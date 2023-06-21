Всё меньше шансов на спасение экипажа подводного аппарата, предположительно затонувшего вблизи с «Титаником»

Подводный аппарат «Титан» перестал выходить на связь с кораблем сопровождения «Полярный принц» в минувшее воскресенье через 1 час 45 минут после начала погружения на дно Северной Атлантики у берегов Сент-Джонса к месту, где покоится печально известный суперлайнер «Титаник», затонувший в результате столкновения с айсбергом в 1912 году.
По данным, не подтвержденным официально, на его борту находится пять человек: британский бизнесмен Хэмиш Хардинг, французский дайвер Поль-Анри Наргеоле, пакистанский миллиардер Шахзада Дауд и его сын Сулейман Дауд. Американский телеканал CNN со ссылкой на свои источники сообщает, что пятым человеком является генеральный директор и основатель OceanGate Стоктон Раш.
Этой компании и принадлежит пропавший батискаф, она же выступила организатором данного путешествия, которое обошлось каждому из участников в 250 000 долларов. Телеканал провел собственное расследование обстоятельств происшествия, которое для пятерых подводных туристов может закончиться трагедией.
Несмотря на активные поиски, в которых задействованы корабли и авиация береговой охраны США и Канады, обнаружить точное местонахождение «Титана», как и установить связь с экипажем, пока что не удалось. Запас кислорода на подводном аппарате рассчитан на 96 часов погружения. По данным береговой охраны, для его поиска, поднятия на поверхность и спасения экипажа есть время примерно до начала четверга. При этом всё может быть намного хуже, если предположительно затонувший батискаф получил повреждения в результате столкновения с каким-либо объектом на дне.
Американский журнал Rolling Stone со ссылкой на официальный отчет поисковой команды сообщил, что во вторник гидролокаторы зафиксировали звуки ударов с интервалом в 30 минут, идущие из предполагаемого места нахождения пропавшего батискафа. В сообщении говорится, что это сохраняет надежду на то, что экипаж всё ещё жив. Но существует ряд проблем, включая удаленность, местные погодные условия, состояние подводного аппарата и глубину океана в районе, где он пропал.
Обломки «Титаника» находятся на глубине почти 4000 метров, спасательные работы на таких глубинах еще никогда не проводились. Даже если аппарат совершит аварийное всплытие в автоматическом режиме, что предусмотрено на случай нештатных ситуаций, экипаж не сможет самостоятельно выбраться из него, так как люки запираются и открываются снаружи.
Глубоководная картографическая компания Magellan, наиболее известная единственными в своем роде глубоководными снимками «Титаника», также работает над доставкой своего оборудования на место. Но поиск подводного аппарата — это только первый шаг; его спасение может оказаться совершенно другой задачей.
В зависимости от того, где и на какой глубине может быть найден батискаф, у спасательных судов могут быть ограниченные возможности. Например, атомные подводные лодки ВМС США обычно работают на глубине до 250 метров или меньше – это означает, что они не могут погрузиться на дно океана, где давление воды на корпус субмарины может привести к взрыву.
Инцидент с батискафом вызвал дискуссию о безопасности глубоководного туризма, причем два бывших сотрудника OceanGate высказали опасения по поводу толщины корпуса «Титана». Комитет по пилотируемым подводным аппаратам Общества морских технологий США сообщил, что еще в 2018 году руководству компании было направлено письмо с предупреждением о высоких рисках катастрофических последствий при использовании «Титана» для погружений на большие глубины. В ответ на запрос CNN сотрудники OceanGate отказались комментировать данную информацию.