Алексей Басманов, его сын Фёдор и внуки

Алексей и Федор в фильме С. Эйзенштейна «Иван Грозный», 1944 г.
Сегодня мы продолжим рассказ об Алексее Басманове, поговорим о том, как он вместе с сыном спас Рязань от осаждавших её войск хана Девлет-Гирея, его роли в создании опричнины, опале и смерти. А также о его знаменитом сыне Фëдоре, любимце Ивана IV, и внуках – Петре и Иване.
Оборона Рязани
Алексей и Фёдор Басмановы в сериале «Грозный», 2020 г.
1 октября 1564 года армия Девлет-Гирея подошла к Рязани (тогда – Переяславль-Рязанский, Старая Рязань, сгоревшая во время нашествия Бату-хана, так и не была отстроена). Осадив город, татары стали разорять окрестности.
Гарнизон Рязани был малочисленным, защитные сооружения уже изрядно обветшали. Между тем не ожидавший нападения Иван Грозный распустил полки на зимние квартиры, а сам отправился на богомолье в Суздаль. Оборону Рязани возглавили случайно оказавшиеся поблизости Алексей Басманов и его сын Фëдор. Они организовали работы по укреплению стен, привели своих боевых холопов и собрали мужчин, годных держать оружие. Под руководством Басманова рязанцы 4 дня отражали атаки татар. Даже чрезвычайно негативно относившийся к Басмановым Карамзин вынужден был признать их заслуги:
«Обманутый дружелюбными уверениями хана, царь действительно распустил наши полки украинские, так что в Рязани, осажденной Девлет-Гиреем, не было ни одного воина, кроме жителей. Она спаслась геройством двух любимцев государевых, боярина Алексея Басманова и сына его, Фëдора, которые находясь тогда в их богатом поместье на берегу Оки, первые известили царя о неприятеле, первые вооружились с людьми своими, разбили несколько отрядов ханских и засели в Рязани, где ветхие стены падали, но где ревность, неустрашимая сих витязей, вместе с увещаниями епископа Филофея, одушевили граждан мужеством».
Не добившись успеха, хан 5 октября отдал приказ к отступлению. Но у города остался четырехтысячный отряд, который Басманов разбил вместе с подошедшим на помощь Михайловским воеводой Ф. И. Татевым. В плен попали мурза Мамай и 500 крымчаков.
Алексей и Федор Басмановы отправляют пленных татар к Ивану IV. Миниатюра Лицевого свода
Алексей и Фёдор Басмановы получили в награду от царя золотые монеты, которые были редки и выполняли тогда роль орденов или медалей. Вручавший их посланец царя, князь Петр Хворостинин зачитал специально составленную похвальную речь.
Служба в опричнине
Опричники на картине неизвестного художника. Музей-заповедник Александровская слобода. В настоящее время считают, что опричники не ездили с метлами и собачьими головами, привязанными к седлу – это были символические изображения
В декабре того же 1564 года Иван IV уехал в Александровскую Слободу, помимо прочих, его сопровождал и Алексей Басманов. Закончилось все, как вы помните, учреждением знаменитой опричнины.
Считают, что Алексей Басманов был одним из инициаторов еë создания, даже идеологом, руководил формированием опричного войска, численность которого постепенно увеличилась до 6 тысяч человек, и отряда царских телохранителей. Многие полагают, что он фактически стал первым главой опричного правительства Ивана Грозного. В опричных землях не действовала система местничества, была ликвидирована монополия аристократов на руководящие посты и «включены социальные лифты».
Но, разумеется, не обошлось и без многочисленных злоупотреблений.
При этом надо помнить, что в своём классическом виде опричнина существовала всего семь лет, и в первые три года никаких массовых выходящих за обычные рамки казней и репрессий не было. Массовые репрессии начались в первой половине 1568 года, и спровоцированы они были страхом царя, который в сентябре 1567 года настолько опасался мятежей и заговоров, что через английского посла Дженкинсона обратился к Елизавете I с просьбой о предоставлении убежища. И Басмановы, вопреки распространённому мнению, к этим массовым репрессиям были практически непричастны, поскольку сами стали их жертвами. Но не будем забегать вперёд.
