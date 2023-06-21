«Нулевая терпимость»: власти Кипра обещают пресекать попытки обхода антироссийских санкций

На Кипре действуют компании, помогающие бизнесменам из России обходить санкции, наложенные Западом на их страну. Теперь к такой деятельности на острове будет проявляться «нулевая терпимость».
Такое заявление сделал кипрский президент Никос Христодулидис на брифинге, посвященном 100-дневному сроку его пребывания в должности.
Власти Кипра обещают пресекать попытки обхода антироссийских санкций, предпринимаемых компаниями или гражданами островного государства. Речь идет о международных санкциях, связанных с участием России в украинском конфликте.
Христодулидис подчеркнул, что его страна долгие годы зарабатывала репутацию надежного центра финансовой и деловой активности, поэтому всеми силами постарается ее сохранить. Президент заявил, что власти не оставят без внимания включение США и Британией нескольких кипрских граждан и компаний в список тех, кто помогает России обходить санкции. Он пообещал принять необходимые меры и сурово наказать этих «пособников».
Глава Кипра отметил, что решение данной проблемы позволит острову напомнить о себе как о финансовом центре, соединяющем Восток и Запад, Европу с Западной Азией и Северной Африкой.
При этом Христодулидис подтвердил категорический отказ киприотов поставлять оружие киевскому режиму, так как это подорвет обороноспособность собственной страны. Кипр не станет поставлять Украине танки Т-80, бронетранспортеры, ЗРК и прочую имеющуюся у него военную технику в обмен на более современные образцы западного вооружения.