получил название Pz.Kpfw.Maus без римской цифры. Часто встречающееся обозначение Pz.Kpfw.VIII лишено логики и попросту выдумано, немцы никогда его не использовали. Названия вроде Pz.Kpfw.VI Ausf.E и Pz.Kpfw.VI Ausf.B тоже стали популярны после войны.
Как и старые названия с римскими цифрами, звериные названия обозначали классы танков, а не конкретные модели. Tiger B никак нельзя назвать переделкой Tiger E. На чертеже подвески Adlerwerke проекты E 50 и E 75 назывались Panther и Tiger. Хотя внешне Panther II напоминал Panther I, технически это был совершенно новый танк. Кроме двигателя и коробки передач, у них не было взаимозаменяемых частей, отличался даже угол наклона верхней лобовой плиты.
В общем, за схожими обозначениями могут скрываться разные по конструкции танки. Этой традиции немцы следуют до сих пор: основной танк Leopard 2 не является модификацией Leopard 1.
Кодовые обозначения
Помимо названий с римскими цифрами, немцы применяли кодовые обозначения. Например, Pz.Kpfw.I фирмы Krupp назывался Landwirtschaftliche Schlepper (сокращённо La.S.) – сельскохозяйственный трактор. Ранние Pz.Kpfw.II назывались La.S.100 – трактор со 100-сильным двигателем. Новая модель получила обозначение La.S.138, поскольку была разработана в 1938 году. В серию она пошла как Ausf.D и Ausf.E.
Ранние обозначения скрывали назначение машины, поскольку немцы начинали работы в тайне. Позже они стали использовать двухбуквенные обозначения, которые отражали роль танка. Pz.Kpfw.III назывался Zugführerswagen (Z.W.) – танк командира взвода. Новая модель с торсионной подвеской (Ausf.E-G) получила название Z.W.38 по году разработки. Pz.Kpfw.IV назывался Begleitwagen (B.W.) – танк сопровождения и огневой поддержки. Ранний Pz.Kpfw.VI сменил несколько обозначений: B.W. verstärkt (усиленный B.W.), I.W. (Infanteriewagen, танк поддержки пехоты), D.W. (Durchbruchswagen, танк прорыва).
Сохранившийся черновик таблицы с характеристиками ходовых частей танков, который прилагался к анализу износа резиновых бандажей опорных катков. Обратите внимание: кодовые обозначения используются не только для опытных, но и для серийных танков. Например, за 7/BW скрывается Pz.Kpfw.IV Ausf.F. Источник: BAMA
В отличие от советских обозначений «Объект xxx», немецкие кодовые обозначения применялись как для опытных, так и для серийных машин.
Во-первых, ими удобно называть основные модели танков. Например, Z.W.38 – шасси с торсионной подвеской и 10-скоростной коробкой передач, а Z.W.39 – его переделка под 6-скоростную коробку передач. Это гораздо короче, чем каждый раз перечислять Pz.Kpfw.III Ausf.E/F/G и Ausf.H-N.
Во-вторых, кодовые обозначения применялись на ранних этапах создания танка, до того, как он получит обозначение Ausführung. Если танк оставался опытным, у него могло и не быть других названий. Например, Z.W.41 и B.W.40 не пошли в серийное производство и не получили каких-либо обозначений Ausführung.
В-третьих, кодовые обозначения использовались в названиях производственных серий. Этот вопрос мы разберём отдельно.
Vollketten и Halbketten
В 1937 году немцы начали переход к новым кодовым обозначениям, которые отражали весовой класс и номер модели. Возможно, им не понравилась череда переименований Pz.Kpfw.VI (7.5 cm), связанная с пересмотром его задач на поле боя. К тому же количество двухбуквенных обозначений ограничено алфавитом.
Новые обозначения сложились далеко не сразу, что хорошо видно по истории названий Pz.Kpfw.I Ausf.C. Изначально танк назывался VK 3 t, то есть гусеничная машина (Vollketten) весом 3 тонны. Позже немцы убрали приписки t или to, поэтому потолстевший танк назывался VK 6. Когда возникли варианты конструкции, их стали обозначать номерами. Так появились названия VK 6.01 и VK 6.02. Наконец, чтобы различать проекты разных фирм, немцы стали добавлять приписку с сокращённым названием фирмы, например, VK 30.01 (H) и VK 45.02 (P).
