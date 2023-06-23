Как не получилось отсидеться в тылу у патриотов Украины

Мы как-то привыкли к слову «мясорубка», не в классическом смысле этого слова, а в современном военном. Мясорубка в Артемовске, мясорубка при проведении контрнаступления… ВСУ действует так, как будто мобилизационные ресурсы Украины бесконечны. Наступление, не считаясь ни с какими потерями…
А между тем, с учетом уехавших из страны, общее количества мобресурса сократилось достаточно серьезно. До настоящего времени страна как бы делилась на две совершенно разные части в этом вопросе. Восток, где военкомы выметали мужчин подчистую, и запад, где продолжалась вполне мирная жизнь.
Мужчины из западной Украины шли на войну добровольно. Одни по идеологическим мотивам, другие для того, чтобы поправить свое материальное положение, третьи просто по патриотическим соображениям. Потому и «груз 200» воспринимался там совершенно иначе, чем в восточных регионах.
В принципе, такая мобилизационная политика вполне оправдана. Русскоязычные регионы таким образом достаточно успешно украинизировались. Из пророссийских становились проукраинскими. Что мы прекрасно видим. Те, кто имеет возможность как-то избежать мобилизации, стали гораздо большими украинцами, чем сами украинцы. Вначале это была мимикрия, но со временем она превратилась в образ мыслей.
Если вы общались с такими бывшими русскими, то, вероятно, не раз задавались вопросом зачем? Для чего коверкать язык, выдавая ту «мову», над которой смеются сами украинцы, за истинный украинский язык? Или нести бред про историю Украины? Причем тем, кто когда-то закончил либо советские, либо западные учебные заведения. Довольно странно это писать, но в словах «новых украинцев» уже чувствуется внутренняя убежденность в своей правоте.
Те, кто попал на фронт, после ужасов войны, смертей своих товарищей, воспринимают россиян как врагов. Это понятно. Несмотря на наличие пленных, в том числе и добровольно перешедших на нашу сторону, менталитет «новых украинцев» не так кардинально отличается от нашего. Воюют украинцы действительно хорошо. Упорно и смело. Даже уперто…
Военное положение докатилось и до западной Украины
Парадокс, но объявленное 24 февраля 2022 года Зеленским военное положение, согласно которому выезд из страны мужчин возрастом от 18 до 60 лет запрещен, на западе действовало не так радикально, как на востоке. Мужчины из тех регионов умудрялись выезжать и возвращаться на территорию страны достаточно часто.
Показательно и то, как Киев вдруг «забыл» о венграх, поляках и прочих иноземцах из украинцев, которые имеют либо карту поляка, либо вообще паспорта сопредельных государств. «Забыл», прекрасно понимая, что проблема никуда не делась. Более того, она радикализируется. Население западной Украины надеется на иммиграцию в соседние страны, в случае обострения обстановки в их регионах.
И вдруг как гром среди ясного неба. Россия по просьбе Венгрии передает этой стране украинских пленных, этнических венгров или лиц, имеющих венгерское гражданство. Это фактическое признание того факта, что эти пленные не украинцы. Дальше что? Признание тех территорий, на которых они проживают, венгерскими? Гора все-таки решила идти к Магомеду?..
А совсем незадолго до этого поляки активизировались на своих бывших землях. В частности в Станиславе (совр. Ивано-Франковск). Граждане Польши теперь имеют такие же права, как и украинцы. А в некоторых вопросах даже больше граждан Украины. Добавим к этому огромное желание поляков передислоцировать Польско-литовско-украинскую бригаду на территории, ранее входившие в состав польского государства.
Зеленский прекрасно понимает, что пришло время расплачиваться по долгам. А платить нечем. Да и не хотят кредиторы получить обратно долг деньгами. Полякам необходимо вернуть «свои» бывшие территории. Что вполне логично в духе господствующей там идеи «Польши от моря и до моря». Капкан захлопнулся. Ответить Киеву нечем!
