Контрнаступление ВСУ подверглось критике со стороны бывшего начальника внешней разведки Эстонии Райнера Сакса. Эксперт отмечает наличие многочисленных ошибок в действиях украинских войск.
Как отмечает Сакс, большая часть боев происходит на южном фронте. Но ВСУ не углубились в оборону ВС РФ, поскольку российскими военными были построены в свое время протяженные линии обороны. На севере – наименьшее количество обороны, поскольку основное значение для российской армии имеет удержание южной части фронта.
ВСУ пытались прорываться через российскую линию обороны в трех местах. Но осуществлялись эти прорывы не маневренными частями, а посредством артиллерийских обстрелов и очень осторожно. Поэтому большого прогресса от таких действий Сакс не ожидает.
Отдельно бывший шеф эстонской спецслужбы обращает внимание на «авиационную» часть контрнаступления. Российские Вооруженные силы имеют явное превосходство в воздухе, что значительно затрудняет любое продвижение украинской военной техники.
Ранее многие западные эксперты сообщали, что украинское командование и его «советчики» из НАТО явно недооценили военный потенциал России, готовность российских военных оборонять вверенные позиции, а также возложили слишком большие надежды на военную технику западного производства, которая показала себя во время контрнаступления ВСУ на Запорожском направлении далеко не с самой лучшей стороны. В итоге ВСУ несут большие потери и в технике, и в личном составе.