Заместитель генсека НАТО сообщил о планах Кишинёва по усилению военного сотрудничества со странами альянса

Могу сказать, что этот список [вооружений] довольно хорошо был составлен и в настоящее время мы проводим его тщательный анализ. Да, существуют определённые вопросы касательно пакета усиления обороноспособности страны, в нём содержатся некоторые главы касательно систем ПРО и ПВО, что вполне очевидно. Считаю, что этот вопрос также связан и с борьбой с гибридной войной, поскольку он является важным компонентом устойчивости

У Республики Молдова есть свой командный пункт, знающий о своих потребностях. В то же время является похвальным тот факт, что он начал больше инвестировать в оборону, ведь проделывать такую работу в отсутствие ресурсов невозможно

Руководство Молдавии уже представило на рассмотрение НАТО список необходимого ей военного оборудования. С таким заявлением выступил сегодня заместитель генерального секретаря Североатлантического альянса Мирча Джоанэ, подчеркнув, что Брюссель приветствует решение официального Кишинёва поддерживать расширение сотрудничества в этом направлении.– рассказал Джоанэ в интервью радио «Молдова 1».Как уточнил он, запрос со стороны властей республики предусматривает системы ПВО, а также средства борьбы с БПЛА.Мирча Джоанэ:Несмотря на то, что на минувшей неделе министр обороны Молдовы Анатолий Носатый заявил о минимальном риске военной угрозы для страны, все сектора её обороны будут усовершенствованы. Как уточнил глава молдавского оборонного ведомства, расходы на эти цели будут покрываться как за счёт средств из госбюджета, так и за счёт финансовой помощи со стороны западных партнёров.Как отмечал посол республики в Бельгии, а также глава миссии при Организации Североатлантического договора Виорел Чиботару, только за последний год количество проектов сотрудничества, реализуемых между РМ и альянсом, было утроено.Напомним, что ещё в начале 2023 президент Молдавии Майя Санду в интервью изданию Politico допустила вступление своей страны в НАТО на фоне украинского кризиса путём отказа от нейтралитета, который, кстати говоря, закреплён в конституции. Вместе с тем, подчеркнула молдавский лидер, своё мнение по этому поводу граждане должны высказать только на референдуме. Однако, как показали опросы, проводившиеся в РМ, большинство населения (а таких – более 60%) не поддерживают данную инициативу.Для справки: Молдавия взаимодействует с военно-политическим блоком в рамках индивидуального плана партнёрства с 1994 года. Более того, в молдавской столице даже действует информационный центр альянса, а также бюро связи с блоком, которое было открыто в 2017 году. В этом контексте, власти Приднестровской Молдавской Республики и Гагаузской автономии, включая оппозиционные партии, подвергли жёсткой критике планы властей по сближению с НАТО.