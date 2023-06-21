Минобороны Белоруссии отработает проведение мобилизации в рамках начавшихся военных учений

Данные учения проводятся ежегодно согласно плану подготовки Вооруженных Сил Республики Беларусь. Их основная цель - оценить степень готовности местных исполнительных органов, военных комиссариатов, госорганов и организаций к выполнению задач по предназначению

Министерство обороны Белоруссии отработает проведение мобилизационных мероприятий в рамках военных учений, которые стартовали сегодня, 21 июня. Об этом сообщает пресс-служба белорусского военного ведомства.Белоруссия проведет учения по проведению мобилизации на случай начала военных действий на территории республики. Основная задача учений - оценить готовность военных комиссариатов и органов местной власти к проведению мобилизации. Отмечается, что проводиться они будут в Минской области с 21 по 30 июня с развертыванием необходимой инфраструктуры, привлечением военнообязанных и автомобильной техники различных предприятий в рамках мобилизации, в том числе для укомплектования военкоматов.Подчеркивается, что учения плановые и проводятся ежегодно.- говорится в сообщении Минобороны Белоруссии.Ранее в Минске сообщили о готовности Польши поддержать некое "восстание", которое готовится оппозицией на территории Белоруссии. В Варшаве не исключают ввода войск в республику при определенных обстоятельствах. Также имеется и Украина, готовая к провокациям с пересечением границы Белоруссии. Киев создал довольно мощную группировку, которая прикрыла белорусскую границу. Как заявил командующий Объединенными силами ВСУ Наев, у группировки "Север" хватит сил и средств для ведения боев на территории Белоруссии.