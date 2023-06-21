На Запорожском направлении и Времевском выступе противник теперь не рискует бросать вперёд подразделения численностью больше пехотного взвода

Украинские войска в последние сутки значительно снизили активность на Запорожском направлении. Многочисленные лобовые атаки в направлении Орехов-Работино к сколько-нибудь значительным для противника успехам не привели.
Понеся на этом направлении самые крупные потери со времени операции в Артёмовске, ВСУ перешли к варианту использования малочисленных групп, пытающихся подойти ближе к первой линии российской обороны – через так называемое «предполье». Численность атакующих групп – максимум взвод с 1-2 единицами бронетехники. И если в первые дни своего контрнаступления противник технику советского образца использовал достаточно редко, то теперь чаще появляются БМП-1, БМП-2 и т.п.
На Времевском выступе бои более интенсивные, чем на Запорожском направлении. Однако и под Времевкой противник не рискует бросать вперёд подразделения, численность которых превосходила бы численность пехотного взвода.
ВСУ вынуждены проводить рассредоточение личного состава ударных бригад, опасаясь того, что с случае осуществления новых попыток формирования ударного кулака этот кулак ещё на процессе формирования будет разбит российской авиацией.
В ночное время суток российские войска, нанеся удары с воздуха с применением армейской авиации, нанесли поражение личному составу противника как минимум на 9 позициях в районе населённых пунктов Новодонецкое и Макаровка на упомянутом Времевском выступе.
В Пятихатках украинские военные остаются на окраинах посёлка, по ним с ближайших высот (а сами Пятихатки находятся в низине) отрабатывают из миномётов и средств артиллерии.