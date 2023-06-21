Китайские власти опровергли сообщение американской прессы о строительстве новой учебной военной базы на Кубе

Информация о том, что Китай планирует построить новую учебную военную базу на Кубе, не соответствует действительности. Об этом заявили китайские власти, комментируя публикацию американской прессы.Ранее издание The Wall Street Journal написало, будто бы Китай вынашивает планы по строительству военной базы на «острове Свободы». Согласно публикации издания, якобы Пекин и Гавана обсуждали возможность строительства китайской военной базы на северном побережье острова, в 160 километрах от побережья американского штата Флорида.Естественно, что такое сообщение вызвало тревогу американских властей. Представители Вашингтона связались с властями Кубы, чтобы предотвратить возможное строительство учебного центра, но при этом американские власти не стали комментировать данную информацию.В последнее время Китай наращивает темпы активности в Латинской Америке, включая и страны Карибского бассейна. Многие государства региона сейчас развивают более тесные связи с Китаем, а Куба, учитывая идеологическую близость, изначально была потенциальным союзником КНР во всех отношениях.Размещение китайских военных в Карибском бассейне стало бы серьезной угрозой для национальной безопасности США. В Вашингтоне это прекрасно понимают, и пытаются минимизировать соответствующие риски, чтобы Китай не размещал свои военные объекты в непосредственной близости от американского побережья. Впрочем, сами США имеют много военных баз поблизости от Китая – в Японии, Южной Корее, на острове Гуам, а также поддерживают связи с Тайванем.