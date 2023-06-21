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«Мы знали, что будут тяжёлые боевые действия»: В Пентагоне планировали большие потери ВСУ при контрнаступлении

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«Мы знали, что будут тяжёлые боевые действия»: В Пентагоне планировали большие потери ВСУ при контрнаступлении

В США признали, что контрнаступление ВСУ идет тяжело и сопровождается большими потерями как личного состава, так и бронетехники, однако все это учитывалось американскими военными при составлении планов. Об этом заявила официальный представитель Пентагона Сабрина Сингх.


Накануне в военном ведомстве США прошел очередной брифинг, посвященный контрнаступлению ВСУ. Отвечавшая на вопросы журналистов Сингх заявила, что в Пентагоне знали о том, что контрнаступление ВСУ будет очень тяжелым и с большими потерями, они прогнозировались и брались в расчет. В то же время в Пентагоне уверены, что предоставили Украине все, что необходимо для успешного наступления, дальше дело только за украинской армией.

Мы знаем, что это будут тяжелые боевые действия, что это займет время. Уверены, что у Украины есть то, что нужно (...) Мы брали в расчет потери и знали, что на поле боя будут потери

- заявила представитель Минобороны США добавив, что русские адаптировались к боевым действиям.

О том, что контрнаступление ВСУ пошло как-то не по плану, начали заявлять и в Минобороны Украины, правда, пока острожно. По словам замминистра обороны Украины Анны Маляр, украинские войска столкнулись с "бешеным сопротивлением" российской армии. Также она призвала не измерять результаты наступления только населенными пунктами.

По планам Киева, контрнаступление должно было развиваться по прошлогоднему сценарию в Харьковской области, когда подразделения ВСУ свободно разрезали оборону российской армии, заходя в тыл обороняющимся и вынуждая их отступать. Но план не сработал, ВСУ вынуждены взламывать оборону российской армии, теряя личный состав и технику. За две недели Киев не смог взять даже передовые позиции.
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19 комментариев
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  1. Томпсон
    Томпсон Сегодня, 07:50
    +5
    Они ПЛАНИРОВАЛИ, что украинцы идут на смерть. "Весь мир" это планировал. Одни укры жили мечтами о перемоге
    1. Reptiloid
      Reptiloid Сегодня, 08:16
      0
      ....Всё это учитывалось при составлении планов американскими военными....

      Ну да! Американские военные составляют планы удобрения украинской земли
  2. Пессимист22
    Пессимист22 Сегодня, 07:50
    +1
    Не скрою что для меня Пентагон совсем не кажутся идиотами,сделали из русских ненормальных националистов и отправили убивать русских и ослаблять Россию,при этом дав им технику из Европы и немного своей. Всё как они планировали.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 07:54
      +1
      Верно заметили-план по ослаблению России работает на все сто..Не вспомню ,кто из умных людей прошлого говорил про сущность России без Украины бессмыслена.Не дословно,конечно.
      1. carpenter
        carpenter Сегодня, 07:59
        0
        Цитата: dmi.pris1
        Верно заметили-план по ослаблению России работает на все сто..

