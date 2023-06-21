Госсекретарь США заявил, что рассчитывает на содействие Китая в давлении на КНДР

Власти США надеются на помощь Китая в принуждении КНДР к отказу от ракетных испытаний и ядерной программы. Об этом заявил в беседе с корреспондентом CBS государственный секретарь США Энтони Блинкен.
По утверждению главы Государственного департамента США, он не получил от Китая никаких обязательств по данному вопросу, но убежден, что Китай и сам якобы считает КНДР «фактором дестабилизации» в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Поэтому, отметил Блинкен, он заявил китайским дипломатам, что надо совместными усилиями заставить лидера КНДР Ким Чен Ына отказаться от испытаний ракетного оружия и начать переговоры по будущему ракетной программы.
Если Китай не захочет помогать США, отметил Блинкен, то Вашингтон будет продолжать давление на КНДР, заручившись поддержкой Японии и Южной Кореи. Хотя Блинкен специально подчеркнул, что против Китая данные меры не направлены, понятно, что Китаю выгодно иметь в регионе КНДР с ее ракетной программой, которая в случае противостояния с США и их сателлитами будет рассматриваться в качестве вероятного союзника и помощника Пекина.
Шеф Госдепа Блинкен демонстрирует то ли лицемерие, то ли принципиальное непонимание ситуации, когда утверждает, что Китай должен помогать США «обезоруживать» Северную Корею. Тем более, в текущей политической ситуации, с нарастающим тайваньским кризисом и неоднократными заявлениями самих американских лидеров о том, что Китай является едва ли не главным вероятным противником Соединенных Штатов.