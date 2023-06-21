ВСУ с помощью беспилотника атаковали жилой многоэтажный дом в Донецке

Утром в среду, 21 июня, украинский БПЛА врезался в жилой многоэтажный дом в Ворошиловском районе Донецка. Об этом сообщают местные паблики и средства массовой информации.
Судя по всему, чрезвычайное происшествие носило характер запланированного удара. БПЛА влетел в квартиру на двадцатом этаже жилого дома по адресу: проспект Маяковского, 20б. Во время прилета дрона в квартире, по счастливой случайности, никого не было, поэтому пострадавших в результате атаки БПЛА нет.
На место происшествия выехали сотрудники экстренных служб. У дома валяются осколки выбитых стекол, куски оконных рам и фрагменты самого беспилотного летательного аппарата.
Украинские формирования используют свои военные возможности для атак на мирные кварталы российских городов. Атакам беспилотной авиации противника регулярно подвергаются населенные пункты новых регионов Российской Федерации, а также «старые» российские регионы, расположенные недалеко от украинской границы – Белгородская, Брянская, Курская области РФ.
К сожалению, учитывая количество запускаемых БПЛА, далеко не всегда получается уничтожить их с помощью средств противовоздушной обороны еще до того, как они приблизятся к населенным пунктам или объектам инфраструктуры. Но большая часть дронов все же сбивается или выводится из строя российскими системами радиоэлектронной борьбы.