        Сами был рабами и хотят, чтобы все кто живет в России, тоже чтал рабами. И главное воюют не жалея живота, даже во времена ВОВ так не воевали. Вот оно рабское нутро, янычары и мамлюки так же за султана воевали, как сейчас "немцы" воюют за Чумадеда.
      2. Roma-1977
        Roma-1977 Сегодня, 08:14
        0
        Бжезинский примерно такое говорил. Но он вполне мог ошибаться. Экономический интерес представляет тот самый Донбасс, чернозёмы Северного Причерноморья, Криворожские металлы, устье Днепра с Крымским каналом и побережье с портами Николаев-Одесса, а не вся Украина как таковая. Остальная территория Украины скорее балласт, чем актив.
  3. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 07:51
    0
    Нет,теперь можно говорить все..Особенно про достаточность средств и тут же обсуждать дальнейшую помощь в авиации и дальнобойных системах
  4. lukash66
    lukash66 Сегодня, 07:52
    +2
    Да уж, заваливать трупами они умеют. Когда действительно приходится воевать на земле с достойным противником. Посмотрите все их операции во 2МВ, вот уж где действительно нет предела совершенству.)))
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 08:00
      0
      Да как бы пример 2 мировой-не показатель.Наоборот,старались вбомбить в ад,разрушить промышленность и города противника.А "заваливать трупами",это к Первой мировой.Да и то,они ввязались в бойню,когда ослабли все "игроки"Все у них просчитано
  5. carpenter
    carpenter Сегодня, 07:54
    +2
    однако все это учитывалось американскими военными при составлении планов.
    Уже даже не скрывают, что планирования готовят в Пентагоне и даже потери запланированы большие, чем он есть. Так за кого же вы "киевские немцы" воюете ? Ясно что не за "неньку", а за англосаксонский империализм, сами стали рабами и других хотите превратить в рабов.

    Есть древнее изречение: «Раб не хочет обрести свободу; он хочет иметь собственных рабов», забывая что раб, рожден рабом.
  6. rocket757
    rocket757 Сегодня, 07:57
    +2
    Мы знаем, что
    . Они знали, мы знали, а кто ж не знал тогда??? Почему пошли на это, скакуасов не жалко, ничуть...
  7. Uprun
    Uprun Сегодня, 07:58
    +1
    Пентагону вообще по фиг, сколько в Афгане погибло местных, сколько на окраине погибнет, сколько китайцев друг друга перелопатят. Они уроки Вьетнама выучили хорошо, теперь "бодаются" местными, главное правительство купить.
    Покуда есть на свете дураки,
    обманом жить нам, стало быть, с руки.
    Какое небо голубое!
    Мы не сторонники разбоя.
    На дурака не нужен нож:
    ему с три короба наврешь --
    и делай с ним что хошь.
    Классика!!!
  8. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 08:05
    +2
    все это учитывалось американскими военными при составлении планов
    Наверное хорошо планировать наступательные действия не считаясь с потерями потому, что это не твои солдаты, а солдаты страны по найму нанятой исключительно для войны.
    1. Хорон
      Хорон Сегодня, 08:13
      0
      а солдаты страны по найму нанятой исключительно для войны.

      Угу, чвк имени бандеры.
  9. Roma-1977
    Roma-1977 Сегодня, 08:09
    0
    "Солдаты! Многие из вас сегодня умрут. Но я с радостью готов принять эту жертву!" (с) "А после выполнения этого задания мы устроим грандиозную вечеринку. Еды будет много, потому что вряд ли даже половина из вас вернётся" (с) и т.д.
  10. Хорон
    Хорон Сегодня, 08:10
    0
    Сингх заявила, что в Пентагоне знали о том, что контрнаступление ВСУ будет очень тяжелым и с большими потерями, они прогнозировались и брались в расчет.

    Звучит так, как признание, что за планированием операций стоит пентагон. Сингх "спалила" контору. wassat
  11. Mouse
    Mouse Сегодня, 08:14
    0
    планировали..... what предвкушали! yes ..........................................................
  12. Властор
    Властор Сегодня, 08:16
    0
    За пол года всех предупредили о контрнаступе а теперь что?
    Не гла
    Они нас ждали
  13. uralex
    uralex Сегодня, 08:16
    0
    В Пентагоне планировали большие потери ВСУ
    Америкосы, спонсируя войну, пытаются решать несколько своих задач:
    - ослабить Россию и Европу, сохранив доминирование и диктаторства в мире;
    - зачистить по-максимуму территорию Украины от аборигенов для дальнейшего освоения этих земель в своих интересах;
    - очистить склады от старья и при этом еще заработать;
    - протестировать новое вооружение и методы ведения современных войн.
    Так что мирные инициативы им совсем неинтересны...