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Всё меньше шансов на спасение экипажа подводного аппарата, предположительно затонувшего вблизи с «Титаником»

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Всё меньше шансов на спасение экипажа подводного аппарата, предположительно затонувшего вблизи с «Титаником»

Подводный аппарат «Титан» перестал выходить на связь с кораблем сопровождения «Полярный принц» в минувшее воскресенье через 1 час 45 минут после начала погружения на дно Северной Атлантики у берегов Сент-Джонса к месту, где покоится печально известный суперлайнер «Титаник», затонувший в результате столкновения с айсбергом в 1912 году.


По данным, не подтвержденным официально, на его борту находится пять человек: британский бизнесмен Хэмиш Хардинг, французский дайвер Поль-Анри Наргеоле, пакистанский миллиардер Шахзада Дауд и его сын Сулейман Дауд. Американский телеканал CNN со ссылкой на свои источники сообщает, что пятым человеком является генеральный директор и основатель OceanGate Стоктон Раш.

Этой компании и принадлежит пропавший батискаф, она же выступила организатором данного путешествия, которое обошлось каждому из участников в 250 000 долларов. Телеканал провел собственное расследование обстоятельств происшествия, которое для пятерых подводных туристов может закончиться трагедией.

Несмотря на активные поиски, в которых задействованы корабли и авиация береговой охраны США и Канады, обнаружить точное местонахождение «Титана», как и установить связь с экипажем, пока что не удалось. Запас кислорода на подводном аппарате рассчитан на 96 часов погружения. По данным береговой охраны, для его поиска, поднятия на поверхность и спасения экипажа есть время примерно до начала четверга. При этом всё может быть намного хуже, если предположительно затонувший батискаф получил повреждения в результате столкновения с каким-либо объектом на дне.

Американский журнал Rolling Stone со ссылкой на официальный отчет поисковой команды сообщил, что во вторник гидролокаторы зафиксировали звуки ударов с интервалом в 30 минут, идущие из предполагаемого места нахождения пропавшего батискафа. В сообщении говорится, что это сохраняет надежду на то, что экипаж всё ещё жив. Но существует ряд проблем, включая удаленность, местные погодные условия, состояние подводного аппарата и глубину океана в районе, где он пропал.

Обломки «Титаника» находятся на глубине почти 4000 метров, спасательные работы на таких глубинах еще никогда не проводились. Даже если аппарат совершит аварийное всплытие в автоматическом режиме, что предусмотрено на случай нештатных ситуаций, экипаж не сможет самостоятельно выбраться из него, так как люки запираются и открываются снаружи.

Глубоководная картографическая компания Magellan, наиболее известная единственными в своем роде глубоководными снимками «Титаника», также работает над доставкой своего оборудования на место. Но поиск подводного аппарата — это только первый шаг; его спасение может оказаться совершенно другой задачей.



В зависимости от того, где и на какой глубине может быть найден батискаф, у спасательных судов могут быть ограниченные возможности. Например, атомные подводные лодки ВМС США обычно работают на глубине до 250 метров или меньше – это означает, что они не могут погрузиться на дно океана, где давление воды на корпус субмарины может привести к взрыву.

Инцидент с батискафом вызвал дискуссию о безопасности глубоководного туризма, причем два бывших сотрудника OceanGate высказали опасения по поводу толщины корпуса «Титана». Комитет по пилотируемым подводным аппаратам Общества морских технологий США сообщил, что еще в 2018 году руководству компании было направлено письмо с предупреждением о высоких рисках катастрофических последствий при использовании «Титана» для погружений на большие глубины. В ответ на запрос CNN сотрудники OceanGate отказались комментировать данную информацию.
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44 комментария
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  1. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 09:54
    +7
    Нельзя тревожить покой мёртвых...
    1. Чёрный
      Чёрный Сегодня, 10:03
      +6
      Заплатить 250 000 за свою смерть...поистине пути Господни неисповедимы....быть похороненным заживо - страшная смерть
      Как пишут спецы, если не произойдет чудо и аппарат не всплывёт самостоятельно, то людей спасти не успеют...
      1. Trapp1st
        Trapp1st Сегодня, 11:02
        0
        Заплатить 250 000 за свою смерть...
        Жить в обще опасно, так и помереть не долго.
        1. carpenter
          carpenter Сегодня, 11:04
          0
          Цитата: Trapp1st
          Жить в обще опасно, так и помереть не долго.

