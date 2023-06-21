Подполковник Марочко: Противник потерял несколько ключевых позиций на Купянском направлении при попытках взломать нашу оборону

Касаемо наступательных действий, то противник за последнее время их не реализовал, более того вместо занятия новых рубежей, он утратил несколько ключевых позиций, которые занимал на протяжении длительного времени

На Купянском направлении противник потерял несколько ключевых позиций в попытках атаковать российские войска. Об этом в своем ТГ-канале сообщил подполковник в отставке Андрей Марочко.По данным военного эксперта, подразделения ВСУ неоднократно пытались атаковать позиции российских войск на Купянском направлении, но потеряли несколько своих, причем ключевых, которые занимали уже длительное время. Наши действуют от активной обороны, которая предусматривает тактическое наступление. Так и здесь получилось, ВСУ хотели одного, а получили другое.- сообщил подполковник.Гораздо активнее ВСУ действуют на Красно-Лиманском направлении, атакуя наши позиции, невзирая на потери. По имеющимся данным, противник в течение трех суток пытается атаковать в направлении Кременной и Лисичанска, натыкается на оборону, несет потери и отступает, что бы после группировки и подтягивания резервов снова пойти в атаку на наши позиции. Как уточняется, успехов ВСУ не добились, прорывов обороны не допущено.Между тем, в Генштабе ВСУ никак не комментируют происходящее на Купянском и Красно-Лиманском направлениях, все внимание уделяя Донецкому и Запорожскому. Согласно утренней сводке, российские войска атакуют позиции ВСУ под Артемовском, в районе Авдеевки и Марьинки, но "доблестные" украинские военные все атаки отбили.