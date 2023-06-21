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Португалия поддержит контрнаступление ВСУ поставкой американских бронетранспортёров и 105-мм гаубиц

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Португалия поддержит контрнаступление ВСУ поставкой американских бронетранспортёров и 105-мм гаубиц

Португалия одной из первых откликнулась на призыв генсека НАТО Йенса Столтенберга поддержать Украину поставками военной помощи и не дать заглохнуть контрнаступлению ВСУ. В Лиссабоне объявили о скорой отправке Киеву военной техники и боеприпасов.


Португалия, хотя о ней не так много говорят, довольно активно поддерживает режим Зеленского, поставляя Украине военную технику, в основном это американские бронетранспортеры М113 из наличия португальской армии. Всего на сегодняшний день Киев получил что-то около 45 БТР из Португалии, а также полевые 155-мм гаубицы, разработанные в 1939 году. Также португальцы в марте поставили три танка Leopard 2A6, кстати, одними из первых.

По данным португальского Минобороны, в новый пакет военной помощи для Украины войдут все те же бронетранспортеры М113 в количестве 14 единиц, гаубицы калибра 105 мм, количество не сообщается, а также пять бронированных машин медицинской поддержки. Кроме того, ВСУ получат 180 тонн боеприпасов, каких именно, не раскрывается. Скорей всего, речь идет об артиллерийских калибра 105 мм для передаваемых гаубиц.

Также Португалия готовится передать Украине беспилотники, но в этом вопросе пока много неясностей. Вроде бы речь идет о неких разведывательных системах большой продолжительности полета для поддержки операций.

Ранее в Евросоюзе и НАТО призвали все западные страны поддержать контрнаступление украинской армии и не дать ему остановиться. Западу необходима победа над Россией и добиваться ее он будет любыми способами, поскольку еще одну страну, которая будет готова класть жизни своих солдат за западные ценности, он вряд ли найдет.
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12 комментариев
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  1. kaufman
    kaufman Сегодня, 06:16
    +2
    А, ну раз уж Португалия подключилась , значит дело пойдёт теперь !
    1. DenD
      DenD Сегодня, 06:34
      0
      Там кроме Португалии, таких мелких "шавок", не счесть. Они же понимают, что в случае успеха, лавры победителей будут делить на всех. Только португалы слегка слабоваты на голову, ядерную державу априори невозможно победить. Не принципиально сколько оружия, танков, артеллерии будет поставлено, последний аргумент за обладателем ЯО. И тогда всем будет без разницы, сколько стран входило в коалицию и кто что поставлял.
    2. мордвин 3
      мордвин 3 Сегодня, 07:18
      -1
      Цитата: kaufman
      А, ну раз уж Португалия подключилась , значит дело пойдёт теперь !

      А почему наши колченогие футболеры продули португальцам со счетом 7-1? Как то неловко становится.
  2. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 06:36
    +2
    Португалия довольно активно поддерживает режим Зеленского...
    Со временем думаю всем зачтется кто активно рвал свою пятую точку помогая убивать русских. Посмотрим, как ЕС и НАТО "не дадут остановится украинскому наступлению", которое действительно войдет в историю военного искусства, как бездарное уничтожение своей армии.
  3. lukash66
    lukash66 Сегодня, 06:46
    +1
    Да уж, обычно вся эта шобла раз в 100 лет собирается. Тут немного не стерпели, начали раньше. Ну ничего, огребут по новой.
  4. Артем савин
    Артем савин Сегодня, 06:47
    0
    Цитата: DenD
    ...ядерную державу априори невозможно победить.

    Вьетнам
    1. lukash66
      lukash66 Сегодня, 06:51
      0
      Согласитесь, Вьетнам это немножечко другое. А тут речь идёт об уничтожении нашей Родины.
      1. мордвин 3
        мордвин 3 Сегодня, 07:07
        +1
        Цитата: lukash66
        Согласитесь, Вьетнам это немножечко другое. А тут речь идёт об уничтожении нашей Родины.

        Мою Родину, СССР, уже раздербанили на кусочки. И никакой ядрен-батон не помог. Наоборот, радостно уничтожали свои ракеты.
        1. lukash66
          lukash66 Сегодня, 07:18
          0
          Цитата: мордвин 3
          Цитата: lukash66
          Согласитесь, Вьетнам это немножечко другое. А тут речь идёт об уничтожении нашей Родины.

          Мою Родину, СССР, уже раздербанили на кусочки. И никакой ядрен-батон не помог. Наоборот, радостно уничтожали свои ракеты.

          Она кстати и моя. Мне уже под 60. Соглашусь с вами. А как ведь тогда скакали. Героев из всякого пьяного быдла делали. А теперь локти кусают. Я до сих пор проезжая в тоннеле под Арбатом на Садовом плююсь на памятную табличку. Сволочи.
  5. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 06:53
    +2
    Жаль, что после нашей Победы, как всегда всех великодушно простим. А, зря. Наказать бы тогда всех причастных, что бы на генном уровне у них рожь в коленках была за такую "помощь".
    1. lukash66
      lukash66 Сегодня, 06:55
      0
      Цитата: Вольноопределяющийся Марек
      Жаль, что после нашей Победы, как всегда всех великодушно простим. А, зря.

      Русский менталитет. К сожалению. Не режем мы ушей и скальпы не снимаем.
  6. сайгон
    сайгон Сегодня, 07:06
    0
    Вот умиляет меня какой глубокий тыл у ВСУк прямо здорово .
    Плечо доставки из Португалии просто мечта тыловика снабженца .
    Как трудно тыловикам когда свои заводы ни черта не выпускают , любую бубуку тащить из Европейских просторов .