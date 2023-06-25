Антиутопия Северо-Американского континента или просто Канада – оплот нацизма и ЛГБТ-террора

«...Канада передаст Украине принадлежавший России грузовой самолет АН-124 «Руслан», который прошлой весной приземлился в аэропорту Пирсон, в Торонто. Как только он приземлился – мы его немедленно задержали. Сегодня, благодаря принятому законодательству, мы конфискуем этот самолет, который был в собственности России, и начинаем процесс передачи в собственность Украины, чтобы он больше не использовался Россией...»

Карательная психиатрия для несовершеннолетних по-канадски



Брайан и Брюс/Бренда Реймер

«…если бы я увидел случай мальчика десяти или одиннадцати лет, который испытывает сильное эротическое влечение к мужчине двадцати или тридцати лет, если отношения полностью взаимны, а связь действительно полностью взаимна, то я бы определенно не стал называть это патологией…»



Джон Мани – такие люди вообще не имеют права на существование, однако он прожил жизнь и умер уважаемым человеком

«...Канадского почтальона приговорили к шести месяцам тюрьмы за отказ называть дочь новым мужским именем, сообщает Le Figaro. Как передаёт газета со слов отца семейства, в возрасте 12 лет девочка под влиянием активистов ЛГБТ решила стать мальчиком. Несмотря на многочисленные предписания канадского правосудия, родитель отказался смириться с гендерным переходом своего ребёнка, за что и получил тюремный срок, поясняет издание.



Несколько лет назад почтальон из Ванкувера обнаружил, что имя его 12-летней дочери в школьных документах было заменено на мужское, однако он всё ещё говорит о своём ребёнке не иначе как в женском роде, рассказывает Le Figaro. По словам мужчины, «под влиянием активистов ЛГБТ» в своём классе девочка решила стать мальчиком.



Как напоминает издание, в 2019 году отец, который продолжал называть дочь женским именем, был признан виновным в «семейном насилии». Апелляционный суд Британской Колумбии тогда запретил отцу «пытаться убедить дочь отказаться от лечения» и потребовал использовать в отношении неё местоимения мужского рода и называть новым именем.



Поскольку он продолжил не признавать гендер подростка, считая её слишком психологически неустойчивой для осуществления гендерного перехода, и заявлял об этом в средствах массовой информации, нарушая судебные предписания, призванные защитить ребёнка, канадский отец семейства в марте 2021 года был приговорён к шести месяцам тюремного заключения, сообщает издание...»

«...Восьмимесячный Сирил Доти из Канады может быть первым ребёнком, который по документам станет неопределённого пола. Это было сделано по настоянию родителя младенца Кори Доти, который не относит себя ни к мужскому, ни к женскому полу и просит в отношении себя использовать местоимение «они»...»



Юридически бесполый восьмимесячный ребёнок Сирил Доти, обречённый на изуродованную психику, на руках у человекоподобного существа под названием Кори Доти

Хайль, Канада!

«...с начала 2022 года Канада предоставила Украине помощь на более 8 млрд долларов, доля военной помощи в ней составляет более 1 млрд долларов. Среди предоставленного – восемь танков Leopard 2A4 и одна бронированная ремонтная машина, ЗРК NASAMS и снаряды к ним, 39 единиц бронированной техники, противотанковое оружие , стрелковое оружие, гаубицы M777 и боеприпасы к ним, камеры для беспилотников с высоким разрешением, зимняя форма для бойцов и прочее...»



Вооружены и экипированы Канадой

Причины и следствия