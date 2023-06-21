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Такер Карлсон: Спецслужбы США никогда не предъявят обвинения «иностранному агенту» Хантеру Байдену

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Такер Карлсон: Спецслужбы США никогда не предъявят обвинения «иностранному агенту» Хантеру Байдену

В США не утихает череда скандалов, связанных с младшим сыном нынешнего главы Белого дома Хантером Байденом. Несмотря на многочисленные факты и разоблачения, вскрывающие темные делишки как самого Хантера, так и остальных членов семьи Байденов, включая президента, им постоянно удается уйти от ответственности.


Уволенный с телеканала Fox News, явно за слишком откровенные обличения действующей американской власти, экс-ведущий Такер Карлсон в авторском видеоблоге назвал Хантера Байдена «иностранным агентом». Журналист отметил, что если бы правоохранительная и судебная системы США были действительно независимыми и непредвзятыми, то Байден-младший давно должен был стать первым, кого следует обвинить в лоббировании иностранных интересов в ущерб нацбезопасности страны.

По словам Карлсона, сын нынешнего президента годами продавал возможность получить доступ к своему отцу и другим высокопоставленным американским чиновникам и парламентариям украинцам, китайцам, политикам и бизнесменам из других стран. В ФБР и других спецслужбах все это прекрасно знали, но ни одного обвинения Хантеру Байдену до сих пор не предъявлено. И предъявлено не будет никогда, уверен журналист.

Почему? Потому что у Хантера Байдена очень хорошие гены

— резюмировал Карлсон.

Экс-ведущий Fox News отметил, что на протяжении десятилетий почти никто не регистрировался иноагентами в США, хотя «Закон о регистрации иностранных агентов» (FARA) был принят еще в 1938 году. Однако в последние годы американский минюст «начал отправлять людей за решетку» по причине отсутствия регистрации. Обвинения могут быть предъявлены кому угодно, но только не сыну действующего президента, заключил Карлсон.
Использованы фотографии:
https://www.google.ru/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fupload.wikimedia.org%2Fwikipedia%2Fcommons%2F3%2F35%2FDr._Jill_Biden_Blows_a_Kiss_-_3219469044.jpg&tbnid=eJnGxILfcghPiM&vet=12ahUKEwj2x9XY7dP_AhVwkIsKHZRzAfwQMygVegQIARBn..i&imgrefurl=https%3A%2F%2Fcommons.wikimedia.org%2Fwiki%2FFile%3ADr._Jill_Biden_Blows_a_Kiss=Hunter
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3 комментария
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 11:04
    +1
    Это очевидно.И относится не только к США.Давайте вспомним и нашу историю-семейства Гали Брежневой.Про более поздних вообще дела уголовные,но неподсудные до сих пор.
  2. Mouse
    Mouse Сегодня, 11:06
    +1
    Почему? Потому что у Хантера Байдена очень хорошие гены

    да не гены это.... лапа волосатая! yes
  3. Крымский партизан 1974
    Крымский партизан 1974 Сегодня, 11:10
    0
    а чё..прикольный малый...бухарь , наркот, похотливый по сему общительный и всегда при народе...може батю заменит...ядерный чемодан всё равно кланы не дадут...а так...норм презик будет