В Пентагоне заявили об «ошибке в расчётах», признав факт поставок Украине оружия и техники по завышенной цене

Американское военное ведомство заявляет о якобы допущенной ошибке в расчётах стоимости поставленного Украине оружия. Соответствующее заявление сделала заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх.
По словам Сингх, в министерстве обороны США «была допущена ошибка»:
Службы Пентагона в своих расчётах учитывали стоимость замещённого оборудования и техники, а не их остаточную стоимость. Такие ошибки накапливались с начала поставок военной помощи Украине. Получилось так, что стоимость изъятого из запасов армии США оружия была завышена в целом на 6,2 млрд долларов.
Это как минимум 15% от всего объёма выделенных средств.
Представительница американского военного ведомства уточнила, что в 2022 году службы Пентагона «ошиблись» примерно на 3,6 млрд долларов, а за первые месяцы текущего года – ещё на 2,6 млрд.
Сингх заявила, что Пентагон проведёт переоценку поставленной Украине оружия и техники:
Но мы можем точно сказать, что на предоставление военной помощи Украине это никак не повлияет.
Тем временем финансовые эксперты в самих США считают, что в этой истории может быть коррупционная составляющая. Получается, что, если расчёты были сделаны неверно, а техника при этом уже была поставлена, то, исходя из расчётов стоимости поставок, бюджет США мог понести потери. Выяснят ли теперь в США то, кто именно «нагрел руки» на поставках по завышенной стоимости, или всё будет спущено на тормозах?