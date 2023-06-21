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На Запорожском направлении и Времевском выступе противник теперь не рискует бросать вперёд подразделения численностью больше пехотного взвода

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На Запорожском направлении и Времевском выступе противник теперь не рискует бросать вперёд подразделения численностью больше пехотного взвода

Украинские войска в последние сутки значительно снизили активность на Запорожском направлении. Многочисленные лобовые атаки в направлении Орехов-Работино к сколько-нибудь значительным для противника успехам не привели.


Понеся на этом направлении самые крупные потери со времени операции в Артёмовске, ВСУ перешли к варианту использования малочисленных групп, пытающихся подойти ближе к первой линии российской обороны – через так называемое «предполье». Численность атакующих групп – максимум взвод с 1-2 единицами бронетехники. И если в первые дни своего контрнаступления противник технику советского образца использовал достаточно редко, то теперь чаще появляются БМП-1, БМП-2 и т.п.

На Времевском выступе бои более интенсивные, чем на Запорожском направлении. Однако и под Времевкой противник не рискует бросать вперёд подразделения, численность которых превосходила бы численность пехотного взвода.

ВСУ вынуждены проводить рассредоточение личного состава ударных бригад, опасаясь того, что с случае осуществления новых попыток формирования ударного кулака этот кулак ещё на процессе формирования будет разбит российской авиацией.

В ночное время суток российские войска, нанеся удары с воздуха с применением армейской авиации, нанесли поражение личному составу противника как минимум на 9 позициях в районе населённых пунктов Новодонецкое и Макаровка на упомянутом Времевском выступе.

В Пятихатках украинские военные остаются на окраинах посёлка, по ним с ближайших высот (а сами Пятихатки находятся в низине) отрабатывают из миномётов и средств артиллерии.
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10 комментариев
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  1. nobody75
    nobody75 Сегодня, 07:51
    -3
    Этого я и боялся... С помощью малых ударных групп противник обеспечит локальные прорывы линии обороны и введет в них дрг на легкобронированной колесной технике.
    С Уважением
    1. lukash66
      lukash66 Сегодня, 08:01
      +1
      Цитата: nobody75
      Этого я и боялся... С помощью малых ударных групп противник обеспечит локальные прорывы линии обороны и введет в них дрг на легкобронированной колесной технике.
      С Уважением

      Да уж ладно вам так убиваться. Что может сделать взвод с учётом насыщенности нашей обороны лс и техникой? Ну возьмут опорник, там их и накроют артой. Побегут обратно, кто выживет. Пятихатки Вам в пример.
      1. nobody75
        nobody75 Сегодня, 08:13
        +1
        И какой это пример? Пришлось контратаковать, чтобы кусок дороги отбить у противника. Думаю, что такая тактика позволит вскрыть систему огневого поражения. Одна надежда, что вовремя удастся собрать арту в кулак на каждом участке локального прорыва. А Росгвардия создаст систему мобильных патрулей в тылу. Летуны и так по полной выкладываются. Раздергать авиацию не получится...
        С Уважением
    2. bober1982
      bober1982 Сегодня, 08:02
      0
      Цитата: nobody75
      Этого я и боялся... С помощью малых ударных групп противник обеспечит локальные прорывы линии обороны

      Это же дурь и дикость,своих людей за насекомых считают,о каких прорывах здесь можно говорить.
      1. nobody75
        nobody75 Сегодня, 08:14
        0
        Что Вы хотели от 3-й фарм войны???
        С Уважением
  2. Gpn27
    Gpn27 Сегодня, 08:11
    0
    Вагнер действовал малыми группами, при массированной огневой поддержке. Друговой вопрос могут ли укры использовать эту тактику также профессионально, как Вагнер.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 08:19
      0
      Кстати,прошлой осенью они так и делали под Изюмом и Лиманом.И вполне успешно.Просто тогда оборона наших войск дрогнула.Сейчас будут пытаться продавливать на каком либо участке и вводить подвижные группы .Но опять же,тогда оборона не была эшелонированной.О чем думали?
  3. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 08:12
    +2
    Численность атакующих групп – максимум взвод с 1-2 единицами бронетехники
    И какой это может дать результат кроме потерь? Взвод при поддержке 2 ед. бронетехники от силы, что и сможет прорвать, так это участок обороны мотострелкового отделения и то при том, что это отделение не будет прикрыто с флангов другими (чего не может быть если только не в боевом охранении). А вот уничтожен этот взвод может быть быстрее более крупного подразделения.
    1. nobody75
      nobody75 Сегодня, 08:21
      0
      У Макгрегора во время войны в заливе получилось...
      С Уважением
  4. Kuziming
    Kuziming Сегодня, 08:22
    0
    Плюсы:
    1. Взаимодействие родов войск наладили. По атакующей бронетехнике били прицельно, не вслепую. Корректировка огня имеется.
    2. Противник до пирамидок и рвов не дошёл, был задержан минными полями. Минные поля показали лучшую эффективность.
    3. Западная бронетехника оказалась менее приспособлений для боя, чем отечественная. Прорыв железным кулаком не состоялся.

    Минусы:
    1. Нет статистики, но создаётся впечатление, что пехота противника добивается больших успехов, чем артиллерия и танки. А пехоты у него много.
    2. Пехотой противник атаковать продолжает, атаки идут уже на истощение наших воинов. В такой ситуации нужны средства обнаружения в связке с миномётами/РСЗО. И нужна очень быстрая передача данных.
    3. К концу месяца частично высохнет дно водохранилища, создадутся условия для ударов противника через Днепр. Опять возможны постоянные атаки малыми группами. Будут нужны средства обнаружения, мобильные группы поддержки с миномётами и "тачанками". Кто знает, может быть они и какое-то количество лёгкой бронетехники сумеют переправить.

    Выводы:
    1. Основной резерв усиления сейчас - это улучшение взаимодействия разведки и ударных сил, улучшение передачи данных, сокращение времени реакции.
    2. Дальние удары пока не создали перелома в войне. "Точность, вес, расстояние" - тут пока не по всем показателям у нас преимущество. Нужно проводить планомерную работу по наращиванию ударной мощи.
    3. Нужно быть готовыми к тому, что и противник усилит дальние удары. Снабжение рассредотачивать, создавать рассредоточенные запасы питьевой воды вблизи переднего края
    Маскировка необходима; ложные позиции, запасные позиции и укрытия нужно готовить.