О подавляющем превосходстве России на поле боя даже не приходится сомневаться. Западная пресса то и дело сообщает о некоем «продвижении» Украины и «поражении» ВС РФ. В связи с этим приходится констатировать, что все эти сообщения вовсе не соответствуют реальному положению дел. Всё дело в том, что некоторым людям выгодно делать такие заявления. Это, в первую очередь, военно-промышленный комплекс, а также люди в прессе, поскольку все они извлекают выгоду от затягивания войны и территориальных споров

Хочу напомнить, что Япония является единственной страной из «Большой семёрки», не отправляющая летальное оружие на Украину. Я намерен и в дальнейшем отстаивать эту позицию