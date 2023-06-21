Военное обозрение
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В Крыму повреждено железнодорожное полотно и остановлено движение поездов в районе Феодосии

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В Крыму повреждено железнодорожное полотно и остановлено движение поездов в районе Феодосии

В Крыму в районе Феодосии по неустановленным причинам повреждено железнодорожное полотно. В результате поломки никто не пострадал.


Как сообщает глава республики Сергей Аксенов в своем Telegam-канале, над устранением повреждения железнодорожного полотна работают сотрудники профильных служб. Глава Крыма также призвал всех соблюдать спокойствие и доверять исключительно проверенным источникам информации.

Также сообщается, что в связи с повреждением железнодорожных путей пришлось отменить два рейса электричек. Пассажиры, намеревавшиеся воспользоваться утренними рейсами, смогут добраться до места назначения на автобусах. Для восстановления движения потребуется около полутора-двух часов.

Ранее сообщалось, что в северных районах Крыма при помощи средств радиоэлектронной борьбы удалось подавить и приземлить украинский беспилотник. Еще два вражеских беспилотника, летевших на малых высотах, были сбиты. Кроме того, 15 июня была успешно отбита атака сразу девяти беспилотников, все они были либо сбиты либо посажены. В результате чего произошла детонация одного из БПЛА.

Несмотря на то, что значительная часть украинских беспилотников не достигает намеченных целей, киевский режим не прекращает осуществлять террористические атаки на Крым при помощи БПЛА. В связи с украинскими атаками, на территории Крыма объявлен "желтый" уровень террористической угрозы.
Использованы фотографии:
Pixabay
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14 комментариев
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  1. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 10:20
    +1
    Зато вна Украине поезда с оружием ездеють туды-сюды беспрепятственно.
    1. grem
      grem Сегодня, 10:34
      -1
      Цитата: Румaтa
      Зато вна Украине поезда с оружием ездеють туды-сюды беспрепятственно.

      Вот это всегда удивляет ...Где наши диверсанты ? По сути эти составы с вооружением должны идти под откос и те же фуры с замаскированные с танками и бмп натовскими ..Что то не дорабатывают наши !
      Где наши "водолазы-спасатели" ,было такое подразделение в СССР засекреченное ..Диверсы от Бога !!!
      1. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 10:52
        +3
        Какие диверсанты??Откуда им взяться под Винницей,Днепропетровском или Полтавой?Там если и были отдельные люди,поддерживающие нас,то сидят как мыши.А остальное громодянство считает нас оккупантами.Привет починкам,зурабовым,россотрудничествам и всем бесполезным",работавшем" в свой кошелек,а не на российскую пропаганду среди местного общества.
        1. СергейАлександрович
          СергейАлександрович Сегодня, 11:00
          0
          Не возражаю по сути. Но считаю, что никакая российская пропаганда не могла быть эффективной и, даже, не была возможна на Украине. Как нахожу бессмысленной и безответственной проводившуюся политику "пряника".
    2. businessv
      businessv Сегодня, 10:49
      +2
      Цитата: Румaтa
      Зато вна Украине поезда с оружием ездеють туды-сюды беспрепятственно.

      Об этом просто ещё не знает наш министр обороны, он ведь человек гражданский, откуда ему знать, что поездами можно и технику перевозить?! Вот недавно он узнал, что существуют центры принятия решений, сразу результат - предупредил вчера западных партнёров, что если они посмеют ударить Штормом по Крыму, мы обязательно ударим по центрам принятия решений! Кто бы ещё ему рассказал, что эти центры во всех боевых действиях являются приоритетными целями.
    3. мазута
      мазута Сегодня, 10:54
      +2
      Вчера же выступал Шойгу.Он ждет только ударов "штормов или хаймарсов"по Крыму.И вот тогда...А ж\д у Феодосии,беспилотники в Новой Москве -этого недостаточно для "немедленных ударов по центрам принятия решений в(на)Украине".Лишь бы не ждал применения "грязной бомбы",а вот тогда мы им того.
    4. Крымский партизан 1974
      Крымский партизан 1974 Сегодня, 11:00
      0
      Зато вна Украине поезда с оружием ездеють туды-сюды беспрепятственно.
      ...да скверно...давно б уже все мосты на западе внау замочили бы..нам то проехам эта западенщина, всё ровно порядка там ни когда и ни при ком не будет...а им трата сил и средств неподъемная
  2. grem
    grem Сегодня, 10:21
    +7
    Мелко гадят и кто это все делает думаю всем понятно ..Ничего всех переловим ! Вообще за диверсии смертную казнь нужно вводить иначе так и будет все продолжаться ! Пару расстрелять и судить открыто и думаю сразу желающих гадить поубавится ..
    Помните в России ,еще до СВО блогеры тууупые начали массово изголятся над памятниками ВОВ ,фейки разводить и грязью обливать все русское и Россию ? Потом сажать начали (закон приняли) и резко все затихло ,ну так бывает кто то ляпнет и сразу за границу бежит с визгом ..Ужесточать все нужно ,это уже угроза государству и очень серьезная ! Дайте спецслужбам полномочия и всех удавят !
    1. советник 2 уровня
      советник 2 уровня Сегодня, 10:24
      +5
      Цитата: grem
      айте спецслужбам полномочия и всех удавят !

      согласен, и до Миханов тоже доберутся рано или поздно.. поскольку - кто громче всех кричит- "держи вора"? laughing
      1. grem
        grem Сегодня, 10:38
        -1
        Цитата: советник 2 уровня
        Цитата: grem
        айте спецслужбам полномочия и всех удавят !

        согласен, и до Миханов тоже доберутся рано или поздно.. поскольку - кто громче всех кричит- "держи вора"? laughing

        На Миханах Россия держится и нас не уничтожить .. bully soldier
    2. businessv
      businessv Сегодня, 10:55
      0
      Цитата: grem
      Вообще за диверсии смертную казнь нужно вводить иначе так и будет все продолжаться ! Пару расстрелять и судить открыто и думаю сразу желающих гадить поубавится ..
      Вот поэтому у нас СВО, а не война! Была бы война, обязаны были бы все необходимые в военное время мероприятия применить.
  3. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 10:46
    +2
    Да отКалибруйте Вы вокзал в Киеве или Львове.
    1. grem
      grem Сегодня, 10:49
      +1
      Цитата: Иезекиль 25-17
      Да отКалибруйте Вы вокзал в Киеве или Львове.

      Нельзя там мирные ..Это не наш метод ! soldier
    2. вадим_иванов
      вадим_иванов Сегодня, 11:04
      +2
      Нельзя ))), что подумают на западе, как мирные жители украины отреагируют плохо,поэтому нельзя бить по ЖД и мостам и др важным обьектам