          А в море, вся жизнь на гране жизни и смерти.
          1. Trapp1st
            Trapp1st Сегодня, 11:07
            0
            А в море, вся жизнь на гране жизни и смерти.
            В море, в воздухе , на земле...
            Безумство храбрых — вот мудрость жизни!
            Безумству храбрых поем мы славу.
  2. Копчёный
    Копчёный Сегодня, 09:55
    +5
    Ну значит через год-два увидим фильм-катастрофу по событиям. Хоть какая то польза от произошедшего.
    В прошлом подобном сюжете, заблокированный на дне батискаф эпично подняли вместе с кораблём.
  3. tihonmarine
    tihonmarine Сегодня, 09:55
    +8
    С морем нельзя играть в опасные игры, особенно дилетантам, море не прощает даже малейших ошибок.
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 10:01
      -2
      Цитата: tihonmarine
      С морем нельзя играть в опасные игры, особенно дилетантам, море не прощает даже малейших ошибок.

      Ты прав, за твои 50 лет морского стажа, ты знаешь про море больше чем мы.
  4. инженер74
    инженер74 Сегодня, 09:55
    -3
    Гм... Вертолет со спецназом, который Бен Ладена грохнул, очень удачно разбился, теперь подводный аппарат, после Северных потоков, терпит бедствие... recourse
    Или это у меня паранойя??? wassat
    P.S. Кстати, нигде в прессе не попадалось фоток этого аппарата (правда специально не искал).
  5. Aлеkc
    Aлеkc Сегодня, 09:57
    +3
    Этот сюжет не имеет отношения к военной тематике, не так ли? И есть неточности в пересказе события. Например, кислорода должно хватить до 14.00 мск четверга. Короче, слабовато отработан текст новости.
  6. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 09:57
    +2
    Надеюсь,батискаф болтается на поверхности моря без связи,других вариантов спасения нет ,давно бы уже всплыли.По англицкой прессе на борту в качестве пассажиров два очень ,очень богатых человека.Доловились адреналина.Россия тоже могла подключиться у неё всё для этого есть,даже аппарат с погружением до 11000 метров( прошедший в этом году секретную модернизацию) и их вроде два,можем и поднять ,батискаф не очень большой,у нас есть аппараты с функцией стропления После АПЛ Курск ,много денег в эту область ввалили.Есть ещё ПЛ и корабли ГУГИ.
    1. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 10:06
      +4
      Цитата: tralflot1832
      По англицкой прессе на борту в качестве пассажиров два очень ,очень богатых человека.

      Хэмиш Хардинг — постоянный участник опасных экспедиций. Сейчас к операции по спасению батискафа привлечены военные вертолеты, несколько самолетов и судна, оборудованные гидроакустическими приборами. Но моё мнение, что дело тухлое.
      1. PPD
        PPD Сегодня, 10:27
        +1
        дело тухлое.

        Где то мелькало, что аппарат сам называется Титан.
        Не верят в морские приметы- а зря.
        Так что похоже да.
    2. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 10:10
      +2
      Цитата: tralflot1832
      и их вроде два,можем и поднять ,батискаф не очень большой

      Должно быть два, один всегда на подстраховке. Я думаю все знают какое давление на глубине 3800 метров.
      1. tralflot1832
        tralflot1832 Сегодня, 10:33
        +2
        380 атмосфер,живую плоть разрежет как скальпель ,даже струйка диаметром с иголку. hi
        1. tihonmarine
          tihonmarine Сегодня, 10:48
          0
          Цитата: tralflot1832
          380 атмосфер,живую плоть разрежет как скальпель ,даже струйка диаметром с иголку.

