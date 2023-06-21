Франция собралась поддержать вступление Украины в состав НАТО

Вступление Украины в состав Североатлантического альянса будет поддержано Францией. Соответствующее решение принял Совет обороны Франции, хотя ранее в Париже выступали против этой инициативы.Примечательно, что совсем недавно ключевые члены НАТО, такие как США, Германия и Франция, выступали с критикой идеи вступления Украины в альянс, в отличие от Польши и стран Прибалтики. Но теперь позиция французского руководства изменилась.Судя по всему, в Париже считают вступление Украины в НАТО как инструмент обеспечения безопасности Киева. Так, членство Украины в альянсе поможет защитить ее, как считают французские власти, от дальнейших «агрессивных» действий в отношении страны.Западные СМИ убеждены, что такое решение французского руководства является «поворотным» для Франции. Если ранее Франция рассматривалась как одна из относительно «пророссийских» стран в Европе, то теперь она приближается пор своей позиции к странам Прибалтики и Польше, которые давно настаивали на скорейшем приеме Украины в Североатлантический альянс.В 2008 году на саммите Североатлантического альянса в Бухаресте тогдашний президент Франции Николя Саркози вместе с канцлером Германии Ангелой Меркель блокировали любые инициативы по скорому вступлению Украины в состав НАТО. США в то время выступали за максимально ускоренную процедуру приема Украины в состав Североатлантического альянса. Однако, как мы понимаем, даже сейчас все будет зависеть в конечном итоге от решения США, а не европейских государств.