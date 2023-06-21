«Мы знали, что будут тяжёлые боевые действия»: В Пентагоне планировали большие потери ВСУ при контрнаступлении

В США признали, что контрнаступление ВСУ идет тяжело и сопровождается большими потерями как личного состава, так и бронетехники, однако все это учитывалось американскими военными при составлении планов. Об этом заявила официальный представитель Пентагона Сабрина Сингх.
Накануне в военном ведомстве США прошел очередной брифинг, посвященный контрнаступлению ВСУ. Отвечавшая на вопросы журналистов Сингх заявила, что в Пентагоне знали о том, что контрнаступление ВСУ будет очень тяжелым и с большими потерями, они прогнозировались и брались в расчет. В то же время в Пентагоне уверены, что предоставили Украине все, что необходимо для успешного наступления, дальше дело только за украинской армией.
Мы знаем, что это будут тяжелые боевые действия, что это займет время. Уверены, что у Украины есть то, что нужно (...) Мы брали в расчет потери и знали, что на поле боя будут потери
- заявила представитель Минобороны США добавив, что русские адаптировались к боевым действиям.
О том, что контрнаступление ВСУ пошло как-то не по плану, начали заявлять и в Минобороны Украины, правда, пока острожно. По словам замминистра обороны Украины Анны Маляр, украинские войска столкнулись с "бешеным сопротивлением" российской армии. Также она призвала не измерять результаты наступления только населенными пунктами.
По планам Киева, контрнаступление должно было развиваться по прошлогоднему сценарию в Харьковской области, когда подразделения ВСУ свободно разрезали оборону российской армии, заходя в тыл обороняющимся и вынуждая их отступать. Но план не сработал, ВСУ вынуждены взламывать оборону российской армии, теряя личный состав и технику. За две недели Киев не смог взять даже передовые позиции.