          Я вижу, что дилетанты этому неверят. А зря.
    3. Pavel73
      Pavel73 Сегодня, 10:12
      +1
      ПЛ и ГУГИ - не успеть в любом случае. Если б они были где-то рядом...
      1. tralflot1832
        tralflot1832 Сегодня, 10:20
        +5
        Pavel73По крайней мере помогли бы найти то что осталось ,время уже упущено .А этому козлу Трюдо впредь наука ,Россия могла доставить в аэропорт Сент - Джонса ( садились там на ИЛ 86 на промежуточную ,когда в Перу летал)на АН 124 и батискафы ,обитаемые и не обитаемые в течение суток ,полутора.Надо его отъэметь по полной за это.
        1. Вежливый Лось
          Вежливый Лось Сегодня, 10:58
          +2
          Цитата: tralflot1832
          Надо его отъэметь по полной за это.

          А заодно всю тематику французского кораблестроения в его лице. Чтобы еще меньше заказов у французских верфей осталось. Ибо, нефиг х-лов системами ПВО снабжать.
    4. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 10:56
      +1
      Название аппарата неудачное,явно.Не то,что наш "Мир".Я не стебусь,люди все таки..
  7. конструктор_сидоров
    конструктор_сидоров Сегодня, 09:59
    +6
    Авантюра в чистом виде.
    Как раньше говорили "С жиру бесятся".
  8. YanniKounnar
    YanniKounnar Сегодня, 09:59
    +1
    Seulement -250 m pour un sous marin nucléaire US ? En êtes vous sur ?
    Cela me semble très peu ...
    1. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 10:06
      +2
      YanniKounnarНе обращайте внимание на такие неточности,могли бы и написать :250 метров от воды и более. hi laughing
    2. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 10:18
      +1
      La profondeur de fonctionnement du sous-marin n'est en moyenne pas supérieure à 500 mètres. Le record appartient au sous-marin soviétique "Komsomolets" - profondeur de plongée de 1027 mètres
      1. YanniKounnar
        YanniKounnar Сегодня, 10:26
        0
        Et peut être que "d'autres" préfèrent ne pas parler de leurs 'records 'afin de garder certaines informations plus ou moins secrète s...
    3. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 10:22
      0
      La profondeur de fonctionnement du sous-marin n'est en moyenne pas supérieure à 500 mètres. Le record appartient au sous-marin soviétique "Komsomolets" - profondeur de plongée de 1027 mètres
  9. Крымский партизан 1974
    Крымский партизан 1974 Сегодня, 10:04
    0
    В зависимости от того, где и на какой глубине может быть найден батискаф, у спасательных судов могут быть ограниченные возможности.
    ...к Спилбергу пущяй обращаются, у него есть такой батик, он сам лично спускался на ём на дно Марианской бездны
  10. мордвин 3
    мордвин 3 Сегодня, 10:07
    +7
    Вроде как Кэмерон снимал Титаник с помощью наших аппаратов Мир.
    1. инженер74
      инженер74 Сегодня, 10:10
      +2
      Цитата: мордвин 3
      Вроде как Кэмерон снимал Титаник с помощью наших аппаратов Мир.

      Совершенно верно, "Мир" и в самом фильме есть. Знает, кому в таких делах доверять можно good
  11. ЗлойКоммунист
    ЗлойКоммунист Сегодня, 10:07
    +8

  12. Старый электрик
    Старый электрик Сегодня, 10:07
    +3
    Нужно исходить из того, что американцы — это Великая нация, способная повелевать законами физики. В СМИ объявлено, что с учётом износа, максимально допустимая глубина погружения этого батискафа 3000 метров. Погрузились почти на 4000. Вы ещё удивлены результатом?
    1. мордвин 3
      мордвин 3 Сегодня, 10:26
      -3
      Цитата: Старый электрик
      Нужно исходить из того, что американцы — это Великая нация, способная повелевать законами физики. В СМИ объявлено, что с учётом износа, максимально допустимая глубина погружения этого батискафа 3000 метров. Погрузились почти на 4000. Вы ещё удивлены результатом?

      Нет, если вспомнить АПЛ "Комсомолец".
    2. Румaтa
      Румaтa Сегодня, 10:53
      0
      Цитата: Старый электрик
      с учётом износа, максимально допустимая глубина погружения этого батискафа 3000 метров. Погрузились почти на 4000.

