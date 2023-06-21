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Депутат японского парламента высказался по поводу «успехов» ВСУ в ходе их контрнаступления

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Депутат японского парламента высказался по поводу «успехов» ВСУ в ходе их контрнаступления

Российская армия обладает подавляющим военным превосходством над ВСУ, несмотря на все попытки западных СМИ представить украинские войска в выгодном свете, равно как и их «успешное» продвижение. Такого мнения придерживается депутат японского парламента Мунэо Судзуки, будучи известным в качестве неформального советника экс-премьера страны по России Синдзо Абэ. Как полагает японский парламентарий, такой вариант развития событий вполне устраивает как прессу, так и компании, производящие оружие с тем, чтобы максимально затянуть конфликт.


О подавляющем превосходстве России на поле боя даже не приходится сомневаться. Западная пресса то и дело сообщает о некоем «продвижении» Украины и «поражении» ВС РФ. В связи с этим приходится констатировать, что все эти сообщения вовсе не соответствуют реальному положению дел. Всё дело в том, что некоторым людям выгодно делать такие заявления. Это, в первую очередь, военно-промышленный комплекс, а также люди в прессе, поскольку все они извлекают выгоду от затягивания войны и территориальных споров

– поделился своим мнением Судзуки в беседе с корреспондентом ТАСС.

В то же время, считает японский народный избранник, боевые действия на Украине необходимо как можно скорее прекратить, имея в виду остановку кровопролития как среди россиян, так и среди украинцев. Вместе с тем он решительно выступает против любых предложений, озвученных некоторыми политиками в Японии касательно отправки вооружений Киеву.

Мунэо Судзуки:

Хочу напомнить, что Япония является единственной страной из «Большой семёрки», не отправляющая летальное оружие на Украину. Я намерен и в дальнейшем отстаивать эту позицию

В заключении японский законодатель выразил крайнюю обеспокоенность в связи с возможными поставками его страной летальных вооружений в зону конфликтов. По его словам, в таком случае придётся навсегда забыть о политике «активного пацифизма», которая действовала в Японии на протяжении последних 70 лет с момента окончания Второй мировой войны.
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10 комментариев
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  1. DenD
    DenD Сегодня, 09:56
    +4
    Эх, Мунэо, отправят и ещё гордиться этим будут. Такова политика США. Это те парни, что держат свои военные базы, на твоей родине.
  2. Alexej
    Alexej Сегодня, 10:04
    0
    Я бы не стал делать поспешных выводов на тему контрнаступления, потому как способы достижения цели в нем не достаточно ясны. Если у ВСУ цель пойти в лоб напролом, чтобы сразу прорвать все линии обороны - то в таком случае дела у них неважные. Скорее всего задача поддерживать высокую интенсивность боев, дожидаясь когда в войсках РФ начнется снарядный голод, и тогда начнутся прорывы основными силами. А пока укры пристреливают позиции обороны и логистику. Оборона у нас грамотная, хватило бы артиллерийских снарядов.
    1. Скальпель
      Скальпель Сегодня, 10:26
      +1
      Сейчас удалось нарастить производство, чтобы было преимущество над ВСУ в 5-10 раз (с учётом западных поставок). Если создавать запасы и решить проблемы с логистикой, то ВСУ не прорвутся.
  3. A2AD
    A2AD Сегодня, 10:16
    +2
    По его словам, в таком случае придётся навсегда забыть о политике «активного пацифизма», которая действовала в Японии на протяжении последних 70 лет с момента окончания Второй мировой войны.
    Мне кажется это первый узкоглазый еврей. laughing
    Понятно что на пацифизм там всем давно пофиг. Но вот то что после помощи украине, япония уже совсем точно может забыть про якобы "северные территории" то это наверняка.И этот хитрозадый японец похоже это понимает. Хоть и не может сказать напрямую.
    1. СергейАлександрович
      СергейАлександрович Сегодня, 10:38
      0
      Северные территории им всё равно не вернуть, но могут получить возможность пользоваться их прибрежными водами для лова рыбы.
  4. Tagan
    Tagan Сегодня, 10:21
    0
    Цитата: Alexej
    ... Скорее всего задача поддерживать высокую интенсивность боев, дожидаясь когда в войсках РФ начнется снарядный голод, и тогда начнутся прорывы основными силами. А пока укры пристреливают позиции обороны и логистику. Оборона у нас грамотная, хватило бы артиллерийских снарядов.

    Снарядный голод в войсках РФ раньше, чем у укрорейха, вряд-ли возможен. Так что ждать можно сколько угодно. Что по-вашему из себя представляют "основные силы"? Многие почему-то считают, что они остаются огромными и неприкосновенными, невероятно профессиональными, которым нет равных, заваленными оружием и боеприпасами по самое здрасти. Немалая часть "основных сил" уже прилично ощипана.
  5. Tagan
    Tagan Сегодня, 10:27
    0
    Цитата: A2AD
    Мне кажется это первый узкоглазый еврей. laughing
    Понятно что на пацифизм там всем давно пофиг.

    Скорее Гитлер окажется пацифистом при сравнении его с японцами.
  6. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 10:42
    0
    Хочу напомнить, что Япония является единственной страной из «Большой семёрки», не отправляющая летальное оружие на Украину. Я намерен и в дальнейшем отстаивать эту позицию
    recourse Интересно, Зеее разрешит сделать самураям харакири или сам, своими руками, разорвет их. feel
  7. Slon_on
    Slon_on Сегодня, 11:04
    0
    По поводу "активного пацифизма" по-японски могут много чего рассказать китайцы и корейцы. Уж они его в 30-40 годы прошлого века "наелись" выше крыши.
  8. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:17
    0
    Вот и до Японии докатилась волна понимания того, что реально происходит в зоне конфликта. Правда вероятно не до всех, как и на западе
    несмотря на все попытки западных СМИ представить украинские войска в выгодном свете
    А попытки некоторых западных СМИ слишком активные особенно в англоязычных. Но ВСУ от этого не легче - сколько не говори, что побеждаешь, а потери не исчезают и моральный дух не усиливается на реальном поле боя.