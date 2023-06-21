Военное обозрение
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Три дрона упали к западу от Москвы

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Три дрона упали к западу от Москвы

В ночное время суток противник предпринял очередные попытки атаковать Москву с помощью беспилотников. Три беспилотных летательных аппарата были направлены в сторону российской столицы.


В пятом часу утра один из дронов был сбит в районе населённого пункта Лукино близ реки Пахра. По последним данным, обломки беспилотника упали в поле. Жертв и разрушений нет.

Известно, что под утро ещё два беспилотника упали в Подмосковье. Их падение произошло под Наро-Фоминском.

Ожидаются комментарии официальных лиц.

Напомним, что это далеко не первая попытка врага атаковать Москву с применением беспилотных летательных средств. Некоторое время назад дроны падали к западу от МКАД, а также «дотягивались» даже до московского Кремля.

Украинская сторона традиционно отрицает свою причастность к атакам, хотя тут же начинает делать ухмылки в стиле: «Это как бы не мы, но мы всё знаем», добавляя, что на Украине идут разработки беспилотников дальнего радиуса действия – до 1000 км.
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18 комментариев
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  1. НСВ
    НСВ Сегодня, 07:19
    +3
    Больше договоров,хороших и разных с укросвинами,и всё будет отлично!!!!
    1. Ilya-spb
      Ilya-spb Сегодня, 07:40
      +1
      Доколе?!!!

      Никаких не может быть переговоров с нынешним лживым киевским режимом!
      1. vladcub
        vladcub Сегодня, 08:04
        +1
        "лживым киевским режимом", они сами не идут на переговоры
    2. северный кавказ
      северный кавказ Сегодня, 07:57
      +2
      Больше договоров,хороших и разных с укросвинами,и всё будет отлично!!!!
      Да тут кроме договоров было уже столько обещаний жениться! Вчера вон Шойгу грозил женится при ударе по Крыму! А бить по Москве можно? Или в Крыму интерес узкой группы лиц? Или противная сторона нас не слышит и приходится повторять много раз? Или у нас духа не хватает жениться? Кого мы пытаемся обмануть женитьбой? Их или себя?
  2. Оби Ван Кеноби
    Оби Ван Кеноби Сегодня, 07:20
    +3
    Но наш Гарант сама невозмутимость.
    Он сделает фашистам 1001 предупреждение и скажет, что мы оставляем за собой право на нанесение ударов по центрам принятия решений!
    И все фашисты и НАТО страшно испугаются и пойдут на мирные переговоры!
  3. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 07:20
    +4
    Пора ответить не просто зеркально, а в тысячу раз сильней: пусть нацистам будет по настоящему больно и страшно.
  4. monetam
    monetam Сегодня, 07:21
    -1
    Это настоящий признак беспомощности- запустить беспилотники абы куда, в итоге же все равно где то упадут! В отличие от российских Гераней, когда цели точно определены, и регулярно поражаются.
    1. lis-ik
      lis-ik Сегодня, 07:37
      +3
      Цитата: monetam
      Это настоящий признак беспомощности- запустить беспилотники абы куда, в итоге же все равно где то упадут! В отличие от российских Гераней, когда цели точно определены, и регулярно поражаются.

      А то,что дроны пересекли весь юго-запад РФ,это какой признак?
      1. monetam
        monetam Сегодня, 07:46
        +5
        Судя по вопросу, это признак незнания системы ПВО у того, кто спрашивает.
    2. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 07:42
      +1
      Беспомощность не там ищите..Она там,куда эти беспилотники летят..
      1. ВПК-65
        ВПК-65 Сегодня, 07:59
        +3
        На перехват целей взлетели 3 "озабоченности" и 3 "договорняка"
  5. Николай-Николаевич
    Николай-Николаевич Сегодня, 07:27
    0
    Пусть Зеля до конца своих дней сидит по подвалам и склепам...
    1. 30 вис
      30 вис Сегодня, 07:31
      +1
      Цитата: Николай-Николаевич
      Пусть Зеля до конца своих дней сидит по подвалам и склепам...

      Закопать зелю с его иностранными советниками глубоко под землю , можно и не глубоко , но закопать ...
      1. Наган
        Наган Сегодня, 07:42
        0
        Цитата: 30 вис
        Закопать зелю с его иностранными советниками глубоко под землю

        Закопать? Может все же сначала повесить, а то как-то получится не гуманно.
  6. Копчёный
    Копчёный Сегодня, 07:41
    +5
    Да, надо ответить, да в стотыщьмильёнов сильнее! Чем там можно ответить сильнее в стотыщьмильёнов , ядерным оружием? Срочно, срочно гаранту нужно ввести в акваторию Днепра и Припяти наши атомные ракетоносцы! Нельзя откладывать, комментаторы страдают!
  7. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 08:01
    +1
    В ночное время суток противник предпринял очередные попытки атаковать Москву с помощью беспилотников.
    Такие атаки на столицу нашей страны разве не могут быть поводом для нанесения ударов "по центрам принятия решений на Украине"? Или для этого необходим только украинский удар дальнобойными ракетами по Крыму?
  8. vladcub
    vladcub Сегодня, 08:06
    0
    "как бы не мы", вероятно, "она сама себя высекла" (С)
  9. Anorma
    Anorma Сегодня, 08:17
    0
    А может кто-нибудь показать, где этот населённый пункт Лукино в Новой Москве близ реки Пахра находится....? Кто-нибудь сможет найти? Я, например, не смогла......