Российская армия обладает подавляющим военным превосходством над ВСУ, несмотря на все попытки западных СМИ представить украинские войска в выгодном свете, равно как и их «успешное» продвижение. Такого мнения придерживается депутат японского парламента Мунэо Судзуки, будучи известным в качестве неформального советника экс-премьера страны по России Синдзо Абэ. Как полагает японский парламентарий, такой вариант развития событий вполне устраивает как прессу, так и компании, производящие оружие с тем, чтобы максимально затянуть конфликт.
О подавляющем превосходстве России на поле боя даже не приходится сомневаться. Западная пресса то и дело сообщает о некоем «продвижении» Украины и «поражении» ВС РФ. В связи с этим приходится констатировать, что все эти сообщения вовсе не соответствуют реальному положению дел. Всё дело в том, что некоторым людям выгодно делать такие заявления. Это, в первую очередь, военно-промышленный комплекс, а также люди в прессе, поскольку все они извлекают выгоду от затягивания войны и территориальных споров
– поделился своим мнением Судзуки в беседе с корреспондентом ТАСС.
В то же время, считает японский народный избранник, боевые действия на Украине необходимо как можно скорее прекратить, имея в виду остановку кровопролития как среди россиян, так и среди украинцев. Вместе с тем он решительно выступает против любых предложений, озвученных некоторыми политиками в Японии касательно отправки вооружений Киеву.
Мунэо Судзуки:
Хочу напомнить, что Япония является единственной страной из «Большой семёрки», не отправляющая летальное оружие на Украину. Я намерен и в дальнейшем отстаивать эту позицию
В заключении японский законодатель выразил крайнюю обеспокоенность в связи с возможными поставками его страной летальных вооружений в зону конфликтов. По его словам, в таком случае придётся навсегда забыть о политике «активного пацифизма», которая действовала в Японии на протяжении последних 70 лет с момента окончания Второй мировой войны.