И вот тут в голову киевским политикам пришла очередная «гениальная идея». В Ивано-Франковской области неожиданно объявляется всеобщая мобилизация. То есть все граждане Украины, независимо от того имеют они второе гражданство или карту поляка, подлежат мобилизации в украинскую армию.
Причем подлежащие мобилизации обязаны явиться в военкоматы в течение десяти дней. Далее уголовная или административная ответственность. Не больше и не меньше. Интересно и то, что действия местных властей никак не комментируют в Киеве. Ну решили так местные, и ладно. Зеленский вроде бы не знает об этом решении.
Возникает вполне законный вопрос – зачем? Только ли для того, чтобы таким образом побороться за сохранение своих территорий или есть ещё какие-то причины?
Об этом не много говорят, но территории – это второе. На первом месте именно мобресурс. Несмотря на то, что на всех площадках Киев утверждает, кстати, голословно, что население страны на сегодня – это что-то порядка 30 миллионов человек, все прекрасно понимают, что это далеко не так.
Выше я писал о том, что мужчины активно бегут «на заработки» на Запад. Только официально, с разрешения военных комендатур, с Украины выехало 1,2 млн мужчин! Сколько из них вернулось, украинцы стыдливо умалчивают. Ну и кого призывать для очередного «наступа»? Да всех подряд. Мясо оно и есть мясо. Расходный материал.
Контрнаступление ВСУ требует дополнительных людских ресурсов! По моему мнению, ВСУ уже сейчас необходима оперативная пауза! Это объективная необходимость. Не будет паузы – будет ещё большая мясорубка. Наступление без наступления. Те части и соединения, которые побывали на ЛБС, выводились в тыл в плачевном состоянии. Им необходимо пополнение.
Вот сообщение из «Телеграмм»-канала, взятое пару часов назад:
«Честно. Масштабы уничтожения хохла поражают. Из как минимум пяти мест регулярно получаю информацию, что называется, в режиме нон-стоп.
Да, мы тоже несём потери, но масштабы утилизации хохла приобрели промышленный масштаб. Парни с передовой немного в шоке от происходящего ада. В траншеях первой линии стоит страшный смрад от разлагающихся трупов хохлов, которых никто не забирает.
Пленные твердят одно и то же – гонят и гонят вперед.
«Идите вон в ту деревню, там нет русских» – тоже частое явление, хотя в той деревне не просто русские, там настоящие наши укрепы. Бывают моменты, что наша артиллерия бьет до покраснения стволов орудий. Авиация непрерывно наносит удары, практически работая круглосуточно.
В общем, на запорожском направлении сейчас ад...»
Да, мы тоже несём потери, но масштабы утилизации хохла приобрели промышленный масштаб. Парни с передовой немного в шоке от происходящего ада. В траншеях первой линии стоит страшный смрад от разлагающихся трупов хохлов, которых никто не забирает.
Пленные твердят одно и то же – гонят и гонят вперед.
«Идите вон в ту деревню, там нет русских» – тоже частое явление, хотя в той деревне не просто русские, там настоящие наши укрепы. Бывают моменты, что наша артиллерия бьет до покраснения стволов орудий. Авиация непрерывно наносит удары, практически работая круглосуточно.
В общем, на запорожском направлении сейчас ад...»
Не секрет, что именно мобилизованные из западных районов Украины давали самый высокий процент дезертирства и отказов от службы. Об этом было известно и в России, и на Украине. Причина вполне понятна. Кум, брат, сват и т. п., работающий в военкомате, сообщал о скором призыве, и мужчина «исчезал». Уголовное дело, как бы это случилось в восточных регионах, не заводилось. Все-таки патриотичный регион.
Был и ещё один нюанс, который учитывали при призыве украинские военкомы. Восток – это в основном промышленные районы с городским населением и хорошим знанием русского языка. Поэтому солдаты из этих регионов быстрее осваивают военную технику и вооружение.