Обозначения VK применялись аналогично старым двухбуквенным символам. Кодовые названия Pz.Kpfw.III и IV продолжили использовать всю войну, а D.W. решили переименовать. D.W. neue Konstruktion (новой конструкции) стал VK 30.01 (H), а D.W. (10 cm), танк прорыва со 105-мм орудием, переименовали в VK 36.01. Это переименование породило целый миф. Не понимая, о чём речь, некоторые горе-исследователи рассматривают VK 30.01 (H) как отдельный новый танк, созданный после D.W.1 и D.W.2, хотя это всего лишь его дальнейшее развитие. Если бы не переименование, немцы бы назвали очередную модель D.W.3.
Документ о ходе испытаний «Тигра» с экспериментальной коробкой передач ZF 12 E 170. Один и тот же танк называется то VK 45.01 (H), то Pz.Kpfw.VI. Источник: BAMA
С обозначениями VK связан ещё один миф, будто они применялись для опытных образцов, а Pz.Kpfw. – для принятых на вооружение серийных танков. При этом VK расшифровывается как Versuchskonstruktion – опытная конструкция. Этот миф легко опровергнуть.
Документы показывают, что немцы применяли оба типа обозначений параллельно. Хороший пример – уникальный Tiger H1 с экспериментальной коробкой передач ZF 12 E 170. В разных документах его называли Pz.Kpfw.VI, Tiger H1 и VK 45.01 (H), причём указывался один и тот же номер шасси. VK 30.01 (H) и VK 36.01 остались опытными образцами, но получили обозначения Pz.Kpfw.VI (7.5 cm) и Pz.Kpfw.VI (7.5 cm) Ausf.B.
Немцы не слишком заботились о точности весовых обозначений. Например, VK 30.02 (M) планировался 35-тонным танком, но серийные «Пантеры» весили 44–45 тонн. VK 13.03, известный как Luchs, весил 11,8 тонны. Tiger H1 и Tiger (P) обозначались VK 45.01, хотя немцы с самого начала понимали, что их вес будет выше 50 тонн. Дело в том, что это обозначение досталось «Тиграм» от их предшественника – Pz.Kpfw.Leopard. В ходе разработки его вес превысил 45 тонн, поэтому VK 30.01 (P) был переименован в VK 45.01 (P). В дальнейшем немцы называли VK 45 и другие танки этого класса, включая 68-тонный VK 45.03, известный как Tiger II.
Опытный образец HKp 6.03 с несущим бронекорпусом. Источник: Panzer Tracts
Обозначения VK применялись для гусеничной техники (Vollketten). Полугусеничные машины обозначались Halbketten, сокращённо HK. В 1939 году немцы начали серию проектов HK 6 на смену 1-тонных и 3-тонных полугусеничных тягачей, а также бронетранспортёров Sd.Kfz.250 и Sd.Kfz.251 на их базе. Если раньше бронекорпуса монтировались на рамах, то теперь у бронетранспортёров были несущие бронекорпуса на манер танков. Машины с бронекорпусами обозначались HKp, например, HKp 6.06. Немцы испытали несколько прототипов, но ни один из проектов не пошёл в серийное производство, поэтому обозначения HK и HKp мало кому известны.
Е-серия
Говоря об опытных разработках нельзя не упомянуть Е-серию, давно уже окружённую мифами.
Это была серия проектов, в которых прорабатывались новые идеи, такие как подвеска на тарельчатых пружинах и трансмиссия в едином блоке с бортовыми передачами. Проекты E 10 и E 25 были частично унифицированы, это же касалось E 50 и E 75. По сути, ничего особенного в Е-серии нет. В 1937 году немцы начали серию проектов новых танков с частичной унификацией: Pz.Kpfw.III и Pz.Kpfw.IV планировалось выпускать на едином шасси, двигатель и коробка передач которого также использовались на Pz.Kpfw.VI (7.5 cm). Позже они спроектировали Tiger II и Panther II с частичной унификацией, так что в случае Е-серии мы видим лишь очередное возвращение к давней идее.
