В Пентагоне заявили об «ошибке в расчётах», признав факт поставок Украине оружия и техники по завышенной цене

Службы Пентагона в своих расчётах учитывали стоимость замещённого оборудования и техники, а не их остаточную стоимость. Такие ошибки накапливались с начала поставок военной помощи Украине. Получилось так, что стоимость изъятого из запасов армии США оружия была завышена в целом на 6,2 млрд долларов.

Но мы можем точно сказать, что на предоставление военной помощи Украине это никак не повлияет.