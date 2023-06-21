Показаны места падения рухнувших в Московской области при подлете к войсковой части украинских беспилотников

Сегодня рано утром в Наро-Фоминском городском округе в поселке Калининец упали два беспилотных летательных аппарата. Как сообщают власти Московской области, происшествие имело место примерно в 5:30 и 5:50 утра.
Дроны летели в сторону складов одной из дислоцирующихся в округе войсковых частей. Но российским военным удалось воспрепятствовать прилету беспилотников, в результате чего дроны упали.
Как сообщает губернатор Московской области Андрей Воробьев, фрагменты беспилотных аппаратов нашли в окрестностях, в результате их падения разрушений и пострадавших нет. Сейчас на месте падения дронов работают представители экстренных служб, они оцепили территорию и изучают обломки аппаратов.
Власти региона попросили жителей сохранять спокойствие и не паниковать. Отметим, что периодически украинские формирования пытаются атаковать территории различных регионов России, причем не только граничащие с Украиной районы Белгородской, Брянской или Курской областей, но и расположенную на значительном удалении от украинской границы Московскую область.
Украинский режим уделяет значительное внимание развитию потенциала своей беспилотной авиации, которая рассматривается в качестве важного средства нанесения ударов по российским объектам, расположенным на значительном удалении от украинской территории, в том числе и в глубине Российской Федерации.