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«Нулевая терпимость»: власти Кипра обещают пресекать попытки обхода антироссийских санкций

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«Нулевая терпимость»: власти Кипра обещают пресекать попытки обхода антироссийских санкций

На Кипре действуют компании, помогающие бизнесменам из России обходить санкции, наложенные Западом на их страну. Теперь к такой деятельности на острове будет проявляться «нулевая терпимость».


Такое заявление сделал кипрский президент Никос Христодулидис на брифинге, посвященном 100-дневному сроку его пребывания в должности.

Власти Кипра обещают пресекать попытки обхода антироссийских санкций, предпринимаемых компаниями или гражданами островного государства. Речь идет о международных санкциях, связанных с участием России в украинском конфликте.

Христодулидис подчеркнул, что его страна долгие годы зарабатывала репутацию надежного центра финансовой и деловой активности, поэтому всеми силами постарается ее сохранить. Президент заявил, что власти не оставят без внимания включение США и Британией нескольких кипрских граждан и компаний в список тех, кто помогает России обходить санкции. Он пообещал принять необходимые меры и сурово наказать этих «пособников».

Глава Кипра отметил, что решение данной проблемы позволит острову напомнить о себе как о финансовом центре, соединяющем Восток и Запад, Европу с Западной Азией и Северной Африкой.

При этом Христодулидис подтвердил категорический отказ киприотов поставлять оружие киевскому режиму, так как это подорвет обороноспособность собственной страны. Кипр не станет поставлять Украине танки Т-80, бронетранспортеры, ЗРК и прочую имеющуюся у него военную технику в обмен на более современные образцы западного вооружения.
Использованы фотографии:
https://www.presidency.gov.cy/
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15 комментариев
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  1. Любитель_чтения
    Любитель_чтения Сегодня, 09:17
    +14
    Нулевая терпимость заканчивается там, где появляется ненулевая прибыль.
  2. monetam
    monetam Сегодня, 09:18
    +6
    Тут надо помнить, что в у Кипра в последние годы неплохая наполняемость бюджета. Как только с бюджетом наступят нелады - так сразу куда денется вся эта "нулевая терпимость".
  3. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 09:18
    +6
    В 150 000 -ном Лимассоле проживает 40 000 россиян ,пусть попробует уследить за всеми. laughing
    1. ettore
      ettore Сегодня, 10:29
      +1
      Цитата: tralflot1832
      В 150 000 -ном Лимассоле проживает 40 000 россиян ,пусть попробует уследить за всеми. laughing

      Есть нюанс, эти россияне с Россией себя уже не отождествляют и считают себя эурапейцами, и так по всей Европе. Так, что не стоит на них надеяться.
  4. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 09:20
    +3
    Греки они такие...за деньги сами удавятся...англосаксы зная их слабость умело надавили на их причинное место.
    Нашим состоятельным гражданам smile надо бы понимать что там их разденут до трусов...и трусы тоже отнимут.
  5. oleg-nekrasov-19
    oleg-nekrasov-19 Сегодня, 09:20
    +1
    Как говаривал мой комбриг в далеком 2000 -м : " напугали бабу толстым х.."
  6. Glagol1
    Glagol1 Сегодня, 09:23
    +6
    После того, как они несколько лет назад заблокировали депозиты, финцентром они перестали быть мгновенно. Теперь пыжатся. Пупок развяжется, а не финцентр.
  7. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 09:25
    +1
    будет проявляться «нулевая терпимость»... заявление сделал кипрский президент Никос Христодулидис на брифинге, посвященном 100-дневному сроку его пребывания в должности.
    Как можно понять долго искали что записать в 100 дневный актив нового президента и не найдя решили объявить "нулевую терпимость". И в тренде, и вроде как, что-то сделано полезное. Ну хоть обещает не поставлять Киеву оружия и то хорошо, но правда только обещает.
  8. Tagan
    Tagan Сегодня, 09:31
    +2
    Христодулидис подчеркнул, что его страна долгие годы зарабатывала репутацию надежного центра финансовой и деловой активности

    Серьезно? А если вспомнить, как десять лет назад Кипр "простил"(украл) россиянам несколько лярдов в целях преодоления собственного кризиса? Многим из них поделом конечно, но факт остаётся фактом.
    Их репутация давно в одном месте.
  9. Ulan.1812
    Ulan.1812 Сегодня, 09:33
    +4
    Может нам признать Турецкую республику Кипр?
  10. A2AD
    A2AD Сегодня, 09:44
    0
    Христодулидис подчеркнул, что его страна долгие годы зарабатывала репутацию надежного центра финансовой и деловой активности, поэтому всеми силами постарается ее сохранить. Президент заявил, что власти не оставят без внимания включение США и Британией нескольких кипрских граждан и компаний в список тех, кто помогает России обходить санкции. Он пообещал принять необходимые меры и сурово наказать этих «пособников».
    О каком сохранении репутации может идти речь у подневольного государства исполняющего чужие приказы?
    Либо у этого "кипрский президент Никос Христодулидис" мозги совсем на бекрень и напрочь отсутствует элементарная логика. Тогда большой вопрос, а относится ли он вообще к Homo sapiens особенно в части sapiens. Может это подвид человекообразных обезьян без мозгов выведеных в лаборатории. Какой нибудь хомо безмозглус жополизус.
  11. Хорон
    Хорон Сегодня, 09:45
    +1
    Христодулидис подчеркнул, что его страна долгие годы зарабатывала репутацию надежного центра финансовой и деловой активности,

    Одно другому не мешает?
    Власти Кипра обещают пресекать попытки обхода антироссийских санкций, предпринимаемых компаниями или гражданами островного государства.

    Как можно быть надёжным центром, если в любой момент можно оказаться в санкционном списке, по любому поводу? Надо быть последним имбицилом чтобы иметь дела на таких территориях.
  12. puskarinkis
    puskarinkis Сегодня, 09:48
    0
    Как то, что "страна долгие годы зарабатывала репутацию надежного центра финансовой и деловой активности", сочетается с поддержкой экономической войны отдельных стран против России? Вы, или надёжный партнёр или "женщина с низкой социальной ответственностью"!
  13. конструктор_сидоров
    конструктор_сидоров Сегодня, 10:02
    0
    В общем, из вечной группировки противостояния
    Турция против
    Кипра, Греции, (туда же Болгар с их "турецким игом")
    напрашивается вопрос - кто нам ближе?
    1. Крымский партизан 1974
      Крымский партизан 1974 Сегодня, 10:48
      0
      напрашивается вопрос - кто нам ближе?
      ...Сирия