      До сих пор в мире нет общей теории усталостной прочности. Поэтому, например самолёты, испытывают в статзалах. Рисковать и продлевать ресурс этого пепелаца я бы не рискнул ни в жисть.
      Но бабло у OceanGate побеждает, да и страховка наверняка есть. Пассажиры подписали "на собственный риск". Фсьо.
  13. BARKAS
    BARKAS Сегодня, 10:16
    0
    Вот сколько ему нужно времени чтобы опуститься на 4000 наверняка медленно может за 1.45 батискаф и до дна не добрался.
  14. Грац
    Грац Сегодня, 10:25
    0
    какие там шансы эта лоханка думается на 24 часа имеет кислород. да и аккумуляторы давно сели, а скорее всего их раздавило в этой скорлупе ещё при погружении на середине оного когда и пропала связь
  15. bubalik
    bubalik Сегодня, 10:39
    +1
    ,,,ужасно что сейчас происходит на борту. У Артура Кларка есть рассказ,,Двое в космосе,,. Космос,вода- суть одна,по рассказу кислорода хватит только на одного человека.
    1. АрхиФил
      АрхиФил Сегодня, 10:48
      +3
      Цитата: bubalik
      У Артура Кларка есть рассказ,,Двое в космосе,,

      Удивительно то,что в романе Клайва Касслера *Поднять "Титаник"* есть почти аналогичная ситуация с аварией батискафа.Роман написан в 1976 -ом году. hi
    2. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 10:55
      +1
      Цитата: bubalik
      ужасно что сейчас происходит на борту. У Артура Кларка есть рассказ,,Двое в космосе,

      Да ужаса нет, кислородное голодание, медленно и безболезненно погружаются в сон, и не просыпаются. Вот и прростая романтика....
      1. bubalik
        bubalik Сегодня, 11:20
        0
        По рассказу один должен был умереть,сам или с помощью,и он умер. Думаете такая трагедия не может быть на борту батискафа.?
  16. solar
    solar Сегодня, 10:40
    0
    Обязательным элементом таких аппаратов должна быть спасательная капсула. Конечно, она не поможет, если корпус раздавлен, но в случае, если люди остались живы, а проблемы технического плана- аппарат всплыть не может, то спасательная капсула полностью изменила бы ситуацию.
    1. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 10:57
      +1
      Цитата: solar
      Обязательным элементом таких аппаратов должна быть спасательная капсула.

      А как вы себе, это представляете, где давление 380 атмосфер.
    2. Pushkowed
      Pushkowed Сегодня, 11:13
      0
      Удобнее - сбрасываемый аварийный балласт (как на самых ранних подлодках).
  17. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 10:57
    -1
    Даже если аппарат совершит аварийное всплытие в автоматическом режиме, что предусмотрено на случай нештатных ситуаций, экипаж не сможет самостоятельно выбраться из него, так как люки запираются и открываются снаружи.

    Фантастический конструкторский идиотизм, хотя вряд ли это повлияет на гибель экипажа.
  18. Konnick
    Konnick Сегодня, 11:11
    0
    Додумались сделать сферу из карбона. Никого не спасут...можно некрологи сочинять. Обычно сферы делают из титана, а на предельные глубины из стали, наши аппараты Мир сделаны из 2-х полусфер с фланцевым соединением и поплавком из специальной смолы. Система спасения аппарата мир состоит из 7км тонкого направляющего троса с поплавком и специальным стыковым узлом на сфере, конструктивно выполненным в виде железнодорожной Советской Автосцепки СА-3, с корабля сопровождения по направляющему тросу аппарата спускают уже серьезный трос с захватом в виде СА-3 и поднимают. Дешево и надежно. Стальные сферы, помимо лучшей прочности, можно еще и проверить на наличие дефектов рентгеном, а карбон...ну если только акустико-эмиссионным способом, но сильно зависит от программы на компе. Идите вы в ...с новыми технологиями. И когда мне обещают новые пассажирские самолеты и лопасти винтов из углепластика-карбона, хочется ударить по голове этих пластиковых фетишистов цинковым ведром. Сталь, титан, люминий и чугуний наше все, а пластик и резиновые женщины-мужчины в страны ЛГБТ.