Фрагмент чертежа подвески E 50 и E 75. Обратите внимание, что перспективные танки названы Panther и Tiger. Фотография Харольда Биондо, NARA
На Е-серии немцы ввели новые кодовые обозначения. Буква E расшифровывается как Entwicklungsfahrzeug – перспективная разрабатываемая машина. За ней следует условный весовой класс. Его буквальное толкование породило миф о более мощных и тяжёлых танках весом 50 и 75 тонн. Однако на сохранившемся чертеже подвески фирмы Adlerwerke указывались куда более скромные числа: 46 тонн у E 50, 67,5 тонны у E 75 и 74 тонны для гипотетического штурмового орудия на его базе. Иными словами, перед нами аналоги серийных Panther, Tiger II и Jagdtiger. Мы уже упоминали, что в документах Adlerwerke проекты E 50 и E 75 назывались Panther и Tiger. В общем, никакого «чудо-оружия» в рамках Е-серии немцы не создавали.
Производственные серии
Какое-то время немцы обозначали танки не только по классам и модификациям, но и по производственным сериям. Никакой системы в этом не было. У Pz.Kpfw.I и Pz.Kpfw.II серии не отражались на обозначениях Ausführung. Например, Pz.Kpfw.I Ausf.A делились на четыре серии, а Ausf.B на две, поэтому Ausführung в данном случае отражают изменения конструкции.
Чтобы указать серию немцы использовали кодовые обозначения, например, 1.Serie/La.S. – первая серия Pz.Kpfw.I (сокращённо 1./La.S.).
У Pz.Kpfw.III и IV всё было наоборот. Обозначения Ausführung обычно давались в соответствии с производственными сериями и часто не отражали изменения в конструкции. Например, Pz.Kpfw.III Ausf.E, F и G планировались совершенно одинаковыми, разные обозначения у них только из-за разных серий. Дело в том, что новая модель Z.W.38 была заказана сразу в трёх сериях: Ausf.E (4./Z.W.), Ausf.F (5./Z.W.) и Ausf.G (6./Z.W.). Изменения вносились прямо в ходе производства, поэтому ранние Ausf.G от поздних Ausf.F подчас отличить довольно сложно. Мало того, немцы переделывали уже выпущенные танки, устанавливая 50-мм орудия и лобовые экраны.
Pz.Kpfw.III с 50-мм пушкой, усиленной бронёй и окнами вентиляции тормозов. Хотя он выглядит как поздние Ausf.F или Ausf.G, на самом деле это ранний Ausf.E после модернизации. Его выдаёт номер 60469 на лобовом листе корпуса. Источник: Panzer Tracts
Некоторые изменения внедрялись на определённой серии. Скажем, Z.W.39 с 6-скоростной коробкой передач пошёл в производство с седьмой серии, поэтому мы можем сказать, что Pz.Kpfw.III Ausf.H отличались от Ausf.G (Z.W.38) коробкой передач. Аналогичная ситуация с Pz.Kpfw.IV. Например, ранние Ausf.G (8./B.W.) ничем не отличаются от Ausf.F (7./B.W.), но 50-мм лобовую броню без экранов внедрили конкретно на седьмой серии.
Pz.Kpfw.IV продолжал обозначаться сериями до самого конца войны. Однако на последующих танках уже не указывали серии. У «Тигров» приписка Ausführung означала танки разных фирм: Ausf.H – Henschel, Ausf.P – Porsche. По такой логике «Пантера» фирмы MAN должна обозначаться Ausf.M, а Daimler-Benz – Ausf.D. Однако «Пантера» фирмы MAN по неясным причинам пошла в серию под названием Ausf.D.
Всего лишь переименования
Немцы переименовывали не только самоходные орудия, но и танки, причём не всегда понятно, зачем они этим занимались. Скажем, Tiger H1 был переименован в Tiger E без особых причин. Иногда под Tiger H1 подразумеваются ранние «Тигры», например, в компьютерных играх. Это лишь условность. Главный конструктор танков Henschel Эрвин Адерс после войны отметил, что Tiger H1, Tiger E и VK 45.01 (H) – это одно и то же. Tiger II тоже был переименован. Изначально он назывался VK 45.03 и Tiger III, поскольку уже был проект VK 45.02 (H). Однако первый «второй Тигр» в серию не пошёл, поэтому его обозначение перешло «третьему Тигру».
