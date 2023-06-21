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Минобороны Белоруссии отработает проведение мобилизации в рамках начавшихся военных учений

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Минобороны Белоруссии отработает проведение мобилизации в рамках начавшихся военных учений

Министерство обороны Белоруссии отработает проведение мобилизационных мероприятий в рамках военных учений, которые стартовали сегодня, 21 июня. Об этом сообщает пресс-служба белорусского военного ведомства.


Белоруссия проведет учения по проведению мобилизации на случай начала военных действий на территории республики. Основная задача учений - оценить готовность военных комиссариатов и органов местной власти к проведению мобилизации. Отмечается, что проводиться они будут в Минской области с 21 по 30 июня с развертыванием необходимой инфраструктуры, привлечением военнообязанных и автомобильной техники различных предприятий в рамках мобилизации, в том числе для укомплектования военкоматов.

Подчеркивается, что учения плановые и проводятся ежегодно.

Данные учения проводятся ежегодно согласно плану подготовки Вооруженных Сил Республики Беларусь. Их основная цель - оценить степень готовности местных исполнительных органов, военных комиссариатов, госорганов и организаций к выполнению задач по предназначению

- говорится в сообщении Минобороны Белоруссии.

Ранее в Минске сообщили о готовности Польши поддержать некое "восстание", которое готовится оппозицией на территории Белоруссии. В Варшаве не исключают ввода войск в республику при определенных обстоятельствах. Также имеется и Украина, готовая к провокациям с пересечением границы Белоруссии. Киев создал довольно мощную группировку, которая прикрыла белорусскую границу. Как заявил командующий Объединенными силами ВСУ Наев, у группировки "Север" хватит сил и средств для ведения боев на территории Белоруссии.
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5 комментариев
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 09:21
    +2
    Польша и Литва активно подготавливают боевиков против Белоруссии.Так что все это логично,нельзя пребывать в безмятежном покое,надеясь на Россию.
  2. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 09:29
    +2
    Министерство обороны Белоруссии отработает проведение мобилизационных мероприятий в рамках военных учений
    А вот это необходимое мероприятие. Как я понимаю будут учтены и ошибки нашего МО на начальном этапе частичной мобилизации.
    1. monetam
      monetam Сегодня, 09:58
      +1
      совершенно верно ! Так что белорусы правильно делают, что заранее опробуют механизм мобилизации- гораздо лучше выявить недочеты на уровне тренировок, чем на своих боках во время настоящих боевых действий.
    2. Aлеkc
      Aлеkc Сегодня, 10:00
      0
      будут учтены и ошибки
      Не факт. Мероприятие вполне может быть ради мероприятия, к сожалению.
    3. svarog77
      svarog77 Сегодня, 11:04
      +1
      Ранее у нас провели переучет всех военнообязанных, и до этого каждый год в "партизаны" забирали...