В феврале 1567 года Алексей Басманов вновь выступил в роли дипломата – участвовал в переговорах со шведским послом Н. Гюльденстреном. А затем он вдруг был арестован – вместе с сыновьями Пётром и Фёдором. Их товарищами по несчастью стали Афанасий Вяземский, некоторые московские дьяки, в том числе И. Висковатый, хранитель государственной печати и глава Посольского приказа.
Полагают, что Басмановы и Вяземский стали жертвами интриг Малюты Скуратова и Василия Грязнова, которые боролись с ними за влияние на царя. Басмановы были обвинены в сговоре с новгородскими боярами и архиепископом Пименом, намеревавшимися передать Новгород и Псков польскому королю Сигизмунду Августу.
Алексей Басманов и его старший сын Пётр были казнены зимой 1569–1570 гг. Фёдора Басманова с семьёй сослали на Белое озеро, где он и умер.
Фёдор Басманов
Теперь поговорим о сыне Алексея Басманова – Фёдоре, одном из самых неоднозначных приближённых Ивана Грозного.
Впервые в историческом документе его имя появляется в 1662 году в связи с походом на Полоцк. Тогда он был рындой с топором – одним из царских оруженосцев-телохранителей.
Рынды в XVI–XVII столетиях. «Историческое описание одежды и вооружения российских войск под редакцией А. В. Висковатова. Рында с топором занимал последнее, 11-е, место в иерархии (были ещё, например, рынды с пищалью, рогатиной, копьём, саадаком, на первом месте стоял большой рында
В дальнейшем Фёдор стал любимцем царя. В 1564 году он вместе с отцом защищал Рязань от войск Девлет-Гирея. В 1566 году стал царским кравчим – старшим над стольниками и ответственным за подачу и качество еды и напитков. В 1569 году он командовал опричными войсками на юге.
Именно Фёдор Басманов 8 ноября 1568 года, прервав богослужение, зачитал обвинительный приговор митрополиту Филиппу II (Колычеву) – а Малюта Скуратов тогда сорвал с него владычье облачение. Вероятно, участие Фёдора Басманова должно было дополнительно оскорбить и унизить митрополита – ведь репутация у этого человека была самая отвратительная. К обычным упрёкам в жестокости, в случае с Фёдором Басмановым присоединяются обвинения в «содомском грехе», причём «грешил» Фёдор не с кем попало, а якобы с самим царём Иваном Грозным. Помимо Курбского, его обвиняли в этом Генрих Штаден и Альбрехт Шлихтинг. Вот, например, свидетельство Штадена:
«Алексей Басманов и его сын Федор, с которым великий князь предавался разврату, были убиты».
Иван IV, кстати, в «исповедании» 1572 года действительно каялся за «чрезестественный грех чресел».
А. К. Толстой дважды обращался к образу Фёдора Басманова. Вот как выглядит он в балладе «Василий Шибанов»:
«И тут же, гордяся своею красой,
С девичьей улыбкой, с змеиной душой,
Любимец звонит Иоаннов,
Отверженный Богом Басманов».
С девичьей улыбкой, с змеиной душой,
Любимец звонит Иоаннов,
Отверженный Богом Басманов».
А таким сын Алексея Басманова предстаёт перед нами в романе «Князь Серебряный»:
«То был молодой человек лет двадцати, необыкновенной красоты, но с неприятным, наглым выражением лица... Одет был богаче других, носил, в противность обычаю, длинные волосы, бороды не имел вовсе, а в приёмах выказывал какую-то женоподобную небрежность».
И еще:
«Вид Басманова являл странную смесь лукавства, надменности, неизнеженного разврата и беспечной удали».