Британцы узнали о переименовании «Тигра» ещё во время войны. Источник: Tiger! The Tiger tank – a British View – Stationery Office Books, 1986
Перевод захваченного приказа о переименовании немецкой бронетехники. Источник: yuripasholok.livejournal.com
После того, как Pz.Kpfw.IV Ausf.F получил длинноствольную 75-мм пушку Kw.K.40, возникла необходимость отличать танки с новым орудием от «короткоствольных» Ausf.F. Первоначально их называли 7./B.W.-Umbau и Ausf.F-Umbau (приписка переводится как «переделка» или «модификация»), затем Ausf.F2. В итоге танки с Kw.K.40 переименовали в Ausf.G и выделили в восьмую серию (8./B.W.).
Похожая история была у Pz.Kpfw.III после установки 50-мм орудия с длиной ствола в 60 калибров (Kw.K 39 L/60). Весной 1942 года немцы переименовали «длинноствольные» Ausf.J в Ausf.L. В отличие от Pz.Kpfw.IV, они решили продолжать текущую серию, не выделяя новых. Поэтому восьмой серии соответствует четыре обозначения Ausführung.
Обозначения иностранных танков
20 марта 1941 года немцы выпустили буклет D50/12 Kraftfahrzeuge, в котором перечислялись зарубежные танки, самоходные орудия, бронетранспортёры и многие другие машины. Этот буклет был частью обширного справочника Kennblätter fremden Geräts по оснащению армий разных стран.
Все образцы вооружения были пронумерованы. Танкам достались номера серии 700. Например, французский танк S 35 назывался Pz.Kpfw.35 S 739 (f). Однако эти номера никогда не использовались в руководствах по ремонту или военных отчётах. Кроме того, они не были уникальными. Например, номеру 747 соответствовали американский M3 Lee и советский Т-34. Неясно, какой в этих номерах был практический смысл.
Пример страницы Kennblätter fremden Geräts с югославской танкеткой T-32 (Š-I-D) чешского производства. Источник: wikipedia.org
Что касается классификаций разных стран, здесь у немцев не было единого подхода. Например, французы называли R 35 лёгким танком (char léger), а S 35 кавалерийским (char de cavalerie). Однако в справочнике эти классы опускались. В войсках французские танки также называли без классов, по году принятия на вооружение или по фирме-производителю: Pz.Kpfw.35 S или Pz.Kpfw.Somua. Аналогично перечислялись итальянские образцы бронетехники.
Зато британские и советские танки назывались с учётом их классов. Скажем, пехотная Matilda II обозначалась как Infanterie Panzerkampfwagen Mk II 748 (e), а КВ-1 назывался Schwerer Panzerkampfwagen 753 (r). В войсках немцы обычно называли их просто KW I.
Особая ситуация возникла с чешскими танками.
Накануне войны немцы сорвали план производства Pz.Kpfw III Z.W.38, так что им остро не хватало пушечных танков. Чешские лёгкие танки вооружались 37-мм пушками, поэтому немцы увидели в них аналоги Pz.Kpfw.III. Первое время LT vz.35 нередко обозначался как Pz.Kpfw.III(t), Pz.Kpfw.III (Skoda) или Pz.Kpfw.Skoda. Например, 1 сентября 1939 года в 1-й лёгкой дивизии числилось 112 Pz.Kpfw.III(t). Что касается LT vz.38, то немцы одно время называли их tschechische Pz.Kpfw.III – буквально чешский Pz.Kpfw.III. Привычные обозначения Pz.Kpfw.35(t) и Pz.Kpfw.38(t) появились только 16 января 1940 года.
Исключение из правил
Как уже говорилось, немцы обычно не классифицировали свои танки по весу. Однако из этого правила есть интересное исключение.
В 1943 году фирмы Porsche и Rheinmetall начали серию проектов многоцелевых танков. Porsche отвечал за шасси, Rheinmetall – за вооружение. Эти проекты создавались по новым идеям и во многом отличались от существующих танков. В то время немцы планировали прекратить производство Pz.Kpfw.III и Pz.Kpfw.IV, а также машин на их базе. Однако «Пантеры» и «Тигры» были слишком тяжёлыми и дорогими, чтобы строить на их базе лёгкие массовые машины. Поэтому фирма Porsche предложила две линейки проектов: лёгкий многоцелевой танк для разведки и противовоздушной обороны, а также тяжёлый танк, играющий роль штурмовых орудий.
