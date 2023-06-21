Такер Карлсон: Спецслужбы США никогда не предъявят обвинения «иностранному агенту» Хантеру Байдену

Почему? Потому что у Хантера Байдена очень хорошие гены

В США не утихает череда скандалов, связанных с младшим сыном нынешнего главы Белого дома Хантером Байденом. Несмотря на многочисленные факты и разоблачения, вскрывающие темные делишки как самого Хантера, так и остальных членов семьи Байденов, включая президента, им постоянно удается уйти от ответственности.Уволенный с телеканала Fox News, явно за слишком откровенные обличения действующей американской власти, экс-ведущий Такер Карлсон в авторском видеоблоге назвал Хантера Байдена «иностранным агентом». Журналист отметил, что если бы правоохранительная и судебная системы США были действительно независимыми и непредвзятыми, то Байден-младший давно должен был стать первым, кого следует обвинить в лоббировании иностранных интересов в ущерб нацбезопасности страны.По словам Карлсона, сын нынешнего президента годами продавал возможность получить доступ к своему отцу и другим высокопоставленным американским чиновникам и парламентариям украинцам, китайцам, политикам и бизнесменам из других стран. В ФБР и других спецслужбах все это прекрасно знали, но ни одного обвинения Хантеру Байдену до сих пор не предъявлено. И предъявлено не будет никогда, уверен журналист.— резюмировал Карлсон.Экс-ведущий Fox News отметил, что на протяжении десятилетий почти никто не регистрировался иноагентами в США, хотя «Закон о регистрации иностранных агентов» (FARA) был принят еще в 1938 году. Однако в последние годы американский минюст «начал отправлять людей за решетку» по причине отсутствия регистрации. Обвинения могут быть предъявлены кому угодно, но только не сыну действующего президента, заключил Карлсон.