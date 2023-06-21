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Франция собралась поддержать вступление Украины в состав НАТО

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Франция собралась поддержать вступление Украины в состав НАТО

Вступление Украины в состав Североатлантического альянса будет поддержано Францией. Соответствующее решение принял Совет обороны Франции, хотя ранее в Париже выступали против этой инициативы.


Примечательно, что совсем недавно ключевые члены НАТО, такие как США, Германия и Франция, выступали с критикой идеи вступления Украины в альянс, в отличие от Польши и стран Прибалтики. Но теперь позиция французского руководства изменилась.

Судя по всему, в Париже считают вступление Украины в НАТО как инструмент обеспечения безопасности Киева. Так, членство Украины в альянсе поможет защитить ее, как считают французские власти, от дальнейших «агрессивных» действий в отношении страны.

Западные СМИ убеждены, что такое решение французского руководства является «поворотным» для Франции. Если ранее Франция рассматривалась как одна из относительно «пророссийских» стран в Европе, то теперь она приближается пор своей позиции к странам Прибалтики и Польше, которые давно настаивали на скорейшем приеме Украины в Североатлантический альянс.

В 2008 году на саммите Североатлантического альянса в Бухаресте тогдашний президент Франции Николя Саркози вместе с канцлером Германии Ангелой Меркель блокировали любые инициативы по скорому вступлению Украины в состав НАТО. США в то время выступали за максимально ускоренную процедуру приема Украины в состав Североатлантического альянса. Однако, как мы понимаем, даже сейчас все будет зависеть в конечном итоге от решения США, а не европейских государств.
Использованы фотографии:
Wikipedia / U.S. Department of State
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29 комментариев
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  1. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 08:38
    +6
    Они не понимают: это ещё один шаг к ужасам которые произойдут "На следующий день".
    1. Чеширский
      Чеширский Сегодня, 08:51
      +1
      Вступление в НАТО - просто официальная возможность держать войска НАТО на ее территории. Ничего личного, сейчас для них это выгодно.
      hi
    2. Венд
      Венд Сегодня, 09:52
      0
      Цитата: Иезекиль 25-17
      Они не понимают: это ещё один шаг к ужасам которые произойдут "На следующий день".

      Да тут другое laughing Макрон обиделся, что его на БРИКС не пригласили laughing
    3. Ныробский
      Ныробский Сегодня, 10:00
      +1
      Цитата: Иезекиль 25-17
      Они не понимают: это ещё один шаг к ужасам которые произойдут "На следующий день".

      Что "они"(в данном случае Макрон) могут понимать? Этого чепушилу матрасы усадили в Елисейском дворце для того, что бы он помогал им демонтировать экономику Евросоюза в целом и Франции в частности.
      Макрон это тот же Зеленский, только говорит на французском и жрёт лягушек, такая же марионетка, просто перед ним пока поставлены задачи не связанные с кровопролитием.
  2. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 08:41
    +4
    Похоже совсем дела плохи у ВСУ с " наступом",бросают в помощь всё и все.В США придумали сказку для конгресса ,мы тут плохие американцы ,бедных нациков обманули.Они нам переплатили - надо закрыть недостачу автоматом.Европа эшелонами технику последнюю неделю погнало.Поляки - сажают на колёса " наёмников и отпусников" и по зелёному коридору в бой на Украину.Но сами пока не лезут - боятся.
    1. grem
      grem Сегодня, 09:49
      0
      Цитата: tralflot1832
      Похоже совсем дела плохи у ВСУ с " наступом",бросают в помощь всё и все.В США придумали сказку для конгресса ,мы тут плохие американцы ,бедных нациков обманули

      По ходу запад уже готов брехать все что угодно ,лишь бы укронацики шли вперед под убийственный огонь России !
      Я уже представляю ,как у них там из всех сми и т.д.Вопят о перемоги ,типо нас взяли в нато и помощь уже идет ..Вперед хлопцы ,все на маями потом поедим сполными карманами баксов. и т.д. Во их как лооохов разводят с этими вступлениями -наступлениями ..Наивные !!!!
  3. Roma-1977
    Roma-1977 Сегодня, 08:42
    +7
    Так пишут, как будто завтра Украину примут в НАТО, и всё НАТО начнёт воевать с Россией вместо Украины. А на деле-то это всего лишь символический жест поддержки для недалёких аборигенов Украины, типа: "Не падайте духом, мы мысленно с вами, грузите апельсины бочками и всё такое!" Главное, чтобы украинцы внезапно не сдались, будучи разочарованными "союзниками", а продолжали массово умирать, по возможностьи нанося урон России. Но самое интересное, что деградация сознания масс на Украине достигла такого уровня, что эта примитивная разводка работает!
  4. убей фашиста
    убей фашиста Сегодня, 08:47
    +2
    Похоже Вагнер дал лягушатникам хорошего пинка в африке, раз герантофил саркози начал бежать впереди паровоза.
    1. Ретвизан 8
      Ретвизан 8 Сегодня, 09:36
      +1
      Дык не саркози , а Макрон наверное , вроде он у нас герантофил ?
      laughing
      1. убей фашиста
        убей фашиста Сегодня, 10:24
        0
        А какая разница? (с) Всех этих содомитов и не упомнишь (комментарий может и короткий зато толстый)
    2. grem
      grem Сегодня, 10:01
      0
      Цитата: убей фашиста
      Похоже Вагнер дал лягушатникам хорошего пинка в африке

