«Мы знали, что будут тяжёлые боевые действия»: В Пентагоне планировали большие потери ВСУ при контрнаступлении

Мы знаем, что это будут тяжелые боевые действия, что это займет время. Уверены, что у Украины есть то, что нужно (...) Мы брали в расчет потери и знали, что на поле боя будут потери

В США признали, что контрнаступление ВСУ идет тяжело и сопровождается большими потерями как личного состава, так и бронетехники, однако все это учитывалось американскими военными при составлении планов. Об этом заявила официальный представитель Пентагона Сабрина Сингх.Накануне в военном ведомстве США прошел очередной брифинг, посвященный контрнаступлению ВСУ. Отвечавшая на вопросы журналистов Сингх заявила, что в Пентагоне знали о том, что контрнаступление ВСУ будет очень тяжелым и с большими потерями, они прогнозировались и брались в расчет. В то же время в Пентагоне уверены, что предоставили Украине все, что необходимо для успешного наступления, дальше дело только за украинской армией.- заявила представитель Минобороны США добавив, что русские адаптировались к боевым действиям.О том, что контрнаступление ВСУ пошло как-то не по плану, начали заявлять и в Минобороны Украины, правда, пока острожно. По словам замминистра обороны Украины Анны Маляр, украинские войска столкнулись с "бешеным сопротивлением" российской армии. Также она призвала не измерять результаты наступления только населенными пунктами.По планам Киева, контрнаступление должно было развиваться по прошлогоднему сценарию в Харьковской области, когда подразделения ВСУ свободно разрезали оборону российской армии, заходя в тыл обороняющимся и вынуждая их отступать. Но план не сработал, ВСУ вынуждены взламывать оборону российской армии, теряя личный состав и технику. За две недели Киев не смог взять даже передовые позиции.