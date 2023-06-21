Военное обозрение
Войти Регистрация

Показаны места падения рухнувших в Московской области при подлете к войсковой части украинских беспилотников

13
Показаны места падения рухнувших в Московской области при подлете к войсковой части украинских беспилотников

Сегодня рано утром в Наро-Фоминском городском округе в поселке Калининец упали два беспилотных летательных аппарата. Как сообщают власти Московской области, происшествие имело место примерно в 5:30 и 5:50 утра.


Дроны летели в сторону складов одной из дислоцирующихся в округе войсковых частей. Но российским военным удалось воспрепятствовать прилету беспилотников, в результате чего дроны упали.

Как сообщает губернатор Московской области Андрей Воробьев, фрагменты беспилотных аппаратов нашли в окрестностях, в результате их падения разрушений и пострадавших нет. Сейчас на месте падения дронов работают представители экстренных служб, они оцепили территорию и изучают обломки аппаратов.


Власти региона попросили жителей сохранять спокойствие и не паниковать. Отметим, что периодически украинские формирования пытаются атаковать территории различных регионов России, причем не только граничащие с Украиной районы Белгородской, Брянской или Курской областей, но и расположенную на значительном удалении от украинской границы Московскую область.




Украинский режим уделяет значительное внимание развитию потенциала своей беспилотной авиации, которая рассматривается в качестве важного средства нанесения ударов по российским объектам, расположенным на значительном удалении от украинской территории, в том числе и в глубине Российской Федерации.
Использованы фотографии:
Telegram-канал губернатора Московской области
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
13 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Oldi
    Oldi Сегодня, 08:44
    0
    Понятно, что взрывалось под утро, аж в Краснознаменске слышно было.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 08:56
      -1
      Понятно,а до этого они пролетели очень интересные обьекты в Калужской,как раз где к Наре примыкает...Или запускали поблизости.
      1. михаилл
        михаилл Сегодня, 09:03
        +2
        Цитата: dmi.pris1
        Понятно,а до этого они пролетели очень интересные обьекты в Калужской,как раз где к Наре примыкает...Или запускали поблизости.

        Само собой, привозят в багажнике или в газельке, быстренько собирают и запускают.
        1. grem
          grem Сегодня, 09:22
          +5
          Цитата: михаилл
          Само собой, привозят в багажнике или в газельке, быстренько собирают и запускают.

          По ходу так и есть ..Спящих диверсантов полно в России ! Одних гастеров с окраины было до СВО около 5 млн. Вот и думайте .Мноогие тут отсиживаются
          1. tihonmarine
            tihonmarine Сегодня, 09:39
            +1
            Цитата: grem
            По ходу так и есть ..Спящих диверсантов полно в России ! Одних гастеров с окраины было до СВО около 5 млн. Вот и думайте .Мноогие тут отсиживаются

            Из ДНР начнут выдворять заукраинцев обратно в незалежную. Врио главы ДНР Денис Пушилин подписал распоряжение о создании на территории республики рабочей группы, которая будет заниматься созданием пунктов временного содержания иностранцев и апатридов, которые подлежат выдворению с территории России.
  2. ДымОк_в_дЫмке
    ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 08:56
    0
    На фотографиях ни одного обломка.
    Так что упало или рухнуло?
  3. Арон Заави
    Арон Заави Сегодня, 08:58
    +6
    Ну так война. Что тут поделаешь. Усиливайте ПВО.
    1. Бородач
      Бородач Сегодня, 09:12
      +1
      Цитата: Арон Заави
      Ну так война. Что тут поделаешь. Усиливайте ПВО.

      Никакой войны нет. Есть СВО.
      Подумаешь, какие-то беспилотники прилетели бомбить РФ. Это не казус Белли. В Кремль прилетело - ерунда. Вот если Рублёвку разбомбят. Это другое. Это холокост.
    2. a.s.zzz888
      a.s.zzz888 Сегодня, 09:18
      +1

      Арон Заави (Арон)
      Сегодня, 08:58
      -1
      Ну так война. Что тут поделаешь. Усиливайте ПВО.
      ты там своим советуй, как водопроводные трубы из Палестины не пропустить. советничек wassat : .А тут, из без тебя справятся. tongue
  4. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 09:05
    -1
    Показаны места падения рухнувших

    Как то они очень точно падали на свободные от сухой травы места. Наверное со специальной противопожарной системой наведения. recourse
  5. Fisherman
    Fisherman Сегодня, 09:11
    0
    Судя по колючке и военной покраске ворот - упали прямо у забора и рванули оба. Ну и молодцы военые, что приземлили.
  6. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 09:12
    -1
    Судя по фотографиям и особенно по последней с двумя рядами колючей проволоки и минерализованной полосой между ними объектом атаки был склад и это не склад одной из в/ч, а возможно дивизионный или армейский.
  7. литий17
    литий17 Сегодня, 09:15
    0
    Судя по тому что обломков как таковых то и нет, по сути похоже на подрыв гранаты... Запускали в округе!