      Французов и т.д. выдавливают из Африке потихоньку ..ЧВК "Вагнер" прославились на весь мир и Россия естественно ..Солдаты от Бога и воюют не только за деньги ,а с душой и правдой !
  5. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 08:49
    +2
    ранее Франция рассматривалась как одна из относительно «пророссийских» стран в Европе, то теперь она приближается пор своей позиции к странам Прибалтики и Польше
    При Жаке Шираке у Франции действительно были хорошие отношения с Россией, но после него таких отношений больше не наблюдалось. Саркози-Олланды-Макроны на настоящих политиков не тянут. А вот то, что Франция встала в одном ряду с Польшей и Прибалтикой по проявлению откровенного русофобства это точно. Поэтому смена позиции Макрона по принятию Украины в НАТО закономерна - ну нравится ему запах грязной футболки Зеленского и ни чего с собой поделать не может.
    1. убей фашиста
      убей фашиста Сегодня, 09:10
      0
      На мой взгляд это англосаксы стали целенаправленно работать в этом направлении - выращивать политиков для европы, а кандидатам не из своего зверинца не дают пройти на вершину власти. При системном подходе все возможно. Даже в 404 за каких то 30 лет вырастили поколение мутантов непомнящих родства.
  6. михаилл
    михаилл Сегодня, 08:50
    +2
    Вступление в НАТО.

    ..........................................................................................
  7. Копчёный
    Копчёный Сегодня, 08:53
    +1
    Красивый жест, который ничего не стоил, имеет эффект только в СМИ и у которого нету шансов на реализацию.
    1. grem
      grem Сегодня, 10:04
      0
      Цитата: Копчёный
      Красивый жест, который ничего не стоил, имеет эффект только в СМИ и у которого нету шансов на реализацию.

      Ну всуки теперь рванут на пулеметы русские ,типо франция и нато с нами )))
      В этом весь эффект этого популистского заявления лягушатника ..
  8. rocket757
    rocket757 Сегодня, 08:56
    +3
    Западные СМИ убеждены, что такое решение французского руководства является «поворотным» для Франции.
    Ох уж эти французы, прям как те, с пониженной социальной ... то так повернутся, то эдак, уже не флюгер, пропеллер.
    1. Mouse
      Mouse Сегодня, 09:25
      +4
      Да... перевелись де Голли во Франции... одни Макроши остались.
      ..
      макрошки..... yes
      1. tihonmarine
        tihonmarine Сегодня, 09:33
        +3
        Цитата: Mouse
        Да... перевелись де Голли во Франции... одни Макроши остались.
        ..

        У Мони Макрона детская мечта в глазах, поэтому он по всему миру с учительницей гоняет. Моня Макрон был вполне приличным мальчиком - штаны на ​лямках, пока не попал под хищную многодетную старушку...
      2. grem
        grem Сегодня, 10:07
        +2
        Цитата: Mouse
        Да... перевелись де Голли во Франции... одни Макроши остались.
        ..
        макрошки..... yes

        Да не говорите .не с кем на западе по серьезному договариваться от слова Совсем ! Ну Си и Эрдоган вроде серьезные политики ,а остальные сплошная шушера и пиарщики .Ну Трамп еще вроде серьезный был ,но его сразу загасили и сейчас гасят по тупому ,прям смешно ..
  9. solar
    solar Сегодня, 09:08
    -1
    Постепенно растет поддержка на вступление Украины в НАТО. Ничего хорошего для России в этом нет, что б ни говорили:((
    1. Крымский партизан 1974
      Крымский партизан 1974 Сегодня, 09:48
      0
      Постепенно растет поддержка на вступление Украины в НАТО.
      ....вопрос только в том..есть ли вменяемые границы у этого недогосударства, если быть точнее территории...
  10. Анадыреанец
    Анадыреанец Сегодня, 09:10
    +1
    Песня " Идет война народная " - скоро станет актуальной. И так каждые 100 лет.
    1. Копчёный
      Копчёный Сегодня, 09:17
      -3
      Деды красные, да даже прапрадеды хрустобулковцы, в прошлые народно-отечественные, не торговали с кем то одновременно ведя войну с ним же.
    2. carpenter
      carpenter Сегодня, 09:26
      0
      Цитата: Анадыреанец
      Песня " Идет война народная " - скоро станет актуальной. И так каждые 100 лет.

      Вставай, страна огромная,
      Вставай на смертный бой
      С фашистской силой темною,
      С проклятою ордой!
  11. Хорон
    Хорон Сегодня, 09:19
    +2
    Франция собралась поддержать вступление Украины в состав НАТО

    Чтож, тушки жареных французов уже почти 100 лет не украшали просторы России.
  12. carpenter
    carpenter Сегодня, 09:24
    +1
    Если ранее Франция рассматривалась как одна из относительно «пророссийских» стран в Европе

    А когда Франция была "пророссийская", может в 1812 году, или в 1854 году, да в 1914 году не была, а про 1941 год можно промолчать. Это вот Россия все время Францию пытается из дерьма вытащить, а зря.
  13. Ретвизан 8
    Ретвизан 8 Сегодня, 09:42
    0
    Война уже идёт, а лягушатники решили нас попугать вступлением Украины в НАТО , а себя они не хотят попугать, что это может провести к массовой гибели их солдат , а может и самой Франции?
  14. инженер74
    инженер74 Сегодня, 09:44
    0
    Надеюсь, именно об этом Э. Макрон решил заявить на саммите БРИКС в ЮАР? wassat
    Куда он пытается хоть ветошью, но пролезть....