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Китайские власти опровергли сообщение американской прессы о строительстве новой учебной военной базы на Кубе

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Китайские власти опровергли сообщение американской прессы о строительстве новой учебной военной базы на Кубе

Информация о том, что Китай планирует построить новую учебную военную базу на Кубе, не соответствует действительности. Об этом заявили китайские власти, комментируя публикацию американской прессы.


Ранее издание The Wall Street Journal написало, будто бы Китай вынашивает планы по строительству военной базы на «острове Свободы». Согласно публикации издания, якобы Пекин и Гавана обсуждали возможность строительства китайской военной базы на северном побережье острова, в 160 километрах от побережья американского штата Флорида.

Естественно, что такое сообщение вызвало тревогу американских властей. Представители Вашингтона связались с властями Кубы, чтобы предотвратить возможное строительство учебного центра, но при этом американские власти не стали комментировать данную информацию.

В последнее время Китай наращивает темпы активности в Латинской Америке, включая и страны Карибского бассейна. Многие государства региона сейчас развивают более тесные связи с Китаем, а Куба, учитывая идеологическую близость, изначально была потенциальным союзником КНР во всех отношениях.

Размещение китайских военных в Карибском бассейне стало бы серьезной угрозой для национальной безопасности США. В Вашингтоне это прекрасно понимают, и пытаются минимизировать соответствующие риски, чтобы Китай не размещал свои военные объекты в непосредственной близости от американского побережья. Впрочем, сами США имеют много военных баз поблизости от Китая – в Японии, Южной Корее, на острове Гуам, а также поддерживают связи с Тайванем.
Использованы фотографии:
kremlin.ru
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7 комментариев
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  1. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 09:41
    -1
    На Кубе сотовая связь есть?Если есть то должны быть вышки для ретрансляторов. bully
    1. Румaтa
      Румaтa Сегодня, 10:26
      +1
      Цитата: tralflot1832
      На Кубе сотовая связь

      А вот о чем точно следует позаботиться перед поездкой на Кубу — это сотовая связь. Во-первых, связь на острове довольно дорогое удовольствие, а во-вторых, иностранцы не могут приобретать местные сим-карты, а только взять их в аренду.

      Учитывая тарифную политику единственного местного государственного оператора связи, идеальным вариантом является использование международного роуминга на своем сотовом. Сегодня расскажем все про тарифы на использование российских сим-карт в роуминге на Кубе, и симку какого из них лучше взять в дальнее путешествие.
      Во сколько обойдется связь
  2. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 09:45
    +1
    Размещение китайских военных в Карибском бассейне стало бы серьезной угрозой для национальной безопасности США.
    А почему бы китайцам не повторить нашу операцию 1962 года? Новый Карибский кризис, но уже между Сша и Китаем, а мы со стороны понаблюдаем. А если серьезно, то Китай при желании может открыть на Кубе свою базу назвав ее к примеру "пунктом материально-технического обеспечения ВМС НОАК", а что там будет в действительности это на усмотрение КНР и Кубы.
    1. wanna
      wanna Сегодня, 09:51
      0
      Если бы это было сделано, это означало бы, что Китай должен был бы обеспечить военную защиту Кубы. Очевидно, что у нас нет возможности сделать это.
    2. Russian_Ninja
      Russian_Ninja Сегодня, 09:54
      0
      Возможно желание самой Кубы, вдруг она уже не хочет такого стресса для себя?
      За столько лет без российской базы может и привыкли к этому.
      Но лучше конечно там что-то разместить, пусть попугает США
  3. hohohol
    hohohol Сегодня, 10:09
    +2
    Даешь базу! А ещё лучше две - одна наша, другая китайская. Прям бальзам на душу
  4. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 10:22
    0
    Информация о том, что Китай планирует построить новую учебную военную базу на Кубе, не соответствует действительности.

    Очень жаль.(((