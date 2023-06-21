Глава ОСК Рахманов подтвердил передачу российскому флоту двух новых атомных субмарин проектов «Борей-А» и «Ясень-М» до конца года

Российский флот в этом году пополнится новыми атомными и дизель-электрическими субмаринами, также две атомные подлодки вернутся из ремонта. Об этом заявил гендиректор ОСК Алексей Рахманов.
Глава ОСК подтвердил передачу в этом году в боевой состав ОСК сразу двух новых атомных субмарин проектов "Борей-А" и "Ясень-М". Речь идет об атомном подводном ракетном крейсере стратегического назначения "Император Александр III" и атомной многоцелевой подлодке "Красноярск". Точные сроки он не назвал отметив, что произойдет это до конца года. Также в боевой состав вернутся две атомные субмарины, находящиеся в ремонте, какие именно данных нет.
Кроме того, флот получит три ДЭПЛ: две "Лады" проекта 677 "Кронштадт" и "Великие Луки", они должны будут отправиться на Северный флот, такие планы озвучивались ранее, и одну "Варшавянку" проекта 636.3 "Можайск" для Тихоокеанского флота.
Севмаш" должен сдать флоту по одной атомной подводной лодке проектов "Борей-А" и "Ясень-М", а Адмиралтейские верфи - три дизель-электрические подводные лодки проектов "Лада" и "Варшавянка"
- приводит ТАСС слова Рахманова.
АПРСН "Император Александр III" - четвертый подводный ракетоносец проекта "Борей-А", построенный по модернизированному проекту. Соответственно является третьим серийным после головного ракетоносца "Князь Владимир", первого и второго серийных "Князь Олег" и "Генералиссимус Суворов". Заложен на Севмаше 18 декабря 2015 года, спущен на воду 29 декабря 2022 года. Предназначен для Тихоокеанского флота, но это предварительная информация. Учитывая три стратега проекта "Борей", является седьмой субмариной данного проекта.
Многоцелевая атомная подводная лодка "Красноярск" является второй серийной субмариной проекта "Ясень-М" после головной "Казань" и первой серийной "Новосибирск". Заложена 27 июля 2014 года, спущена на воду 30 июля 2021 года. Субмарины проекта "Ясень-М" имеют водоизмещение 13800 тонн, глубину погружения - 520 метров, экипаж - 64 человека, автономность - 100 суток, подводную скорость - 31 узел. На вооружении находятся мины, торпеды 533 миллиметра, крылатые ракеты "Калибр" и "Оникс", в перспективе - гиперзвуковые "Циркон".