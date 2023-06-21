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Госсекретарь США заявил, что рассчитывает на содействие Китая в давлении на КНДР

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Госсекретарь США заявил, что рассчитывает на содействие Китая в давлении на КНДР

Власти США надеются на помощь Китая в принуждении КНДР к отказу от ракетных испытаний и ядерной программы. Об этом заявил в беседе с корреспондентом CBS государственный секретарь США Энтони Блинкен.


По утверждению главы Государственного департамента США, он не получил от Китая никаких обязательств по данному вопросу, но убежден, что Китай и сам якобы считает КНДР «фактором дестабилизации» в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Поэтому, отметил Блинкен, он заявил китайским дипломатам, что надо совместными усилиями заставить лидера КНДР Ким Чен Ына отказаться от испытаний ракетного оружия и начать переговоры по будущему ракетной программы.

Если Китай не захочет помогать США, отметил Блинкен, то Вашингтон будет продолжать давление на КНДР, заручившись поддержкой Японии и Южной Кореи. Хотя Блинкен специально подчеркнул, что против Китая данные меры не направлены, понятно, что Китаю выгодно иметь в регионе КНДР с ее ракетной программой, которая в случае противостояния с США и их сателлитами будет рассматриваться в качестве вероятного союзника и помощника Пекина.

Шеф Госдепа Блинкен демонстрирует то ли лицемерие, то ли принципиальное непонимание ситуации, когда утверждает, что Китай должен помогать США «обезоруживать» Северную Корею. Тем более, в текущей политической ситуации, с нарастающим тайваньским кризисом и неоднократными заявлениями самих американских лидеров о том, что Китай является едва ли не главным вероятным противником Соединенных Штатов.
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8 комментариев
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  1. Uprun
    Uprun Сегодня, 08:10
    0
    Недоумок блинкин, в ракетах КНДР все чипы из КНР. Ну и?
  2. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 08:11
    +1
    Да как же они достали, эти пен_до_сы. Постоянно им на кого то надо давить. Постоянно им надо кого-то в это завлекать. am
  3. Копчёный
    Копчёный Сегодня, 08:11
    0
    Это не лицемерие, это обычная политика. Где то между странами идёт почти или уже открытая война, а где то предлагается некий диалог и сотрудничество. Просто для обычного человека это странно, а для политиков существующих на другом уровне бытия, это норма.
  4. okunevich_rv
    okunevich_rv Сегодня, 08:12
    +1
    Пустивший змею (наглосакса) в дом погреться, пусть не удивляется, что она уже в твоей кровати, или кусает твоих детей.
  5. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 08:13
    0
    Блинкену мечтать не вредно...хочет чтобы китайцы для него каштаны из огня таскали.
    Вся суть дипломатии США в желании паразитировать во всех конфликтах, решая свои хотелки чужими руками и за чужой счет...паразиты-кровососы американские.
  6. APASUS
    APASUS Сегодня, 08:15
    +1
    Хитрозадые американцы ,хотят что бы Китай душил КНДР .По мне так наша роль наступает ,КНДР должны получить нормальные современные ракеты
  7. Mouse
    Mouse Сегодня, 08:16
    0
    Ким Чен Ын тертый калач.... и всё сделает по своему.... дави не дави... yes
  8. Gpn27
    Gpn27 Сегодня, 08:19
    0
    Интересно, а что США предложат Китаю за указанную позицию по КНДР, очередные санкции?