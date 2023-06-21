Военное обозрение
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ВСУ с помощью беспилотника атаковали жилой многоэтажный дом в Донецке

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ВСУ с помощью беспилотника атаковали жилой многоэтажный дом в Донецке

Утром в среду, 21 июня, украинский БПЛА врезался в жилой многоэтажный дом в Ворошиловском районе Донецка. Об этом сообщают местные паблики и средства массовой информации.


Судя по всему, чрезвычайное происшествие носило характер запланированного удара. БПЛА влетел в квартиру на двадцатом этаже жилого дома по адресу: проспект Маяковского, 20б. Во время прилета дрона в квартире, по счастливой случайности, никого не было, поэтому пострадавших в результате атаки БПЛА нет.

На место происшествия выехали сотрудники экстренных служб. У дома валяются осколки выбитых стекол, куски оконных рам и фрагменты самого беспилотного летательного аппарата.




Украинские формирования используют свои военные возможности для атак на мирные кварталы российских городов. Атакам беспилотной авиации противника регулярно подвергаются населенные пункты новых регионов Российской Федерации, а также «старые» российские регионы, расположенные недалеко от украинской границы – Белгородская, Брянская, Курская области РФ.

К сожалению, учитывая количество запускаемых БПЛА, далеко не всегда получается уничтожить их с помощью средств противовоздушной обороны еще до того, как они приблизятся к населенным пунктам или объектам инфраструктуры. Но большая часть дронов все же сбивается или выводится из строя российскими системами радиоэлектронной борьбы.
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7 комментариев
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  1. северный кавказ
    северный кавказ Сегодня, 08:02
    -2
    Ну вот! Обещали зашиту Донбасса и сдулись. Обещали Сирию защитить и фактически поделили её с американцами. Обещали не избираться в президенты и поднимать пенсионный возраст и снова сдулись! Ребята! Мы в зазеркалье? У нас всё наоборот?
    1. WhiteFallen
      WhiteFallen Сегодня, 08:10
      0
      Свиноводство иди поднимай, микола
    2. Леха с Андроида.
      Леха с Андроида. Сегодня, 08:18
      0
      Цитата: северный кавказ
      Обещали зашиту Донбасса и сдулись. Обещали Сирию защитить и фактически поделили её с американцами. Обещали не избираться в президенты и поднимать пенсионный возраст и снова сдулись!

      А поконкретнее по пунктам можно?
      Без общих фраз...с указанием ФИО, должности и совершенного деяния с личным участием.
      А то лозунги и высокопарные фразы не впечатляют...на ВО форумчане не дети малые...им туфту не впаришь...дайте конкретику. hi
  2. Родимцев
    Родимцев Сегодня, 08:03
    -2
    ФСБ и контразведка прогнили окончательно , все два года Войны идут атаки на приграничных территории и Донецк, Луганск...это же сидят информатор и исполнители на нашей и ,,условно,, нашей территории. Привет пидороНарышкину...конченый кусок говна
  3. антивирус
    антивирус Сегодня, 08:04
    0
    Это к хуман, гринпис и др левозащитникам.
    И макарон за гуменитарную ситуацию боролся.
    Да и наши бонерысахаровыковалевы.
    Одно слово:левыеполузащитники.
    Они стоят рядом с нобелевскими лауреатами в музеях восковых фигур.
    Но ни один нобель не высказался о страданиях мирного с нашей стороны. Уж не приминули бы миролюбцы типа пескова-абрамовича :нас заметили, мы в мировой мирной повестке.
    Колорадов ни кто не жалеет.
    Самим надо быть людьми-человеками, а не ждать сочустаия от запада.
    Это к теме мирных переговоров
  4. WhiteFallen
    WhiteFallen Сегодня, 08:10
    0
    Перепись ципсошников объявляется закрытой
  5. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 08:17
    0
    Удар по жилому дому это с 2014 года к сожалению постоянное явление для Донецка и не только. Люди девять лет живут в постоянном напряжении. Ни кто не пострадал уже хорошо.