«Западники» же – это в основном сельское население. Как сейчас принято говорить, неквалифицированная рабочая сила. Большинство либо работают в сельском хозяйстве, либо подрабатывают разнорабочими. А значит, работать с такими солдатами необходимо дольше. Учить длительнее по времени и т. д.
Настало время тех, кто хотел отсидеться
Вернемся к тому, с чего я начал этот материал.
ВСУ необходим личный состав. Причем любого качества. Просто количество. Давно известно, что настоящие украинские патриоты живут на западе страны. Причем патриотизм прямо зависит от количества километров, отделяющих село от линии боевого соприкосновения. Чем дальше, тем патриотичнее.
Вот таких патриотов и выгребают сегодня военкоматы. Подчистую. Годных и негодных, молодых, старых, больных, имеющих отсрочки от призыва. Если бы дело касалось только солдат, то эти факторы не особо влияли бы на качество подразделений. Но...
Кроме солдат и сержантов, призыву подлежат и офицеры, которые получили звания после окончания вузов. При этом никогда не проходив службу в ВС. В подавляющем большинстве это командиры уровня взвод-рота, лейтенанты-капитаны. То есть те, кто непосредственно поведет неподготовленных солдат в бой. Представляете эту ситуацию?
Мясорубка приобретает масштабы национального бедствия. Мы и раньше писали о том, что рассказывают пленные украинские военнослужащие о своих ротных, комбатах и комбригах, которые просто бросают своих подчиненных в случае опасности. А что будет твориться после такого пополнения? Я сомневаюсь, что ситуацию спасут даже те, кто уже прошел боевое крещение и выведен с ЛБС для отдыха.
Будущее окрасилось в черный цвет
Заканчивая описание ситуации с призывом в западных регионах Украины, приходится сделать неутешительный вывод. Если контрнаступление ВСУ будет продолжаться в том же ключе, в каком оно происходит сегодня, будущее Украины рисуется в очень мрачных тонах.
То, что уже сейчас можно с уверенностью говорить о ликвидации наиболее подготовленных и имеющих боевой опыт военнослужащих ВСУ, факт. Именно на них делалась ставка при начале наступления, и именно они первыми были утилизированы нашими войсками.
Те, кто сейчас попадает в плен, воюют без году неделю. Да и тактика, которую в основном используют украинцы, в народе называется «шапками закидаем». Но это совсем не означает, что победа близка. Да, мы имеем огромное преимущество. Да, наши потери в разы меньше украинских. Мы в обороне, а значит – более защищены инженерными сооружениями, рубежи обороны пристреляны, логистика налажена…
Но победы не рождаются в обороне. Победы рождаются именно в наступлении.
Сегодня мы наблюдаем неожиданную для многих активизацию наших подразделений на севере. Мы начали освобождать наши территории. На сегодня Украина контролирует лишь 20 процентов оккупированных территорий. Так что…
Сейчас, наверное, напишу парадоксальную вещь. Моё личное мнение.
Всем очень хочется пойти вперед. Я понимаю наших бойцов и командиров. Одно дело – перемалывать части и соединения, другое дело – освобождать родную землю. Но не стоит торопиться и недооценивать противника. Чем больше личного состава, вооружения и боевой техники мы утилизируем сейчас, тем легче будет в будущем, тем меньше разрушений будет в освобожденных городах и селах…
Тот факт, что «патриоты» из западных регионов Украины теперь становятся основным пополнением ВСУ должен очень хорошо показать нашим бойцам, насколько они молодцы. Что они не просто уничтожают абстрактного врага где-то далеко за ЛБС, они лишают врага возможности вообще прийти на эту линию.
Ну а те, кто совсем рядом с врагом...
Буквально вчера разговаривал с такими людьми. Поразил азарт. Бойцы переродились. Это бойцы-победители. Подбил танк:
– Жаль, что не «Леопард»...
Причем, ему жаль не из-за каких-то там наградных. Просто азарт.
Это говорит уже готовый зверобой, как когда-то называли советских истребителей танков «Тигр».