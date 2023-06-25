Антиутопия Северо-Американского континента или просто Канада – оплот нацизма и ЛГБТ-террора

Канада мне всегда была безразлична – далёкая страна, в военном плане ничего собой не представляет, так, задворки США, разве что природа красивая. Однако в последнее время это государство как-то уж слишком активно лезет в дела нашей страны, делает резкие заявления и предпринимает различные враждебные акты, например, совсем недавно премьер-министр Канады Джастин Трюдо во время визита на Украину объявил:
«...Канада передаст Украине принадлежавший России грузовой самолет АН-124 «Руслан», который прошлой весной приземлился в аэропорту Пирсон, в Торонто. Как только он приземлился – мы его немедленно задержали. Сегодня, благодаря принятому законодательству, мы конфискуем этот самолет, который был в собственности России, и начинаем процесс передачи в собственность Украины, чтобы он больше не использовался Россией...»
И решил я посмотреть на эту страну повнимательнее, хотя, казалось бы, что можно там найти, ведь Канада – это страна кленового листа, мирное государство с демократически избранным правительством и добросердечными гражданами, разве это не так?
Нет, к сожалению, это далеко не так.
Если смотреть на Канаду без розовых очков, то это государство, действующее в рамках юрисдикции британской короны, проводник идеологии англосаксонского нацизма на североамериканском континенте. Как и во многих «демократических» странах, фактически власть в Канаде принадлежит демократической диктатуре – ДД.
Демократическая диктатура (где слово «демократическая» – видимая часть айсберга, а «диктатура» его скрытая часть) – это власть меньшинства, которое с помощью современных технологий манипуляции общественным сознанием захватывает власть в какой-либо стране и разрушает её изнутри путём навязывания, проталкивания через «окно Овертона», античеловеческих извращённых законов и порядков под предлогом отстаивания прав гиперактивных представителей ЛГБТ, трансвеститов, педофилов и прочих психически нездоровых и асоциальных личностей. Именно этим уже долгие годы и занимается правительство Канады, поощряя нетрадиционные браки, смену пола у детей без согласия родителей и подобное.
Некоторые события, происходящие в этой псевдодемократической стране, очень похожи на отрывки из фильма ужасов или какой-то фантастики-антиутопии.
Карательная психиатрия для несовершеннолетних по-канадски
Уже длительное время в Канаде практикуются эксперименты по принудительной смене пола у детей по «медицинским показаниям». А началось всё это ещё в 1966 году, когда двум восьмимесячным близнецам Брайану и Брюсу Реймер проводили обрезание. В результате неисправности оборудования и врачебной ошибки пенис Брюса Реймера был значительно поврежден. Спустя несколько месяцев родители Брюса увидели по телевизору выступление доктора Джона Мани, специализирующегося на психологии людей, переменивших пол. Неизвестно, что происходило в голове у матери, но она написала «доктору», после чего тот убедил родителей сменить ребёнку пол.
В возрасте 22 месяцев Брюсу Реймеру сделали операцию по смене пола, после чего его стали воспитывать как девочку, а имя изменили на Бренду. Широко освещая эту историю, Джон Мани получил популярность и популяризовал смену пола у детей. Предполагается, что в Канаде более 1 000 младенцев были подвержены принудительным операциям по смене пола.
В дальнейшем оба ребёнка подвергались изощрённому психологическому и физическому насилию – во время последующих встреч Брайаном и Брендой доктор Мани заставлял их изображать половые акты, оправдывая это тем, что «детская сексуальная репетиция важна для здоровой гендерной идентичности во взрослом возрасте», раздевал детей для «осмотра» и фотографировал их.
Брайан и Брюс/Бренда Реймер
У Брайана Реймера развилась шизофрения, и 2002 года он покончил жизнь самоубийством путём передозировки антидепрессантов.
В 14 лет родители Брюса/Бренды Реймер рассказали ему правду, он прошёл курс хирургических операций по восстановлению мужского облика и взял имя Дэвид. В 2004 году, в возрасте 38 лет, в результате тяжелой депрессии и семейных проблем, Дэвид покончил жизнь самоубийством, выстрелив из обреза себе в голову.
Совершенно точно можно сказать только одно – родители дегенераты добровольно отдали своих детей в руки садиста, извращенца и педофила, а государство не только не остановило их, но и всячески потворствовало происходящему.
Сам безумный учёный Джон Мани, профессор педиатрии и медицинской психологии в университете Джонса Хопкинса, основатель клиники гендерной идентичности, проводившей операции по смене пола и исследования сексуального поведения, лауреат медали Магнуса Хиршфельда от Немецкого общества социально-научных исследований сексуальности, открыто пропагандировал педофилию, это его фраза:
«…если бы я увидел случай мальчика десяти или одиннадцати лет, который испытывает сильное эротическое влечение к мужчине двадцати или тридцати лет, если отношения полностью взаимны, а связь действительно полностью взаимна, то я бы определенно не стал называть это патологией…».
Джон Мани – такие люди вообще не имеют права на существование, однако он прожил жизнь и умер уважаемым человеком
И это Советский Союз страны Запада обвиняли в применении карательной психиатрии?
А вот пример, того, как в Канаде поступают с нормальными людьми:
«...Канадского почтальона приговорили к шести месяцам тюрьмы за отказ называть дочь новым мужским именем, сообщает Le Figaro. Как передаёт газета со слов отца семейства, в возрасте 12 лет девочка под влиянием активистов ЛГБТ решила стать мальчиком. Несмотря на многочисленные предписания канадского правосудия, родитель отказался смириться с гендерным переходом своего ребёнка, за что и получил тюремный срок, поясняет издание.
