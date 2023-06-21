Три дрона упали к западу от Москвы

В ночное время суток противник предпринял очередные попытки атаковать Москву с помощью беспилотников. Три беспилотных летательных аппарата были направлены в сторону российской столицы.
В пятом часу утра один из дронов был сбит в районе населённого пункта Лукино близ реки Пахра. По последним данным, обломки беспилотника упали в поле. Жертв и разрушений нет.
Известно, что под утро ещё два беспилотника упали в Подмосковье. Их падение произошло под Наро-Фоминском.
Ожидаются комментарии официальных лиц.
Напомним, что это далеко не первая попытка врага атаковать Москву с применением беспилотных летательных средств. Некоторое время назад дроны падали к западу от МКАД, а также «дотягивались» даже до московского Кремля.
Украинская сторона традиционно отрицает свою причастность к атакам, хотя тут же начинает делать ухмылки в стиле: «Это как бы не мы, но мы всё знаем», добавляя, что на Украине идут разработки беспилотников дальнего радиуса действия – до 1000 км.