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Подполковник Марочко: Противник потерял несколько ключевых позиций на Купянском направлении при попытках взломать нашу оборону

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Подполковник Марочко: Противник потерял несколько ключевых позиций на Купянском направлении при попытках взломать нашу оборону

На Купянском направлении противник потерял несколько ключевых позиций в попытках атаковать российские войска. Об этом в своем ТГ-канале сообщил подполковник в отставке Андрей Марочко.


По данным военного эксперта, подразделения ВСУ неоднократно пытались атаковать позиции российских войск на Купянском направлении, но потеряли несколько своих, причем ключевых, которые занимали уже длительное время. Наши действуют от активной обороны, которая предусматривает тактическое наступление. Так и здесь получилось, ВСУ хотели одного, а получили другое.

Касаемо наступательных действий, то противник за последнее время их не реализовал, более того вместо занятия новых рубежей, он утратил несколько ключевых позиций, которые занимал на протяжении длительного времени

- сообщил подполковник.

Гораздо активнее ВСУ действуют на Красно-Лиманском направлении, атакуя наши позиции, невзирая на потери. По имеющимся данным, противник в течение трех суток пытается атаковать в направлении Кременной и Лисичанска, натыкается на оборону, несет потери и отступает, что бы после группировки и подтягивания резервов снова пойти в атаку на наши позиции. Как уточняется, успехов ВСУ не добились, прорывов обороны не допущено.

Между тем, в Генштабе ВСУ никак не комментируют происходящее на Купянском и Красно-Лиманском направлениях, все внимание уделяя Донецкому и Запорожскому. Согласно утренней сводке, российские войска атакуют позиции ВСУ под Артемовском, в районе Авдеевки и Марьинки, но "доблестные" украинские военные все атаки отбили.
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9 комментариев
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  1. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 09:11
    +2
    Об этом в своем ТГ-канале сообщил подполковник в отставке Андрей Марочко.

    А это кто? И почему он "вроде как бы знает" то, что другим неведомо? Не достаточно ли Сладкова с Ю.Подолякой для "формирования контента"? А если сюда добавить еще и генерал-бухгалтера, то "голова пойдет кругом"
    1. Копчёный
      Копчёный Сегодня, 09:13
      +2
      Больше экспертов, больше новостей, можно раз в 30-60 минут обновлять ленту информационную.
      1. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 09:19
        +4
        Из Марочко такой же эксперт,как от Юры из Сум..
        1. ДимчиК
          ДимчиК Сегодня, 09:33
          0
          а сладков это что? фабрика по производству чего-то сладкого для ушей и глаз?
          1. dmi.pris1
            dmi.pris1 Сегодня, 09:40
            +2
            Сладков-бывший политработник.Хотя бывших то не бывает.У него другое отличие от вышеназванных.Он зачастую на передке лазает.Хотя бы за это его надо уважать.
            1. советник 2 уровня
              советник 2 уровня Сегодня, 10:02
              -1
              а Марочко, сильный военный эксперт:
              Андрей Витальевич Марочко родился 10 июля 1980 года.
              В 1997 году Андрей Марочко окончил Садовскую общеобразовательную школу.
              В 2002 году Марочко окончил Луганский национальный аграрный университет, получив специальность «зооинженер».
              Потом была срочная служба в войсках ПВО, в/ч А-0194 (2003−2004).
              После увольнения в запас Андрей Марочко пришел в милицию и до весны 2014 года проходил службу на различных должностях в подразделениях управления МВД Украины в Луганской области.
              Андрей Марочко служил в спецподразделении «Грифон» (судебная милиция, обеспечивающая охрану судей, свидетелей, судебных зданий).
              Затем Андрей Марочко работал в ИВС (изолятор временного содержания) при Ленинском райотделе.
              подполковник чего?
  2. grem
    grem Сегодня, 09:16
    +2
    Мясное наступление продолжается ..Ну ну !
  3. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 09:20
    +1
    успехов ВСУ не добились, прорывов обороны не допущено.
    Об этом говорит и представитель ГШ ВС РФ и военные корреспонденты, и блогеры... Пока это главное.
  4. voyaka uh
    voyaka uh Сегодня, 10:54
    0
    Вчера была статья на ВО, что на Купянском направлении успешно наступает росс. армия.
    А сегодня - там же - наступает укр.армия.