Байден назвал Си Цзиньпина диктатором

Си очень расстроился из-за того, что я сбил его аэростат, начинённый двумя вагонами шпионского оборудования. Он не знал, что произошло, что там было. И это настоящий конфуз для диктатора, когда они не знают, что происходит.

У него реальные экономические трудности. С Китаем это так.

Пока западная пресса писала о том, сколь продуктивным оказался визит госсекретаря США Блинкена в Пекин, американский президент лишний раз продемонстрировал, что о чём-либо договариваться с Вашингтоном бессмысленно. На фоне слов Блинкена о «сделанном важном шаге для стабилизации отношений с Китаем» Байден заявил, что действия Си Цзиньпина – это «действия диктатора».Байден, находясь с визитом в Калифорнии:Байден, назвав председателя КНР диктатором, так же заявил, что тот якобы «не вполне контролирует ситуацию в китайской экономике»:Надо ли это понимать, что у Байдена и США никаких экономических трудностей сегодня нет? Видимо, сам Байден считает, что если он до новых выборов отменил потолок государственного долга (а он уже перевалил за 32 трлн долларов), то и проблемы экономического характера, в том числе в банковском секторе США, исчезли.