Чертежи и макет лёгкого танка Typ 245, изначальный вариант с башней. Источник: NARA
«Лёгкая» линейка включала три концептуальных проекта:
* Typ 245-010 или Leichter Panzerkampfwagen mit 5.5 cm vollautomatischer Waffe – лёгкий танк с 55-мм автоматической пушкой. Это был трёхместный танк с башней весом 18 тонн.
* Typ 245-011 или Aufklärungs-Panzer mit 5.5 cm vollautomatischer Waffe – разведывательный танк с 55-мм автоматической пушкой. Трёхместный танк без башни весом 15 тонн.
* Leichter Panzerkampfwagen zur Verwendung gegen Erd und Luftziele mit 5.5. cm vollautomatischer Waffe – лёгкий танк против наземных и воздушных целей с 55-мм автоматической пушкой. Другие названия этого проекта неизвестны.
Параллельно велась работа по линейке проектов Schwerer kleiner Panzerkampfwagen – «тяжёлых малых танков». По сути это были штурмовые орудия весом 25–27 тонн. Основное вооружение из 105-мм гаубицы или пусковой установки PAW 1000 (10H64) устанавливалось в корпусе, 30-мм автопушка MK 108 находилась в башенке.
Вот так выглядит настоящий немецкий тяжёлый танк: Schwerer kleiner Panzerkampfwagen со 105-мм гаубицей в рубке и 30-мм автопушкой в башенке. Источник: BAMA
Проекты Porsche и Rheinmetall разительно отличаются от типичных немецких танков. В первую очередь они интересны технически: двигатели воздушного охлаждения поперечного размещения, гидромеханическая трансмиссия Voith одним блоком, литые корпуса, задние ведущие колёса, автоматизация заряжания и так далее. Их обозначения тоже крайне необычны. Все проекты названы танками, даже штурмовые орудия и зенитные установки. Кроме того, перед нами редчайший случай, когда немцы присвоили своим танкам весовые классы, причём танки делились на лёгкие и тяжёлые.
Подводя итоги
Невозможно адекватно перевести английский текст, просто механически заменяя каждое слово на русское. В разных языках различные слова, но не менее важно и то, что они по-разному используются. Это касается и разных систем обозначений. На первый взгляд, обозначения Pz.Kpfw.II и Light tank M2 могут показаться почти аналогичными, но за каждым из них скрывается своя логика. Русскоязычные читатели настолько привыкли к логике советских обозначений, что автоматически переносят её и на немецкие названия. И начинаются бессмысленные споры о том, считалась ли «Пантера» средним танком.
Немцы развили свою оригинальную систему обозначений. За редчайшими исключениями они не называли свои танки лёгкими или тяжёлыми. Деления на пехотные и крейсерские танки у них не было вовсе, причём роль спутников пехоты отводилась штурмовым орудиям.
Вместо этого немцы пришли к системе из многих классов, в каждом из которых было несколько моделей танков. Не все из них стали массовыми и хорошо известными, поэтому сложилось ошибочное впечатление, будто римские цифры после Pz.Kpfw. обозначают конкретные танки, а не их классы. Однако достаточно лишь нескольких примеров, чтобы обрушить эту картину.
Что касается Ausführung, то эта приписка может означать:
1) модель танка;
2) модификацию модели;
3) производственную серию;
4) фирму, которая вела проект шасси.
И это не говоря о переименованиях!
Немецкие обозначения могут показаться сложными и непоследовательными. Однако не стоит от них ждать математической точности. История названий отражает развитие немецких танков, а оно проходило совсем непросто. Кроме того, обозначения постепенно менялись, причём старые названия соседствовали с новыми. Поэтому лучший способ разобраться в обозначениях немецкой бронетехники – серьёзно изучать её историю. Тогда названия запоминаются сами собой.Конечно, это не касается названий самоходных орудий. Судя по разнообразию их вариантов, немцы и сами частенько не могли их в точности запомнить, придумывая новые названия на ходу.
Источники:
* Bundesarchiv-Militärarchiv.
* NARA (фотографии Харольда Биондо).
* Panzer Tracts.
* Подробнее об эволюции обозначений танков см. Panzer Tracts № 3–2.