Глава офиса Зеленского упрекнул руководство Израиля в нейтралитете и призвал к «поддержке Украины»

Для израильского премьера Биньямина Нетаньяху пришло время посетить Украину, чтобы выразить поддержку.

Израиль продолжает сохранять нейтралитет в этой войне. Почему? Ведь Иран же причастен к тому, что сегодня погибают украинцы.

Улицы Бандеры существуют в разных городах Украины, но они есть и за границей, например, в США. Повлиять на этот процесс мы не можем. И сегодня неправильно было бы связывать нашу поддержку Украины с тем, что она не станет переименовывать улицы в честь Бандеры.