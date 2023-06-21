В Крыму повреждено железнодорожное полотно и остановлено движение поездов в районе Феодосии

В Крыму в районе Феодосии по неустановленным причинам повреждено железнодорожное полотно. В результате поломки никто не пострадал.
Как сообщает глава республики Сергей Аксенов в своем Telegam-канале, над устранением повреждения железнодорожного полотна работают сотрудники профильных служб. Глава Крыма также призвал всех соблюдать спокойствие и доверять исключительно проверенным источникам информации.
Также сообщается, что в связи с повреждением железнодорожных путей пришлось отменить два рейса электричек. Пассажиры, намеревавшиеся воспользоваться утренними рейсами, смогут добраться до места назначения на автобусах. Для восстановления движения потребуется около полутора-двух часов.
Ранее сообщалось, что в северных районах Крыма при помощи средств радиоэлектронной борьбы удалось подавить и приземлить украинский беспилотник. Еще два вражеских беспилотника, летевших на малых высотах, были сбиты. Кроме того, 15 июня была успешно отбита атака сразу девяти беспилотников, все они были либо сбиты либо посажены. В результате чего произошла детонация одного из БПЛА.
Несмотря на то, что значительная часть украинских беспилотников не достигает намеченных целей, киевский режим не прекращает осуществлять террористические атаки на Крым при помощи БПЛА. В связи с украинскими атаками, на территории Крыма объявлен "желтый" уровень террористической угрозы.