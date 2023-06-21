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Глава офиса Зеленского упрекнул руководство Израиля в нейтралитете и призвал к «поддержке Украины»

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Глава офиса Зеленского упрекнул руководство Израиля в нейтралитете и призвал к «поддержке Украины»

Глава офиса Зеленского Ермак допустил словесный выпад в адрес Израиля. По словам Ермака, Израиль проявляет нейтралитет в вопросе украинского военного конфликта. И это, как считает человек из состава режима Зеленского, «недопустимо».


Ермак:

Для израильского премьера Биньямина Нетаньяху пришло время посетить Украину, чтобы выразить поддержку.

По словам Ермака, Израиль мог бы помочь Украине «защититься от иранских беспилотников». Напомним, что «иранскими» беспилотниками в Киеве продолжают называть российские ударные дроны «Герань» и «Герань-2». В последние несколько дней эти дроны показывают высокую эффективность. Эксперты это объясняют тем, что существенная доля комплексов и расчётов ПВО была уничтожена российскими войсками в ходе целой серии комбинированных атак. Также рост эффективности применения «Гераней» может быть связан и с усовершенствованием их конструкции.

Ермак:

Израиль продолжает сохранять нейтралитет в этой войне. Почему? Ведь Иран же причастен к тому, что сегодня погибают украинцы.

Напомним, что ранее официальные лица Израиля дали понять, что чтить нацистских преступников и коллаборантов – Бандеру и Шухевича, причастных к расправам на тысячами евреев в годы Великой Отечественной войны, Украина вполне может, и что это «вполне легитимно».

Посол Израиля на Украине:

Улицы Бандеры существуют в разных городах Украины, но они есть и за границей, например, в США. Повлиять на этот процесс мы не можем. И сегодня неправильно было бы связывать нашу поддержку Украины с тем, что она не станет переименовывать улицы в честь Бандеры.

Официальное лицо Израиля фактически говорит о том, что власти, как оказалось, легко игнорируют посягательства на память миллионов жертв Холокоста - закрывают глаза на героизацию нацистов и их пособников. Или это другое?
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6 комментариев
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  1. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 06:58
    +4
    Для израильского премьера Биньямина Нетаньяху пришло время посетить Украину, чтобы выразить поддержку.
    С рагульской простотой указал премьеру Израиля, что тому необходимо сделать немедленно. А почему бы и нет после словесного поноса израильского посла про Бандеру и новых героев Украины Киев может себе это позволить. Израилю действительно пора определиться и либо осудить действия Киева официально, либо уже открыто поддержать его без всякого словоблудия. И тогда станет понятно всем кто есть кто (хотя и сегодня понятно). А то на словах вроде одно, а на деле совершенно другое.
  2. wanna
    wanna Сегодня, 07:01
    0
    Это химический эксперимент по нейтрализации "Merkava"?
  3. rusich
    rusich Сегодня, 07:09
    +1
    Окраинские побирушки не унимаются, как всегда с протянутой рукой и стонами. Все им обязаны, все им должны.
  4. Mouse
    Mouse Сегодня, 07:21
    +1
    вот теперь пусть Нетаньяху репу чешет... за него всё Ермак решает... время пришло! wassat
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 08:07
      +1
      Цитата: Mouse
      вот теперь пусть Нетаньяху репу чешет... за него всё Ермак решает... время пришло!

      Байден не может принудить Нетаньяху поддержать нацистов, а вот Ермак может. Это уж хамство со стороны Ермака.
  5. carpenter
    carpenter Сегодня, 08:05
    +1
    Ермак:

    Для израильского премьера Биньямина Нетаньяху пришло время посетить Украину, чтобы выразить поддержку.

    А в каком свете тогда будет выглядеть холокост евреев, если Нетаньяху выскажет поддержку фашистскому режиму Киева.