Несколько лет назад почтальон из Ванкувера обнаружил, что имя его 12-летней дочери в школьных документах было заменено на мужское, однако он всё ещё говорит о своём ребёнке не иначе как в женском роде, рассказывает Le Figaro. По словам мужчины, «под влиянием активистов ЛГБТ» в своём классе девочка решила стать мальчиком.
Как напоминает издание, в 2019 году отец, который продолжал называть дочь женским именем, был признан виновным в «семейном насилии». Апелляционный суд Британской Колумбии тогда запретил отцу «пытаться убедить дочь отказаться от лечения» и потребовал использовать в отношении неё местоимения мужского рода и называть новым именем.
Поскольку он продолжил не признавать гендер подростка, считая её слишком психологически неустойчивой для осуществления гендерного перехода, и заявлял об этом в средствах массовой информации, нарушая судебные предписания, призванные защитить ребёнка, канадский отец семейства в марте 2021 года был приговорён к шести месяцам тюремного заключения, сообщает издание...»
Несколько лет назад почтальон из Ванкувера обнаружил, что имя его 12-летней дочери в школьных документах было заменено на мужское, однако он всё ещё говорит о своём ребёнке не иначе как в женском роде, рассказывает Le Figaro. По словам мужчины, «под влиянием активистов ЛГБТ» в своём классе девочка решила стать мальчиком.
Как напоминает издание, в 2019 году отец, который продолжал называть дочь женским именем, был признан виновным в «семейном насилии». Апелляционный суд Британской Колумбии тогда запретил отцу «пытаться убедить дочь отказаться от лечения» и потребовал использовать в отношении неё местоимения мужского рода и называть новым именем.
Поскольку он продолжил не признавать гендер подростка, считая её слишком психологически неустойчивой для осуществления гендерного перехода, и заявлял об этом в средствах массовой информации, нарушая судебные предписания, призванные защитить ребёнка, канадский отец семейства в марте 2021 года был приговорён к шести месяцам тюремного заключения, сообщает издание...»
Свобода слова в Канаде, конечно, есть, вот только на право отца называть дочерью собственную дочь это не распространяется.
Моральным же уродам и извращенцам в Канаде все дороги открыты:
«...Восьмимесячный Сирил Доти из Канады может быть первым ребёнком, который по документам станет неопределённого пола. Это было сделано по настоянию родителя младенца Кори Доти, который не относит себя ни к мужскому, ни к женскому полу и просит в отношении себя использовать местоимение «они»...»
Юридически бесполый восьмимесячный ребёнок Сирил Доти, обречённый на изуродованную психику, на руках у человекоподобного существа под названием Кори Доти
Вся эта мерзость приведена здесь для того, чтобы показать, чему, какой сущности противостоит наша страна. Не встречая препятствий на своём пути, все эти «они» не остановятся, пока не создадут и у нас режим, представляющий собой средневековую диктатуру извращенцев и деградантов, завёрнутую в обёртку ультралиберальных «демократических ценностей».
Хайль, Канада!
Канада безоговорочно поддерживает нацистский режим, установившийся на Украине, в том числе благодаря значительной украинской диаспоре, обосновавшейся в этой стране. Именно в Канаду после Второй мировой войны бежало множество нацистских преступников, где они обрели новый дом.
Канада осуществляет сама и способствует осуществлению поставок вооружений и военной техники вооружённым силам Украины (ВСУ). Канада игнорировала и игнорирует убийства мирных жителей Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР), а теперь и нанесение ударов по российским сёлам, в которых заведомо нет вооружённых сил.
«...с начала 2022 года Канада предоставила Украине помощь на более 8 млрд долларов, доля военной помощи в ней составляет более 1 млрд долларов. Среди предоставленного – восемь танков Leopard 2A4 и одна бронированная ремонтная машина, ЗРК NASAMS и снаряды к ним, 39 единиц бронированной техники, противотанковое оружие, стрелковое оружие, гаубицы M777 и боеприпасы к ним, камеры для беспилотников с высоким разрешением, зимняя форма для бойцов и прочее...»
Вооружены и экипированы Канадой
Причины и следствия
Почему Канада стала такой страной?
Произошло ли это естественным путём, как следствие некоей деградации населения на почве вседозволенности «прав и свобод», или Канада стала площадкой для социального эксперимента?
Ведь Канада находится под юрисдикцией Великобритании, а если в мире и происходит какая-то мерзость, то можно практически не сомневаться, что за ней «торчат ушки» британской короны. Возможно, что Великобритания использует Канаду как своего рода плацдарм для внедрения ультралиберальных идей в Америке, с целью их ослабления и даже развала, рассчитывая вновь стать Британской империей, «над которой не гаснет солнце»?
А может, цель не только в Америке, а эксперимент ставится для поиска новых способов манипуляции людьми с какими-то далеко идущими целями?
В любом случае, нет никаких сомнений, что в существующем виде Канада является враждебным Российской Федерации государством, как по идеологическим причинам – диаметрально противоположным взглядам на развитие общества, так и по политическим, поскольку Канада – это верный слуга Великобритании и будет слепо следовать указаниям их британского монарха.
И строить отношения с Канадой необходимо соответственно – как с врагом.