Федор Басманов в фильме «Царь Иван Грозный» (1991 г.), снятом по мотивам романа А. К. Толстого
В 1874 году в Мариинском театре Петербурга состоялась премьера оперы П. И. Чайковского «Опричник» (либретто написано по мотивам одноимённой трагедии И. И. Лажечникова). Арию Фёдора Басманова, написанную для высокого меццо-сопрано, исполнил оперный певец Васильев 2-й.
Но в Москве в 1875 году в роли Фёдора зрители увидели певицу Аристову. И с тех пор арию Фёдора Басманова чаще всего исполняют именно женщины. В 1999 году, например, в постановке Московского Большого театра за Басманова пела Александра Дурсенева, а в Михайловском театре Петербурга в 2021 году – в зависимости от состава, Вадим Волков или Софья Файнберг. Более того, за исполнение роли Федора Басманова С. Файнберг по итогам театрального сезона 2020–2021 гг. была одним из претендентов на Высшую театральную премию Санкт-Петербурга «Золотой софит» в номинации… лучшая женская роль (!).
Софья Файнберг в роли Федора Басманова
Мы помним, что Федор Басманов был искусным и храбрым воином. И А. Толстой тоже не забывает об этом:
«Предводитель этой дружины был стройный молодой человек. Из-под сверкающего шлема висели у него длинные русые волосы. Он ловко управлял конем, и конь, серебристо-серой масти, то взвивался на дыбы, то шел, красуясь, ровным шагом и ржал навстречу неприятелю».
«Да что ты за саблю-то хватаешься? Меня этим не испугаешь. Как сам примусь за саблю, так ещё посмотрим, чья возьмёт!»
Федор Басманов в сериале «Грозный», 2020 г.
Любопытно, что С. Эйзенштейн во время съёмок фильма «Иван Грозный» приказал исполнителю роли Фёдора Басманова М. Кузнецову сходить в зоопарк, чтобы научиться смотреть в камеру, как барсы.
Кузнецов вспоминал об этом:
«Я ходил смотреть на барса. Барс все время немножко фокусирует глаза, я это уловил, и кое-где это у меня получилось».
М. Кузнецов в роли Фёдора Басманова
Андрей Курбский и вовсе обвинял Фёдора Басманова в отцеубийстве, утверждая, что он «своей рукой зарезал отца своего Алексея».
(«Истории о великом князе»).
Н. Карамзин бездумно пересказал предание о том, что Иван Грозный якобы предложил прощение и свободу тому из Басмановых, кто сумеет убить другого. Но потом сказал Фёдору:
«Отца своего предал, предашь и царя!»
Современные историки в этот рассказ не верят. И мы помним, что Алексей Басманов был казнен, а Федор – умер в ссылке на Белом озере. Иван Грозный отправил в Троице-Сергиев монастырь 100 рублей на помин души своего бывшего любимца. Позже он вернул сыновьям Федора родовые вотчины.
Внуки Алексея Басманова
Федор Басманов был женат на Варваре Сицкой – племяннице царицы Анастасии Романовой, которая родила двух сыновей. После смерти супруга Варвара снова вышла замуж, но мальчики сохранил фамилию отца, и нет никаких оснований считать, что они стыдились своего происхождения, либо кто-то их им попрекал.
Очень похоже, что своей мрачной и неприятной репутацией все Басмановы обязаны исключительно историкам XIX столетия (в первую очередь – Карамзину), которые зато по непонятной причине героизировали и романтизировали Андрея Курбского. Этот предатель сбежал от своей армии в 1564 году, однако переписываться с Николаем Радзивиллом начал ещё в 1562, и в том же году, как полагают многие исследователи, имея четырехкратное преимущество в силах, фактически сдал полякам сражение под Невелем.
