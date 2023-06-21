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В Пентагоне заявили об «ошибке в расчётах», признав факт поставок Украине оружия и техники по завышенной цене

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В Пентагоне заявили об «ошибке в расчётах», признав факт поставок Украине оружия и техники по завышенной цене

Американское военное ведомство заявляет о якобы допущенной ошибке в расчётах стоимости поставленного Украине оружия. Соответствующее заявление сделала заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх.


По словам Сингх, в министерстве обороны США «была допущена ошибка»:

Службы Пентагона в своих расчётах учитывали стоимость замещённого оборудования и техники, а не их остаточную стоимость. Такие ошибки накапливались с начала поставок военной помощи Украине. Получилось так, что стоимость изъятого из запасов армии США оружия была завышена в целом на 6,2 млрд долларов.

Это как минимум 15% от всего объёма выделенных средств.

Представительница американского военного ведомства уточнила, что в 2022 году службы Пентагона «ошиблись» примерно на 3,6 млрд долларов, а за первые месяцы текущего года – ещё на 2,6 млрд.

Сингх заявила, что Пентагон проведёт переоценку поставленной Украине оружия и техники:

Но мы можем точно сказать, что на предоставление военной помощи Украине это никак не повлияет.

Тем временем финансовые эксперты в самих США считают, что в этой истории может быть коррупционная составляющая. Получается, что, если расчёты были сделаны неверно, а техника при этом уже была поставлена, то, исходя из расчётов стоимости поставок, бюджет США мог понести потери. Выяснят ли теперь в США то, кто именно «нагрел руки» на поставках по завышенной стоимости, или всё будет спущено на тормозах?
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16 комментариев
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  1. DenD
    DenD Сегодня, 06:27
    +4
    Я не я, статуя Свободы не моя. Оружие отправлено, бюджет попилен. Занавес.
    1. AUL
      AUL Сегодня, 07:45
      0
      Бизнес, ничего личного! request Подумаешь, ошибочка вышла, чего шуметь-то?
  2. Orso
    Orso Сегодня, 06:34
    +4
    6,2 млрд. долларов - хороший кусочек пирога, можно и "ошибиться" в расчетах.
    1. Арон Заави
      Арон Заави Сегодня, 06:39
      +5
      Цитата: Orso
      6,2 млрд. долларов - хороший кусочек пирога, можно и "ошибиться" в расчетах.

      Так теперь на эти 6млрд еще оружия пришлют.
      1. советник 2 уровня
        советник 2 уровня Сегодня, 06:56
        0
        Цитата: Арон Заави
        Так теперь на эти 6млрд еще оружия пришлют.

        так они об этом уже объявили, что еще больше теперь есть возможность поставить..
  3. Mouse
    Mouse Сегодня, 06:34
    +1
    перерасчет делать будут? what wassat ..........................................................
  4. sanja.grw
    sanja.grw Сегодня, 06:40
    +1
    В Пентагоне заявили об «ошибке в расчётах», признав факт поставок Украине оружия и техники по завышенной цене

    А эти недоумки из укрогибона до сих пор думают что им все это на халяву идет
  5. lukash66
    lukash66 Сегодня, 06:41
    +3
    Ешкина мать, кто бы мог подумать, немного завысили. Уж лучше бы промолчали. И эти люди нам про коррупцию рассказывают. Просто дичь.)))
  6. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 06:42
    +2
    стоимость изъятого из запасов армии США оружия была завышена в целом на 6,2 млрд долларов.
    И куда эта сумма делась? Наверное на "благотворительные нужды" пошла? Киев с присущей ему наглостью может потребовать сделать перерасчет.
    1. Вежливый Лось
      Вежливый Лось Сегодня, 06:47
      +5
      Цитата: rotmistr60
      И куда эта сумма делась?

  7. михаилл
    михаилл Сегодня, 06:50
    +1
    "Если от многого взять немножко, это не кража, а просто дележка."( М. Горький, "Сказки об Италии").
  8. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 06:50
    +2
    Деньги крутятся в штатах. Украинцам не
    должно быть ни холодно ни жарко оттого, сколько стоит штатовская "халява" . 'Здесь и сейчас" им платить деньгами не надо. Заплатят дети , внуки и правнуки. А, сами они платят за западные поставки своими жизнями.
  9. lisikat2
    lisikat2 Сегодня, 07:07
    0
    "Ошибка в расчётах" если бы в мою пользу просчитались
    Не знаю ни одного случая, чтобы ошибка была в пользу покупателя.
    На рынке часто"ошибаются ", особенно торговцы фруктами. Несколько раз ловила на "ошибке".
  10. Русь
    Русь Сегодня, 07:11
    0
    так понимаю, что лохлов имеют... впрочем это давно не новость.... winked
  11. БойКот
    БойКот Сегодня, 07:37
    0
    Не скажу, что это главная цель поддержки режима, но одна из - это точно. Англосаксов, которые не делают деньги на абоигенах не бывает.
  12. axe1stoyn
    axe1stoyn Сегодня, 07:41
    0
    Возьмете потом к себе Зе мыть посуду где-нибудь в подвале