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Бывший начальник разведки Эстонии раскритиковал контрнаступление ВСУ за тактические ошибки

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Бывший начальник разведки Эстонии раскритиковал контрнаступление ВСУ за тактические ошибки

Контрнаступление ВСУ подверглось критике со стороны бывшего начальника внешней разведки Эстонии Райнера Сакса. Эксперт отмечает наличие многочисленных ошибок в действиях украинских войск.


Как отмечает Сакс, большая часть боев происходит на южном фронте. Но ВСУ не углубились в оборону ВС РФ, поскольку российскими военными были построены в свое время протяженные линии обороны. На севере – наименьшее количество обороны, поскольку основное значение для российской армии имеет удержание южной части фронта.

ВСУ пытались прорываться через российскую линию обороны в трех местах. Но осуществлялись эти прорывы не маневренными частями, а посредством артиллерийских обстрелов и очень осторожно. Поэтому большого прогресса от таких действий Сакс не ожидает.

Отдельно бывший шеф эстонской спецслужбы обращает внимание на «авиационную» часть контрнаступления. Российские Вооруженные силы имеют явное превосходство в воздухе, что значительно затрудняет любое продвижение украинской военной техники.

Ранее многие западные эксперты сообщали, что украинское командование и его «советчики» из НАТО явно недооценили военный потенциал России, готовность российских военных оборонять вверенные позиции, а также возложили слишком большие надежды на военную технику западного производства, которая показала себя во время контрнаступления ВСУ на Запорожском направлении далеко не с самой лучшей стороны. В итоге ВСУ несут большие потери и в технике, и в личном составе.
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22 комментария
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  1. Копчёный
    Копчёный Сегодня, 10:10
    +22
    Ну есть такое. Кстати, мой сосед Семёныч, он бывший экс-сантехник, тоже высказывал подобное мнение по ситуации.
    1. Silver99
      Silver99 Сегодня, 10:18
      +10
      Да любой эстонский забулдыга поддерживает этого экс-разведчика в оценках контрнаступа ВСУ smile Больше всего умиляет фраза НАТО не ожидало от России такого отпора, это просто шедевр все эти аналитики-разведчики даже в подмастерья вашему соседу сантехнику не годятся. Пусть они освежат в памяти что такое U-235 из курса химии, и как он влияет на здоровье противника на поле боя, может тоже не догадываются о таком оружии у России, хотя Эстонии это не грозит, ее сдует просто от самого запуска "Сормата".
      1. Проксима
        Проксима Сегодня, 10:33
        +2
        Ещё один эстонский Александр Македонский нашёлся... belay
        1. Румaтa
          Румaтa Сегодня, 10:44
          +1
          Цитата: Проксима
          Александр Македонский нашёлся

    2. pristav
      pristav Сегодня, 10:37
      +3
      Достали эти статьи с выпердами "бывших" да ещё таких "мощных" стран. От таких "специалистов" ;) кроме испорченного воздуха никакой пользы.
    3. grem
      grem Сегодня, 10:56
      0
      Цитата: Копчёный
      Ну есть такое. Кстати, мой сосед Семёныч, он бывший экс-сантехник, тоже высказывал подобное мнение по ситуации.

      Браво подколол !!!! good laughing
      Что не экс на западе ,то прям начинает здравые мысли говорить ..Тьфу блин на них
      А пока идет "мясной контурнаступ" и Россию это все устраивает ..Перемалываем все и всех ! Такая задача пока стоит !
  2. Чёрный
    Чёрный Сегодня, 10:10
    +2
    Ну сам Сакса тот ещё Наполеон.....уж он то накомандывал, стратег хренов... laughing
    1. grem
      grem Сегодня, 11:06
      0
      Цитата: Чёрный
      Ну сам Сакса тот ещё Наполеон.....уж он то накомандывал, стратег хренов... laughing

      Скоро их очередь наступит ,укронацики уже заканчиваются ..Вон поляков уже погнали на восточный фронт, пока неофициально ..И прибалты на очереди !
      Англосаксы в топку войны будут бросать всех ,лишь бы Русских остановить !
      Но мы теперь заем ,где настоящее "осиное гнездо" всех войн и конфликтов мировых ..Теперь мы придем к вам !