Оба сына Фёдора Басманова достигли высоких постов на военной службе. Младший – окольничий Иван, в 1603 году был послан против разбойной ватаги атамана Хлопка Косолапа, которая к тому времени, помимо многочисленных сел, успела разграбить Волоколамск, Владимир, Ржев, Можайск, Вязьму, Медынь и Коломну. Близ Москвы отряд Басманова попал в засаду, в которой и погиб этот внук воеводы Ивана Грозного. Но его стрельцы выстояли и разгромили разбойников.
Единственным ребёнком Ивана Басманова была дочь, умершая бездетной в 1642 году.
Гораздо известнее старший сын Фёдора Басманова – Петр. В первый раз в летописях он упоминается в 1590 году, как «рында у другого копья» во время похода к Нарве (рындой тогда был и его брат Иван). После возвращения в Москву он получил чин стольника. В апреле 1599 года при очередном нападении крымчаков Пётр Басманов уже был воеводой передового полка, затем возглавлял строительство крепости Валуйки. В 1601 году стал окольничим.
Пик его карьеры пришёлся на время правления Бориса Годунова. В 1603 году Пётр Басманов был первым воеводой в Ивангороде, причём выиграл местнический спор с князем Г. П. Ромодановским:
«Государь… Борис Фёдорович… указал князю Григорью Ромодановскому и впредь быть меньше окольничего Петра Фёдоровича Басманова».
В 1604 году успешно оборонял от войск Лжедмитрия I Новгород-Северский. Конрад Буссов так сообщает об этом:
«Димитрий упорно осаждал в Новгород-Северском знатного вельможу Петра Федоровича Басманова, но тот стойко держался и учинил ему много срама и вреда».
Навстречу возвращавшемуся в Москву Басманову Борис Годунов выслал свои личные сани и дал ему в награду золотое блюдо с червонцами, несколько десятков серебряных кубков и кувшинов, поместье, сан думного боярина, а также 2 тысячи рублей (очень значительная сумма).
А. Васильев в роли Петра Басманова, кадр фильма С. Бондарчука «Борис Годунов», 1986 г.
Однако Пётр Басманов обиделся на нового царя – Фёдора Борисовича, который по протекции Семена Годунова назначил главным воеводой не его, а князя Андрея Телятевского-Хрипуна. И 7 мая 1605 года Пётр, стоявший во главе армии, осаждавшей Кромы, перешел на сторону самозванца. Так он фактически открыл ему путь на Москву.
Впрочем, возможно, войско взбунтовали тогда приверженцы Лжедмитрия, которых было немало, в том числе и на командных должностях. Басманов же в этом случае был поставлен перед выбором: смерть или признание самозванца царевичем.
Кстати, сам он, если верить свидетельству лютеранского священника Мартина Бера (тестю Конрада Буссова), считал Лжедмитрия именно самозванцем и так потом обратился к иностранным наемникам:
«Вы, немцы, имеете в нём отца и брата; он жалует вас более, чем все прежние государи; молитесь о счастии его вместе со мной! Хотя он и не истинный царевич, однакож государь наш: ибо мы ему присягнули».
Уже 1 (11) июня молодой царь Федор был свергнут с престола, через 10 дней он вместе с матерью был задушен по приказу Лжедмитрия.
Это предательство не принесло Петру Басманову счастья: в ночь с 17 на 18 мая 1606 года он стоял в дверях с саблей в руках, защищая самозванца от заговорщиков (как говорят, удерживал их на протяжении 10 минут), и был убит вместе с ним. Смертельную рану ему нанес князь Михаил Татищев, который перед тем попал в немилость к Лжедмитрию, был посажен в тюрьму, но освобожден из неё именно по ходатайству Басманова.
Пётр Басманов на картине Карла Венига «Последние минуты жизни Лжедмитрия I»
Жак Маржерет сообщает:
«Дмитрия, мертвого и нагого, протащили мимо монастыря императрицы – его матери – до площади… и положили... на стол длиной около аршина, так что голова свешивалась с одной стороны и ноги – с другой, а Петра Басманова положили под этот стол».
На Петре Басманове и закончилась история этой семьи.