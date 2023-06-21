Военное обозрение
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Заместитель генсека НАТО сообщил о планах Кишинёва по усилению военного сотрудничества со странами альянса

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Заместитель генсека НАТО сообщил о планах Кишинёва по усилению военного сотрудничества со странами альянса

Руководство Молдавии уже представило на рассмотрение НАТО список необходимого ей военного оборудования. С таким заявлением выступил сегодня заместитель генерального секретаря Североатлантического альянса Мирча Джоанэ, подчеркнув, что Брюссель приветствует решение официального Кишинёва поддерживать расширение сотрудничества в этом направлении.


Могу сказать, что этот список [вооружений] довольно хорошо был составлен и в настоящее время мы проводим его тщательный анализ. Да, существуют определённые вопросы касательно пакета усиления обороноспособности страны, в нём содержатся некоторые главы касательно систем ПРО и ПВО, что вполне очевидно. Считаю, что этот вопрос также связан и с борьбой с гибридной войной, поскольку он является важным компонентом устойчивости

– рассказал Джоанэ в интервью радио «Молдова 1».

Как уточнил он, запрос со стороны властей республики предусматривает системы ПВО, а также средства борьбы с БПЛА.

Мирча Джоанэ:

У Республики Молдова есть свой командный пункт, знающий о своих потребностях. В то же время является похвальным тот факт, что он начал больше инвестировать в оборону, ведь проделывать такую работу в отсутствие ресурсов невозможно

Несмотря на то, что на минувшей неделе министр обороны Молдовы Анатолий Носатый заявил о минимальном риске военной угрозы для страны, все сектора её обороны будут усовершенствованы. Как уточнил глава молдавского оборонного ведомства, расходы на эти цели будут покрываться как за счёт средств из госбюджета, так и за счёт финансовой помощи со стороны западных партнёров.

Как отмечал посол республики в Бельгии, а также глава миссии при Организации Североатлантического договора Виорел Чиботару, только за последний год количество проектов сотрудничества, реализуемых между РМ и альянсом, было утроено.

Напомним, что ещё в начале 2023 президент Молдавии Майя Санду в интервью изданию Politico допустила вступление своей страны в НАТО на фоне украинского кризиса путём отказа от нейтралитета, который, кстати говоря, закреплён в конституции. Вместе с тем, подчеркнула молдавский лидер, своё мнение по этому поводу граждане должны высказать только на референдуме. Однако, как показали опросы, проводившиеся в РМ, большинство населения (а таких – более 60%) не поддерживают данную инициативу.

Для справки: Молдавия взаимодействует с военно-политическим блоком в рамках индивидуального плана партнёрства с 1994 года. Более того, в молдавской столице даже действует информационный центр альянса, а также бюро связи с блоком, которое было открыто в 2017 году. В этом контексте, власти Приднестровской Молдавской Республики и Гагаузской автономии, включая оппозиционные партии, подвергли жёсткой критике планы властей по сближению с НАТО.
Использованы фотографии:
Минобороны Молдавии
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7 комментариев
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  1. Лешак
    Лешак Сегодня, 10:36
    +2
    Ну никак не хочет майка в сандалиях жить спокойно. Так и тянет Молдову в большие проблемы. Ох уж это служение "западным идеалам"...
    1. Чёрный
      Чёрный Сегодня, 10:39
      +2
      Мда, хлопцы, что за лужей, партнеров железной рукой за яйца держат, те даже пикнуть не смеют. А наши чинуши за личные плюшки всякой шелупони скидки дают. А страна утирается от плевков. Давно пора на всякую мелочь ногой топнуть, чтобы заикали. Вот тогда уважать будут.
      1. grem
        grem Сегодня, 10:52
        +1
        Да уж Молдавия с Санду прям разошлась не на шутку )))) Теперь России точно хана .
        Заместитель генсека НАТО сообщил о планах Кишинёва

        Тушим свет и роем окопы !!!!!!! wassat
        1. carpenter
          carpenter Сегодня, 11:25
          0
          Цитата: grem
          Да уж Молдавия с Санду прям разошлась не на шутку

          Тут на днях
          Одна дэбыл
          Себе попу отстрелил...

          Лучше бы пальнула в глаз !
  2. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 10:37
    0
    в нём содержатся некоторые главы касательно систем ПРО и ПВО, что вполне очевидно.
    fool ПРО Молдавии - "красивое имя, высокая честь".... (почти Гренада)
  3. Mouse
    Mouse Сегодня, 10:51
    +2
    думают, что НАТО- это панацея... а это- плацебо! yes
  4. HAM
    HAM Сегодня, 11:01
    +1
    ".....У Республики Молдова есть свой командный пункт......"
    И его необходимо хорошо кормить....Ещё одни "партнёры" желают купить "жене сапоги"........