      Вот такие дела грядут впереди у нас в России !
  3. ohka
    ohka Сегодня, 10:11
    +6
    Подполковник "очевидность". Каждый мнит себя стратегом, видя бой со стороны.
  4. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 10:11
    +6
    Что то критиков с той стороны наступа слишком много появилось.Придётся на саммите НАТО врубать план Б : в ходе совещания признать в декларативном порядке ,что ВСУ победило, ну хотя бы на бумаге.
    1. suhorukofal
      suhorukofal Сегодня, 10:30
      +1
      Андрей рано радоваться, мне кажется они могут по сватовскому направлению ударить. А там прям беда с обороной, точнее с укреплениями, если только опять стойкость наших солдат все решит.
      1. grem
        grem Сегодня, 11:15
        0
        Цитата: suhorukofal
        А там прям беда с обороной, точнее с укреплениями, если только опять стойкость наших солдат все решит.

        У России авиация все же имеется ,а это одно из главных и в наступе и в обороне .Ну и резервы имеется неиспользованные ..
    2. grem
      grem Сегодня, 11:17
      0
      Цитата: tralflot1832
      Что то критиков с той стороны наступа слишком много появилось.Придётся на саммите НАТО врубать план Б : в ходе совещания признать в декларативном порядке ,что ВСУ победило, ну хотя бы на бумаге.

      Тоже подметил,что не экс тот прям говорит здравые вещи ..А нато нужно только продолжение этой бойни Славян со славянами стравили ,это просто мечта англосаксов падлы .Отомстим !
  5. Jovanni
    Jovanni Сегодня, 10:16
    +1
    Бывший начальник разведки Эстонии раскритиковал контрнаступление ВСУ за тактические ошибки

    А сам то ты чё за перец? По некоторым данным это бывший учитель истории. А с историей у этих совсем плохо. Напрочь забыли. Деменция. А это чревато...
  6. FoBoss_VM
    FoBoss_VM Сегодня, 10:18
    +4
    Ну эстонцы бы конечно же лучше организовали контрнаступ и нанесли бы России сокрушительное поражение водрузив эстонский флаг на Эльбрусе laughing
  7. tatarin1972
    tatarin1972 Сегодня, 10:19
    +2
    Сакс известный стратег, выигравший все битвы....
  8. убей фашиста
    убей фашиста Сегодня, 10:21
    +4
    Этот то куда лезет в калашный ряд? Там эксПЕРДы от наглосаксов не могут ничего придумать, а тут боевые эстонцы с советами...
  9. Радмила_Бейнарович
    Радмила_Бейнарович Сегодня, 10:29
    0
    Примерно месяц назад может больше я прочла коммент некоего Игоря на этом ресурсе. Он написал хороший комментарий рефреном которого было "ну идите уже в свой наступ мы вас ждём мало не покажется"! Человека заплетали со всех сторон. Так вот этот парень фамилию которого я не запомнила оказался прав и ещё как!
  10. Rage66
    Rage66 Сегодня, 10:32
    0
    Представитель великой военной нации, которая, подобно римлянам, много столетий не знала поражений, высказал наконец свое авторитетное мнение.
    И сразу все стало ясно hi
  11. Tagan
    Tagan Сегодня, 10:33
    0
    Молниеносность и неординарность эссстоооооонннской мысли конечно поражает.
  12. Igor1915
    Igor1915 Сегодня, 10:46
    0
    Сво Все больше какой то сериал напоминает с кучей зрителей, экспертов и т.д. люди гибнут и не понятно когда и как закончится.
    1. Roma-1977
      Roma-1977 Сегодня, 11:02
      +1
      Да. Всё какое-то ненастоящее. "Зерновая сделка" для "помощи голодающим Африки". "Красные линии", которые постоянно выцветают. "Испуганные патриоты", чьё мнение оказывается почему-то более ценным при принятии решений политическим руководством, чем мнение "неиспуганых". "Террористические акты", осуществляемые на территории России батальонными групами ВСУ со всей штатной техникой и вооружением. "Депортация" выявленных украинских диверсантов вместо расстрела их на месте. Всё какое-то ненастоящее, кроме трупов. Зато трупов много.