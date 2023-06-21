Глава офиса Зеленского упрекнул руководство Израиля в нейтралитете и призвал к «поддержке Украины»

Глава офиса Зеленского Ермак допустил словесный выпад в адрес Израиля. По словам Ермака, Израиль проявляет нейтралитет в вопросе украинского военного конфликта. И это, как считает человек из состава режима Зеленского, «недопустимо».
Ермак:
Для израильского премьера Биньямина Нетаньяху пришло время посетить Украину, чтобы выразить поддержку.
По словам Ермака, Израиль мог бы помочь Украине «защититься от иранских беспилотников». Напомним, что «иранскими» беспилотниками в Киеве продолжают называть российские ударные дроны «Герань» и «Герань-2». В последние несколько дней эти дроны показывают высокую эффективность. Эксперты это объясняют тем, что существенная доля комплексов и расчётов ПВО была уничтожена российскими войсками в ходе целой серии комбинированных атак. Также рост эффективности применения «Гераней» может быть связан и с усовершенствованием их конструкции.
Ермак:
Израиль продолжает сохранять нейтралитет в этой войне. Почему? Ведь Иран же причастен к тому, что сегодня погибают украинцы.
Напомним, что ранее официальные лица Израиля дали понять, что чтить нацистских преступников и коллаборантов – Бандеру и Шухевича, причастных к расправам на тысячами евреев в годы Великой Отечественной войны, Украина вполне может, и что это «вполне легитимно».
Посол Израиля на Украине:
Улицы Бандеры существуют в разных городах Украины, но они есть и за границей, например, в США. Повлиять на этот процесс мы не можем. И сегодня неправильно было бы связывать нашу поддержку Украины с тем, что она не станет переименовывать улицы в честь Бандеры.
Официальное лицо Израиля фактически говорит о том, что власти, как оказалось, легко игнорируют посягательства на память миллионов жертв Холокоста - закрывают глаза на героизацию нацистов и их пособников. Или это другое?