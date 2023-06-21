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Ночью взрывы гремели на объектах ВСУ в Житомирской, Хмельницкой, Полтавской, Сумской и других областях

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Ночью взрывы гремели на объектах ВСУ в Житомирской, Хмельницкой, Полтавской, Сумской и других областях

Иллюстрационное фото



В ночное время суток вновь гремели взрывы в различных регионах Украины, включая её западные территории.

Так, стало известно о серии взрывов в Хмельницкой области, в которой киевский режим обустраивал логистические центры и узлы по транспортировке техники и боеприпасов натовского производства. Там же, на аэродроме Староконстантинов, украинские войска несколько раз пытались собирать звенья боевой авиации для нанесения ударов по российским войскам.

По некоторым данным, в результате взрывов поражены объекты хранения боеприпасов и беспилотников ВСУ, поставленных западными спонсорами киевского режима.

Известно о взрывах, которые в ночное время суток прогремели в Житомирской области. Сообщается о том, что взрывы были вызваны атакой наземных объектов дронами «Герань».

Также поражены цели в Сумской и Черкасской областях. Так, на севере Сумского региона поражены места размещения украинских военнослужащих, а также склады материально-технического обеспечения ВСУ.

Прогремели взрывы и в оккупированном противником Запорожье. Это уже как минимум 5-е сутки нанесения ночных ударов по украинским резервам, сосредоточенным в этом крупном городе. Отдельные подразделения украинского резерва, в том числе подготовленного на полигонах стран НАТО, несут потери ещё до того, как вступают непосредственно в бой.
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8 комментариев
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  1. Silver99
    Silver99 Сегодня, 06:08
    +7
    А ведь прозрение в США приходит, вот что заявил в прямом эфире ведущий Никсон охарактеризовав контнаступление ВСУ "«Они взяли кучу несчастных придурков, посадили их в разные танки, без прикрытия с воздуха, не обеспечив ничем, а затем сказали одной из самых могущественных армий мира, когда будет наступление! Это не наступление, это атака камикадзе!»
    1. lukash66
      lukash66 Сегодня, 06:19
      +4
      Цитата: Silver99
      А ведь прозрение в США приходит, вот что заявил в прямом эфире ведущий Никсон охарактеризовав контнаступление ВСУ "«Они взяли кучу несчастных придурков, посадили их в разные танки, без прикрытия с воздуха, не обеспечив ничем, а затем сказали одной из самых могущественных армий мира, когда будет наступление! Это не наступление, это атака камикадзе!»

      Не, не, не, рано им ещё прозревать - вперёд, только вперёд. Надо побольше захистников заземлить. Сколько там бригад наступа было? МБр и ТБр вроде 12 было. Плюс там всякие ДШБ и прочие горные и егерские. Всех под нож. Ааа, ещё про гвардионцев забыл. Туда же. Чтобы на всю жизнь запомнили, кто живым останется. И лапки вверх. Кстати, чисто из интереса, чем им не нравится мотострелковая бригада? Не, надо вот чтобы именно механизированная. От этого они (в смысле бригады) наверное наиболее боеспособнее будут. Идиоты.))))
      1. Егоза
        Егоза Сегодня, 06:48
        +4
        Цитата: lukash66
        чем им не нравится мотострелковая бригада? Не, надо вот чтобы именно механизированная. От этого они (в смысле бригады) наверное наиболее боеспособнее будут. Идиоты.))))

        Вы не понимаете! Мотострелковая - это в РФ, а" Вукраине" надо чем-то от нее отличаться! Поэтому механизированная. "Шоб не по-руськи було!"
        1. сайгон
          сайгон Сегодня, 07:01
          +2
          Однако не поспоришь , но опять есть нюансы механизированная бригада это как не крути танковые и механизированные корпуса Советской армии во времена ВОВ .
          Словом как не крути своего кроме почитания дырявого Бандеры нет ни чего. Меня больше удивляет это горнострелковые бригады , в Карпатах там столько гор нет сколько лупидорцы бригад горных на формировали .
  2. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 06:30
    +5
    поражены объекты хранения боеприпасов и беспилотников ВСУ, поставленных западными спонсорами киевского режима.
    Запад с выпуском боеприпасов не поспевает за их украинским расходом и уничтожением на складах российскими войсками. Какая-то часть б/п не дойдет до передовой и это уже хорошо. Придает оптимизма и то, что наши удары не прекращаются.
  3. Яро Полк
    Яро Полк Сегодня, 06:59
    +3
    Вот-это уже похоже не демилитаризацию..когда долбят еже-ночно военные склады и базы фашистов...а то раньше..раз в неделю отстреляются...и ждут реакцию НАТО
    1. 30 вис
      30 вис Сегодня, 07:36
      +1
      Цитата: Яро Полк
      Вот-это уже похоже не демилитаризацию..когда долбят еже-ночно военные склады и базы фашистов...а то раньше..раз в неделю отстреляются...и ждут реакцию НАТО

      Новые спутники запустили . Теперь есть глаза у нашей армии над свидоукраЫной .. плюс информация от агентуры местной , плюс информация от агентуры западной . А главное накопили достаточно ракет и дронов камикадзе типа "Герань " . Результат проведённой работе над ошибками видим .
  4. Prapor
    Prapor Сегодня, 08:13
    0
    тактика упреждающих ударов - это то что надо, как учили наши прославленные военноначальники и полководцы, так держать!