Алексей Басманов, его сын Фёдор и внуки





Алексей и Федор в фильме С. Эйзенштейна «Иван Грозный», 1944 г.



Оборона Рязани



Алексей и Фёдор Басмановы в сериале «Грозный», 2020 г.

«Обманутый дружелюбными уверениями хана, царь действительно распустил наши полки украинские, так что в Рязани, осажденной Девлет-Гиреем, не было ни одного воина, кроме жителей. Она спаслась геройством двух любимцев государевых, боярина Алексея Басманова и сына его, Фëдора, которые находясь тогда в их богатом поместье на берегу Оки, первые известили царя о неприятеле, первые вооружились с людьми своими, разбили несколько отрядов ханских и засели в Рязани, где ветхие стены падали, но где ревность, неустрашимая сих витязей, вместе с увещаниями епископа Филофея, одушевили граждан мужеством».



Алексей и Федор Басмановы отправляют пленных татар к Ивану IV. Миниатюра Лицевого свода

Служба в опричнине

Опричники на картине неизвестного художника. Музей-заповедник Александровская слобода. В настоящее время считают, что опричники не ездили с метлами и собачьими головами, привязанными к седлу – это были символические изображения

Фёдор Басманов



Рынды в XVI–XVII столетиях. « Историческое описание одежды и вооружения российских войск под редакцией А. В. Висковатова. Рында с топором занимал последнее, 11-е, место в иерархии (были ещё, например, рынды с пищалью, рогатиной, копьём, саадаком, на первом месте стоял большой рында

«Алексей Басманов и его сын Федор, с которым великий князь предавался разврату, были убиты».

«И тут же, гордяся своею красой,

С девичьей улыбкой, с змеиной душой,

Любимец звонит Иоаннов,

Отверженный Богом Басманов».

«То был молодой человек лет двадцати, необыкновенной красоты, но с неприятным, наглым выражением лица... Одет был богаче других, носил, в противность обычаю, длинные волосы, бороды не имел вовсе, а в приёмах выказывал какую-то женоподобную небрежность».

«Вид Басманова являл странную смесь лукавства, надменности, неизнеженного разврата и беспечной удали».



Федор Басманов в фильме «Царь Иван Грозный» (1991 г.), снятом по мотивам романа А. К. Толстого



Софья Файнберг в роли Федора Басманова

«Предводитель этой дружины был стройный молодой человек. Из-под сверкающего шлема висели у него длинные русые волосы. Он ловко управлял конем, и конь, серебристо-серой масти, то взвивался на дыбы, то шел, красуясь, ровным шагом и ржал навстречу неприятелю».

«Да что ты за саблю-то хватаешься? Меня этим не испугаешь. Как сам примусь за саблю, так ещё посмотрим, чья возьмёт!»



Федор Басманов в сериале «Грозный», 2020 г.

«Я ходил смотреть на барса. Барс все время немножко фокусирует глаза, я это уловил, и кое-где это у меня получилось».



М. Кузнецов в роли Фёдора Басманова

«Отца своего предал, предашь и царя!»

Внуки Алексея Басманова

«Государь… Борис Фёдорович… указал князю Григорью Ромодановскому и впредь быть меньше окольничего Петра Фёдоровича Басманова».

«Димитрий упорно осаждал в Новгород-Северском знатного вельможу Петра Федоровича Басманова, но тот стойко держался и учинил ему много срама и вреда».



А. Васильев в роли Петра Басманова, кадр фильма С. Бондарчука «Борис Годунов», 1986 г.

«Вы, немцы, имеете в нём отца и брата; он жалует вас более, чем все прежние государи; молитесь о счастии его вместе со мной! Хотя он и не истинный царевич, однакож государь наш: ибо мы ему присягнули».



Пётр Басманов на картине Карла Венига «Последние минуты жизни Лжедмитрия I»

«Дмитрия, мертвого и нагого, протащили мимо монастыря императрицы – его матери – до площади… и положили... на стол длиной около аршина, так что голова свешивалась с одной стороны и ноги – с другой, а Петра Басманова положили под этот стол».