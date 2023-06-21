"В холдинге «Высокоточные комплексы» подтвердили способность корабельной версии ЗРАК «Панцирь-МЕ» поражать групповые цели"

Новейший корабельный ЗРАК "Панцирь-МЕ" способен отражать массированные ракетные удары, обстреливая летящие с разных сторон цели. Об этом сообщили в холдинге "Высокоточные комплексы".
Корабельную версию зенитного ракетно-артиллерийского комплекса "Панцирь-МЕ" разработали в тульском КБ Приборостроения им. Шипунова, так же как и наземный мобильный комплекс "Панцирь-С", на базе которого и была создана морская версия. Впервые "Панцирь-МЕ" показали в 2017 году. Корабельный вариант имеет восемь ракет и шестиствольные автоматические пушки калибра 30-мм.
Как отметили в холдинге, многофункциональная система управления "Панциря-МЕ" позволяет отражать налеты групповых целей, атакующих с разных направлений. Кроме того, комплекс способен сбивать воздушные цели на сверхмалой высоте, это было подтверждено испытаниями, а также поражать морские и наземные цели.
Подчеркнем, что корабельный ЗРАК "Панцирь-МЕ" с многоканальной системой управления и зенитной управляемой ракетой предназначен для самообороны надводных кораблей различного водоизмещения от массированных ударов высокоточного оружия, включая беспилотники, самолетов, вертолетов, а также для борьбы с надводными и береговыми целями
- приводит ТАСС заявление холдинга.
Как ранее сообщалось, "Панцирь-МЕ" способен обнаруживать цели на дальности 75 км и уничтожать их в радиусе 40 км от корабля и 15 км по высоте, одновременно ведя огонь по четырем целям. В состав комплекса входят зенитные ракеты и две шестиствольные скорострельные пушки, призванные организовать двухуровневую защиту корабля. Осенью прошлого года в Ростехе сообщили о серийных поставках комплекса на флот для установки на строящиеся корабли.