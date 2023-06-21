Ночью взрывы гремели на объектах ВСУ в Житомирской, Хмельницкой, Полтавской, Сумской и других областях

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В ночное время суток вновь гремели взрывы в различных регионах Украины, включая её западные территории.
Так, стало известно о серии взрывов в Хмельницкой области, в которой киевский режим обустраивал логистические центры и узлы по транспортировке техники и боеприпасов натовского производства. Там же, на аэродроме Староконстантинов, украинские войска несколько раз пытались собирать звенья боевой авиации для нанесения ударов по российским войскам.
По некоторым данным, в результате взрывов поражены объекты хранения боеприпасов и беспилотников ВСУ, поставленных западными спонсорами киевского режима.
Известно о взрывах, которые в ночное время суток прогремели в Житомирской области. Сообщается о том, что взрывы были вызваны атакой наземных объектов дронами «Герань».
Также поражены цели в Сумской и Черкасской областях. Так, на севере Сумского региона поражены места размещения украинских военнослужащих, а также склады материально-технического обеспечения ВСУ.
Прогремели взрывы и в оккупированном противником Запорожье. Это уже как минимум 5-е сутки нанесения ночных ударов по украинским резервам, сосредоточенным в этом крупном городе. Отдельные подразделения украинского резерва, в том числе подготовленного на полигонах стран НАТО, несут потери ещё до того, как вступают непосредственно в бой.